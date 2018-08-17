Кому на Урале жить хорошо



Олегу Кагилеву удается балансировать между собственными и государственными интересами. Вопрос: надолго ли?





«Родственное» Кагилевым ООО «Урал Инжиниринг» (учредитель и директор компании – Алексей Горбунов) в настоящее время реставрирует Екатеринбургский государственный цирк.

Фото: Илья Рощин Фото: Илья Рощин



Виктор Карташев 16 лет руководит муниципальным предприятием, «радуя» контрактами бизнесменов.

Фото: egd.ru Фото: egd.ru

Управление капитального строительства Свердловской области подведомственно региональному министерству строительства и развития инфраструктуры. Эта структура выступает заказчиком при строительстве объектов социальной, спортивной и иной инфраструктуры. Так, согласно результатам 2017 года, УКС вошло в список десяти крупнейших заказчиков региона по сумме контрактов, которая составила 2 млрд 437 млн 500 тыс. руб., а по итогам 2015 года – в шестерку с объемом освоенных средств 4 млрд 751 млн 500 тыс. руб.Логично, что при таких объемах руководящая должность в УКС должна была достаться «своему» человеку. Так, в декабре 2016 года главным инженером в статусе временно исполняющего обязанности начальника был назначен выходец из бизнес-среды Олег Кагилев.Согласно декларации о доходах и имуществе за 2016 год, годовой доход Кагилева составил 12 миллионов 589 тысяч рублей, он передвигается на люксовых автомобилях «Audi A8L» (с «блатным» номером 001) и «Mercedes-Benz GL63 AMG» (цифровая часть номера также 001). По данным издания, Mercedes Кагилев приобрел в 2015 году за 6,5 миллиона руб. Данных за 2017 год нам обнаружить не удалось.Финансовое состояние Олега Кагилева объясняется просто. До своего назначения он руководил либо являлся владельцем ООО «Компания «Неокрил», ООО «КарД», ООО «Компания «Гранит», ООО Торговый дом «Неокрил» и ООО «ПСФ НеоКрил». Кроме этого, его отец – Владимир Кагилев – с 2013 по 2015 год руководил муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». То есть семья Кагилевых явно не бедствует, и тому есть логичное объяснение.Так, подконтрольное семье Кагилевых ЗАО «Спецавтоматика» (Владимиру Кагилеву принадлежит 44,67% долей в предприятии) на безальтернативной основе в 2015 г. заключило с МУП «УКС г. Екатеринбурга» шесть контрактов на общую сумму 1 млн 645 тыс. руб., в 2016 году – 15 контрактов на 7 млн 684 тыс. руб.Известно, что ЗАО «Спецавтоматика» и ООО «ИнвестПром» с 2013 года осуществляют проект по строительству ЖСК «Молодежный» в селе Косулино. Вследствие неоднократного срыва графика работ застройщиком ООО «ИнвестПром» отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белоярского городского округа четыре раза (!) пролонгировал разрешение на строительство. Первоначальный срок (02.07.2015) продлевался до 02.07.2016, 02.07.2017, 02.07.2018 и 31.12.2018. Вероятно, лояльность уполномоченного органа обеспечена лоббистскими усилиями семьи Кагилевых, чья компания ЗАО «Спецавтоматика» выступает генподрядчиком при строительстве ЖК.ЗАО «Спецавтоматика», как признавался Олег Кагилев в комментарии изданию Znak.com, сейчас выступает также подрядчиком по масштабной реконструкции спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский. Правда, в последнее время дела в компании идут не особо. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 18 мая 2018 года (дело № А60-16123/2018) в отношении компании введена процедура наблюдения в связи с иском ООО «ОВК Сфера», которое выступало подрядчиком при монтаже систем жизнеобеспечения при строительстве домов в Косулино. Процедура наблюдения не помешала заместителю генерального директора ЗАО «Спецавтоматика» Вячеславу С. принять участие в текущих выборах в городскую думу Екатеринбурга по одномандатному округу № 3.У Кагилевых уже есть «успешный» опыт по банкротству принадлежащих им компаний. Так, есть подозрение, что в целях уклонения от исполнения обязательств ООО «Компания «Неокрил» (ранее ее возглавлял и являлся учредителем Олег Кагилев) перед ООО «Система» в размере 59 миллионов рублей было инспирировано собственное контролируемое банкротство. Сейчас на предприятии введено внешнее управление.При этом в реестр требований кредиторов включена задолженность (не исключается вероятность, что искусственно созданная) по займу с «родственной» ООО «Урал Инжиниринг» объемом 82,4 млн рублей. В рамках дела № А60-30004/2016 в 2017 г. оспорены сделки должника с аффилированным ЗАО «Спецавтоматика», а также с оформленными на Алексея Горбунова ООО «Неокрил» (переводы 10 700 000 руб.) и ЗАО ТД «Неокрил».По факту банкротства ООО «Компания «Неокрил» представитель «Системы» Илья Дорожкин обращался с заявлением в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области и региональное ГУ МВД, полагая, что в действиях лиц, фактически руководящих деятельностью ООО «Компания «Неокрил», могут содержаться признаки состава преступления по ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве») и иных преступлений. Чем закончились проверки силовиков, неизвестно.Добавим, что внешним управляющим ООО «Компания «Неокрил» в августе 2017 года было направлено заявление в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании убытков с экс-директора Олега Кагилева в размере более 11 миллионов рублей упущенной выгоды от выдачи беспроцентных займов. Правда, суд отказал. Сейчас учредителем компании выступает Александр Гороховский – по некоторым данным, брат начальника отдела подготовки производства Управления капстроительства Свердловской области Павла Гороховского.Упомянутое выше «родственное» Кагилевым ООО «Урал Инжиниринг» (учредитель и директор компании – Алексей Горбунов) в настоящее время строит школу на 1200 мест в Нижнем Тагиле и реставрирует Екатеринбургский государственный цирк (сумма затрат – 97,7 млн руб.). Общая сумма госконтрактов ООО «Урал Инжиниринг», согласно системе «Контур. Фокус», составляет 1,9 миллиарда рублей.Компания также строила детский сад в микрорайоне Академическом, заказчиком выступало УКС Екатеринбурга (стоимость госконтракта – 110,5 млн руб., № контракта 0162300005314000304) и выполняла капремонт здания Нижнетагильского государственного цирка (цена договора составила 297,8 млн руб.).В 2014 году ООО «Урал Инжиниринг» привлекалось как участник аукциона МКУ «УКС г. Екатеринбурга» на подряд по строительству детского садика в микрорайоне Академическом стоимостью 112 миллионов 150 тысяч рублей. В итоге контракт выиграло близкое к Кагилевым АО «Строительная компания «Стройтэк», в связи с чем нельзя исключать варианта, что «Урал Инжиниринг» принимало участие в тендере как подставной игрок. Вообще, ООО «Компания «Неокрил», ООО «Урал Инжиниринг» неоднократно принимали участие в одних и тех же конкурсах, несмотря на улавливаемую взаимосвязь, Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области не реагировало на подобные ухищрения.Значимый контрагент ГКУ «УКС Свердловской области» – вышеупомянутое АО «Строительная компания «Стройтэк», чьим мажоритарием и гендиректором является Владимир Копылов. В 2015-2018 гг. с компанией заключено семь контрактов совокупным объемом 1 млрд 162 млн 503 тыс. рублей (в т.ч. пять на сумму 1 миллиард 138 миллионов 466 тысяч рублей после назначения Олега Кагилева начальником УКС СО). Пять контрактов из семи на сумму 1 млрд 142 млн рублей заключено на безальтернативной основе путем приема единственной заявки или недопуска других участников.Так, например, в феврале 2015 года между УКС СО и АО «СК «Стройтэк» как единственным участником аукциона заключен контракт на сумму 354 миллиона 617 тысяч рублей по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Выставочный павильон «Музей истории России» в городе Екатеринбурге». Что интересно, подрядчиком на объекте выступало ЗАО «Спецавтоматика» Кагилева-старшего. По некоторым данным, директор ЗАО «Спецавтоматика» Сергей Лойцкер живет в том же доме по улице Сурикова, где и директор и совладелец АО «Строительная компания Стройтэк» Владимир Копылов (он же директор и учредитель ООО «НПП «Стройтэк», которое недавно выиграло контракт на 128 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона на территории спорткомплекса «Калининец»). Совокупность приведенных фактов позволяет выдвинуть версию о неформальных контактах Копылова с окружением Олега Кагилева.В 2018 году АО «Строительная компания «Стройтек» подана единственная заявка по контракту стоимостью 683,7 млн рублей на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ледовая арена «Авто», а строительство 45-квартирного жилого дома в поселке Вересовка в Первоуральском городском округе компании досталось в связи с недопуском другого участника (стоимость контракта – 91,9 млн руб.).Другой солидный по объему контрактов контрагент ГКУ СО «УКС Свердловской области» – ООО «СК Интег». Управляющим компанией является Олег Качусов (он же бывший учредитель) – по некоторым данным, бывший сотрудник ГУ МВД России по Свердловской области. Олег Качусов получил медийную известность как сожитель бывшей замглавы УФАС по Свердловской области Марины Пушкаревой, хотя сам он отрицает наличие интимных отношений. Марина Пушкарева была осуждена за получение через посредника взятки (три эпизода) в крупном размере. В 2015 году по приговору суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 55 млн рублей. Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась и сотрудница ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области» Татьяна Эккерт (приговорена к семи с половиной годам колонии со штрафом в 55 млн рублей).ООО «СК Интег» является крупнейшим подрядчиком Управления капстроительства Свердловской области. В 2014-2017 гг. заключено 13 контрактов общей стоимостью 2 миллиарда 813 миллионов рублей. Из них 8 оформлено фактически на бесконкурсной основе (в т.ч. с аффилированным ООО «СанТехСтрой»), включая один на 1 миллиард 683 миллиона 195 тысяч рублей под непосредственным руководством Олега Кагилева. Речь идет о контракте по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма». Установлено, что Андрей Лялин (основной владелец (90%) и управляющий ООО «СанТехСтрой») владеет совместно с Олегом Качусовым рядом компаний, например ООО «Центр инвестиций».Несмотря на вышесказанное, показательно отсутствие реакции со стороны УФАС на аукционы с единственным участником либо взаимосвязанными «компаниями-партнерами». Отсутствие уголовных дел и выявление картельных сговоров может свидетельствовать о наличии коррупционных связей как в органах власти, так и в правоохранительных структурах.Не меньший интерес вызывает личность и деятельность директора Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева. ЕМУП он возглавляет еще с 2002 года. Согласно его биографии, тогда он учился на 2-3-м курсе Уральского государственного лесотехнического университета, несмотря на то, что должность директора ЕМУП требует наличия высшего образования.Любопытно, что тендеры, разыгрываемые ЕМУП «СУЭРЖ», выигрывала компания, зарегистрированная с ней по одному адресу – город Екатеринбург, ул. Московская, 39. Так, в 2015-2016 годах с ООО «Уральская Жилищная Компания» как единственным участником аукциона фактически на внеконкурсной основе было заключено три контракта на общую сумму более 7,6 миллиона рублей. Также на Московской, 39, изначально было зарегистрировано ООО «Управляющая Компания «СУЭРЖ-СК» (находится в стадии банкротства). Данная УК является одной из крупнейших в Екатеринбурге.Обращает на себя внимание и другая, ныне ликвидированная компания, созвучная с «карташевской», – ООО «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья ЛТД». Директором и учредителем фирмы ранее являлась сестра Виктора Карташева – Светлана. Ее место директора впоследствии занял Сергей Свиридов, которому сейчас достаются лакомые куски тендеров, разыгрываемых ЕМУП «СУЭРЖ» (по непроверенным сведениям, занимает руководящий пост в муниципальном предприятии – является начальником ЖЭУ «Надеждинская, 12»). Так, например, с ним как с единственным участником в 2016 году заключен контракт на сумму 34,7 миллиона рублей по «оказанию услуг по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий».Другим ключевым подрядчиком ЕМУП «СУЭРЖ» является ООО «Европейские технологии строительства-ЕК». В 2015-2016 годах с ним как с единственным подрядчиком заключено четыре контракта совокупным объемом 10,7 млн руб.Для контрольно-надзорных органов также будет не лишним проверить обстоятельства создания в апреле 2018 года ООО «Энергостроитель». Зачем ЕМУП «СУЭРЖ» понадобилась «дочерняя» структура с идентичным профилем и уставным капиталом в 18,6 миллиона рублей, неизвестно. Директором ООО «Энергостроитель» является Андрей Баталов – возможно, сын директора муниципального спортивного комплекса «Урал» Николая Баталова.Вызывает также множество вопросов и необходимость создания ООО «Дом творчества» в сентябре 2017 года (уставный капитал – 72 млн 300 тыс. руб.) с последующим отчуждением контрольного пакета долей ЕМУП «СУЭРЖ» (76%) в пользу предпринимательницы Надежды Коркуновой. Хотя, может, Виктор Карташев за 16 лет управления муниципальным предприятием оказался настолько плотно вовлеченным в бизнес-процессы на предприятии, что и не заметил, как «дочку» ЕМУП «раздербанили» сторонние (или же вовсе не сторонние) бизнесмены?В Екатеринбурге в политических и бизнес-кругах Виктора Карташева и семью Кагилевых принято считать членами команды вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Поэтому и неудивительно, что они берут с него пример, зарабатывая «тяжким трудом» чиновника. Либо же, как Владимир Тунгусов, имея свою «долю» в коммерческих компаниях. Так, Владимир Георгиевич является соучредителем «АК Репина, 103», ООО «А-Финанс» и ЗАО «НД-Инвест» (компания является соучредителем АО «Реагенты Водоканала» – завода, который с 1996 года обеспечивает Екатеринбург и соседние регионы коагулянтами для очистки питьевой воды). В марте 2013 года прокуратура уже заявляла о конфликте интересов в связи с владением Тунгусовым долями в частных компаниях, но никакого вывода он так и не сделал. Что это, плевок в правоохранительную систему или жизненная позиция? Или же показательный пример для Виктора Карташева и Олега Кагилева?Учитывая вышесказанное, редакция обращается к заместителю генерального прокурора РФ Юрию Пономареву, начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину, начальнику УФСБ России по Свердловской области Александру Вяткину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрию Шалабодову с просьбой принять исчерпывающие меры по проверке приведенных в публикации фактов и привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.