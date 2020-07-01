«Горит, потому что поджигают»

Глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко подключился к вопросу с первых дней



«В советское время все расчищалось, а сейчас остается на перегнивание», – рассказал замдиректора Уральской авиабазы.

В тушении лесного пожара принимают участие сотрудники Уральской авиабазы



Бывший сотрудник заповедника Николай Сухомлинов

Аномально жаркая погода и отсутствие осадков на Урале привело к увеличению пожаров в лесах. Наиболее масштабный из них произошел в заповеднике «Денежкин камень», где 10 лет назад уже горели леса на территории 3,4 тыс. га. К счастью, на этот раз объемы ущерба не такие катастрофические, однако и пожар еще не потушен, а его последствия будут изучены гораздо позднее.Первая информация о возгорании появилась в пятницу, 17 июля. Сотрудники заповедника пытались потушить его собственными силами, но безуспешно. Было озвучено, что предварительной информации возгорание началось из-за попавшей в дерево молнии, однако изначально загорелся мох, а вовсе не дерево, то есть природный фактор был почти исключен. Оставался фактор человеческий, когда туристы бесконтрольно попадающие на территорию заповедника по «козьим» тропам, разжигают костры или оставляют после себя непотушенные окурки.После того, как сотрудникам заповедника не удалось самостоятельно справиться с огнем, были задействованы силы МЧС, волонтеров и Уральской базы авиалесоохраны. По словам главы Североуральского городского округа Василия Матюшенко, когда люди начали тушить пожар, выяснилось, что площадь возгорания составляет не 0,8 гектар, как заявляла директор государственного природного заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина, а 5,5 га.Он отмечает, что приходится работать в условиях сильной задымленности и порывистого ветра, что, в том числе, привело к тому, что пожар стал верховым, который не потушить из ранцевых огнетушителей. Сложность еще и в том, что поблизости нет источников воды.Заместитель директора по наземной службе Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Лютов, который на месте лично контролирует тушение пожара в заповеднике, заявил, что в первую очередь стоит задача локализовать пожар, ограничив его распространение. Кроме тушения пожара с воздуха (используются вертолеты с водосливным устройством), сотрудники и волонтеры перекапывают землю вручную лопатами.«Используется лопаточная система, люди встают в цепочку, и лопатой вручную перекапывают землю шириной до 20 метров и глубиной до минерализованного слоя, таким образом создавая заградительную полосу. Рабочая смена оставляет 8 часов плюс 2 часа переработки, но по факту проводят больше времени», – признается Владимир Лютов.Он отметил, что людям проблематично передвигаться по горной местности, так как уклон поверхности составляет более 40 градусов. В настоящее время по согласованию с руководством заповедника подобрана площадка для размещения емкостей с водой, которую будут использовать спасатели и волонтеры. По словам Владимира Лютова, в последующем, если не убрать горелые деревья, то они будут представлять большую пожарную опасность.Несмотря на тяжелые условия работы, прибывающих на север региона волонтеров и пожарных все больше. Парашютист-пожарный Уральской авиалесоохраны Андрей Поздняков сообщил, что при парашютном спуске к очагам возгорания они периодически цепляются за деревья, но, несмотря на всю опасность и низкую зарплату, работа ему нравится.Подобных рисков, как для пожарных, так и для окружающей среды, можно было бы избежать, считает бывший сотрудник заповедника Николай Сухомлинов. По его личному мнению, отдел охраны заповедника, который должен следить за мониторингом пожаров, недееспособен. Что касается Анны Квашниной, то, по его мнению, она намеренно ослабляет отдел охраны, чтобы сотрудники не попали куда не надо и не задерживали там кого-либо, подчеркивая что это его личное ощущение. Он не сомневается, что люди продолжают посещать заповедник.«Причиной пожара может быть что угодно, вплоть от удара молнии, хотя это бывает очень редко. Чаще всего это поджоги. Горит, потому что поджигают. Тушение пожаров в лесу требует специальных умений, а какие знания могут быть у сотрудников заповедника, когда там бешеная текучка кадров? В 2017 году принято на работу 10 инспекторов, уволено 9», – резюмировал Николай Сухомлинов.Само руководство заповедника, между тем, пытается переложить ответственность на главу МЧС России Евгения Зиничева, который прибыл сегодня в Свердловскую область в пострадавшие от наводнения Нижние Серги, где больше двух тысяч человек остаются без света, а дома частично смыло. Он совершил облет территории на вертолете МЧС, который до этого был задействован на севере области. Руководство заповедника видимо не смущает, что МЧС вообще не обязано участвовать в тушении лесных пожаров – это функция авиалесоохраны и сотрудников заповедника, которые вовремя не предприняли мер по его локализации, хотя штат учреждения позволяет содержать тот самый отдел охраны, о котором говорил Николай Сухомлинов.