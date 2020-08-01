У временного мэра Тугулыма «нет времени» на приемку квартир для переселения людей из аварийного жилья

В Тугулымском городском округе сложилась парадоксальная ситуация. Строительная компания построила за свои средства два дома для переселения граждан из аварийного жилья, но не может их передать заказчику. Исполняющий полномочия главы городского округа Константин Кизеров, как утверждает застройщик, попросту отказывается принимать квартиры, ссылаясь на нехватку времени. По мнению руководителя предприятия, реальная причина – месть со стороны правоохранительных органов за его отказ в даче показаний на главу Тугулыма Сергея Селиванова и его заместителя Сергея Уткина.В редакцию «МК-Урал» обратился представитель ООО «Талицкая строительная компания» (ТСК) Андрей Яровиков. Организация занимается строительством многоквартирных домов, в том числе по государственному и муниципальному заказу. На счету ТСК в числе прочего – строительство нового дома культуры в поселке Луговской Тугулымского городского округа и реконструкция стадиона «Колос» в Талице. Оба этих объекта – знаковые для своих территорий, и неудивительно, что главы муниципалитетов упоминали завершение работ на них в ходе встреч с губернатором Евгением Куйвашевым.Активно участвует ТСК и в строительстве жилья для государственных и муниципальных нужд. Помимо родной Талицы компания строит новые дома и в Тугулыме. С 2012 года здесь было возведено 9 домов, и у администрации городского округа никогда не возникало претензий к застройщику.В 2020 году «Талицкая строительная компания» возвела очередные два дома по 36 квартир каждый, но передать квартиры и, соответственно, получить заработанные деньги, предприятие не может.По словам Андрея Яровикова, 23 июля 2020 года компания направила в администрацию Тугулыма уведомление о готовности к передаче квартир в домах по улице Полевой. По контракту, заказчик должен был в течение недели осмотреть квартиры. Но никаких действий со стороны администрации предпринято не было.Примечательно, что дома построены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За 72 квартиры застройщик должен получить 99 миллионов рублей, причем на долю муниципального бюджета приходится всего 3 % средств – остальные идут из областной и федеральной казны. Пока, по данным застройщика, он получил всего 100 тысяч рублей.«Контракт заключен на три года, но всё уже построено, – говорит Андрей Яровиков. – Я обратился к Кизерову с просьбой передвинуть средства местного бюджета с 2021 и 2022 годов на 2020 год, поскольку без подтверждения местного софинансирования федеральные и областные деньги не выделяются. На это и.п. главы ответил, что «не видит в этом смысла».Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда мэры уральских городов годами вынуждены добиваться, чтобы застройщик завершил строительство домов для льготников и переселенцев из аварийного жилья. При этом нередки ситуации, когда компания, получив солидный аванс, попросту бросает строительство. То есть тугулымским чиновникам, которые потратив всего 100 тысяч рублей, уже получили построенные дома для переселения сразу 72 семей, могли бы позавидовать их коллеги из других городов. Но оказавшийся в роли исполняющего обязанности мэра Константин Кизеров переселять людей не спешит.Большинство домов в Тугулыме, признанных аварийными, являются одно-двухэтажными зданиями, в основном на четыре квартиры. То есть подписанием актов приема-передачи квартир, и.п. главы Тугулыма не только бы обеспечил достойными жилищными условиями 72 семьи, но и дал возможность освободить поселок более чем от десятка развалюх, а расчищенные участки – пустить в оборот или использовать для муниципальных нужд.Пока же граждане, чьи дома признаны аварийными, вынуждены ждать. В состоянии неопределенности находится и застройщик.Впрочем, возлагать всю ответственность на Константина Кизерова, по мнению Андрея Яровикова, было бы неправильно. За действиями временного главы скорее всего стоят другие люди, и руководитель предприятия догадывается, кто именно.Нынешней весной и летом в администрации Тугулыма прошли громкие задержания. Сначала силовики вывели в наручниках главу городского округа Сергея Селиванова, которому предъявили обвинения в том, что он якобы получал взятку от директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» за продление контракта и общее покровительство по службе.Через два месяца был задержан заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения Сергей Уткин. Ранее «МК-Урал» сообщал о некоторых странностях в его деле. По версии следствия, еще в 2015 году он получил взятку от представителя коммерческой структуры за прием работ по коммерческому контракту. То есть задержание произошло не с поличным, как это бывает при взятке, а спустя целых пять лет. Еще более подозрительным дело Уткина кажется из-за того, что потерпевшей стороной является ООО «Строймонтаж». Данная фирма фигурировала и в деле управляющего Южным управленческим округом Михаила Астахова, которого также обвиняли в получении взятки, и который также был задержан спустя несколько лет после предполагаемого преступления.По словам Андрея Яровикова, в июне к нему обратились лица, представившиеся оперуполномоченными ГУ МВД по Свердловской области, осуществляющими сопровождение дел Селиванова и Уткина.«Они потребовали от меня дать показания, что я давал взятки за беспрепятственную работу в Тугулымском городском округе, – рассказывает предприниматель. – В противном случае мне обещали проблемы, поскольку исполняющий полномочия главы Кизеров, который стал временщиком после задержания Селиванова и Уткина, – их человек, и он будет мне чинить препятствия. При этом мне сказали, что обращаться в прокуратуру бесполезно, поскольку и прокурор с ними заодно».Оговаривать себя и других Андрей Яровиков не стал, а обещанные проблемы у возглавляемой им компании действительно начались. Складывается впечатление, что правоохранители сами не уверены в том, что против задержанных руководителей Тугулымского городского округа, есть реальные доказательства, а потому активно ищут дополнительные «эпизоды». Видимо, их при этом не заботит ни срыв национального проекта, ни судьбы людей, которые годами ждут переселения из рассыпающихся на глазах домов.