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18:34 | 20.12.2018

Сцена из мюзикла «Лофт. История красивой жизни»

Порок красивой жизни

Рецензия на премьерный мюзикл Театра эстрады

О чём метает среднестатистический человек? О богатстве, о славе, о большой любви? На самом деле о разном, и каждому своё. Однако за все мечты приходится платить, и зачастую плата слишком высока, что обладание метой уже не имеет ценности, а становится обузой: сначала соблазняющей, а после – отягощяющей человеческое существование. Всегда важно знать, о чем на самом деле мечтаешь, но далеко не каждому свойственно это знать. И кажется, премьера Уральского государственного театра эстрады «Лофт. История красивой жизни» – именно об этом.

На основе текста Яны Скомороховой, режиссёр премьерного спектакля (он же – директор Театр эстрады) Максим Лебедев создал фееричный шоу-мюзикл о том, как мечта на самом деле захватывает и уничтожает личность, если человек не готов стать обладателем желаемого.

Мюзикл «Лофт. История красивой жизни» можно увидеть вновь на сцене Театра эстрады 27-28 февраля и 1-2 марта 2019 года


Сама идея совершенно классическая, но за счёт постановочных элементов обретает фактуру, форму, становится эдакой вспышкой на фоне всего остального. Из текста драматурга становится ясно, что сам автор – театрал, поскольку сюжет выстроен на огромном количестве отсылок к классическим музыкальным постановка, в то числе таким спектаклям, как «Чёрт и девственница», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта» и, конечно, визитная карточка российского эстрады – новогодние «Голубые огоньки». Но несмотря на заимствование сюжетов, Максим Лебедев так трансформировал драматургический материал, в результате чего фабула обрела индивидуальность и насыщенность. Благодаря сценическому обрамлению идея творческой группы театра начала жить по-своему, что и должно произойти, в случае успешной реализации задуманного.

Нечто иное

Всё пестрит, всё горит, всё сияет, вокруг – блеск, роскошь, красота, вокруг –живые люди и атмосфера, наполненная нескончаемым потоком энергии и драйва. История несчастной любви, торжества эгоизма и собственничества, взлёта и падения, добра и зла, реальности и фантазии – это только часть судьбоносных столкновений, разворачивающихся на глазах зрителя, а современные мультимедийные технологии добавляют шарма и изысканности шоу.

Порок красивой жизни


Во много «Лофт. История красивой жизни» – это попытка обличить пороки и заставить задуматься: стоит ли идти на сделку с тем, кто всё равно угаснет, стоит ли пытаться прошлое сделать будущим и отказаться от настоящего?

В свою очередь органично подобранный актёрский состав следует отметить особым замечанием: здесь нет ни одного героя, на которого хотелось бы походить, кто вызывал бы уважение, располагал к себе, притягивал свои магнетизмом - это находка! В классическом мюзикле всегда есть герой, которому сочувствуешь, который должен победить, даже если проиграл, кто перевернёт весь мир и бросит вызов судьбе, чьи нравственные ценности станут эталоном и «правилами» для многих. «Лофт» – нечто иное.

Нарицательная сказка

Главные герои Макс Рзов (Иван Попов) и Марианна Соболевская (Елена Маленьких) – люди тёмной стороны жизни, очарованные ярким блеском, миром славы и роскоши. Они оба отказались от реальности, предпочтя ей мишуру. Но если героиня Елены Маленьких всё-таки вызывает немного сочувствия в том, что просто не видит истинной любви, да и истинная её любовь не обладает великой смелостью (хотя преданность бесспорная), то герой Ивана Попова – типичный представитель тех, кто не отвечает ни за одно своё решение: он в принципе не способен на любовь и высокие чувства.

Совершив страшное преступление, герой Попова убегает, страшась не содеянного, а последствий, что лишает его права называться человеком. Макс Розов становится марионеткой в руках собственных капризов и трусости, но основная трагедия в том, что никто из героев не раскаивается в своей жизни: они кричат от безысходности, гнева, отчаяния, но ни один из них не может посмотреть в глаза правде и принять её.

Затрагивая вопрос сценографии и костюмов – это гигантская художественная работа Яны Турукиной и Игоря Сидорова. Продумана каждая деталь, сам облик героев уже говорит об их характере, о том, кто перед зрителем. При всём этом персонажи разноплановы, каждый индивидуален – и это цепляет. Пожалуй, основной притягательностью «Лофта» стала именно художественная составляющая, которая не может оставить равнодушным никого.

Так, мюзикл «Лофт. История красивой жизни» становится нарицательной сказкой о том, что может произойти с каждым, кто предпочтёт иллюзии и «лоскутный блеск» любви радости и нашему настоящему. Ведь по сути вся команда во главе с режиссёром развенчивали миф не только о гламурной жизни, но и о том, что же всё-таки имеет смысл. А что до мечты – так правда ли мы хотим яркого блеска, но навсегда остаться заключёнными в одиночество? На этот вопрос каждый должен ответить самостоятельно.

Ксения Альпинская

© «Вечерние ведомости: культура»

 


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