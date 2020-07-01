Грозит ли свердловчанам вспышка чумы?

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Никола Пуссен - Чума в Ашдоде

Вспышку бубонной чумы в граничащей с Россией Монголии зафиксировали, когда в начале июля там были госпитализированы 27-летний мужчина и женщина, которая на момент госпитализации находилась в критическом состоянии. После того как она заболела, с ней прямо контактировали 60 человек, косвенно — 400. Известно, что оба госпитализированных употребили в пищу сырое мясо сурка, это и стало причиной заражения.Сегодня, 14 июля, в стране зафиксировали первую смерть от бубонной чумы. Минздрав Монголии заявил, что погибший – 15-летний подросток, который также употребил в пищу мясо монгольского сурка, одного из основных переносчиков заболевания. Заболевший умер по дороге в больницу. Сейчас на карантин помещены более 20 человек, которые вместе с погибшим ели мясо сурка и контактировали с ним.В начале июля вспышка инфекции также была зафиксирована на севере Китая. Там один из пациентов попал в больницу с подозрением на бубонную чуму. Из-за этого 5 июля власти приняли решение об объявлении третьего уровня предупреждения по профилактике. Он будет сохранён до конца 2020 года. «В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим всех строго следовать требованиям по профилактике эпидемии», – говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения сочла неопасными случаи выявления бубонной чумы в Китае и Монголии, но продолжает следить за развитием событий.«В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий», — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Федеральный Роспотребнадзор также заявил, что специалисты ведут постоянную работу по мониторингу ситуации.«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», — говорится в сообщении ведомства.О том, что опасности эпидемии чумы в России на сегодняшний день нет, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.«Чума – не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», – заявил эксперт в интервью РИА «Новости».Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность по поводу вспышки чумы у границ России и призвал «думать о том, каким образом реагировать на такого рода угрозы».Свою обеспокоенность также выразил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что угроза того, что чума придет в Россию, все-таки существует:«Впереди самые тяжелые времена – голод, безработица и другие болезни. Чума у наших границ. Нас обманывают, когда говорят, что нам она не грозит. Почему она монголам угрожает, китайцам угрожает, а русским нет? Пять метров перейти и уже Россия», – заявил политик.О том, какие мероприятия должны проводиться во время вспышек чумы, а также может ли эпидемия дойти до Среднего Урала, рассказал эксперт по опасным инфекциям, главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Николай Струин.«Самое главное, что нужно делать, когда произошла вспышка – вводить санитарно-ограничительные мероприятия на госграницах. Все эти мероприятия на сегодняшний день уже сделаны, и в России маршруты возможного движения инфекции на границе закрыты. Возможности перемещения отдельных групп населения и грузов через границу также ограничены.Любая ситуация, связанная с возникновением локальных очагов чумы на любой территории, всегда требует подготовительных мероприятий. Учитывается возможность регулировать грузообороты и пассажиропоток через те или иные транспортные средства. Организуются соответственные предупредительные мероприятия, а дальше уже отслеживается, как проходит локализация очагов на территории тех или иных стран», – сообщил врач в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».По мнению эксперта, свердловчанам не стоит особо беспокоиться за то, что инфекция может прийти в область, но такую возможность никогда нельзя исключать:«У Свердловской области нет грузооборота с территориями, где сейчас зарегистрирована вспышка чумы. Насколько я понимаю, никакие транзиты с этими районами на территорию России не сформированы. Потому вероятность завоза инфекции пока минимальная. Однако есть второй важный компонент – миграция людей. Важно, всех ли контактировавших с заболевшими учли, полностью ли закрыли выезд из региона, мог ли кто-то до этого успеть выехать. Это сейчас основной вопрос и главная опасность».Если исходить из исторических источников, нет данных о том, что вспышки чумы каким-то образом затрагивали Средний Урал. И тогда, и сейчас они маловероятны, потому что в наших широтах не обитают сурки-тарбаганы – главные естественные резервуары бубонной чумы. На территории России это животное чаще всего встречается в Среднем Поволжье, Приуралье, в бассейне Дона.Чума — это инфекционное заболевание, которое за всю историю человечества унесло больше жизней, чем все остальные болезни, вместе взятые. Эта инфекция крайне заразна и имеет высокий уровень летальности. Основные симптомы чумы – воспаление внутренних органов человека (легких, лимфоузлов), а также лихорадка и развитие сепсиса, высокая температура, боль в груди.У чумы есть несколько разновидностей – легочная, бубонная и септическая. До конца 19 века летальность бубонной чумы достигала 95%, легочной и септической – практически 100%, а сама болезнь считалась неизлечимой. На сегодняшний день при правильной терапии смертность при заболевании бубонной формой чумы не превышает 5—10 %, но и при других формах болезни смертность низкая, если вовремя начать лечение.Несмотря на успехи, которых добилась современная медицина в изучении заболевания, полностью избавиться от чумы невозможно. Дело в том, что бактерия Yersinia pestis (попросту – чумная палочка), которая является возбудителем болезни, обитает в естественных природных резервуарах. Ее основные носители – это мелкие грызуны, такие, как сурки и суслики. Такие природные резервуары существуют по всему миру, и невозможно избавится от всех них.На территории России существует несколько природных очагов чумы. Они расположены в равнинном Дагестане, Калмыкии, на юге Волгоградской области, в высокогорье Кабардино-Балкарии и Чечни, а также в Бурятии, Астраханской, Оренбургской и Читинской областях.Сейчас на территории России функционируют 20 противочумных станций и пять противочумных институтов.Вспышки чумы случаются ежегодно в странах Азии, Африки и Южной Америки, а число заболевших составляет около 2,5 тысячи человек в год. На территории России случай заболевания бубонной чумой в последний раз был зафиксирован в июле 2016 года в республике Алтай. В тоже время, летальные исходы заражения чумой не случались в России уже более 100 лет.В природных очагах чумы человек может заразится при укусах блох или клещей, а также при разделке тушек, приготовлении и употреблении в пищу мяса грызунов, чаще всего сусликов, сурков-тарбаганов и зайцев.В Средние века чума считалась неизлечимой, и действия врачей обычно сводились к вырезанию или прижиганию чумных бубонов. Кроме того, лекари готовили снадобья, а также давали рекомендации для зараженных, на каком боку лучше спать. Все эти средства, конечно, помогали мало, потому что никто не знал, в чем причина болезни, а потому верного способа лечения не существовало. Уже в XIII веке люди начали ограничивать распространение эпидемий чумы с помощью карантинов.В XIV веке в Европе случилась самая обширная эпидемия чумы, которая пришла из Восточного Китая. В 1348 году от этой болезни погибла четверть европейского населения, то есть почти 15 миллионов человек. Уже к 1352 году число жертв «черной смерти» в Европе достигло 25 миллионов человек, то есть трети от всего населения.В 1350—1352 годах чума дошла до русских земель. Инфекция пришла из Балтики в Псков, Новгород и распространилась дальше стране. Точное количество жертв тогдашней эпидемии до сих пор неизвестно, но население некоторых русских городов, по данным историков, полностью вымерло. Тогда же от чумы погиб князь Симеон Гордый с сыновьями.Контролировать эту инфекцию человечество начало только в конце XIX века, когда появились противочумные антибиотики. Но даже сейчас по всему миру периодически происходят вспышки бубонной чумы.Последние относительно крупные вспышки чумы были зарегистрированы на Мадагаскаре. Так, в августе 2014 вспышка эпидемии на острове унесла жизни 40 человек, заболели при этом 119. Еще более сильная вспышка произошла там же осенью 2017 года. Тогда врачи зарегистрировали более 2 тысяч заболевших чумой и 165 умерших от болезни.Чума имеет очень высокую смертность — порядка 95%, при условии, если пустить болезнь на самотек и не начать вовремя лечить. Сегодня существуют антибиотики и античумная вакцина, а потому количество летальных исходов снижается до 5%.Сегодня врачи лечат больных чумой при помощи противочумной сыворотки, а также антибиотиков, сульфаниламидов. Кроме того, в особо опасных районах, где расположены природные очаги инфекции, постоянно действует ряд профилактических мер. К примеру, в степных местностях создаются противочумные учреждения, в местах обитания природных резервуаров чумы (некоторых грызунов и мелких хищников) запрещается охота на них и употребление в пищу.На сегодняшний день антибиотики являются самым распространенным и эффективным методом борьбы с чумой. А противочумная вакцина используется очень редко, потому что чума имеет огромное множеств различных штаммов. В обязательном порядке от чумы прививают детей с двух лет и взрослых, проживающих в зоне риска, и людей, которые работают непосредственно с возбудителями инфекции – это, к примеру, сотрудников лабораторий и врачи, которые постоянно подвергаются риску заражения. Противочумная вакцина вырабатывает у человека иммунитет к инфекции длительностью до одного года.