Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия

Январские съемки (2020 год) подтверждают, что на карьере продолжалась добыча с вывозом сырья в неизвестном направлении. Кадры были приложены к заявлению в полицию.

Иван Морозов, Максим Бойков © Вечерние ведомости

Разработка Светлореченского кварцевого карьера, расположенного недалеко от карьера «Гора Хрустальная» (18 километр Московского тракта) началась в 1984 году. Кварцевая жила здесь имеет гигантские размеры, и по признанию специалистов, её разрабатывать можно еще порядка 20 лет, как и заниматься производством кварцевого щебня, пользующегося спросом у застройщиков. Данное месторождение является уникальным в Евразии и в соответствии с ст. 2.1 Закона «О недрах» включено в перечень участков недр федерального значения.Проблемы на предприятии начались в 2009 году, когда на ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие» (учреждено Министерством природных ресурсов и экологии РФ) была введена процедура внешнего управления. Уже тогда на предприятии появилась семья Моржериных, которая арендовала промплощадку ФГУП, расположенную в селе Новоалексеевское и бизнесмен Александр Отев – «правая рука» одного небезызвестного в регионе коммерсанта, чьё имя нередко звучало в ходе скандальных рейдерских захватов различных объектов.Впоследствии, в 2012 году, силовые структуры выяснили, что глава семьи Сергей Моржерин, его дочь Мария, его зять Кирилл Максудов и главный бухгалтер ФГУП Светлана Старкова могут быть причастны к незаконному завладению имуществом государственного предприятия. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, но в августе 2015 года Первоуральский городской суд вернул его в прокуратуру.Повторно дело направили в суд в мае 2016 года. Прокуратура уже в ходе заседания решила смягчить обвинение подсудимым. Согласно позиции государственного обвинителя, в ходе судебного следствия установлено, что вменяемые органом следствия подсудимым Моржериным и Максудову факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением ими как руководителями юридических лиц договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а Старкова оказывала им пособничество.Согласно материалам суда, одним из методов достижения цели являлось формирование искусственно сформированной кредиторской задолженности ФГУП «Центрально-Уральское» перед подконтрольными организациями, которую они потом намеревались взыскать после введения конкурсного производства.Смягчение обвинения в отношении подсудимых позволило в июне 2017 года судье Первоуральского городского суда прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. На тот момент семья Моржериных уже практически полностью контролировала ФГУП, еще в январе 2014 года обратившись в Арбитражный суд Свердловской области о признании предприятия банкротом. Кредитором выступало ООО «Первоуральский трубомеханический завод», возглавляемое тогда Сергеем Моржериным. В декабре 2017 года Моржерин-старший был признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.В конце января 2014 года, как сообщало издание Znak.com, вход на базу в Новоалексеевке, в том числе и для представителей ФГУП, был заблокирован бойцами ЧОП «Беркут» (собственник сын Сергея Моржерина – Алексей). Замдиректора ФГУП Дмитрий Буторин пытался препятствовать проезду на территорию базы транспорта арендаторов, перегородив ворота своим Land Rover, но в ночь с 29 на 30 января внедорожник протаранили грузовиком. У второго заместителя директора ФГУПа Романова, пытавшегося препятствовать нахождению Сергея Моржерина на базе, сожгли машину Toyota RAV 4. Следом сожгли автомобиль и Игоря Михайлова – владельца ООО «Уралпромэнерго», пытавшегося сохранить карьер.В декабре 2014 года в отношении ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Лилия Якимиди. Тогда же в реестре кредиторов произошло прибавление – в их числе появилось ООО «Кварц-Трейд», которое приобрело право требования у вышеуказанного ООО «Уралпромэнерго» в размере чуть более 26 миллионов рублей.Представителем ФГУП в суде тогда выступал тот самый Александр Отев, возглавивший в 2016 году ООО «Торговый комплекс «Академический», в адрес которого поставлялся щебень со Светлореченского карьера. Что любопытно, соучредителю ООО «ТК «Академический» Олегу Охлопкову достанутся права требования от ООО «Кварц-Трейд» всего за 260 тысяч рублей. Охлопкову за 90 тысяч рублей было также передано право требования от ООО «Кварц-Трейд» на сумму 8,5 миллионов рублей.В июне 2015 года состоялось собрание кредиторов ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие», на котором, в том числе, было принято решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении ФГУП. В комитет кредиторов должника вошли Максим Смолов, Евгений Андреев и Сергей Виноградов (все – представители ООО «Кварц-Трейд»).Ходатайство кредиторов было удовлетворено, и в сентябре 2015 года ФГУП было признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Владимир Медведев.События, которые происходили дальше, заслуживают внимания правоохранительных органов. В ноябре 2015 года Арбитражный суд произвел замену кредитора с ООО «Кварц-Трейд» на ООО «ЦЕХ» с суммой требований более 39 миллионов рублей, хотя еще двумя месяцами ранее один из учредителей ООО «Кварц-трейд» Евгений Панов (владелец 50% доли в компании) обратился с требованием признать недействительным договор уступки права требования в сумме 35 миллионов рублей. Евгений Панов заявил, что в собрании участников ООО «Кварц-Трейд» по вопросу одобрения данной сделки он не участвовал, а цена по договору уступки прав требования (составляла 41 миллион рублей) так и не была уплачена. Более того, он сделал заявления в суде по факту фальсификации доказательств о подделке его подписи.С аналогичным требованием о признании недействительным договоров уступки прав требований обратился и конкурсный управляющий ООО «Уралпромэнерго».Решением Арбитражного суда Свердловской области от 18 апреля 2018 года исковые требования Евгения Панова были удовлетворены – договор уступки права требования, заключенный между ООО «Кварц-Трейд» и ООО «ЦЕХ» признан недействительным. В связи с этим, ООО «Кварц-Трейд» вновь стало кредитором ФГУП. Уже в суде апелляционной инстанции стороны заключили мировое соглашение. По некоторым данным, не заключение данного мирового соглашения в суде первой инстанции было обусловлено исключительно в целях получения заинтересованным лицам возможности незаконной добычи полезных ископаемых, находящихся в карьере.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=FBkzDG57el4][youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Wvr6V-ZS09o]Интересно и другое. Интересы ООО «ЦЕХ» по данному делу представлял его директор Максим Смолов, который до этого представлял интересы ООО «Кварц-Трейд». Более того, в последующем Максим Смолов неоднократно представлял интересы самого ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие», на основании доверенности, выданной конкурсным управляющим Владимиром Медведевым. Также, Смолов и Александр Отев были введены в Совет директоров вновь созданного АО «Центрально-Уральское», куда было передано все имущество ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие». Отев вошел еще и в состав ревизионной комиссии организации. Возглавил новое АО сам Владимир Медведев. Правоохранительные органы не придали этому никакого значения.Добавим, что договоры уступки прав требований, заключенные между ООО «Уралпромэнерго» и ООО «КварцТрейд» на общую сумму около 35 миллионов рублей Арбитражный суд также признал недействительными, что позволило ООО «Уралпромэнерго» войти в состав кредиторов.Таким образом, круг лиц, явно или неявно аффилированных с конкурсным управляющим Владимиром Медведевым (Максим Смолов, Александр Отев, Олег Охлопков, Сергей Моржерин), фактически контролировали процедуру банкротства ФГУП, что позволяло длительное время заинтересованным бизнесменам, под юридическим прикрытием процедуры «замещения активов» ФГУП, извлекать имущественную выгоду от беспрепятственного доступа к добыче полезных ископаемых.По мнению редакции издания, силовым структурам стоит обратить внимание и на ряд иных компаний, участвующих в процессе банкротства ФГУП. Это ООО «Коллектор-Урал» (соучредитель Сергей Моржерин), ООО «Уральский нефтегазовый холдинг» (учредитель Дмитрий Бабенко), ООО «Уралкварцсамоцветы» (директор Александр Отев). Изучение сделок с ними может натолкнуть правоохранителей на то, как выводились деньги с предприятия. Так, например, с ООО ТК «Академический» у ФГУП были заключены договоры на обслуживание опасных производственных объектов, на оказание охранных услуг, на оказание услуг по откачке воды из карьера.Не удивительно, что другие кредиторы не стали ждать, когда от государственного предприятия ничего не останется и стали предпринимать меры. Так, на собрании кредиторов 23 марта 2020 года было принято решение об отстранении Владимира Медведева от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Ходатайство кредиторов было удовлетворено определением Арбитражного суда Свердловской области от 10 июня. Новым конкурсным управляющим утвержден Алексей Морозов, который уже обратился в суд о признании незаконными действий (бездействия) своего предшественника, в частности, он попытается оспорить ряд сделок.Одной из причин, по которой суд принял решение об отстранении Медведева, послужило следующее. Так, установлено, что в декабре 2019 года Медведев выдал Максиму Смолову (ООО «ЦЕХ») доверенность на представление интересов ФГУП в судах, такая же доверенность выдана Артему Булатову, который ранее представлял интересы ООО «ТК «Академический», Олега Охлопкова, ООО «ЦЕХ» и Сергея Малых (партнер Охлопкова по бизнесу). По мнению суда, указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии конфликта интересов, а действия конкурсного управляющего не соответствуют нормам законодательства о банкротстве.Очевидно, что новому конкурсному управляющему еще некоторое время придется покопаться в «авгиевых конюшнях», в которых найдется немало интересного и для правоохранительных органов. Которые, впрочем, пока лишь занимают наблюдательную позицию. Так, по данным издания, один из кредиторов ФГУП – ООО «Серебряный Кокон» еще в марте подавал заявления по факту хищения имущества госпредприятия в ГУ МВД по Свердловской области (впоследствии его передали по территориальности в Первоуральск). В возбуждении уголовного дела было отказано, несмотря на то, что нарушены интересы государства, которое рискует навсегда потерять контроль над месторождением, полезные ископаемые которого используются для производства иллюминаторов для космических кораблей и оптики для военных.В настоящее время ситуацию усугубляет то обстоятельство, что суд отменил обеспечительные меры в виде запрета на приостановление проведения торгов по реализации акций АО «Центрально-Уральское» по апелляционной жалобе ООО «Коллектор-Урал», что почти не оставляет шансов на сохранение месторождения в руках государства. Изменить ситуацию может разве что вмешательство правоохранительных органов, в том числе на федеральном уровне, которые бы дали оценку действиям ряда кредиторов.По данным veved.ru, сегодня на базе в Новоалексеевском была предпринята попытка захвата территории с целью завладеть имуществом, в ходе которого неустановленные лица в количестве 30 человек пытались вытеснить нанятых конкурсным управляющим сотрудников ЧОП. На место приехали полицейские из Первоуральского ОМВД, которые пропустили внутрь несколько фур, на которых судя по всему будет вывезено дорогостоящее оборудование.По некоторой информации, на руководство ЧОП пытаются оказать давление сотрудники первоуральского территориального отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, требуя от них покинуть территорию базы.