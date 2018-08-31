Молоко для всей семьи директора



Кирпичные стены МТМ строили еще в советское время. Признаков нового ремонта не видно.



Здание МТМ с рыночной ценой в 912 тыс. руб. продали всего за 20 тысяч.



Предчувствуя возможную уголовную ответственность, Евгений Пильщиков в последнее время заметно нервничает. Фото: irbit.info

В предыдущей публикации мы подробно рассказали историю агрофирмы, которой в этом году исполнилось 12 лет. Сегодня нашему изданию стало известно, что указанное уголовное дело перестало быть бесфигурантным, один подозреваемый появился, вероятно, скоро его имя назовут официально. Кроме того, до нас дошли новые факты, касающиеся создания агрофирмы «Ирбитская». Во многом в работе над этой статьей помогли читатели — жители деревни Фомина Ирбитского района. Местные рабочие рассказали предысторию создания «Ирбитской» и пожаловались на неприятные последствия вывода имущества агрофирмы. Расскажем обо всем по порядку.Агрофирма «Ирбитская» образовалась 1 июня 2006 года через объединение хозяйств ООО «СХП «Прогресс», СПК «Стриганское», СПК «Харловское», колхоза им. Свердлова, с присоединением к ним Зайковского цеха ГУП СО «Ирбитский молочный завод». Александр Пильщиков, сын тогдашнего директора молокозавода Евгения Пильщикова, стал заместителем директора, а потом и директором агрофирмы. За это время произошло много интересных событий, связанных с семейством Пильщиковых.Указанные выше компании, кроме ИМЗ, около половины своей доли в агрофирме обязались оплатить имуществом, а остальное — векселями. Фактически векселя на 94 млн руб. в бухгалтерии никто не видел, и уже в 2010 году эти векселя решили списать и уничтожить. По сути, участников ООО «Агрофирма «Ирбитская» освободили от обязанности оплаты уставного капитала, что противоречит закону «Об обществах с ограниченной ответственностью».Наиболее загадочные события в этом детективе связаны с ООО «СХП «Прогресс», часть которого еще до слияния хозяйств принадлежала Александру Пильщикову. Когда младший Пильщиков уже стал директором агрофирмы, десятки объектов недвижимого имущества, ранее принадлежавших СХП «Прогресс», вывели с предприятия — их списали, разобрали и в виде стройматериалов вывезли в неизвестном направлении.Кроме того, еще в 2007 году при участии отца и сына Пильщиковых была продана доля «Прогресса» в уставном капитале агрофирмы в размере 15,83 %. В числе покупателей оказались Александр Пильщиков и другие близкие и подконтрольные его отцу люди.Самое пикантное — ценник. Десять покупателей заплатили за доли примерно в 10 раз меньше их номинальной стоимости. После сделки новые владельцы долей начали от них избавляться через суд — с требованием выплаты номинальной, иногда даже действительной стоимости (она постоянно повышалась). Все иски были удовлетворены, а госпредприятие потеряло десятки миллионов рублей.Не спешил избавляться от доли только Александр Пильщиков. Вероятно, уверенный в том, что его семья надежно контролирует ситуацию на предприятии, он ждал, когда доставшаяся ему доля в 5,37 % номинальной стоимостью 13 млн 908 тыс. руб., купленная всего за 1 млн 700 тыс. рублей, подорожает. Так и произошло.После гибели Александра Пильщикова его супруга Галина Пильщикова унаследовала долю в уставном капитале «Ирбитской». В 2017 году, когда аудиторы вскрыли факты манипуляций с активами предприятия, она потребовала через арбитраж выплаты уже не номинальной, а действительной стоимости доли — на сумму около 43 млн руб. Процесс по этому иску еще идет.Позиция сегодняшнего директора ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александра Ильина такова: на момент передачи доли Александру Пильщикову доля ООО «СХП «Прогресс» в ООО «Агрофирма «Ирбитская» в порядке, установленном законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не была оплачена. В связи с этим выплата действительной стоимости невозможна.На этом попытки поживиться деньгами агрофирмы «Ирбитская» со стороны представителей семьи Пильщиковых не заканчиваются. Борьба идет буквально по всем фронтам.Некоторая часть активов «Ирбитской» досталась Оксане Зейналовой — дочери бывшего директора агрофирмы Александра Пильщикова. Пильщиков в июле 2010 года продал своему водителю Сергею Шумилову здание машинно-тракторной мастерской (МТМ) с пристроем в деревне Фомина Ирбитского района. Водитель продал этот объект ООО «СХП «Прогресс», после чего недвижимость перешла в собственность Зейналовой.При рыночной стоимости более 900 тыс. руб. здание продали за 20 тысяч. При этом в договоре было указано, что объект находится в аварийном состоянии после пожара. В начале 2017 года ООО «Агрофирма «Ирбитская» и АО «ИМЗ» заявили в полицию о незаконном уводе из агрофирмы нежилого здания МТМ с пристроем.Благодаря обращениям в редакцию читателей из деревни Фомина мы узнали несколько интересных фактов о здании МТМ, перешедшем в собственность дочки тогдашнего директора «Ирбитской».Теперь уже бывшую мастерскую нам показал бывший главный инженер, а ныне инженер по ремонту «Ирбитской» Игорь Галишев. Мы увидели не шикарное, но добротное кирпичное сооружение. Внутри него, по словам работников, ранее располагались токарный, сварочный, кузнечный цеха, гараж, работала кран-балка. Все это с момента передачи имущества в актив агрофирмы исправно работало и эксплуатировалось.С 2010 года вход для сотрудников «Ирбитской» на этот объект закрыт. Вся техника (грузовики, тракторы, комбайны) стоит под открытым небом, рядом со зданием МТМ.«Это вы еще днем пришли! — говорит Игорь Борисович. — Большая часть машин разъехалась. Когда работа заканчивается, тут вообще не протолкнуться».На улице машины и чинят подручными средствами. Если ремонт требует более серьезного технологического вмешательства, технику гонят в МТМ села Знаменского, расположенного в 20 километрах. Понятно, что такие поездки даются не просто, тот же комбайн нельзя просто так гонять по дороге общего пользования.Сотрудники, работающие в деревне Фомина, ждут и надеются, что вмешательство силовиков поможет вернуть мастерскую, которая здесь просто необходима.Здание МТМ продали в июле 2010 года. С тех пор, по словам сотрудников предприятия, этот объект принципиально не изменился, хотя со стороны Оксаны Зейналовой звучат утверждения о неком послепродажном капремонте, который якобы серьезно повышает сегодняшнюю стоимость объекта.Как выяснилось, капитальный ремонт мастерской действительно проводился. Только в мае-июне 2010 года, непосредственно перед продажей! Получается, благодаря директору Александру Пильщикову здание продали его дочке не просто за бесценок, а еще и с дорогим капремонтом, не повлиявшим на сумму сделки.«Здание отремонтировали за счет агрофирмы, а потом забрали», — говорит инженер по ремонту Игорь Галишев. По его словам, до продажи в мастерской провели электромонтажные работы, а также капремонт по замене деревянных перекрытий и части стены на железобетон. Тракторист Михаил Жданов добавляет: железобетонные плиты привозили с разобранных коровников и силосных ям, принадлежащих ООО «Агрофирма «Ирбитская».Кажется, теперь понятно, куда ушли стройматериалы после демонтажа части списанных по воле Александра Пильщикова сельскохозяйственных объектов, принадлежащих государственному предприятию. Всё лучшее — детям?А теперь — внимание! Мы заглянули в договор № 35 купли-продажи указанного здания от 1 июля 2010 года. Там записано: «Здание МТМ находится в аварийном состоянии после пожара, кровля отсутствует, стены кирпичные в аварийном состоянии, оконные проемы не застеклены, рамы отсутствуют». И тут же скромная стоимость «аварийного» объекта — 20 тысяч рублей.По словам работников «Ирбитской», практически все данные из представленного описания МТМ на день продажи объекта не соответствовали действительности. Тут уже может возникнуть вопрос: а случайным ли был пожар в мастерской, давший сразу два отличных повода — занизить стоимость объекта и быстро провести ремонт перед продажей?Конечно, Оксана Зейналова в рамках процесса в свердловском арбитраже отстаивает свои позиции. В отзыве на иск АО «Ирбитский молочный завод» она заявляет, что рыночная стоимость объекта на 2017 год действительно куда выше суммы сделки 2010 года и составляет 912 тыс. рублей. Однако этот рост цены якобы является результатом масштабных строительных работ, проведенных новым владельцем здания.В отзыве немало интересных деталей. Например, сообщение о «надстройке кирпичом стен здания МТМ в высоту до уровня крыши». Что за надстройка, если и сегодня по периметру здания видна еще советская кирпичная кладка со штукатуркой? Также упоминается действительно капитальное ремонтное вмешательство в конструкцию: установка железобетонных плит перекрытия и установка железобетонных плит в качестве стен пристроя МТМ. Откуда взялись эти плиты (с места демонтажа других хозяйственных объектов агрофирмы) и когда были использованы в ремонте, нам уже известно со слов непосредственных участников тех событий.Также в качестве фактора, повлиявшего на рост стоимости здания, Оксана Зейналова упоминает электромонтажные работы. Это очень любопытно, если учесть, что только предпродажные электромонтажные работы в два этапа, согласно справкам о стоимости выполненных работ и затратах, были проведены на общую сумму более 300 тысяч рублей.Оксана Александровна может возразить: дескать, второй этап электромонтажных работ проходил с 1 по 31 июля 2010 года, уже после даты продажи здания. Однако этот факт работает скорее против семейства Пильщиковых, так как в справке о стоимости выполнения в качестве заказчика работ на внушительную сумму выступает совсем не Сергей Шумилов, за 20 тысяч рублей ставший собственником объекта с 1 июля 2010 года, согласно договору купли-продажи и акту приема-передачи имущества. Заказчик по-прежнему ООО «Агрофирма «Ирбитская»!Интересная схема, не правда ли? По одним документам возглавляемая Пильщиковым агрофирма 1 июля за скромное вознаграждение рассталась со своим имуществом, а по другим бумагам с этой же даты начала вкладывать в уже проданное здание сумму, которая в 7,5 раза превышает сумму продажи!Как ценный для агрофирмы и сельского хозяйства Свердловской области объект удалось продать за гроши? Почему не выразили недовольство другие участники ООО «Агрофирма «Ирбитская»?Судя по всему, других участников общества никто не спрашивал. Как следует из договора купли-продажи, сделку оформляло ООО «Агрофирма «Ирбитская» в лице директора Пильщикова А.Е. Номинальным покупателем, как мы помним, выступил подконтрольный Пильщикову сотрудник Сергей Шумилов, кстати, по словам сотрудников, принимавший участие в предпродажном ремонте МТМ в качестве водителя автокрана. Так все по-тихому и решили. Зачем лишние свидетели?В 2017 году председатель Колхоза им. Свердлова (участник ООО «Агрофирма «Ирбитская» с долей в уставном капитале в 29,73 %) Михаил Замиралов в письме директору ООО «Агрофирма «Ирбитская» Александру Ильину заявил, что вопрос о продаже МТМ с другими участниками общества даже не обсуждался.«В случае вынесения на общее собрание участников ООО «Агрофирма «Ирбитская» вопроса об одобрении сделки по продаже здания МТМ с пристроем … Колхоз им. Свердлова голосовал бы против одобрения этой сделки», — подчеркнул Михаил Геннадьевич.Также в декабре 2017 года свою оценку обстоятельств продажи МТМ дал Арбитражный суд Свердловской области: «Решение об одобрении оспариваемых сделок в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не принималось. Следовательно, рассматриваемые сделки являются сделкой с заинтересованностью».Хорошо, соучредители были не в курсе. Спорный объект передали заинтересованными лицами по цепочке и довели до адресата — Оксаны Зейналовой. Но куда смотрело руководство государственного молокозавода? На интересы семьи, конечно.О том, что решение вопроса о продаже МТМ с пристроем за 20 тысяч рублей Оксане Зейналовой связано с интересами семьи, заявил сам Евгений Пильщиков, в 2010 году являвшийся руководителем ГУП СО «Ирбитский молочный завод».Как следует из пояснения, данного старшим Пильщиковым Арбитражному суду Свердловской области, его внучка Оксана Зейналова с мужем Русланом Зейналовым решили попробовать силы в предпринимательстве по торговле стройматериалами, по их доставке потребителям и оказанию транспортных услуг. В связи с этим возник вопрос о приобретении «здания гаража и склада». Внимание: бывший директор признает, что оснащенную оборудованием машинно-транспортную мастерскую планировали превратить в банальный склад с гаражом!Далее — самое интересное. «На семейном совете мой сын Пильщиков Александр Евгеньевич сообщил о возможности приобретения такого здания (правда, требующего большого ремонта и вложений) у ООО «СХП «Прогресс», — откровенничает Евгений Пильщиков.Как на самом деле и за чей счет проводился предпродажный ремонт здания, мы уже знаем. Остается самый смак: вопрос о продаже объекта принят без одобрения других участников ОАО «Агрофирма «Ирбитская», и сделали это на семейном совете Пильщиковых и в интересах семьи Пильщиковых. Тут и добавить нечего.Дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) по факту нанесения ущерба в особо крупном размере ООО «Агрофирма «Ирбитская» расследуется, и скоро в нем возможно появление первого фигуранта. Не будем опережать правоохранителей и называть фамилию этого человека. Однако отметим, логично считать одним из главных участников событий, связанных с имуществом агрофирмы, экс-директора молокозавода Евгения Пильщикова.Судя по всему, Евгений Леонидович еще в прошлом году мог понять, что большая часть неприятных вопросов будет задана ему. Возможно, даже начал нервничать. Может быть, не без причины.Степень тревоги Пильщикова можно оценить по его экспрессивному письму на имя директора агрофирмы Александра Ильина в мае 2017 года, когда бывший директор уже понял, что против него могут возбудить уголовное дело.В тексте письма Пильщиков часто переходит на сниженную лексику («слабовато, ребята», «горе-юристы», «прихватизация»), позволяет себе «предостережения» в адрес руководства ООО «Агрофирма «Ирбитская». В частности, он заявляет о готовности вовлечь в данный конфликт некий «влиятельный внешний круг», говорит о способности «поднять волну» с использованием якобы имеющегося компромата, а под конец письма предлагает «сохранение нейтралитета между нашими сторонами».После общения с сотрудниками агрофирмы «Ирбитская» в деревне Фомина мы поняли, что у двенадцатилетней истории предприятия есть важный пятилетний «приквел», как говорят в кинематографе. Он непосредственно связан с семьей Пильщиковых.Ранее в этих местах работал колхоз «Родина». В 90-х на базе части колхоза, к тому времени пришедшего в упадок, создали кооператив СПК «Восход», который резко поднял производительность, увеличил поголовье скота в несколько раз и выбился в передовики. По данным «Областной газеты», уже в 2001 году на «Восход» обратил внимание гендиректор молокозавода Евгений Пильщиков. Следует ли считать, что уже тогда Пильщиков задумался о возможности создать на базе «Восхода» новое предприятие и ввести в состав учредителей своего сына, который позже сыграет ключевую роль в сделках с агрофирмой «Ирбитская»?Так или иначе, «Областная газета» о событиях тех лет сообщает следующее: «Через четыре года … директор слово сдержал, забрал «Восход» и на базе молокозавода создал агрофирму «Ирбитская». Все это газета описывает как некий образец «мудрого руководства» и спасения сельхозпредприятий. А теперь послушаем, что говорят работники агрофирмы «Ирбитская» из деревни Фомина, бывшие пайщиками «Восхода».Как передавалось имущество «Восхода»? «Все, что было в «Восходе», передали в «Прогресс», — вспоминает водитель Александр Култышев. — А мы? Мы просто писали заявление об увольнении и о приеме на работу в новое предприятие». По словам этого сотрудника, собрания пайщиков с обсуждением планов передачи их имущества он не помнит и согласие на передачу своей доли как пайщик не давал.«В «Прогресс» перешли тихо-мирно, никаких собраний не было. Просто попросили написать заявления о переходе на другую работу, — отвечает на вопрос о паях тракторист Михаил Жданов. — В агрофирму переходили так же. Нам тогда (в 2006 году. — Прим.) еще обещали, что мы будем зарабатывать по 800 долларов. Эту цифру я хорошо запомнил…» «Как передавалось имущество, нам никто не пояснял», — говорит водитель Александр Култышев.Что же получается? Пайщики кооператива не помнят о собраниях, на которых решался бы вопрос передачи имущества. Между тем необходимость проведения такого собрания предусмотрена Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации». Более того, опрошенные сотрудники говорят, что при переходе из кооператива в общество с ограниченной ответственностью они просто писали заявления об увольнении и приеме на новую работу.Секундочку! Не означает ли эта процедура фактический выход из кооператива всех пайщиков? Если так, то почему пайщиков об этом не предупредили? Почему каждому пайщику, который при приеме в «Прогресс», возможно, превратился в обычного наемного рабочего, не выдали стоимость его пая деньгами, землей, имуществом?Не исключено, что представленные факты, касающиеся СПК «Восход», говорят о том, что еще в 2004 году история становления агрофирмы «Ирбитская» началась с грубых нарушений федерального законодательства в интересах неких заинтересованных лиц, которые вполне могли стать поводом для возбуждения уголовных дел.Не факт, что сегодня правоохранительные органы будут дотошно копаться в событиях 14-летней давности и превратят их в материалы уголовного дела. Но, на наш взгляд, для полной картины участия основных героев этой истории в сделках с имуществом, а также для оценки степени их аффилированности друг с другом изучать историю важно.Остается надеяться, что силовики, расследующие уголовное дело, проделают работу тщательно, чтобы в результате нанесенный агрофирме «Ирбитская» и простым гражданам ущерб был компенсирован и все попытки незаконно поживиться за счет государственного предприятия прекратились.