Приговор этим гражданам, признанным виновными в общей сложности в 90 преступных эпизодах, состоялся год назад. За покушение на убийство малолетней девочки, похищенной ими и вывезенной впоследствии в большой хозяйственной сумке в лесной массив, ряд сексуальных преступлений в отношении этой девочки и ещё двух детей, а также за разбойное нападение на жену екатеринбургского предпринимателя и организацию приготовления к её убийству суд приговорил старшего из преступников к 18 годам лишения свободы, а его подельника — к 22 годам неволи. Владимир Вихляев рассказал о расследовании этого уголовного дела, всколыхнувшего уральскую столицу.- Нами был составлен план расследования, по которому работала вся следственно-оперативная группа. В следственную группу вошли следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел, в котором я тогда работал, и следователи-криминалисты отдела криминалистики СКР по Свердловской области. Каждому из следователей группы были поручены отдельные следственные действия, в том числе по назначению необходимых судебных экспертиз. Первоначально была поставлена задача отработать жилой сектор, из которого была похищена потерпевшая, на предмет изъятия записей видеокамер, в том числе из общественного и частного транспорта, оборудованного видеорегистраторами. Это и было сделано. Также были назначены все необходимые экспертизы, запрошена детализация телефонных соединений. Проведён осмотр места происшествия, где была оставлена девочка в сумке. Потом свидетели, благодаря размещённой в СМИ информации, в том числе и фотороботу одного из злоумышленников, сообщили нам о возможной причастности некоторых лиц. Эту информацию мы стали тщательно проверять. Потом в нашем распоряжении появилась информация о лице, похожем на фоторобот. Расследование проводилось, как по учебнику. Все правоохранительные органы, которые были задействованы в мероприятиях, внесли по кусочку своей работы в это общее дело и достигнутый в дальнейшем положительный результат.- Да, фоторобот был составлен очень хорошо. Потерпевшая на допросе дала очень подробные показания об обстановке квартиры, где в отношении неё были совершены насильственные действия, и это обстоятельство позволило нам при проведении обысков идентифицировать место совершения преступления. Потерпевшая акцентировала внимание на определённых предметах в обстановке. Это сильно нам помогло.- Мы отрабатывали лиц, ранее судимых за подобные преступления. Каким, собственно, и оказался в итоге один из преступников — Ш. После его задержания и доставления в отдел эксперты-генетики в течение трёх часов дали нам результат, что это именно то лицо, которое совершило преступление. Экспертизы были проведены в очень короткий период времени, что позволило нам эффективней работать, имея ДНК-профиль подозреваемого. После своего задержания Ш. отказался дать какие-либо показания. На другого злоумышленника - Г. - получилось выйти благодаря допросу лиц из окружения Ш., изучения информации из его сотового телефона, детализации телефонных соединений. Было определено лицо, с которым Ш. чаще всего общался, в том числе в день совершения преступления. Также были установлены адреса, по которым Г. может находиться, но его там не оказалось, поскольку он скрылся после совершения преступления. Тем не менее по месту его проживания мы провели обыск, изъяли большое количество вещественных доказательств. А потом оперативники уголовного розыска провели мероприятия по установлению его местонахождения в Татарстане и задержанию.- Попытку скрыться он предпринял сразу, потому что девочка осталась жива, она обратилась в правоохранительные органы, уголовное дело было незамедлительно возбуждено и сразу обрело общественный резонанс. Информации в СМИ было много, поэтому Г. уже был осведомлен, что его ищут.- При работе следственной группы с подозреваемыми-обвиняемыми проводились допросы, задержанные проверялись на причастность к другим преступлениям. Со слов Ш., выяснилось, что имело место хищение имущества некой женщины. Эта информация была проверена, было найдено такое дело, которое было возбуждено органами полиции ещё в 2010 году по статье «Грабёж». Уже нами при проведении по этому делу всех необходимых следственных действий, дополнительных судебных экспертиз, было установлено, что здоровью потерпевшей женщины был причинён вред, что позволило квалифицировать действия преступников, как разбойное нападение. И по этому же криминальному случаю Г. было предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. Потому что фактически с целью сокрытия следов преступления (разбойного нападения), Г. предложил своему сообщнику убить потерпевшую. Но более искушённый в криминальных делах Ш. убивать женщину не стал, а лишь сымитировал действия по лишению её жизни, а своему подельнику сказал, что убил её.- Да, он работал в компании мужа потерпевшей, выполнял функции водителя-экспедитора, а также иногда заменял личного водителя самой потерпевшей. Поэтому он знал о её финансовом положении, был хорошо осведомлен, где она проживает и когда бывает дома одна.- Начну с того, как мы узнали о том, что в отношении этих детей совершались преступления. При проведении обыска у Г. нами был изъят персональный компьютер, изучена информация на жёстких дисках и установлено, что на них имеется съёмка порнографического содержания с неизвестной несовершеннолетней девочкой и малолетним мальчиком. При дальнейших следственных действиях и оперативных мероприятиях были установлены личности этих потерпевших. В частности, с несовершеннолетней девушкой Г. познакомился в социальных сетях, общался, поддерживал виртуальные отношения, а потом стал совершать в отношении неё преступления сексуального характера. В итоге нами было установлено множество преступных эпизодов сексуального характера в действиях Г. как в отношении этой девочки, так и малолетнего мальчика.- Они вместе работали и совместно употребляли спиртные напитки. Ш. был склонен к злоупотреблению алкоголем. Им было легко манипулировать в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, у Г. было другое, мягко говоря, «отклонение»: по результатам стационарной психиатрической экспертизы он признан страдающим педофилией с садистским уклоном. Эта «особенность» у него длительное время развивалась и впоследствии стала носить насильственный характер. Это прогрессирование и побудило его однажды вместе со своим собутыльником Ш. совершить дерзкое преступление в отношении похищенной девочки. В том случае Г. в полной мере проявил свою склонность к насилию. В дальнейшем всё это могло развиться в ещё более жестокие формы, если бы злоумышленники не были задержаны...- Ш. вёл себя агрессивно по отношению к следствию, всячески пытался затягивать сроки расследования, хотел избежать наказания. На мой взгляд, он абсолютно не раскаялся в содеянном. Г. тоже не сразу изъявил желание сотрудничать со следствием. По большому счёту получилось так, что по части эпизодов мы получали информацию от Ш. в отношении Г., а по части эпизодов — от Г. в отношении Ш. Потом другими объективными доказательствами мы всё перепроверяли. И в итоге уголовное дело было расследовано так, что по нему имеется полный перечень всех необходимых доказательств (вещественные доказательства, заключения экспертов, допросы свидетелей, потерпевших, протоколы очных ставок, проверок показаний на месте и т.д.).- Да, всё было сделано так, как нас в своё время учили. В течение двух недель после того, как стало известно о похищении девочки, мы установили личности и задержали преступников, а потом ещё около года продолжалось расследование их многоэпизодной деятельности, осуществлявшейся в различных районах Екатеринбурга и даже на территории другого субъекта РФ — в Пермском крае.