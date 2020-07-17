По методу Глеба Жеглова

В известном фильме «Место встречи изменить нельзя» между главными героями Володей Шараповым и Глебом Жегловым происходит такой диалог:«- Слушай, Глеб, как это у тебя все здорово получается: быстро, ловко. Вот мне бы так научиться.- Тебе надо усвоить работу со свидетелем.- Почему?- Потому что в каждом самом тайном делишке всегда отыщется человечек, который что-либо слышал, что-либо видел, знает, помнит или догадывается».Этот диалог, если и был выдуман для своих персонажей братьями Вайнерами, то основой для него наверняка послужила многолетняя служба одного из соавторов — Аркадия Вайнера — в следственных органах. Ведь он, как никто другой знал, что свидетель — одна из ключевых фигур в уголовном судопроизводстве, и ценные свидетельские показания зачастую ведут к раскрытию преступлений...Об этом же нам рассказал и инспектор первого отделения контрольно-следственного отдела СКР по Свердловской области майор юстиции Иван Валерьевич Бардин, приведя ряд примеров из своей практической деятельности в бытность следователем СКР в городе Верхней Пышме.- В моём производстве находилось дело по обвинению жителей Артёмовского района Кулагина и Загайнова, а также жителя Тюменской области Шихова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего Волкова. Преступление было совершено в ночь на 18 мая 2019 года. Четверо указанных мужчин распивали спиртное в квартире дома по улице Уральских рабочих в Верхней Пышме. Внезапно у Волкова с Кулагиным произошёл конфликт, в ходе которого Кулагин стал избивать своего оппонента. Двое других обвиняемых — Шихов и Загайнов — присоединились к жестокому избиению. Причинив потерпевшему множественные телесные повреждения, злоумышленники оттащили его к площадке для мусорных баков, расположенной у многоквартирного дома. В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в больницу, однако от полученных травм скончался.Это преступление мы совместно с сотрудниками уголовного розыска раскрыли по «горячим следам», хотя совершено оно было в ночное время, в условиях неочевидности и гражданами, которые не являлись жителями Верхней Пышмы, а приехали в этот город на заработки. Помогли же скорейшему раскрытию свидетельские показания.Одна из жительниц дома, в котором происходили указанные события, ночью не спала и выполняла бухгалтерскую работу на дому. Как пояснила она в ходе дальнейшего допроса, её насторожил доносившийся со двора странный звук, похожий на скрежет, как будто кого-то тащат. Несмотря на то, что было темно, она разглядела, две мужские фигуры, волоком тащившие третьего. Ей показалось, что этот человек мертв и что некие преступники просто избавляются от трупа. Тогда она и решила позвонить в полицию и сообщить об увиденном.Наряд полиции прибыл незамедлительно, сотрудники обнаружили ещё живого на тот момент потерпевшего, сразу же вызвав для него «скорую помощь». В ходе оперативно-розыскных мероприятий и дальнейших следственных действий были установлены лица, причастные к преступлению. В итоге их оказалось трое. Все они были приезжие и осуществляли работы на строительных объектах в Верхней Пышме. Приговором суда Кулагин осуждён к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, его подельники Шихов и Загайнов отбывают наказание в виде 7 и 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.В октябре 2018 года в Екатеринбурге оглашён приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину, на «счету» которого убийства трёх женщин, покушение на убийство еще одной потерпевшей, ряд преступлений сексуального характера и иные злодеяния, за которые злоумышленник был приговорён к пожизненному лишению свободы.Как и всякий серийный преступник, Фалькин тщательно заметал следы, поэтому поймать его долгое время не удавалось. Орудовал он в период с октября 2004 по апрель 2017 года. Но, как гласит народная мудрость, сколь веревочка не вейся...Изобличение Фалькина началось с жестокого убийства женщины, 1986 г.р., которое произошло в апреле 2017 года в городе Верхней Пышме. Расследованием данного преступления на первоначальном этапе занимался наш собеседник Иван Бардин.- Сообщение о безвестном исчезновении Вахруниной (фамилия потерпевшей изменена из этических соображений — прим. редакции) получило широкий резонанс в СМИ, в том числе благодаря тому, что к поиску молодой женщины подключилось большое количество волонтеров. Вскоре в полицию явился некий гражданин, который сообщил, что вечером того дня, когда пропала Вахрунина, он на своем автомобиле проезжал по Верхней Пышме и на его видеорегистратор был запечатлён странный, по его мнению, автомобиль. Эта машина была небрежно припаркована у входа в подвал одного из домов, что некоторым образом осложнило проезд данному свидетелю на его машине. Изначально он не придал значения этому факту, но потом, когда увидел в СМИ множество публикаций о пропавшей в Верхней Пышме женщине, решил обратиться в полицию: вдруг запись его видеорегистратора чем-то поможет в поиске пропавшей. Действительно, в ходе осмотра представленной мужчиной видеозаписи был установлен автомобиль, у которого читалась только цифровая часть госномера. Тем не менее, по базам данных удалось установить два аналогичных автомобиля с совпадающей цифровой частью госномера. Собственник одного из них (а им, как выяснилось впоследствии, оказался А.Фалькин) проживал в Екатеринбурге и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение изнасилования. Причем сам он был жителем Екатеринбурга, а изнасилование совершил на территории города Березовский. Это сразу вызвало у нас подозрения. Указанный владелец автомашины был доставлен в отдел полиции города Верхней Пышмы, и в ходе работы с ним удалось установить его причастность к факту убийства Вахруниной. Проведенный в дальнейшем осмотр его автомобиля подтвердил первоначально выдвинутую нами версию. Так, несмотря на слякоть на улице, автомобиль был очень чисто вымыт. В багажнике мы обнаружили следы замытия крови. В дальнейшем Фалькин написал явку с повинной и указал место, где был спрятан труп потерпевшей. В ходе проверки показаний злоумышленника на месте происшествия тело женщины было обнаружено и извлечено из земли.При последующем расследовании выяснилось, что Фалькин к совершённому преступлению тщательно готовился. Свой мобильный телефон он оставлял дома, выбирал пути объезда, машину ставил в удалении от места нападения на предполагаемую жертву. Также у него с собой имелись различные предметы, которые помогли бы ему в дальнейшем избежать преследования (в частности, у него имелся с собой электрошокер). Заранее он создавал себе и алиби, предупреждал родственников и знакомых о том, что он куда-то поедет или будет спать. То есть он принимал все меры к тому, чтобы преступление осталось нераскрытым. Но благодаря счастливому стечению обстоятельств, самостоятельно явившемуся в полицию добросовестному свидетелю и кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов, Фалькина удалось изобличить не только в этом жестоком убийстве, но и в серии других тяжких и особо тяжких преступлений.