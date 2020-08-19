Первая полоса
18:39 | 19.08.2020
Фото: http://www.topviralmagazine.com
Международная страховая компания проиграла иск жительнице Екатеринбурга
Женщина больше двух лет добивалась выплат, положенных ей по договору
В ноябре 2018 года мы уже рассказывали об истории жительницы Екатеринбурга Марины (имя изменено), которая столкнулась с нежеланием АО «Страховая компания МетЛайф» перечислять положенные ей выплаты (читать здесь). В июне 2015 года она оформила договор добровольного страхования жизни и здоровья сроком действия на один год с пролонгацией до 2046 года. На момент заключения договора страховая сумма на случай диагностирования или наступления критических заболеваний составляла один миллион рублей.
Впоследствии Марина по результатам анализов выяснила, что у нее хроническая почечная недостаточность 3-й степени, а спустя два года – хроническая почечная недостаточность пятой степени (представляющая собой хроническое необратимое нарушение функции обеих почек). Этот случай является критическим, прописан в страховом договоре и требует дорогостоящего лечения, в том числе трансплантации почек.
В феврале 2018 года Марина обратилась с заявлением о наступлении страхового случая, но, несмотря на предоставление всех необходимых документов, в СК «МетЛайф» стали тянуть время. Страховщиков не смутил критический случай, который требует дорогостоящего оперативного вмешательства.
«Пока я платила страховые взносы, мне в «МетЛайфе» были рады, но ровно до того момента, как пришло время исполнять обязанности уже страховщикам», – рассказывала ранее Марина.
Целыми днями она бегала по больницам, где ей делали диализ и по аптекам, приобретая за свой счет дорогостоящие лекарства, при этом успевая уделять внимание воспитанию двух маленьких близнецов. Сохранить свою жизнь и здоровье она смогла только благодаря поддержке любящего супруга и врачам. Марине в ноябре 2018 года сделали трансплантацию почки, а затем установили инвалидность первой группы.
Женщина направляла в страховую компанию досудебную претензию, однако и это не возымело никакого эффекта – судя по всему, физические и нравственные мучения матери двоих детей для СК «МетЛайф» не более чем обыденность, а сама политика организации характеризует её отношение к клиентам в целом. Более того, АО «СК «МетЛайф» попыталось через суд признать договоры недействительными, но в удовлетворении требований было отказано.
Когда диалог зашел в тупик, Марина обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением к АО «СК «МетЛайф» о взыскании страхового возмещения в размере 1 миллион рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и штрафа. В судебном заседании страховщики отказались признавать исковые требования.
Судья Нина Нецветаева, разобравшись в обстоятельствах дела, вынесла справедливое решение, защитив интересы матери двоих детей. Согласно решению суда, с АО «СК «МетЛайф» взыскано страховое возмещение в размере одного миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также 500 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителя.
Поражение в суде не остановило страховщиков и они, вместо исполнения решения, пошли дальше, подав апелляционную жалобу. Коллегия Свердловского областного суда оставила решение нижестоящей инстанции без изменения, поставив точку в споре. Теперь Марине осталось получить исполнительный лист, взыскав с АО «СК «МетЛайф» все положенные ей выплаты, а страховщикам, в свою очередь, научиться быть более клиентоориентированными. Научит ли страховщиков эта история, и не встанут ли они на те же грабли, покажет время – в то время когда они могли ограничиться выплатой одного миллиона рублей, им придется выплатить более 1,5 млн. руб.
Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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