От насильников до «белых воротничков»

...В одну из октябрьских ночей 2019 года в следственный отдел по городу Каменск-Уральский СК России по Свердловской области поступило сообщение о том, что в лесополосе, недалеко от торгового центра по улице Каменская, совершено изнасилование девушки, которая в тот поздний час возвращалась с работы домой.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой, наряду с оперативниками уголовного розыска, вошла старший следователь территориального следственного отдела старший лейтенант юстиции Дарья Радишевская.Сведения, полученные от потерпевшей относительно того, кто мог бы совершить данное дерзкое преступление, не вселяли большой надежды на скорейшее установление преступника. Заплаканная девушка пояснила, что в 12 ночи она вышла с работы и направилась к себе домой, как вдруг сзади на неё налетел неизвестный мужчина, от которого пахнуло запахом алкоголя. Не успев опомниться, девушка почувствовала на своей шее крепкую мужскую ладонь. Девушка хотела вскрикнуть, но не смогла этого сделать, поскольку другой рукой преступник зажал ей рот. Тогда-то она и услышала его грубый голос: «Будешь дергаться — будет хуже». Испугавшись внезапного нападения, пострадавшая предпочла повиноваться злоумышленнику, а тот затащил её за кусты, завязал на глазах потерпевшей шарф и совершил её изнасилование. Вскоре неподалеку послышался смех людей. Предпочитая не сталкиваться с посторонними, преступник исчез так же внезапно, как и напал на свою жертву. Вот, собственно, и всё, что смогла пояснить потерпевшая.Из этих показаний следователь Радишевская сделала вывод, что дерзость, граничащая с наглостью, с которой было совершено изнасилование гражданки, может свидетельствовать о том, что для преступника подобное преступление не первое. Поскольку он знает, как подавить сопротивление жертвы, деморализовать её, заставить не кричать тогда, когда пронзительный крик мог бы быть единственным спасением для беспомощной потерпевшей. «Очевидно, что в данном случае нам придётся иметь дело с матёрым преступником», - подытожила свои размышления следователь.Именно поэтому одним из первоначальных мероприятий, которое было проведено представителями следственно-оперативной группы, стало установление лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления сексуального характера, из числа проживающих на территории Каменск-Уральского.Одновременно осуществлялись действия, направленные на сбор объективной доказательственной базы. И если осмотр места происшествия не принёс сколь-нибудь ощутимых результатов, то мероприятия по обнаружению записей видеокамер, которые могли бы зафиксировать передвижения преступника, оказались более успешными.Так, из видеозаписей камер, установленных на торговом центре, продуктовом магазине и одном из кафе, стало понятно, что некий мужчина, одетый в куртку тёмного цвета, тёмные брюки и белый свитер, в полночь 10 октября от торгового центра проследовал по улице Каменской, затем пересёк проезжую часть, а потом вышел к лесополосе, где подошёл сзади к потерпевшей и насильно увёл её за кусты. Таким образом, было не только получено подтверждение слов пострадавшей о том, что преступник подошёл к ней сзади, но и в распоряжении следствия появились некоторые приметы насильника. Из них можно было сделать вывод о его комплекции, росте и одежде, в которую он был одет в момент совершения преступления.Пока одна часть следственно-оперативной группы искала и анализировала данные с видеокамер, их коллеги «прошерстили» весь подучётный контингент, который ранее отбывал наказание за сексуальные преступления. Так к сыщикам поступила информация о некоем Александре И., работающем на местном хлебокомбинате, который в свои 37 лет имел уже 6 судимостей, в основном за имущественные преступления. Но, конечно, не криминальные «подвиги» Александра, заключавшиеся в кражах, грабежах и угонах автотранспорта, заинтересовали следователя Радишевскую и её коллег, а те преступления, за которые этот «джентльмен удачи» был осуждён в 2007 году. Тогда суд приговорил его к 10 годам неволи за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Как выяснилось, освободился из мест не столь отдалённых мужчина совсем недавно — в феврале 2019 года. Не исключено, что с учётом его богатого уголовного прошлого, начавшегося аж в 1996 году, мужчина вполне мог вновь пойти по наклонной плоскости. Такое небезосновательное предположение выдвинула следователь Радишевская.То, что следствие, решив пристальнее взглянуть на означенного субъекта, движется в верном направлении, вскоре подтвердили и допросы ряда свидетелей. Например, гражданка Семухина (фамилия изменена) дала показания о том, что вечером 9 октября 2019 года она встретилась со своими друзьями у расположенного по улице Каменской магазина «Пивко», и все вместе они стали распивать спиртное. Среди этих друзей был и Александр И., который, несмотря на только начавшееся застолье, около полуночи сказал, что хочет пойти домой, и ушёл, невзирая ни на какие уговоры со стороны своих приятелей.Эти ценные показания подтверждали то, что Александр И., во-первых, в ночь на 10 октября находился на улице Каменской и, во-вторых, то, что он был в состоянии алкогольного опьянения, почему потерпевшая при встрече с насильником и почувствовала исходящий от него запах алкоголя.Когда количество добытых доказательств, указывающих на Александра И. как на лицо, возможно, причастное к совершению изнасилования, стало достаточным, Дарья Радишевская и её коллеги решили непосредственно пообщаться с вызвавшим столь основательные подозрения гражданином.Спустя неделю после произошедшего преступления сыщики пришли к Александру домой. Он без особых эмоций воспринял этот визит. То ли давно смирился с тем, что его рано или поздно вычислят, и ждал прихода оперативников, то ли общение с правоохранительными органами стало для него, закоренелого рецидивиста, таким обычным явлением, что уже не вызывало в нём какого-либо волнения. Когда же, будучи приглашённым для проезда в отдел, Александр стал надевать на себя синие джинсы, белый свитер и тёмную кожаную куртку, очень напоминающие те предметы одежды, что попали в объективы камер наружного наблюдения, записи которых были изъяты в ходе следствия, сыщикам стало уже практически стопроцентно понятно, что попали они, что называется, «по адресу».После непродолжительного общения со стражами порядка Александр И. понял, что запираться бессмысленно: на руках у сыщиков имелись улики, которых хватило бы не на одно раскрытие. Поэтому он написал явку с повинной и чистосердечно признался в содеянном. Последовавшие за этим проведённые следователем Дарьей Радишевской следственные мероприятия, как-то: допрос подозреваемого, проверка его показаний на месте, очная ставка с потерпевшей, в ходе которой она по голосу уверенно опознала своего обидчика - завершили перечень добытых следственно-оперативной группой доказательств.Тяжкое преступление, совершённое в тёмное время суток, в условиях неочевидности, было раскрыто в течение недели. Начавшееся после предварительного расследования судебное разбирательство полностью подтвердило вину Александра И., в связи с чем приговором суда он в очередной раз был на несколько лет изолирован от общества...Это уголовное дело стало одним из нескольких десятков расследований, которые старший следователь Дарья Радишевская завершила в 2019 году. Среди проведённых ею расследований не только изнасилования, убийства, случаи причинения смертельных повреждений, факты применения насилия в отношении представителей власти, но и ряд уголовных дел о преступлениях в экономической сфере.Более того: среди всех следователей СКР по городу Каменск-Уральский Дарья Радишевская — единственный сотрудник, который расследует уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Кому-то такая специфика расследований может показаться чрезвычайно сложной, но только не Дарье Радишевской, которая, прежде чем получить юридическое образование и твёрдо встать на следственную стезю, окончила один из ВУЗов по специальности «Экономика и управление на предприятии». Поэтому любые уловки «налоговых уклонистов», какими бы, на первый взгляд, хитрыми они ни казались - для неё очевидны и вполне доказуемы с точки зрения уголовно-процессуального права. С любым из представителей так называемой «беловоротничкой преступности», специализирующейся на совершении противоправных деяний в сфере экономики, Дарья Радишевская умеет найти общий язык и объяснить им все негативные последствия их неправомерного поведения. Возможно, именно поэтому многие налогов ые преступления, расследуемые следователем Радишевской, утрачивают свою общественную опасность ещё до направления дела в суд — в связи с тем, что подозреваемые-обвиняемые добровольно погашают весь ущерб, причинённый ими бюджетной системе РФ. К слову сказать, за 2019 год по уголовным делам и материалам доследственных проверок, находившимся в производстве Радишевской, в бюджет нашей страны возмещено более 100 миллионов рублей.Впрочем, на достигнутом коренная жительница Каменска-Уральского Дарья Радишевская, пришедшая в органы СКР в 2016 году с твёрдым намерением бороться с преступностью, останавливаться не собирается. А потому на сегодняшний день в её производстве вновь находятся уголовные дела, которые по прошествии определённого времени наверняка упрочат её репутацию как одного из лучших следователей территориальных следственных отделов СКР по Свердловской области.