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20:51 | 3.08.2020

Фото: инстаграм @mokryi_nos

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?

Екатерина Гауэрт рассказала в интервью о том, чем занимается ее супруг и как часто он участвует в акциях протеста

В субботу на одиночном пикете в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге задержали Дениса Гауэрта. Вчера Ленинский районный суд столицы Урала арестовал Гауэрта на пять суток. Кадры с задержания мужчины вызвали резонанс – таких жестких действий полиции Екатеринбург не видел давно. Кроме действий самих полицейских, многих горожан возмутило молчание и отсутствие поддержки со стороны известных оппозиционных деятелей и относительно не громкое освещение истории с арестованным в СМИ. По нашей информации, многие провластные аналитики ломают голову над тем, кто же такой Денис Гауэрт и почему он вышел на акцию именно в Екатеринбурге. «Вечерние ведомости» поговорили с супругой Дениса – Екатериной Гауэрт. О том, чем занимается арестованный, что за пес Кумба был с ним, почему Гауэрт вышел на акцию в поддержку Хабаровска и как часто он участвует в акциях протеста – в материале veved.ru.

Пока провластные аналитики ищут подводные камни в истории с Гауэртом, а многие известные оппозиционеры отмалчиваются, Денис находится в спецприемнике. На момент публикации истекают вторые сутки его ареста (из пяти), однако Гауэрту предстоит еще два суда. В воскресенье рассмотрели только один протокол – за неповиновение полиции, а составили на него аж целых три – еще за нарушение в проведении пикета и за (только не смейтесь) нарушение масочного режима. Но кто же он на самом деле – профессиональный протестующий или обычный человек, который вышел выразить свою гражданскую позицию, что пока еще не запрещено законом?

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?


У Дениса Гауэрта свое агентство недвижимости, вместе с супругой он учредил приют для брошенных и травмированных животных в Каменске-Уральском «Мокрый нос», а совсем недавно он стал еще и мастером по дереву. Его супруга – Екатерина Гауэрт – известный в области мастер по дредам. В совокупности на инстаграм-профили супругов подписаны более ста тысяч человек. Екатерина Гауэрт рассказала нам о том, как удается Денису совмещать все эти виды деятельности.

Как вы с Денисом решились открыть приют для животных? Чья это была идея?

Идеи открыть приют у нас никогда не было, я просто всегда была очень неравнодушна к бездомным животным и тащила всех домой. Но у Дениса аллергия на шерсть, и жить с десятью кошками и собаками ему было тяжело.

Я помню, как пришла домой, а дома нет ни одной кошки и ни одной собаки. Оказывается, он снял помещение и вывез всех туда. Вечером он меня туда привез и сказал, что теперь это то место, где могут жить животные. Так и получился приют.
Из того помещения нас, правда, выгнали уже через 2 месяца, и тогда мы сняли помещение, в котором приют расположен сейчас. Все хозяйство лежало на мне, но Денис очень быстро втянулся и всем этим проникся. Я поняла, что даже «извне» его любят больше, чем меня: все «сторис» [в Instagram], видео – он настолько круто это преподносит, что люди уже меня не воспринимают как ответственного за приют, а только Дениса.

На данный момент приюту уже около шести лет. Сначала я завела профиль приюта в Instagram и просто публиковала там фото, например, с поездок с животными. Люди сразу начали активно подписываться. Я подозреваю, что это был первый инста-приют. Очень много людей помогали нам, распространяли информацию о нас, и за первый год (помню, я очень радовалась), на нас подписалось более 2 тысяч человек. Многих людей сплотила страница нашего приюта.

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?


Собака, с которой Денис приехал в Екатеринбург в день своего задержания, - это тоже пес из приюта?

Да, его зовут Кумба. Его мы нашли в поле. Только родившихся щенков выкинули в коробке, с мокрыми пуповинами. Мы их подобрали, выкармливали каждые 2 часа из соски. У Кумбы, помню, сгнил нос, поэтому мы делали ринопластику. Из девяти щенков выжили только два – Кумба и Жужа. Они сейчас живут у нас. Мы воспитывали их как полноценных детей. Если мы куда-то ехали, то брали корзинку для фруктов и брали их в ней вместе с собой. Их, только родившихся, невозможно было оставить дома одних.

Сколько животных находится в приюте? Много ли волонтеров помогают его содержать?

У нас в приюте содержится не так много животных, кошек было максимум 30, число собак достигало 20. Мы всегда рассчитываем на свои силы. У нас такая политика, что лучше пусть будет меньше животных, но они будут есть корм премиум-класса и им ни в чем не придется отказывать, нежели мы будем таскать всех с улицы и кормить их самым дешевым кормом. Мы не подбираем животных с улицы, мы помогаем тем животным, которым реально нужна помощь – попавшим в приют после ДТП, животным, которых выкинули из окна и другим бывшим питомцам живодеров. Все наши животные имеют очень тяжелую судьбу. Есть котик Гоша, у которого пол-лица собрано на титановые пластины и спицы. Гоша попал под машину, после чего у него просто висела челюсть, а глаз был впалый. Было страшно, что мы его не довезем, но все сложилось хорошо, и его экстренно прооперировали, собрав всю голову на спицы. Единственное, сейчас с одной стороны у него нет зубов и ему тяжело вылизывать себя, поэтому мы всегда сами его вычесываем, и он остается бодрым хорошим парнем.

Была собака Тося, которая попала под машину и получила отрыв бедра – ее собирали на спицы и пластины. Таких случаев много, и 90% из них имеют хороший итог. В первую очередь, мы стараемся обеспечить животного хорошим качеством жизни. Если оно будет лежать пластом, без возможности нормально жить и двигаться – мы выбираем эвтаназию.

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?


Вы лечите животных в Каменске-Уральском или привозите в Екатеринбург?

Всех животных мы лечим только в известной сети екатеринбургской ветклиники. К сожалению, в Каменск-Уральске не таких специалистов, как там. Поэтому всех привозим именно в Екатеринбург.

Мы очень часто разрываемся, потому что у меня свое дело, у Дениса дело для души и работа, которая позволяет содержать семью и приют. А на него уходи очень много времени – минимум четыре часа в день. 2-3 раза в день нужно приезжать к животным, чтобы накормить и выгулять, а если это «экстренник», то из жизни сразу выпадает 2-3 дня на поездки к ветеринару в Екатеринбург.

В клинику животных мы всегда возим сами. Еще никто не откликался на такую просьбу, и все транспортировки и лечение лежат на наших плечах. Сейчас стабильных, хороших волонтеров в приюте три человека. Остальные, около пяти человек, – приходящие-уходящие на субботники, помочь помыть, погулять с собаками.

Сейчас очень много местных волонтеров к нам подтягиваются и помогают. Но это буквально в последние полгода, а до этого мы тянули все вдвоем.

Как вам сейчас на всем этом хозяйстве одной? Пять суток вроде бы недолго, но ведь у вас десятки животных, а вы явно к такому и подготовиться не могли.

Очень тяжело, но волонтеры откликнулись и часть обязанностей взяли на себя.

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?


Расскажите, чем занимается Денис?

Основная профессия Дениса – руководитель агентства недвижимости. Когда началась пандемия, дела в агентстве пошли плохо, и он перешел полностью на онлайн режим. Но даже в этом режиме работать было трудно, так как нужно было параллельно содержать и приют, и семью, так как 100% обеспечивать приют извне невозможно. Мы постоянно вкладываемся. Я работаю мастером по дредам, и все свои предоплаты направляю в приют, но все равно было очень тяжело. Поэтому Денис решил открыть свою мастерскую по дереву. У него очень круто получается, хотя занимается он этим не так давно.

Сначала он просто сел, спроектировал обеденные зоны для кошек, которые были распроданы на ура, потом коттедж для кошек – трехуровневый, почти двухметровый дом.

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?

Одна из работ Дениса - обеденная зона для кошек

Он спроектировал еще много крутых идей, и людям они очень нравились. Однажды он спроектировал домик для кошки, вдохновившись архитектором Гауди, и дом получился психоделический, цветной, у нас его тут же с руками оторвали и увезли в Москву.

У Дениса небольшая мастерская, куда он уходит на весь день, и работает один. Продажа у нас поставлена не на поток, а «на красоту». Он всегда хотел делать индивидуальные вещи, искал себя в творчестве, ходил на рисование и писал картины. Весь наш дом увешан его картинами – его всегда тянуло в творчество. Я так понимаю, пандемия дала толчок к тому, чтобы он вернулся к нему. В агентстве все хорошо, Денис теперь работает по рекомендации, потому что зарекомендовал себя самым лучшим агентом по недвижимости в нашем городе. Берет он в месяц один-два объекта и занимается ими. В основном это коммерческая недвижимость и элитные квартиры.

Картины Дениса участвовали в выставках и одна даже заняла номинацию. На ней он своего друга рисовал - собаку. Эта картина получилась очень яркая и интересная.

Арестованный за поддержку хабаровчан в Екатеринбурге Денис Гауэрт - кто он?

Картины Дениса

А вы чем занимаетесь? Расскажите про ваше дело.

О дредах я могу разговаривать вечно. Без ложной скромности скажу, что я являюсь одним из топовых мастеров по безопасным дредам в Свердловской области. Дредами живу, дреды очень люблю, подсадила на них весь Каменск-Уральский. Ко мне на вплет ездят из Ханты-Мансийска, Челябинска, из Магадана есть клиентка. Я зарекомендовала себя очень хорошо. Дреды я люблю. Обучаю людей, в связи с пандемией обучение перешло в онлайн, потому что люди не могли ко мне приехать вживую и получить оффлайн обучение. Я помню, что я рассчитывала на обучение в онлайне пяти человек, но ко мне записалось 420 человек. Это было просто потрясающе. Тогда я поняла, наверное, что я всё-таки одна из лучших.

Раньше Денис участвовал в акциях протеста?

До этого Денис ни в каких протестах никогда не участвовал. Темой Хабаровска он очень проникся, а потому поехал в Екатеринбург с плакатом, чтобы поддержать протестующих оттуда.

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Напомним, что Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.

Заседание суда состоялось на следующий день, оно продолжалось с полудня до 20 часов. Все это время у здания Ленинского районного суда находились сторонники задержанного.

Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.

Люди, пришедшие поддержать Гауэрта, были возмущены приговором и скандировали лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной», – судье, которая вынесла приговор.

Сотрудники полиции, которые вывели осужденного из зала суда и повели к полицейской машине, оттолкнули маму Дениса Гауэрта, когда та попыталась передать сыну пакет с вещами и водой. Сам пакет они выкинули на асфальт. Кадры этого инцидента попали в камеру корреспондента veved.ru.

Уполномоченная по правам человека на Урале Татьяна Мерзлякова ранее заявила, что никто не дает рекомендаций к задержанию людей на акциях протеста в поддержку Хабаровска.

«Никто – в администрации президента в том числе – не даёт рекомендаций трогать людей. Пусть люди высказываются! Я до сих пор в недоумении, чьи были указания задерживать людей. Все отказываются признаваться. Я бы не стала трогать тех, кто сегодня вышел. Но в тоже время я думаю, что их никто не посадит, на сутки не арестует», – подчеркнула Мерзлякова.

Арестовали!

Гузель Аиткулова, Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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