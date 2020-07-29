В Екатеринбурге готовится к открытию новая детская школа искусств

Ремонтировать здание было нецелосообразно - конструкции довоенных времен могли обрушиться в любой момент

Встроенное помещение детской школы искусств находится со стороны переулка Парковый

Набор на новый учебный год еще идет и продлен до 1 августа (на бюджет) и до 31 августа (внебюджет)

72 миллиона рублей

140-150 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга планирует до 1 сентября открыть двери нового помещения детской школы искусств в Пионерском микрорайоне. Она откроется в жилом комплексе «Культура» на улице Советской, 45. До 2012 года здесь находилось здание Дома детства и юношества 1935 года постройки, которое в 2017 году снесли ввиду опасности обрушения. На месте ветхого здания построили многоквартирный дом, в котором было заранее спроектировано помещение под будущую школу искусств – здесь даже есть актовый зал, который уже почти полностью оснащен.В 2018-2019 году история со сносом ветхого здания и строительства на его место многоэтажного жилого дома наделала немало шуму и даже обсуждалась на заседании Екатеринбургской городской думы, а один из депутатов Госдумы просил УФАС разобраться в обстоятельствах произошедшего.Недовольство возникло в связи с тем, что здание и участок под бывшей школой искусств были переданы в аренду без торгов. Еще в 2015 году аварийное здание на праве хозяйственного ведения передали ЕМУП «СЭУРЖ», но так как средств на реконструкцию в бюджете не было, а капитальный ремонт был нецелесообразен (это подтверждают и фотоснимки) муниципальное предприятие решило реализовать инвестиционный проект по строительству на данном земельном участке многоквартирного дома с нежилым помещением социально-культурного назначения, которое после ввода объекта в эксплуатацию должно было быть передано в собственность города. Был разработан проект планировки территории, но в августе 2017 года, когда Минстрой его утвердил, в ЕМУП «СУЭРЖ» задумались о том, что собственных средств для реализации строительства нет и надо привлекать стороннего инвестора.Впоследствии ЕМУП «СУЭРЖ» создало ООО «Дом творчества», вложив в уставный капитал компании ветхое здание, оцененное в 17,3 миллиона рублей. В соответствии с законодательством, этих средств было также недостаточно (уставный капитал должен быть не менее 50 миллионов рублей), поэтому в состав учредителей была принят инвестор, который внес в уставный капитал денежный вклад в размере почти 55 миллионов рублей. После того, как были проведены все согласительные процедуры (включая изменение категории земельного участка, кадастровая стоимость которого оценивалась в 72 миллиона рублей), здание было снесено. На его месте началось возведение многоквартирника с встроенными помещениями под будущую школу искусств.В ситуацию тут же попытались вмешаться УФАС и силовые структуры. В деле даже разбирались оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу, но в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.После ввода здания в эксплуатацию, в октябре-декабре 2019 года в муниципальную собственность были переданы помещения и имущество. Так, за муниципальным бюджетным учреждением культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств №2» были закреплены помещения общей площадью 1553 кв.м., оборудованные лифтом OTIS (за 2,8 млн.руб.) в целях доступности для маломобильных граждан и мощной системой вентиляции с дымоудалением, которая обошлась в 5,5 миллионов рублей.В настоящее время в помещении закончены работы по оснащению и оборудованию учебных помещений и медицинского блока. В мэрии ранее отмечали, что помещение отремонтировано и полностью соответствует современным требованиям. В школе искусств будут реализованы программы музыкального, хореографического (народный танец, классический балет), изобразительного, декоративно-прикладного искусства. На оборудование площадей из бюджета города выделено 11 миллионов рублей, еще 750 тысяч рублей выделил из депутатского фонда парламентарий Сергей Шадрин и 300 тысяч его коллега Михаил Матвеев, который до избрания в думу в статусе вице-мэра города курировал как раз социальную политику.Таким образом, Екатеринбург получил в собственность новое, отвечающее всем современным требованиям помещение, в котором будут заниматься дети, а территория в квартале значительно преобразилась. Город же только выиграл от подобного частно-гоударственного партнерства – кадастровая стоимость земельного участка, на котором был построен многоквартирник, составляла, а в муниципальную собственность передано помещение рыночной стоимостью порядкаДобавим, что ранее председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечала, что многие учреждения культуры находятся в зданиях, которым больше 50, 60 и даже 100 лет. У муниципалитетов не хватает средств для приведения помещений в соответствие с современными требованиями организации образовательного процесса и комфортного пребывания детей. Случай с ЖК «Культура» же показал, что можно изучать и такой опыт, как некую реновацию аварийных учреждений дополнительного образования.