«Для них это особенная беременность»

– Безусловно, это миф, давно развеянный. За весь период работы нашего Центра семейной медицины, а это 19 лет, у нас не было случаев, чтобы после ЭКО родился ребенок с какой-то патологией, либо ребенок, у которого возникали какие-либо сложности в жизни, проблемы социализации. Обычно детки, которые рождаются после ЭКО, ничем не отличаются от детей, которые зачаты естественным путем. ЭКО абсолютно никак негативно не сказывается на их дальнейшей жизни, на их адаптации в садике, на их обучении в школе, на их достижениях и т.д. Наоборот, были проведены исследования, в ходе которых было доказано, что дети после ЭКО более социально развитые и более успешные, потому что до пересадки эмбриона в полость матки все-таки проводится тщательный отбор биологического материала и, зачастую, проверка его на генетические отклонения. Кстати, «Центр семейной медицины» – единственная клиника в УРФО, которая имеет свою цитогенетическую лабораторию.– Это совсем не требуется. Здесь другая проблема: многие родители не хотят раскрывать все подробности рождения таких детей. Очень часто пациенты просят, чтобы мы не писали эту информацию при выписке, когда отправляем женщину на учет по беременности. И, согласно современным стандартам, законодательству, мы имеем на это право. Поэтому большая часть детей, которые рождены после ЭКО, наблюдаются у педиатров, как обычные детки. Но если все-таки родители не скрывают и говорят об этом, и такой малыш будет числиться как малыш после ЭКО, то, конечно, за ними наблюдают, иногда более пристально. Безусловно, нам важно знать, чем закончилась беременность, как растет и развивается ребенок. Наши специалисты регулярно обзванивают пациентов, собирают и фиксируют эту информацию. Многие пациенты сами поддерживают связь со своим доктором, рассказывают, как детки растут, присылают фотографии. Наш Центр семейной медицины работает по типу «замкнутого цикла». У нас есть свое педиатрическое отделение, куда большая часть пар приходит уже после родов, и наши педиатры за такими детками наблюдают и не видят никаких отклонений и особенностей в их развитии. Реальных данных о детях после ЭКО в России пока нет. Сейчас идет работа над таким реестром, я думаю, что через некоторое время мы к этому придем, как в Европе.– Могу сказать, что есть варианты практически для решения любой проблемы. В нашем «Центре семейной медицины» – мы стараемся идти до конца, до победы! Если проблема в женских или мужских половых клетках, то есть прекрасно работающие донорские программы – предлагается донорская яйцеклетка или донорская сперма. Бывает, когда супруги неспособны самостоятельно зачать ребенка. Это сейчас, очень распространенная проблема. Она больше касается старшей возрастной группы, после 42 - 43 лет. В этом случае есть донорский эмбрион или программа суррогатного материнства, которую тоже ведет наш Центр в рамках законодательства. Поэтому, в принципе, в 99% случаев бездетная пара с помощью различных технологий может иметь малыша.В последнее время все чаще стали обращаться к нам одинокие женщины. У нее нет партнера, она официально не замужем, и она хочет иметь малыша. В этом случае можно воспользоваться донорским эякулятом, либо, если в следствии возрастных изменений у нее свои яйцеклетки уже не вырабатываются - возможен перенос донорского эмбриона.– Совсем недавно ко мне обратилась супружеская пара. Женщине 36 лет, она 5 лет назад перенесла рак молочной железы. Была проведена большая терапия, в том числе химиотерапия. К сожалению, после данного лечения часто фертильность женщины – способность зачать ребенка снижается.Так вот эта женщина не могла зачать ребенка, а ее супруг в подростковом возрасте перенес острый лейкоз. Однако, после обследования и лечения у врача андролога, после хирургического забора сперматозоидов – были найдены единичные, пригодные для оплодотворения, мужские клетки. Мы согласовали донорскую программу – донорская яйцеклетка и сперматозоиды мужа. Произошло то самое чудо – мы смогли получить эмбрион хорошего качества из материалов супруга. Мы проверили у него генетику – и он оказался абсолютно здоров. Далее был выполнен перенос этого эмбриона в полость матки суррогатной маме. В настоящий момент эта пара ожидает рождения ребенка.– Пациентка в возрасте 50 лет. А ее супругу было 60 лет. У нее это второй брак, у супруга первый, детей у него не было, и он мечтал о собственном ребенке. По состоянию овариального резерва, женщина не могла забеременеть со своими яйцеклетками, а у супруга оказались хорошие показатели спермограммы. Мы также подобрали донорскую яйцеклетку, провели оплодотворение клетками мужа и вырастили эмбрионы. Перенос я сделала этой пациентке, когда ей был уже 51 год. Она прекрасно выносила беременность, наблюдалась у нас в клинике. Врач, который вел её беременность, говорит, что выносила она лучше, чем многие молодые пациентки. И она родила сама, без оперативного вмешательства здорового мальчика. Ему сейчас больше годика, растет и развивается малыш прекрасно.Сама по себе процедура ЭКО не провоцирует какие-то дополнительные риски осложнений во время беременности. Но если мы говорим о пациентах старшей возрастной группы, у них могут возникать осложнения в виде, например, повышенного артериального давления, гестационного сахарного диабета и самое непростое осложнение – это преждевременные роды. Но нет стопроцентных доказательств, что это связано с возрастом пациентки. Поэтому здесь нужно учитывать сопутствующие патологии. Влияет даже настрой эмоциональный пациентки. Если пациентка боится и всю беременность она в стрессе, то у нее рисков осложнений будет больше. В этом случае мы ведем большую работу совместно с психологами и другими врачами, чтобы эти риски свести к минимуму.– Да, совершенно, верно. И этим мы гордимся. То есть пациентка, поступая на этап лечения бесплодия, достигая положительного результата ¬– беременности, может выбрать наблюдение в нашей клинике. У нас есть отделение перинатологии, в клинике это отделение оснащено полностью «от» и «до». То есть пациентке не нужно никуда за пределы клиники больше обращаться по своей беременности. Соблюдены все социальные гарантии, выписываются больничные листы, есть необходимые смежные специалисты и так далее. Мы сотрудничаем с несколькими родильными домами в городе, они нам помогают в самый ответственный момент. Женщины рожают, а после этого возвращаются снова к нам с малышами. Далее мамы наблюдаются в гинекологическом отделении, если это необходимо, а дети – в педиатрическом отделении, где есть абсолютно все специалисты. У нас есть и свой прививочный кабинет. Поэтому часто пациенты остаются с ЦСМ на долгие годы. Кто-то родил первого малыша и постепенно вернулся на второй круг, за вторым малышом, а бывает и за третьим. Такие ситуации бывают достаточно часто.– В последнее время в структуре бесплодного брака одинаковое место занимают и женские, и мужские проблемы. Мужское бесплодие – также актуальная проблема, которая становится острее год от года. Мужчин сложнее отправить на консультацию к специалисту. В нашем ЦСМ очень профессиональный состав врачей урологов-андрологов, в том числе доктора и кандидаты наук. К тому же у нас очень мощно оснащена лаборатория, есть возможность хирургического лечения. Словом, есть все необходимое, чтобы успешно решить проблему и мужского бесплодия.– Тяжелее, да. И здесь главное не запускать проблему. Ведь есть формы абсолютного женского бесплодия, когда помочь может только ЭКО. А с возрастом эта проблема становится еще тяжелее и иногда приходится прибегать к компромиссным решениям.Мы настаиваем, чтобы пара обращалась к нам, если после 1 года активной половой жизни они не смогли зачать ребенка. И наиболее подходящий возраст для рождения первого ребенка все-таки до 27 - 28 лет.– Это новое направление не только для нашей клиники, но и вообще для России. На сегодняшний день у нас налажена профессиональная взаимосвязь с нашим СПИД-центром, такие пары спокойно, пройдя обследование получают справку от инфекциониста, что им на данном этапе можно беременеть и вынашивать беременность. Они также попадают в программу ЭКО, в том числе по полису ОМС. Работа в таких программах проводится в отдельном отделении ЭКО, культивирование эмбрионов проводится в отдельных инкубаторах, в отдельных операционных, то есть соблюдены все условия, чтобы не было контакта пациентов и их биологического материала с другими пациентами. Ведь безопасность, в т.ч. инфекционная – превыше всего. Если же в паре инфицирован только мужчина, а женщина здорова, то перед проведением программы мы обязательно проверяем сперму на наличие ДНК/РНК вируса, чтобы эту инфекцию не передать эмбриону и маме. На сегодняшний день такие детки уже рождены и случаев заражения у них не было. Но, хотелось бы отметить, что это только в тех случае, когда родители сознательно продолжают проходить назначенную терапию у инфекциониста, состоят на учете, бережно относятся к себе и окружающим.– Для нас неважно, пациентка проходит лечение платно или по полису ОМС, стандарты едины. Важно, чтобы женщина ушла от нас беременной и счастливой. А в последующим родился в срок здоровый малыш. Ради этого мы и работаем, ведь наша профессия – это для нас вторая жизнь.Кроме того, для нас это колоссальный опыт, поскольку министерством здравоохранения Свердловской области выделяется до 1000 квот по ОМС в год нашему центру. Мы стараемся оправдать доверие и работаем честно и эффективно.