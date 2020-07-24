На Урале ждут новых задержаний силовиков

Бывший начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин устроился советником генерального директора ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», рассказывают слухмейкеры. Как и полагает экс-силовикам, полковник курирует на предприятии вопросы безопасности, и пока им более чем довольно руководство концерна «Алмаз-Антей», которому принадлежит машиностроительный завод. К слову, на заводе в отделе экономической безопасности работает и другой бывший сотрудник правоохранительных органов – Геннадий Жекул, ранее проходивший службу в УБЭП ГУ МВД России по Свердловской области.По некоторым данным, здесь же, на заводе им. Калинина намерен найти себе работу начальник отдела полиции №14 Кирилл Соколов, который весьма дружен с Сергеем Кулагиным. Правда, достойных вакантных должностей для подполковника пока нет, поэтому, судя по всему, придется кем-то пожертвовать.В УМВД России по Екатеринбургу коронавирусной инфекцией заболел еще один подполковник из числа руководящего состава с весьма известной и распространенной фамилией. К счастью, коронавирус протекает у него в легкой форме, а лечение он проходит в отеле «Рамада», который используется как обсерватор. Здесь же лежат и другие статусные больные, поэтому подполковнику некогда скучать – надо налаживать связи.Депутату Государственной думы РФ Сергею Чепикову после окончания полномочий найдется, чем заняться. По слухам, он рассматривается как один из возможных кандидатов на должность заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области с перспективой перехода в федеральное ведомство. В частности, ему хотят отдать одно из направлений по проведению летней Универсиады-2023, учитывая его опыт и авторитет в спортивной среде.Руководство Департамента образования администрации Екатеринбурга разбирается в ситуации, спровоцированной бывшим руководством управления образования Верх-Исетского района. Якобы в дошкольных учреждениях на бюджетные средства закупалось оборудование для видеонаблюдения иное, нежели было указано в документах и более низкое по цене. Кому разница в деньгах уходила в карман еще предстоит выяснить, но заведующие детсадов уже ждут, когда к ним придут с проверкой – подписывали акты выполненных работ в том числе и они.На рынке пассажирских перевозок Свердловской области намечается очередной передел маршрутов, вызванный желанием одного из бизнесменов криминального толка заработать как можно больше «серой» налички. Речь идет о маршрутах, которые обслуживает компания ООО «АТ-Транс» (в их числе самый прибыльный №166 «Екатеринбург-Березовский»).Директор и совладелец ООО «АТ-Транс» Александр Авилов был задержан в апреле по подозрению в хулиганстве – он устроил разборки с подростком-пассажиром. По слухам, пока Авилов находится в СИЗО, предпринимаются попытки «отжать» у него бизнес, а учитывая ресурсы оппонентов, шансов сохранить за собой прибыльное АТП с каждым днем остается всё меньше.Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров, по слухам, в устной форме потребовал от подчиненных увеличить количество автолюбителей, пойманных за дачу взятки инспекторам ДПС. В случае успеха, врио командира полка ДПС ГИБДД города Михаил Медведев может гарантировать себе утверждение в должности, но инспектора не торопятся оформлять водителей. Причина в том, что всегда существует тонкая грань, когда Следственный комитет может квалифицировать действия полицейских как провокацию на получение взятки, а это уже грозит уголовным преследованием в отношении самих правоохранителей по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).Вынесение приговора бывшему начальнику ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуарду Воронину, который получил всего пять лет лишения свободы условно, удивило действующих и бывших силовиков. Обсуждается, что теперь последуют новые задержания – как в отношении экс-подчиненных майора, так и его непосредственных руководителей. В диалогах звучит фамилия одного из генералов в отставке, покинувших МВД в ноябре прошлого года, и это вовсе не Романюк, который уже проходит по делу о получении взятки. Злые языки шепчутся, что с ним уже пообщались следователи – спустя двое суток после вынесения приговора Воронину.