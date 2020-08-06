Развод двух жителей Екатеринбурга превратился в маски-шоу с офицерами из городского главка МВД

09:24 | 7.08.2020

Юрист бывшей супруги заявил, что полиция пыталась силовым путем влиять на раздел семейного имущества

Обычно журналисты общественно-политических изданий не увлекаются описанием семейных скандалов. Однако мы все-таки расскажем о конфликте бывших мужа и жены Юрия Канина и Олеси К. Причина в том, что в этой истории таинственным образом фигурируют представители из екатеринбургского главка полиции. Участие офицеров МВД в семейном конфликте очень похоже на организацию давления на Олесю К. и ее родственников. По фактам возможных действий полицейских, на наш взгляд, должна быть проведена служебная проверка.



Брак и развод



Олеся и Юрий Канин были официально женаты и воспитывали двоих детей. Брачный договор не заключали. Через некоторое время отношения в семье испортились. Возможно, причиной этого стали амбиции супруга, менее успешного в делах, чем Олеся.



Олеся К. владеет компанией, оказывающей услуги ряду серьезных производственных фирм. Это успешный, обеспеченный бизнесмен. Ее бывший супруг Юрий работал администратором по общим вопросам в одной из небольших компаний, его доходы существенно отставали от доходов супруги.



Не сказать, что это серьезная проблема: в России огромное количество дружных здоровых семей, где жена зарабатывает больше мужа. Но случаются и эксцессы, когда супруг на почве нереализованности или ревности к успехам жены начинает вести себя неадекватно.



Мы не будем глубоко копаться в психологии Юрия Канина, чужая душа ‒ не наше дело, но в семье стали происходить конфликты, дававшие Олесе основание беспокоиться за безопасность себя и детей, которые в итоге привели к разводу. Уже тогда, как говорит Сергей Тетерин, юрист Олеси К., бывший супруг начал говорить о разделе имущества. Олеся ему отказала, посчитав предложенные ей варианты непреемлемыми.



Через некоторое время экс-супруг убедил Олесю, что готов исправить допущенные ошибки, и деструктивности в семье не будет. Бывшая жена поверила, и они некоторое время жили вместе, без повторного заключения брака. Но длилось это недолго, снова начались опасные конфликты. В одном из последних, как выяснилось позже, был серьезно напуган ребенок.



Вскоре вновь была поднята тема необходимости продажи и раздела имущества. На этот раз аргумент оказался достаточно весомый: жизнью семьи Олеси К. внезапно заинтересовалась полиция.



Внезапный обыск



13 июля этого года в квартиру Любови Ч., мамы Олеси, по адресу Соболева,19 нагрянули полицейские с обыском. Из квартиры изъяли ноутбук, флешкарты, сотовый телефон, банковские карты и ежедневник с записями личного и служебного характера принадлежащие Олесе К.



Ни разу ни привлекавшаяся по уголовным делам и не сталкивавшаяся с «маски-шоу» Олеся К. была крайне удивлена обыску. Особенно, когда узнала его формальный повод.



Как следует из постановления Верх-Исетского районного суда от 07.07.2020 г., разрешение на обыск в квартире мамы Олеси К. выдано в связи с уголовным делом о хищении 617 тыс. руб. группой лиц, в которую входил некий 36-летний Сергей Л. В суде прозвучало, что проведенные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) якобы установили, что этот гражданин проживает по адресу Любови Ч.



На самом деле, как говорит сторона Олеси К., это неправда. Никакого Сергея Л. в данной квартире не было, более того: ни Любовь, ни Олеся такого гражданина не знают. По нашей информации, факты о появлении этого гражданина в указанной квартире полицией в результате обыска не установлены.



Подозрения юриста



Олеся К. была шокирована странным визитом полиции. Ее мама во время обыска находилась в другом городе, вернувшись она испытала стресс, который привел к инфаркту. Сейчас Любовь Ч. лечится в стационаре.



Олеся, пытаясь понять причины обыска, которые расценила как силовое давление, пришла к выводу, что у нее нет недоброжелателей в бизнесе или иных сферах, которые могли спровоцировать такие действия. Единственной версией остался конфликт с бывшим мужем, особенно на фоне разговоров о продаже недвижимости, которой якобы может заинтересоваться полиция.



Олеся К. обратилась к юристу. Юрист Сергей Тетерин провел анализ фактических обстоятельств, предшествовавших обыску и возникших после него. В итоге он сделал выводы о том, что это давление со стороны полиции могло быть спровоцировано бывшим мужем и его новой сожительницой ‒ майором полиции, которые имели возможность негласного доступа к указанной квартире.



3 августа юрист изложил свои доводы в обращении на имя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Мешкова. Здесь и далее редакция интернет-газеты «Вечерние ведомости» не берется судить о том, как фактически обстояли дела в этой истории. Мы только приводим мнение Сергея Тетерина, и видим, что в обстоятельствах рассматриваемого конфликта достаточно много необычных совпадений, с учетом которых изложенная юристом версия не выглядит неправдоподобной.



В этом документе Сергей Тетерин отмечает, что в процессе общения с ним Канин Ю.С. признал, что состоял и состоит с майором Подосениной А.Н. в близких отношениях и возникли они между ними еще в период брака с Олесей.



В обращении отмечается: «Как у Канина Ю.С., так и у Подосениной А.Н. имелись мотив и возможность создать психотравмирующую ситуацию, в процессе «превратить жизнь Олеси К., ее детей и близких в кошмар с целью побудить произвести раздел совместно нажитого имущества на условиях Канина Ю.С., которые ранее отвергались Олесей К. как кабальные и не отвечающие интересам детей».



Манипулирует женщинами?



«Есть основания полагать, что майор полиции Подосенина А.Н. также, возможно, просто используется Каниным Ю.С. в качестве ресурса по созданию психотравмирующей ситуации у Олеси К.», – пишет юрист и сообщает, что этот вывод сделан на основе аудиопротокола переговоров с Каниным Ю.С., который приложен к обращению на имя главного свердловского полицейского.



Также юрист Олеси К. сообщает руководителю полицейского главка, что поведение указанного гражданина может создавать «угрозу жизни и здоровью не только Олесе К. и ее ребенку, но и самой Подосениной А.Н. после прекращения в ней надобности».



По словам Сергея Тетерина, у него состоялся телефонный разговор с Юрием Каниным, в ходе которого защитник Олеси К. не рекомендовал бывшему супругу в ближайшее время встречаться с ребенком, пережившим стресс в ходе недавнего конфликта на даче. Также произошло обсуждение отношений Канина с женщиной-полицейским, из которого защитник понял, что экс-супруг Олеси еще не определился на счет перспектив совместной жизни с новой подругой.



В свою очередь Анна Подосенина заявила корреспонденту интернет-газеты «Вечерние ведомости»: «То, что несет эта госпожа Олеся К., – полный маразм». И добавила, что больше у нее комментариев по этому вопросу нет.



Люди из главка



Для организации обыска нужно решить вопрос с оперативно-розыскными мероприятиями и провести эту историю через суд. По силам такое одному сотруднику? Не факт. Тут могла пригодиться помощь кого-то выше по званию.



В этом месте стоит вспомнить одну формальную странность в организации обыска. При визите в квартиру Любови Ч. группой полицейских руководил не следователь Ляпцев С.И., который по суду получил разрешение на обыск, а более высокопоставленный полицейский.



В протоколе обыска в графе «должность следователя/дознавателя» записан заместитель начальника отдела по ОРМ и ИХ СОГ Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Шагивалеев А.В.



Уголовное дело, по которому проходил обыск, касается хищения на 617 тыс. руб. Кажется, не такая большая сумма, не такое крупное дело, и не такой серьезный его эпизод, чтобы вместо следователя, ведущего дело, на обыск выезжал подполковник. Конечно, полиции виднее. Алексей Шагивалеев еще недавно был майором и работал в полях. Наверно, он может подменить своего подчиненного.



Однако странных совпадений в этом сюжете так много, что мы вынуждены обратить внимание и на личность Алексея Шагивалеева, который, напомним, трудится с упомянутой выше сотрудницей полиции в одном не таком уж большом здании УМВД России по Екатеринбургу и наверняка с ней знаком.



Разговор о компромиссе



Сергей Тетерин рассказал veved.ru, что у него состоялся разговор с подполковником Шагивалеевым, в ходе которого юрист рассказал об известных ему обстоятельствах конфликта и отметил, что речь может идти об официальном ходатайстве в областной полицейский главк, по рассмотрению которого упомянутую сотрудницу полиции могут привлечь к уголовному делу о хищении в качестве подозреваемой, как лицо, имевшее доступ в квартиру и, возможно, имевшее мотив дискредитировать Олесю К.



Юрист предложил не доводить дело до такого развития событий, так как считает, что уголовное дело по факту не имеет отношения к обысканной квартире, а сделать так, чтобы Олесю К. просто оставили в покое, чтобы женщины в погонах и другие третьи лица не вмешивались в ее имущественные споры с бывшим супругом. По итогам этой беседы юрист понял, что полиция согласна на «достижение компромисса».



Какова мораль?



«Мой клиент готова забыть все, если про нее забывают всякие Анны и так далее, ‒ говорит Сергей Тетерин. ‒ Нет ничего хуже, когда новые женщины вторгаются в спор об имуществе». Если изложенная защитником версия верна, превращать историю развода в интриги с участием полиции действительно не стоит. Лучше будет, если все участники событий, явные и предполагаемые, просто успокоятся. Другой вопрос ‒ как быть с этикой в работе сотрудника полиции?



Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ, введенный в 2008 году, был отменен в 2013 году, с тех пор требования к этике полицейских те же, что для остальных госслужащих. Весной 2020 года МВД подготовило новый Кодекс, который в частности предписывает полицейским признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными. Пока этот документ не принят, но и сейчас есть правовая база для оценки тех, кто использует служебные полномочия в личных целях.



Сергей Тетерин в обращении на имя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Мешкова отметил, что изложенные факты и обстоятельства «порочат честь сотрудника органов внутренних дел», и ч. 4 ст.7 ФЗ «О полиции» говорит, что сотрудник МВД должен в служебное и неслужебное время воздерживаться от действий, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции.



Также в тексте ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» сказано, что полицейский даже в неслужебное время не должен допускать поступки, вызывающие сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности и вредящие репутации органов госвласти. Конституционный Суд РФ разъясняет, что служба в ОВД ‒ особый вид госслужбы, подразумевающий возможные повышенные требования к личностным и деловым качествам сотрудников.



Не нам судить, пусть в этой истории разбираются в руководстве ГУ МВД РФ по Свердловской области и в УМВД России по Екатеринбургу. Но, на наш взгляд, в таких случаях можно говорить, если не о возбуждении уголовных дел против конкретных сотрудников, то хотя бы об их увольнении из органов.

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»