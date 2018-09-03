Общество
18:53 | 5.09.2018
Фото: Департамент молодежной политики Свердловской области
Ольга Глацких: «Нужно проголосовать за того, кого нужно»
Как российская гимнастка «рулит» свердловской Юнармией
30 августа состоялось расширенное совещание представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Свердловской области. И вроде бы ничего интересного в этом мероприятии для широкой общественности там происходить не могло – абсолютно техническое заседание, на которое и прессу-то не позвали. Хотя закрытым его тоже не назовешь – на сайте департамента молодежной политики есть даже целая заметка (можно прочитать здесь) о совещании.
Для ленивых – по официальной информации с сайта департамента, на совещании «свои программы и проекты представил Департамерт молодежной политики, Дом молодежи, Региональный центр патриотического воспитания и «Уральский образовательный центр "Золотое сечение"» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). Что ж, программа департамента оказалась действительно впечатляющей. Так, госпожа Глацких одним из ключевых для своего департамента (и чуть ли не и для всей области) направлений поставила развитие Юнармии.
Очевидно, госпожа Глацких либо не совсем разбирается в законах Российской Федерации, и вряд ли понимает собственные должностные обязанности, прописанные в Положении во вверенном ей департаменте. Либо же, настолько уверена в своей безнаказанности, что осознанно совершает действия, противоречащие действующему законодательству. Впрочем, если учесть, что по ее словам, эти действия согласованы с губернатором Свердловской области, то можно понять её вольности. Вопрос в том, знает ли об этом губернатор?
«Губернатора Свердловской области за Юнармию «спрашивает» Сергей Шойгу»
В начале совещания госпожа Глацких заявила, что министр обороны проводил селектор по вопросам юнармейского движения в нашем регионе. «Был селектор у министра обороны с губернатором или с главнокомандующим центрального военного округа, где было сказано о не совсем хорошей позиции Свердловской области по реализации данного направления», – уверила присутствующих на заседании член правительства региона Ольга Глацких. Потом сказала, что если в муниципальных образованиях Свердловской области, в которых сейчас нет юнармейских штабов, не будут таковые открыты, то «будет разговор на уровне губернатора». По словам Глацких, губернатора за это «спрашивает министр федеральный».
Вот уж действительно – у самого уважаемого министра – Сергея Шойгу больше нет никаких дел, кроме как спрашивать у губернатора Свердловской области о Юнармии и давать ему поручения по этому вопросу. Только представьте – Сергей Кужугетович отменяет все свои дела по Сирии, останавливает учения «Восток-2018», чтобы в срочном порядке связаться с Евгением Куйвашевым и обсудить с ним детское негосударственное движение. Впрочем, Глацких, возможно, знает что-то, чего не знаем мы, а главное, рассказывает об этом другим.
Далее Глацких проинформировала присутствующих о том, что 12 сентября пройдет внеочередной слет Юнармии, и муниципалитеты, в которых есть юнармейское движение, должны присутствовать на нем.
«Мы должны сейчас избрать нового председателя, - сказала чиновница Глацких, взяв бразды правления общественной организацией на себя, - Наша кандидатура – это Ермаков Дмитрий Игоревич. Я прошу проговорить это с вашими руководителями клубов, с теми, кто поедут, через ваши военкоматы, которые будут также высылать приглашения на этот слет, что кандидатура, которая поддерживается областью, уже обозначена».
«Добровольно-принудительно» – никто не отменял»
Госпожа Глацких, по сути, озвучила весь смысл взаимоотношений общественных движений региона и власти в лице департамента молодёжной политики: «Что касается руководителей ваших юнармейских движений. Вы вообще с ними знакомы? Те муниципалитеты, которые имеют юнармейские штабы. У вас с ними есть диалог? Пользуюсь случаем, чтобы отдельно не рассказывать им – у нас есть четкая вертикаль, по которой мы действуем. Я понимаю, что это (Юнармия – прим.ред.) общественное движение, они как бы сами по себе, но – не сами по себе, потому что, как только надо покупать форму на парад, то все бегут в министерство финансов и в департамент и просят денег, чтобы мы купили форму. Соответственно, слет в Егоршино тоже произведен за счет бюджета области. Поэтому вариант «сами по себе» уже не работает. Я прошу вас выстроить отношения с ними таким образом, что у нас есть четкая вертикаль и позиция департамента, которая транслируется через Павла Владимировича Крекова, соответственно, это позиция губернатора – о том, кто должен руководить, какие должны быть мероприятия, какие должны быть парадные расчеты, кто форму должен приобретать».
Ольга Глацких, очевидно, чиновница с большой фантазией. Заявлять на мероприятии, на котором присутствуют представители почти всех муниципалитетов области, о позиции губернатора по юнармейскому движению – это вам не вовремя на мероприятия приходить. Мы, конечно, крайне сомневаемся, что у губернатора нашего региона есть время давать указания главам свердловских городов вмешиваться в деятельность негосударственных НКО. Думаем, что губернатор-то знает законы, и вряд ли стал бы так открыто их нарушать, и склонять к нарушению других.
Далее госпожа Глацких заявила, что юнармейское движение – это и вовсе «политический вопрос»: «Когда люди начинают ходить не в те двери, не в те кабинеты (видимо, она имеет в виду нынешних руководителей юнармейских штабов – прим. ред.), у нас формируется тоже свое мнение в отношении этих людей по поводу и предоставления (субсидий? – прим.ред.), и привлечения их на те или иные мероприятия. Здесь уже включается чисто политический вопрос. И я бы попросила вас, чтобы вы настроили ваших руководителей (имеются в виду руководители штабов общественной организации – прим. ред.), на то, что есть централизованное движение. И руководители должны понимать, что руководит квалифицированный человек, а не то, что мы имеем на сегодняшний день (здесь она, очевидно, имеет в виду нынешнее руководство областной Юнармией) и они идут под эту дудочку, пишут в СМИ гадости про губернатора и о том, что происходит в области. Вот это очень некрасивый шлейф юнармейского движения Свердловской области».
Возможно, во Вселенной госпожи Глацких, в которой законы Российской Федерации не действуют, среди руководителей Юнармии есть журналисты, правда, коллег мы там не знаем, чем иначе объяснить – ее цитату «пишут гадости в СМИ»? А некрасивый шлейф – это как раз не то ли, что она делает?
Член правительства Глацких заявила, что «скоро будут создавать штабы Юнармии в приказном порядке»: «Прошу урегулировать этот вопрос в своих юнармейских движениях. Те, кто не имеют юнармейских движений – прошу искать в срочном порядке военно-патриотические клубы, кадетские классы, что угодно. Практически скоро создавать учреждения будут в приказном порядке. «Добровольно-принудительно» – никто не отменял. Демократия – демократией, но поручения никто не отменял».
Не все равны перед Законом
Прежде чем перейти к еще более интересной части ее выступления (это были цветочки, ягодки – в конце), заглянем в законодательство РФ, которое член правительства Свердловской области Ольга Глацких либо игнорирует, либо презирает, а может, и просто не знает.
В статье 17 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» «Запреты, связанные с гражданской службой», кроме прочих запретов указано, что чиновник не может «использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности». Давайте разберемся, входит ли в должностные обязанности госпожи Глацких назначение руководителя какой-либо НКО.
Закон об НКО гласит, что «Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации». Заглянем в Устав Юнармии – может, там написано, что чиновники Свердловской области могут принимать участие в управлении организацией?
В 10 главе читаем: «Высшим руководящим органом регионального отделения является Слет участников регионального отделения Движения. Слет регионального отделения Движения созывается Штабом регионального отделения один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба регионального отделения движения, Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Движения, а также по требованию руководящих органов Движения или не менее 1/2 участников, состоящих на учете в региональном отделении Движения». Фамилию Глацких в Уставе Юнармии мы не нашли. Может, найдем чего в других законах?
Статья же 17 закона «Об общественных объединениях» уточняет: «Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом».
В этом же законе написано, что «Государство и его органы, общественные объединения и отдельные граждане несут равную ответственность за соблюдение настоящего Федерального закона и других законов об отдельных видах общественных объединений».
Знает ли о существовании этих законов чиновница с богатой фантазией Глацких?
На всякий случай смотрим Постановление Правительства Свердловской области «О Департаменте молодежной политики» № 23 от 20.01.2017. Вдруг там прописано, что чиновница Глацких имеет право вмешиваться в деятельность общественных объединений. О взаимодействии с общественниками находим следующие полномочия ДМП:
«В сфере патриотического воспитания граждан Департамент осуществляет взаимодействие в сфере патриотического воспитания граждан с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организациями и общественными объединениями»;
«осуществляет развитие системы государственно-частного партнерства в целях вовлечения в реализацию государственной молодежной политики бизнес-сообщества, общественных объединений и граждан»;
«осуществляет предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью»;
«осуществляет развитие информационных систем, в том числе баз данных, обеспечивающих участие молодых граждан и некоммерческих организаций в реализации молодежной политики»;
«обеспечивает предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области».
То есть, как очевидно из документов, Ольга Глацких ни в одном законе свои функции не угадала.
И, конечно, специально для госпожи Глацких и надзорных органов напомним выдержки из ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Согласно 18 статье гражданский служащий обязан:
1. «Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне».
Незнание законов – это высокий профессиональный уровень?
2. «Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности».
Это цитата из закона. Госпожа Глацких, Вы читали его?
3. «Осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа».
Снова нарушение?
4. «Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций».
Является ли беспристрастным отношением особое внимание госпожи Глацких к некоторым НКО, в данном случае – к Юнармии?
5. «Соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих».
Это, конечно, должны проверять компетентные органы, куда, безусловно, обратится редакция.
6. «Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций».
Даже комментировать не будем этот пункт, который, очевидно, Ольга Глацких впервые увидит из этого материала.
7. «Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство».
Порочит ли честь и достоинство госпожи Глацких публичное игнорирование законов РФ?
8. «Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа».
О какой репутации госоргана можно говорить, при таком отношении к закону его руководителя?
9. И на десерт: «Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории «руководители», обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений».
Конечно, госпожа Глацких не призвала муниципальных чиновников вступить в ряды Юнармии, но вот эти вот все ее заявления про «добровольно-принудительные порядки», «передайте руководителям штабов», «будут разговоры на уровне губернатора» - это ли не участие в деятельности НКО?
Немного ли случаев неуважения к российским законам во время получасового выступления? Многим чиновникам и всей карьеры не хватает, чтобы нарушить хотя бы пару вышеназванных пунктов. Талантлива госпожа Глацких, что сказать.
«Передайте, что они должны проголосовать как нужно»
Переходим к обещанным «ягодкам». Госпожа-чиновница-с-богатой фантазией Глацких говорит на совещании представителей органов по делам молодежи муниципальных образований Свердловской области: «Максимум, что сейчас нужно – это проговорить с руководителями штабов, что 12 числа нужно проголосовать за того, кого нужно». Кандидата она озвучила выше.
Дальше она отметила, что вся работа Юнармии сейчас идет через департамент: «Сейчас все штабы будем перерегистрировать, потому как они, по сути, нелегитимны». Возможно, госпожа Глацких взяла на себя бразды правления не только Юнармией, но и свердловским Минюстом? «Вся идет информация через департамент, конкретно через отдел Марии Ильиной, она курирует работу Юнармии. И все по Юнармии – точно через департамент, потому что это взял на контроль губернатор», – смело заверяет чиновница.
Пока мы слушали запись ее выступления, мы думали, что, возможно, Глацких просто не осознает, что действует не в рамках своих служебных полномочий, может, действительно не знает законы. Но госпожа директор ДМП разрушила наши сомнения – на вопрос присутствующих, будет ли от нее официальное письмо, она ответила: «Информации от нас не было и не будет, потому что, еще раз говорю, это инициатива общественной организации. Ее направлял точно Лямин в муниципалитеты через военкоматы и ДОСААФ».
Здесь уже госпожа Глацких сама себе противоречит: инициатива вроде общественной организации, а направлял информацию о слете некий Лямин. Возможно, речь идет о военном комиссаре Свердловской области – Игоре Лямине. Кстати, информацию он действительно отправлял. Телеграмма тоже попала к нам в редакцию.
Тут Глацких поправилась: «И вообще, Юнармия должна это сделать в лице господина Федорова (исполняет обязанности начштаба региональной Юнармии – прим.ред.). Я вам говорю: я официальное письмо написать не могу, потому что это слет общественной организации, вообще типа я там не имею к этому никакое отношение».
Собственно, после этой фразы Глацких все встало на свои места. Она знает законы, она понимает, что, возможно, нарушает их. «Федоров, будем открывать все карты до конца, хочет сорвать этот слет, говорит всем руководителям штабов о том, что ехать не надо. Он хочет сделать это в октябре, но у нас времени ждать нет, поэтому – ехать надо», - заверяет Глацких.
В фееричное выступление Глацких вмешался кто-то (возможно, это Мария Ильина, начальник организационно-правового отдела ДМП или кто-то из муниципальных чиновников): «Очень ситуация скользкая – общественные организации работают по своим законам, когда Юнармия пришла, мы начали разбираться с документами с уставами, сказали им: мы вам поможем, информационную кампанию проведем, в школы вас заведем, а дальше – сами. А сейчас все на наши плечи легло». Глацких поправила выступающую: «Ну, оно легло, потому что сейчас такой руководитель регионального отделения, вот мы и хотим сейчас создать сильное, мощное управленческое звено в реготделении, которое сами будут ездить и решать все свои вопросы, потому что сейчас их решаем мы». Снова вмешалась предположительно Ильина или же кто-то из муниципальных чиновников: «Сейчас мы деньги бюджетные тратим на форму, а потом – прилетит нам «нецелевка». Глацких перебила: «Конечно, я уже один раз сказала Галине Максимовне (видимо, речь о Галине Кулаченко – министре финансов Свердловской области – прим.ред.), она так на меня посмотрела, когда мы купили 108 комплектов, я замолчала и больше об этом не говорю (мы не поняли, что имела в виду Глацких, поэтому привели эту фразу как она есть на записи). Чуть-чуть нужно вам подождать, главное – отправить людей проголосовать».
Здесь кто-то спросил: «А где, во сколько будет проходить слет?» К слову, заметьте – никто из муниципальных чиновников не встал и не сказал, что участвует в массовом, по сути, нарушении нескольких законов РФ, всех устраивает такая позиция Глацких. С другой стороны, она, возможно, запугала их «высокими» фамилиями – Куйвашев, Креков, и уж тем более – фамилией Шойгу.
Глацких заявила: «Давайте в рабочем порядке я вам отправлю просто по «электронке», без официальных писем, программу и вы будете просто ее знать». Кто-то спросил: «Вы же говорили, что 14-го будет слет, а сейчас говорите про 12-ое». Госпожа Глацких разоткровенничалась: «Вот поменяли, потому что я 14-ого буду в отпуске, я их (мы не поняли, кого) очень просила, чтобы я там была (в отпуске или на слете? – прим. ред.). И они меня просили, чтобы я там была, и мы сделали 12-ого. Мы отправим вам просто на «электронки» или в «Телеграм» закинем («Телеграмм – мессенджер, заблокированный Роскомнадзором)».
Дальше Глацких начала сетовать на то, что местные чиновники не сидят в «Телеграме»: «Кстати, по поводу «Телеграма» - тоже вообще провал полный – приезжаю в муниципалитет, спрашиваю: «Специалист есть в «Телеграме»? Мне отвечают: «Это что такое?» Специально для Ольги Глацких редакция «Вечерних ведомостей» напоминает: «Телеграм» заблокирован в России Роскомнадзором за неисполнение требований закона о предоставлении информации ФСБ России. Впрочем, Глацких, видимо, не смущает понятие «неисполнение закона». «Я прошу еще раз всех коллег, я с февраля прошу, быть в «Телеграме», – настойчиво говорит чиновница.
После рекомендаций о работе в «Телеграме», Глацких вернулась к Юнармии и обозначила, что «главное – провести слет».
Отметим, что указанную Глацких информацию, разосланную военкомом области Ляминым, мы тоже смогли получить. Телеграмма выглядела так:
По какой причине господин Лямин рассылает такие телеграммы, мы не понимаем – так как законы едины для всех. Однако отметим, что господин Лямин понимает, что он не может быть организатором слета. Это очевидно по указанию в телеграмме: «В целях не нарушения Устава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» военным комиссарам городов (районов) области прошу выслать письменные заявления начальников штабов местных отделений движения «Юнармия» (где они есть) с просьбой созвать Юнармейский Слет в регионе для выборов нового состава штаба ВВПОД «Юнармия» (как видите, орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).
Получается, что столько людей почти открыто нарушают законы РФ, положения о собственных должностных полномочиях, устав Юнармии, наконец, и уверены, что все это останется незамеченным?
Перед публикацией текста в редакцию попала программа слета. По документу, слет будет проводиться в трех учреждениях – лекционном зале Военного комиссариата области, в региональном отделении ДОСААФ и в музее военной техники УГМК. В программе также обозначены обед и переезд из одного места проведения мероприятие в другое. К слову, за чей счет будет организовано питание и переезды – нам пока непонятно. Не возникнут ли у Галины Кулаченко вопросы к департаменту молодежной политики?
Кстати, сама госпожа Глацких выступает на слете дважды. Тема одного из выступлений звучит крайне странно: «О положении дел в региональном отделении «Юнармия» Свердловской области в связи с увольнением по собственному желанию Терлеева А.Г. (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). Похоже, что все-таки госпожа Глацких взяла полностью бразды правления организацией на себя. Так, может, участникам слета подумать о назначении члена правительства Глацких на должность начштаба? Возможно, пришло то самое время, когда госпоже Глацких впору подумать о смене рода деятельности и заняться тем, чем она так усердно занимается в последние дни – Юнармией?
До слета, который, возможно, пройдет 12 сентября по инициативе госпожи Глацких, остаются считанные дни. В программе указаны три кандидата на должность начштаба – Ермаков Д.И., Николаев С.С., Кичигин Л.В. Выполнят ли местные чиновники просьбы и указания члена правительства Свердловской области Ольги Глацких, и сделают ли так, что начальники штабов проголосуют «как нужно»? А главное, согласятся ли начштабы так голосовать? Ну и пройдет ли сам многострадальный слет именно в эту дату? Редакция будет внимательно следить за развитием событий.
А может ли государственный чиновник принуждать муниципальных служащих вмешиваться в деятельность общественных организаций, влиять на рядовых членов, пытаться заставить проголосовать на общем собрании, конференции или слете за того, «кого нужно» – вопрос, который редакция «Вечерних ведомостей» задаст прокуратуре Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву, федеральному руководству Юнармии и другим государственным органам.
Марк Лисин, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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