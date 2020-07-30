«Торжество преступности над правоохранительной системой»

20:52 | 30.07.2020

На защиту полицейских из Каменска-Уральского встали ветераны МВД

Всю минувшую неделю у здания Свердловского областного суда проходили одиночные пикеты, вызванные целью привлечь внимание к приговору в отношении четырех полицейских из Каменска-Уральского, которых в марте этого года отправили в колонию за превышение должностных полномочий. Судью Синарского районного суда Каменска-Уральского тогда не смутило, что подросток-потерпевший перед оглашением приговора признался, что оговорил оперативников. Теперь точку в деле должен поставить Свердловский облсуд. Друзья, коллеги и ветераны МВД надеются, что справедливость восторжествует, и оперативники снова могут заняться борьбой с преступностью.



31 июля под председательством судьи Александра Семерикова в Свердловском областном суде состоится заседание по апелляционной жалобе на приговор Синарского районного суда Каменска-Уральского, который признал четырех полицейских виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). Бывшему оперуполномоченному ОП №24 Алексею Возчикову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, его коллег Василия Половка, Эмиля Гасанова и бывшего начальника отдела Алексея Андреева приговорили к 3 годам лишения свободы.



По версии следствия, в июле 2018 года сотрудники ОП №24 проверяли, причастен ли 17-летний молодой человек к краже телефона и банковской карты. Доказательств его вины не было, из-за чего четверо сотрудников якобы начали применять к нему «физическое насилие и специальные средства», чем принуждали к написанию явки с повинной. В результате он оговорил себя, признавшись в краже, которую не совершал. Однако уже в день оглашения приговора в отношении полицейских, молодой человек рассказал, что это он оговорил оперативников, желая им таким образом отомстить – по некоторой информации, он был приверженцем так называемой субкультуры АУЕ.



Уже на тот момент он был судим по нескольким статьям УК РФ, и отсидеть еще один срок за ложный донос ему не хотелось, о наказании за который, по всей видимости, его и предупреждал сотрудник Следственного комитета, расследовавший дело в отношении полицейских. Совесть проснулась у малолетнего арестанта, к сожалению, лишь в день приговора, но и это не возымело своего действия на судью.



В день приговора город разделился напополам: молодежь, близкая к околокриминальным течениям ликовала, празднуя «победу» над «идеологическим» врагом, другие же не не понимали, как могло произойти подобное – полицейские, поймавшие отъявленного рецидивиста, сами отправились за решетку. В их поддержку прошло немало пикетов в разных городах страны – последний состоится как раз 31 июля, в день заседания в Свердловском облсуде.



Расследование уголовного дела в отношении полицейских активно подогревалось в СМИ – представитель потерпевших, местный каменский правозащитник охотно раздавал комментарии журналистам, и, пожалуй именно негативный информационный фон сыграл решающее значение в приговоре. Сами полицейские же надеялись, что суд во всем разберется, и продолжали служить в уголовном розыске – до приговора их не стали отстранять от исполнения обязанностей.



Так, 28-летний Василий Половка, который начинал службу в органах внутренних дел в 2013 году с должности оперуполномоченного отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области (в 2018 году по семейным обстоятельствам вернулся в родной Каменск-Уральский, где продолжил службу в уголовном розыске ОП№24), не сложил руки и после возбуждения уголовного дела. С июля 2019 года он входил в состав группы по розыску преступников, скрывшихся от органов следствия и суда, задержав 35 лиц.



Отец Василия Половки, сам в прошлом более 20 лет, прослуживший в правоохранительных органах (последняя должность – начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Уральского юридического института МВД России) рассказал, что его сын ранее неоднократно был поощрен ведомственными наградами, в том числе медалью МВД России «За доблесть в службе».



На защиту осужденных полицейских встали и ветераны МВД, которые совместно с членами Общественного совета при МО МВД России «Каменск-Уральский» опубликовали открытое письмо. В нем, в частности, отмечается, что суд вынес приговор, основный только на субъективных показаниях потерпевших и свидетелей, в деле не было никакой доказательной базы, в том числе судебно-медицинских экспертиз.



« В правосудии главным всегда была неотвратимость наказания, а не жесткость приговора, но мы пришли к горкому выводу. Что для сотрудников полиции существует презумпция виновности!», – отметил член Общественного совета Анатолий Казимирский.



С ним согласна и его коллега, член Общественного совета Татьяна Герасимова: «Меня не может не волновать, что теперь под ложное обвинение может попасть любой сотрудник, выполняющий свой служебный долг. В нашем городе, как и в любых других городах, области, имеется большая нехватка сотрудников. Как теперь убеждать молодых людей, чтобы они избрали службу в полиции, чтобы опытные сотрудники, отслужившие более 20 лет, оставались на службе? Этот судебный процесс и приговор явил собой торжество преступности над правоохранительной системой!»



Почему суд не учел ни личности осужденных полицейских, ни их заслуги, ни тот факт, что потерпевший признался в оговоре оперативников, не понимает и председатель президиума свердловского регионального отделения Общероссийской организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко.



«К сожалению, почему то принято считать, что если ты полицейский и стал обвиняемым по уголовному делу, то ты уже виноват, без суда, приговора и следствия. Надел погоны – будь готов к тому, что отправишься в колонию, так получается? У нас полностью отсутствует система защиты сотрудников силовых структур от случаев, когда их оговаривают, когда начинают не разобравшись обвинять во всем, и все это подогревается в соцсетях. В случае с каменскими полицейскими, безусловно, необходимо тщательно разобраться. Мы не судьи, и не можем влиять и принимать решения, но, по-моему личному мнению, приговор подлежит отмене. Что будет дальше – дело отправят на новое рассмотрение или вынесут оправдательный приговор, я не знаю, но сейчас надо оперативникам дать возможность увидеться с семьями», – выразил мнение Кирилл Васильченко.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»