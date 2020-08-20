Первая полоса
17:58 | 20.08.2020
Свердловские общественники взялись за спасение озера Таватуй
Жители прибрежных поселков устали ждать реакции местных властей и заручились поддержкой региональных экоактивистов
На прошлой неделе руководство общества «Защита природы» в лице его председателя Юрия Камаева и заместителя Вадима Аверьянова по просьбе неравнодушных жителей посёлка Калиново провело обследование территории очистных сооружений населенного пункта, береговой линии и акватории озер Малый Таватуй и Таватуй. Кроме этого, они посетили территорию государственного ландшафтного природного заказника областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с прилегающими лесами».
Как сообщает в социальных сетях Вадим Аверьянов, в обследовании также приняли участие председатель НП «Посёлок Калиново» Илья Попов, почётный гражданин Невьянского городского округа Альфис Макамединов, председатель профсоюзной организации Калиновского химзавода Светлана Баус и член Общественной палаты Новоуральского городского округа Максим Агапов. Во время встречи обеспокоенные жители посёлка передали председателю общества «Защита природы» Юрию Камаеву своё обращение, в котором указали список своих претензий к администрации Невьянского городского округа и главе поселка.
«Мы, жители поселка Калиново, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопросов экологического характера. Они имеют не только местное, но и областное и даже федеральное значение, поскольку касаются озера Таватуй – объекта, находящегося в собственности Российской Федерации, и являющегося важным рекреационным ресурсом Свердловской области. Главная угроза экологии уникального водоема на сегодняшний день – жидкие бытовые отходы. С 2010 года очистные сооружения поселка Калиново фактически не работают. Поступающие на них отходы с домохозяйств и местного химзавода без всякой обработки идут в Малый Таватуй, который уже, по сути, превратился в болото, а из него – и в само озеро», – указано в письме.
По словам жителей, вопрос о строительстве новых очистных сооружений поднимается регулярно, но конкретных управленческих решений со стороны Управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа и самой администрации нет.
«Частное предприятие готово было вложить средства в строительство стратегически важного объекта, но поведение начальника вышеназванного Управления Олега Сидорова и главы округа Александра Берчука привело к тому, что инвестор от своих планов отказался. При этом подконтрольному администрации МУП «Территория», которое эксплуатирует разваленные очистные сооружения, выданы предписания по недопущению сброса сточных вод в озеро Таватуй. Принять меры предприятие должно было до 26 августа, но очевидно, что за оставшееся время ситуация кардинальным образом не изменится», – выразили свое мнение в обращении жители поселка.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в феврале-марте этого года по запросу редакции «Вечерних ведомостей» провело внеплановую проверку МУП «Территория» (к мероприятию были привлечены эксперты ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля»), установив, что муниципальным предприятием нарушен режим охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемой природной территории областного значения государственного ландшафтного природного заказника областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами». В частности, предприятием неоднократно допущен сброс сточных, в том числе дренажных вод (в концентрациях, превышающих установленные предельно допустимые концентрации вредных веществ!) с очистных сооружений поселка Калиново в озеро Малый Таватуй, отнесенного к особо охраняемым водным объектам рыбохозяйственного значения.
В ходе проверки сотрудники Минприроды выявили массу нарушений всевозможных федеральных законов, в том числе Водного кодекса РФ. Ответственность за выявленные нарушения понес директор МУП «Территория» Сергей Патрин, который возглавляет его лишь с ноября 2019 года. Собственных средств у предприятия на строительство новых очистных сооружений нет – МУП погряз в многомиллионных долгах, а администрация Невьянского городского округа не торопится выделять деньги.
По мнению Вадима Аверьянова, из директора МУП «Территория» сделали «козла отпущения», хотя виновных надо искать в другом месте.
«Стрелочник найден и определён. Это директор МУП «Территория» во всём виноват! А кто же ещё то?! А кто у нас главой Невьянска был, когда очистные перестали работать? А был - нынешний глава Горнозаводского управленческого округа господин Каюмов Евгений Тиморгалиевич. А кто у нас возглавил в 2010 году Думу Невьянского городского округа? А возглавлял - нынешний глава Невьянского ГО Александр Александрович Берчук! То есть, и глава Горнозаводского округа Евгений Каюмов, и глава Невьянского городского округа Александр Берчук ещё 10 лет назад о проблеме с очистными сооружениями в посёлке Калиново прекрасно знали! И обещания построить очистные сооружения жителям давали (это можно не сомневаться)», – рассказал Вадим Аверьянов.
Между тем, несмотря на остроту проблему и необходимость её скорейшего решения, власти Невьянского городского округа планируют подать заявку на финансирование или реконструкцию очистных сооружений в региональное МинЖКХ только в следующем году. Что мешает это сделать сейчас – излишняя скромность, чрезмерная загруженность или что-то иное, неизвестно, но помощь МУПу крайне необходима. Так, в марте этого года, например, был выявлен сброс неочищенных сточных вод из канализационного колодца в поселке Таватуй на рельеф местности. Ранее установлено, что канализационная система около Спасо-Преображенского Собора в самом Невьянске находится в неисправном состоянии, более того, её часть полностью разрушена, что весьма характеризует отношение местных чиновников к коммунальной сфере.
Загрязнение водоемов не единственная проблема, с которой жители обратились к общественникам. Их также беспокоит мусор на берегу Таватуя, который оставляют после себя туристы.
«Наплыв туристов, к сожалению, привел к тому, что на берегах Таватуя скопилось огромное количество мусора. При этом, по имеющейся информации, в бюджете Невьянского городского округа не заложено денег на уборку прибрежной зоны. Инициативные жители Калиново вот уже четыре года предлагают управлению населенными пунктами способ решения проблемы – организовать платные стоянки, прибыль от которых позволит поставить мусорные баки и заключить сезонный контракт с лицензированным охранным предприятием. Недавно это предложение было в очередной раз озвучено на общем сходе жителей поселка и получило всеобщее одобрение. Против выступил только начальник управления населенными пунктами Олег Сидоров, сославшийся на несоответствие идеи генеральному плану, хотя генеральный план, как известно, вполне поддается корректировке путем принятия соответствующего решения городской думой», – отмечают в письме жители.
Также они обращают внимание на негативное воздействие на озеро Таватуй в результате деятельности предпринимателя Эдуарда Однораленко, о котором мы писали ранее (читать здесь).
«В ходе проверки, проведенной Министерством экологии и природных ресурсов Свердловской области, подтвердилась информация, что Однораленко проводил укрепление берега на принадлежащем ему на правах аренды участке 66:15:3101005:312. При этом произошло увеличение границ данного участка, а также уменьшение акватории озера Таватуй. Более того, установлено, что грунт Однораленко изымал с муниципальной территории, не имея никаких разрешительных документов. По решению административной комиссии, Однораленко привлечен к административной ответственности за проведение земляных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, без разрешения на проведение этих работ. В то же время ни управление населенными пунктами, ни администрация Невьянского городского округа не приняли мер к расторжению договора аренды с Однораленко, а также не инициировали обращение в правоохранительные органы, хотя имеются основания полагать, что незаконная деятельность Однораленко может быть продолжена», – опасаются жители.
Представители общественной организации «Защита природы» пообещали помочь жителям Калиново и разобраться, кто причастен к загрязнению водоемов, оговорившись, что будут добиваться привлечения к ответственности чиновников высокого ранга.
«Сидоров, Однораленко и МУП "Территория" нас не интересуют. Это исполнители. Нас интересуют заказчики: те, кто их покрывает, те, кто всё это разрешает», – предупредили активисты.
Артем Ковальчук © «Вечерние ведомости»
20.08.2020
22:32 | 20.08.2020
Из окна больницы №40 в Екатеринбурге выпал мужчина
21:06 | 20.08.2020
Стелы в честь трудовой доблести появятся на въездах в Екатеринбург
20:40 | 20.08.2020
В «Урал» из «Динамо» может перейти Евгений Марков
19:48 | 20.08.2020
В Свердловской области проведено 10476 исследований проб на коронавирус
19:42 | 20.08.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень будет временно ограничено движение
19:01 | 20.08.2020
Екатеринбуржцы отметили 20-летие прославления Царской семьи
18:46 | 20.08.2020
В Свердловской области ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи
18:30 | 20.08.2020
Екатеринбург может получить статус творческого города ЮНЕСКО
18:14 | 20.08.2020
Контрабандисты пытались вывезти с Урала археологические ценности в Китай
17:59 | 20.08.2020
Свердловчан ждёт потепление
17:35 | 20.08.2020
Авиакомпания Utair возобновит рейсы Екатеринбург - Тюмень
17:34 | 20.08.2020
В Екатеринбурге состоится суд над владельцем «фургаломобиля»
17:13 | 20.08.2020
В столице Урала появился «Гордый фонарь»
17:01 | 20.08.2020
Ливни в Нижних Сергах затопили дороги
16:59 | 20.08.2020
Число ДТП в Пермском крае снизилось на 24%
16:56 | 20.08.2020
В Екатеринбурге выйдет сборник сказов уральского журналиста
16:48 | 20.08.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшую 32-летнюю женщину
16:37 | 20.08.2020
В Перми обновлено мобильное приложение для оплаты парковок
16:30 | 20.08.2020
С сентября школьники и студенты Среднего Урала будут со скидкой покупать билеты на пригородные поезда
16:01 | 20.08.2020
Восемь лет строгого режима получил уралец за нападение на пенсионеров
15:51 | 20.08.2020
Водителям екатеринбургских скорых на аутсорсинге вновь отказали в «коронавирусных» выплатах
15:42 | 20.08.2020
На Урале депутата лишат мандата из-за незаконной рубки леса
15:34 | 20.08.2020
Для удобства жителей вакцинацию от гриппа в Прикамье проведут в крупных торговых центрах
15:13 | 20.08.2020
Ушёл в лес с собакой, но домой пёс вернулся один: подробности исчезновения пенсионера на Урале
15:05 | 20.08.2020
В «Титановой долине» назначили нового гендиректора
14:59 | 20.08.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении бывшего следователя свердловского ГСУ
14:48 | 20.08.2020
В Нижнем Тагиле из-за угрозы паводка могут эвакуировать жителей
14:30 | 20.08.2020
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД провели негласные рейды в маршрутках. Один автобус пришлось эвакуировать
14:21 | 20.08.2020
В Перми планируют упростить процедуру подачи документов на участие в программе «Молодая семья»
14:18 | 20.08.2020
На кампанию по возвращению выборов мэра в Свердловской области потратили более 150 тысяч рублей
13:33 | 20.08.2020
Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в сентябре