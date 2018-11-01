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12:50 | 6.11.2018

Фото: ura.ru

«После недельного запоя вызывает губернатор» – голосом, напоминающим Глацких: в СМИ попала аудиозапись разговора пьяной женщины

В редакцию «Вечерних ведомостей» с неизвестного адреса пришла аудиозапись, на которой девушка с голосом, похожим на голос директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, рассказывает о тяготах работы в исполнительном органе власти.

Судя по голосу девушки на записи, складывается четкое впечатление, что она находится в нетрезвом состоянии. На протяжении всего монолога дама часто прибегает к употреблению нецензурной лексики. В аудиозаписи девушка сама называет себя Ольгой Вячеславовной и обращается к кому-то по фамилии Пузырева (возможно, это обращение к главному специалисту ДМП Дарье Пузыревой), фамилии Мамедов и имени Мехман (возможно, это о замначальника отдела Мехмане Мамедове).

Приводим фрагмент из аудиозаписи: «Я помню просто 24 сентября. Я вот так сижу у губернатора после недельного запоя, я проиграла выборы. Я бухала. Дома. Никуда не выходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит: «Вас губернатор ждет через два часа, вы сможете подойти?» Конечно, да. Я как бы не могла сказать «нет». Я приезжаю. В джинсах такая, в рубашке. Он говорит: «Слушай, ну Леня че-то не занимается молодежной политикой (возможно, речь идет о Леониде Рапопорте. – Прим. ред.)». Я говорю: «Да н******* себе (нецензурная версия «ничего себе». – Прим. ред.)! Я в курсе». «Я хочу разделить, создать орган. Ольга Вячеславновна, вы готовы возглавить?»

Дальше дама рассказывает, что вариантов у нее не было – пришлось согласиться. «Мне 27 лет. Что такое 27 и орган исполнительной власти? Я даже понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ниче не понимаю. И он мне говорит: «Ну там же бюджет, там же деньги, там же ответственность». Я говорю: «Да, я в курсе», – говорит женщина дальше. – У меня нет команды, я живу в этой области два месяца, я вообще никого здесь не знаю. У меня не было других альтернатив, как согласиться у губернатора. Я 24 сентября выхожу, все меня поздравляют. А с чем поздравлять? Я не знаю, что делать. Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, че с ним делать, я вообще ниче не понимаю».

Под конец аудиозаписи звучит следующее: «Мне не до муниципалитетов реально в конце года, а надо, мы поедем. Я сегодня с Гаффнером (вероятно, речь о депутате ЗакСо Илье Гаффнере. – Прим. ред.) проговорила, я ему сказала: «Триста тысяч ты, с** (слово, обозначающее собаку женского пола, вообще – оно литературное, но все-таки. – Прим. ред.), п****** (нецензурная версия «потерял». – Прим. ред.)». О каких потраченных деньгах идет речь – пока непонятно, возможно, речь идет о коррупции.

Напомним, вчера в Сети появилось видео, где на встрече с молодежью и их родителями в Кировграде директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи и не просило рожать детей. Подробнее мы писали об этом здесь.

Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»

 


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