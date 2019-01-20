Создатели фильма о Льве Яшине будут оштрафованы за срыв сроков сдачи картины

14:18 | 23.01.2019

Фото: Павел Волков/«Вечерняя Москва»

Кинокомпанию «Кремлинфильмз» - производителя киноленты «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», оштрафуют на несколько миллионов рублей за срыв сроков сдачи фильма в Министерство культуры России. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».



Но и это не всё. Кроме того, что ответственные за проект заплатят крупную сумму штрафа, на них также может быть заведено уголовное дело, заявил министр культуры России Владимир Мединский.



«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела», - сказал он.



Фильм режиссёра Василия Чигинского, посвящённый истории жизни легендарного советского вратаря Льва Яшина, снятый в жанре биографической спортивной драмы, получил государственную поддержку в размере 60 миллионов рублей. Сдача картины должна была состояться в октябре 2018 года, но работа над фильмом продолжается до сих пор.



Сейчас определены новые сроки, как сообщила представитель «Кремлинфильмз» Наталья Боровкова, первую копию картины планируется сдать в министерство 25 мая, а полностью завершить ленту должны 7 сентября 2019 года. Информация об этом размещена на сайте Министерства культуры РФ.