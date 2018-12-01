Порок красивой жизни

Мюзикл «Лофт. История красивой жизни» можно увидеть вновь на сцене Театра эстрады 27-28 февраля и 1-2 марта 2019 года

Нечто иное

Нарицательная сказка

Ксения Альпинская

На основе текста Яны Скомороховой, режиссёр премьерного спектакля (он же – директор Театр эстрады) Максим Лебедев создал фееричный шоу-мюзикл о том, как мечта на самом деле захватывает и уничтожает личность, если человек не готов стать обладателем желаемого.Сама идея совершенно классическая, но за счёт постановочных элементов обретает фактуру, форму, становится эдакой вспышкой на фоне всего остального. Из текста драматурга становится ясно, что сам автор – театрал, поскольку сюжет выстроен на огромном количестве отсылок к классическим музыкальным постановка, в то числе таким спектаклям, как «Чёрт и девственница», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта» и, конечно, визитная карточка российского эстрады – новогодние «Голубые огоньки». Но несмотря на заимствование сюжетов, Максим Лебедев так трансформировал драматургический материал, в результате чего фабула обрела индивидуальность и насыщенность. Благодаря сценическому обрамлению идея творческой группы театра начала жить по-своему, что и должно произойти, в случае успешной реализации задуманного.Всё пестрит, всё горит, всё сияет, вокруг – блеск, роскошь, красота, вокруг –живые люди и атмосфера, наполненная нескончаемым потоком энергии и драйва. История несчастной любви, торжества эгоизма и собственничества, взлёта и падения, добра и зла, реальности и фантазии – это только часть судьбоносных столкновений, разворачивающихся на глазах зрителя, а современные мультимедийные технологии добавляют шарма и изысканности шоу.Во много «Лофт. История красивой жизни» – это попытка обличить пороки и заставить задуматься: стоит ли идти на сделку с тем, кто всё равно угаснет, стоит ли пытаться прошлое сделать будущим и отказаться от настоящего?В свою очередь органично подобранный актёрский состав следует отметить особым замечанием: здесь нет ни одного героя, на которого хотелось бы походить, кто вызывал бы уважение, располагал к себе, притягивал свои магнетизмом - это находка! В классическом мюзикле всегда есть герой, которому сочувствуешь, который должен победить, даже если проиграл, кто перевернёт весь мир и бросит вызов судьбе, чьи нравственные ценности станут эталоном и «правилами» для многих. «Лофт» – нечто иное.Главные герои Макс Рзов (Иван Попов) и Марианна Соболевская (Елена Маленьких) – люди тёмной стороны жизни, очарованные ярким блеском, миром славы и роскоши. Они оба отказались от реальности, предпочтя ей мишуру. Но если героиня Елены Маленьких всё-таки вызывает немного сочувствия в том, что просто не видит истинной любви, да и истинная её любовь не обладает великой смелостью (хотя преданность бесспорная), то герой Ивана Попова – типичный представитель тех, кто не отвечает ни за одно своё решение: он в принципе не способен на любовь и высокие чувства.Совершив страшное преступление, герой Попова убегает, страшась не содеянного, а последствий, что лишает его права называться человеком. Макс Розов становится марионеткой в руках собственных капризов и трусости, но основная трагедия в том, что никто из героев не раскаивается в своей жизни: они кричат от безысходности, гнева, отчаяния, но ни один из них не может посмотреть в глаза правде и принять её.Затрагивая вопрос сценографии и костюмов – это гигантская художественная работа Яны Турукиной и Игоря Сидорова. Продумана каждая деталь, сам облик героев уже говорит об их характере, о том, кто перед зрителем. При всём этом персонажи разноплановы, каждый индивидуален – и это цепляет. Пожалуй, основной притягательностью «Лофта» стала именно художественная составляющая, которая не может оставить равнодушным никого.Так, мюзикл «Лофт. История красивой жизни» становится нарицательной сказкой о том, что может произойти с каждым, кто предпочтёт иллюзии и «лоскутный блеск» любви радости и нашему настоящему. Ведь по сути вся команда во главе с режиссёром развенчивали миф не только о гламурной жизни, но и о том, что же всё-таки имеет смысл. А что до мечты – так правда ли мы хотим яркого блеска, но навсегда остаться заключёнными в одиночество? На этот вопрос каждый должен ответить самостоятельно.