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18:17 | 25.08.2020
«Бог услышал наши молитвы»: Свердловский облсуд отпустил на свободу оперативников, осужденных по оговору малолетнего преступника
«Бог услышал наши молитвы», – заявил в комментарии veved.ru отец одного из полицейских Василий Половка.
Он отметил, что они надеются на прекращение уголовного дела либо на оправдательный приговор, за вынесение которого они ранее собрали более 4 тысяч подписей.
В ходе сегодняшнего заседания в Свердловском областном суде потерпевший еще раз подтвердил, что оговорил оперативников, которые подозревали его в совершении кражи, желая им таким образом отомстить. Он также признался, что местный «правозащитник» Сергей Барсуков сам вышел на его семью, предложив написать заявление на полицейских в Следственный комитет, а затем активно комментировал эту тему в СМИ.
Напомним, что ранее Синарский районный суд Каменска-Уральского признал четырех полицейских виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). Бывшему оперуполномоченному ОП №24 Алексею Возчикову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, его коллег Василия Половка, Эмиля Гасанова и бывшего начальника отдела Алексея Андреева приговорили к 3 годам лишения свободы.
По версии следствия, в июле 2018 года сотрудники ОП №24 проверяли, причастен ли 17-летний молодой человек к краже телефона и банковской карты. Доказательств его вины не было, из-за чего четверо сотрудников якобы начали применять к нему «физическое насилие и специальные средства», чем принуждали к написанию явки с повинной. В результате он оговорил себя, признавшись в краже, которую не совершал. Однако уже в день оглашения приговора в отношении полицейских, молодой человек рассказал, что это он оговорил оперативников.
Уже на тот момент он был судим по нескольким статьям УК РФ, и отсидеть еще один срок за ложный донос ему не хотелось, о наказании за который, по всей видимости, его и предупреждал сотрудник Следственного комитета, расследовавший дело в отношении полицейских. Совесть проснулась у малолетнего арестанта, к сожалению, лишь в день приговора, но и это не возымело своего действия на судью.
На защиту полицейских встали их коллеги, члены Общественного совета при МО МВД России «Каменск-Уральский, местные власти, представители свердловского регионального отделения Общероссийской организации «Офицеры России».
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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