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Миру мур. Добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.13 Суббота, 17 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Новый выпуск добрых новостей этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.

«Миру мур, котики. На этой неделе пришлось спасать одну мою коллегу от разношерстных, зябких мыслей о том, что лето заканчивается. Она даже решила впасть в спячку раньше времени (а ей надо писать стопятсот важных текстов!). Говорит: выгорела. А я ей: меньше на солнце надо было валяться. Бери лапы в лапы и вперёд, тыгыдыкать.

А вообще, осень — это самое уютное время, когда мурчат теплые коты, урчат холодные батареи и ворчат сонные коллеги. Хочется завернуть своих кожаных в огромный полосатый плед и убаюкивать под добрые истории…

Добрая новость номер один — коллеги из родной редакции запустили телеграм-канал «Котики-репортеры». Добрые новости там можно читать хоть каждый день. И сразу сенсация: подписчики узнали, что в редакции живу не только я, но и еще два моих котоварища — Серокот и Филя. Этих специальных котореспондентов взяли в штат по моему поурчению. Теперь мы банда иногда разрешаем кожаным тут поработать.

В Москве на этой неделе обсуждали собачье правосудие. Жительнице столицы по решению суда вернули собаку породы йоркширский терьер. Хорошая новость? Да, но не совсем. Потому что собачка попала в список «вещей» (!), которые женщина требовала у ее бывшего воздыхателя. Этот человек забрал у нее ключи от квартиры, где хранились:

— картина, корзина, картонка и маленькая собачонка;

— люксовые туфли, брендовые платья и пиджаки, дорогие ювелирные украшения, а также «сланцы, тапочки, халаты, фен, компьютер, швейная машинка, утюжок для волос» и «лаковое белье». А после черного клатча Chanel в списке была указана «собака породы йоркширский терьер по кличке Белла».

Суд разбирался целый год. И в итоге потребовал у ответчика вернуть женщине всё нажитое непосильным трудом. И собаку. Меня в этой истории смутили два момента. Во-первых, раз уж собаку записали в перечень дорогих вещей, то она должна стоять на первом месте, а не после клатча. А во-вторых, суд на заседании должен был выслушать позицию терьера, потому что это его собачье дело!

Вообще, пора вводить рубрику «Мнение адвокота». Помните, я как-то рассказывала про московских коз, на которых из-за свободного выпаса возле метро подали в суд? Точнее на их козяина. Так вот — навоз и ныне там, а козы, как пишут местные издания, по-прежнему прыгают по припаркованным машинам. Считаю, что нужно срочно разобраться с козьими правами и предоставить им возможность гулять в подходящем месте. Тогда и права автовладельцев не будут ущемлены.

На этой неделе очень порадовали ребята из МурЧС. Было очень много душепищательных историй.

На Камчатке сотрудники самого доброго ведомства предотвратили котострофу — вытащили котёнка (точнее его глупую мордаху) из диска циркулярной пилы. Он смог просунуть голову в отверстие, а обратно — уже не смог. Классика. Доставали его с помощью масла (теперь всё коту Масленица!). В МурЧС добавили, что во время спасательной операции ни один котик не пострадал (кроме его самолюбия — я уверена, что мелкий надел на шею диск циркулярки, чтобы казаться львом с шикарной гривой).

А в Тверской области МурЧС достали котёнка из сцепки между вагонами поезда. Его писк услышала дежурная по станции. Спасатели шутят, что они сняли с поезда безбилетника. А я думаю, что безбилетник не стал бы звать дежурную! К тому же усы, лапы и хвост у товарища в порядке. Кс-кстати, его сразу же взяли в добрую семью.

На Ямале рыжий кот три дня просидел на дереве. В МурЧС говорят, что он убегал от собак (товарищи собаки, держите себя в лапах, пожалуйста) и забрался на девятиметровое дерево. Чтобы его достать, понадобилась автолестница. Коллеги пишут, что рыжий якобы жалобно мяукал и просился к хозяйке. А я думаю, котоварищ просто хотел немного отдохнуть от земной суеты и вот этого вот всего.

А в Ивановской области один умный заяц сам догадался, где ему помогут. Он примчался прямиком в пожарную часть МурЧС, в ремонтный бокс. Дежурный караул утверждает, что заяц скрывался от погони — за ним бежала собака (товарищи псы, ещё одно предупреждение). Пожарные вытащили ушастого бегуна из смотровой ямы, где тот залёг на дно, и отпустили в лес. Я бы спасателям дала медаль за спасение убегающего.

И сразу трёх маленьких зайчат спасли от настоящего пожара у аэродрома в Тамбовской области. Там горела сухая растительность. Пожарные МурЧС, которые увидели в траве напуганных зайчат, говорят, что шерстка зверьков уже успела подпалиться. Малышей отнесли в пожарную часть, искупали, накормили и передали специалистам. Когда ушастики окрепнут, их отпустят на волю, говорят в МурЧС. Я очень рада, что тамбовских зайчат спасли и от пожара, и от волка! Говорят, он в этом регионе чей-то товарищ.

Ох, я бы ещё много вам разного рассказала. Но заходите в наш добрый телеграм-канал, там столько всего! Например, вы узнаете про то, как один кот сам позвал ветеринаров, чтобы они помогли его младшему приятелю.

Пожалуй, закольцую тему, с которой начала. Про уходящее лето. Дарю вам идею, как называть большого рыжего солнечного кота: кот лета!

Не благодарите.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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14:24 Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
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14:11 Оптоволоконные кабели на Машиностроителей в Верхней Пышме будут демонтированы после реконструкции улицы
12:57 Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг
11:50 В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, ушедшего в лес 12 дней назад
11:27 Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
11:15 Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
10:32 Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
21:14 На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
20:40 Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире
20:11 В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме
19:17 Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
18:59 Красноуральское МУП заплатит за погибшего сотрудника его сёстрам
17:11 В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
16:59 На фоне реформы уличной торговли в Екатеринбурге несанкционированные НТО множатся в центре города
16:34 Один человек и одна газовая труба пострадали в ДТП в Камышловском районе
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15:28 В посёлке Медный под Екатеринбургом водитель мусоровоза задавил своего помощника
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14:37 Новолялинскую администрацию обязали до конца обеспечить два посёлка автобусам до медучреждений
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