Первая полоса
18:28 | 6.07.2020
Андрей Гончаров.
Миллионы уплыли от экс-силовика
Суды двух инстанций отказали Андрею Гончарову во взыскании круглой суммы, а обстоятельствами дела заинтересовалась полиция
О необычном гражданском деле, которое рассматривал Кировский районный суд, мы ранее рассказывали достаточно подробно. Странность данному делу придавал тот факт, что истец, бывший заместитель начальника управления материально-технического и хозяйственного обеспечения свердловского ГУВД Андрей Гончаров требовал вернуть ему порядка 50 млн рублей, которые крупная девелоперская фирма якобы заняла у некоей Елены Вопиловой (ныне Сухановой), впоследствии уступившей права требования долгов Гончарову. Дело в том, что на момент передачи денег гражданка Вопилова была студенткой Уральского государственного университета, и в то, что у нее могла быть такая сумма денег, верится с трудом. Представитель Елены Вопиловой в суде заявляла, что деньги ее доверительнице дал некий гражданин США по имени Евгений, который вступил с Еленой на Мальте в «церковный брак» и взял ее фамилию. При этом доказывающие существование такого человека документы выглядели крайне сомнительными.
Кроме того, единственным якобы подтверждающим передачу денег документом в суде было соглашение о реструктуризации долгов. Ни самого договора, ни расписки предоставлено не было.
Судья Юлия Голова иск удовлетворила, указав, что вопрос, откуда у Елены Вопиловой взялась огромная сумма денег и существует ли в природе американский миллионер Евгений Вопилов, не имеет значения. Впрочем, Свердловский областной суд посчитал иначе.
«Очевидные измышления»
Коллегия Свердловского областного суда в своем определении указала, что представленное соглашение о реструктуризации долга не является ни договором займа, который стороны обязаны были заключать в письменном виде, ни доказательством того, что какие-либо правоотношения между сторонами возникали.
Коллегия также указала, что в принципе из представленного документа невозможно понять, кто является сторонами договора. Так, в качестве заемщика в соглашении указана некая группа компаний, которой как юридического лица не существует. Примечательно, что представители ответчика в суде первой инстанции неоднократно указывали на данный факт, но суд доводы отверг. Зато их приняла апелляционная инстанция.
Суд указал и на невозможность установить, кто является заимодавцем, поскольку в соглашении в качестве таковых фигурируют как Гончаров, так и Вопилова.
«В какой части истребуемые в настоящем деле денежные средства приходятся на Вопилову Е. Ю. как займодавца, при том, что именно в порядке правопреемства с Вопиловой Е. Ю. Гончаровым А. В. в настоящем деле заявлены исковые требования, установить не представляется возможным, – говорится в определении суда. – Пояснения о том, что займодавцем в отношении всей суммы выступала Вопилова Е. Ю., прямо противоречат п. п. 1.2 и 3.1. соглашения, какого-либо иного подтверждения не имеют».
Что особенно важно, областной суд в отличие от районного не просто указал важность вопроса возникновения у Елены Вопиловой огромной суммы денег, но и счел доказанным, что таких средств у нее не было. Это доказывают в частности материалы, предоставленные межрегиональным управлением Росфинмониторинга. Доводы бывшей студентки о том, что она вступала на Мальте в «церковный брак», по мнению коллегии «не только не имеют доказательств в материалах дела, но и являются очевидными измышлениями, не заслуживающими правовой оценки».
Что получается в сухом остатке? Существование договорных отношений не доказано. Кто является заимодавцем, а кто заемщиком, из представленного документа выяснить невозможно. Наличие у Сухановой десятков миллионов рублей опровергнуто. С учетом всего этого областной суд отменил приговор и отказал Андрею Гончарову в удовлетворении требований.
Не согласившись с определением, истец подал жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, но челябинские судьи решение своих свердловских коллег оставили в силе.
«Неустановленные лица»
Те самые «очевидные измышления» о «церковном браке», в котором ранее якобы состояла Елена Суханова, могут иметь последствия, выходящие за рамки гражданского дела.
Как мы уже говорили, само по себе существование таинственного миллионера из США вызывает множество сомнений. Напомним, что доказательством были паспорт и несколько документов, якобы подписанных им и заверенных у нью-йоркского нотариуса. Вот только если ввести номер паспорта Евгения Вопилова в поисковой системе, то выпадут ссылки на ряд иностранных форумов, посвященных фейковым документам и международным финансовым преступлениям. Корреспондент «МК-Урал» нашел на данный ресурсах сразу три паспорта с тем же номером что и у Евгения Вопилова. Более того, совпадает не только номер документа, но и подпись. Что касается Нью-Йоркского нотариуса, то и его существование вызывает вопросы, поскольку по данным из открытых источников указанный человек является не нотариусом, а налоговым консультантом. Кроме того, был еще документ под названием «Согласие супруга», якобы подписанный Евгением Вопиловым в 2017 году. Подписавшееся лицо называет Елену Вопилову своей женой. В то же время в суде говорилось о том, что брак является только церковным.
Еще до вынесения решения первой инстанции сторона ответчика обратилась в правоохранительные органы, заподозрив, что вся история с попытками взыскать 50 млн рублей носит противозаконный характер. Елену Суханову даже неоднократно опрашивали сотрудники полиции, но на вопросы по существу она отказалась отвечать, воспользовавшись статьей 51 Конституции.
В мае 2020 года следователь отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу возбудил уголовное дело. Копия постановления имеется в распоряжении редакции.
«В период времени с февраля 2019 года до ноября 2019 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в Кировском административном районе г. Екатеринбурга, из корыстных побуждений путем обмана пытались похитить денежные средства, однако довести свой преступный умысел не смогли по независящим от них обстоятельствам», – говорится в постановлении.
По некоторым данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенные подразделением по борьбе с экономическими преступлениями. В ходе данной проверки информация о существовании такого лица как Евгений Вопилов не подтвердилась.
Расследованием дела занимается следователь Ксения Шингарова. «МК-Урал» обратился к ней за комментариями. Сотрудница правоохранительных органов сказала, что не вправе разглашать информацию и предложила обратиться в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.
«Действительно, в производстве ОП № 3 находится уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на мошенничество в значительном размере, Прим.) – сообщили в пресс-группе. – Но в интересах следствия мы не можем раскрыть подробности».
Довольно странной выглядит квалификация дела. Согласно УК РФ, ущерб на сумму более миллиона рублей считается особо крупным, и за покушение на такое преступление наказание составляет семь с половиной лет (3/4 от максимального наказания за совершенное преступление), в то время как в случае значительного размера – три года и девять месяцев. В гражданском деле, напомним, фигурировала сумма в 50 млн рублей. На вопрос, почему тогда дело квалифицировано именно по второй, а не четвертой части, в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснить не смогли, но добавили, что следователь в случае выяснения тех или иных обстоятельств имеет возможность переквалифицировать обвинение.
«Пусть возбуждают, я только буду рад»
Учитывая, что в постановлении следователя речь идет о периоде с февраля по ноябрь 2019 года, а местом действия указан Кировский район, напрашивается вывод, что уголовное дело неразрывно связано с гражданским процессом в Кировском районном суде. Соответственно, у следствия более чем вероятно появятся вопросы ко всем его участникам, в том числе к Елене Сухановой и Андрею Гончарову.
Связаться с Еленой Сухановой не удалось. Корреспондент «МК-Урал» обратился к ее работодателю, который подтвердил, что бывший «инвестор» крупной девелоперской фирмы работает в его небольшой студии веб-дизайна. Директор компании согласился передать Сухановой предложение корреспондента дать свои комментарии, но на момент выхода материала она так с нами и не связалась.
Что касается Андрея Гончарова, то он пояснил корреспонденту «МК-Урал», что не знает ничего о возбуждении уголовного дела и предположил, что информация о возбуждении – вброс со стороны его оппонентов. Узнав, что данную информацию уже подтвердили в УМВД по Екатеринбургу, Андрей Гончаров дал следующий комментарий:
«Пусть возбуждают, я только буду рад, потому что в процессе такого уголовного дела его самого (заявителя, Прим.) посадят еще быстрее, потому что это вор то он, а не Вопилова и не Гончаров, который вносил деньги. И доказано, что деньги то они брали».
Кем это доказано, непонятно, поскольку областной суд, чье определение оставлено в силе, пришел как раз к обратным выводам. По мнению Андрея Гончарова, областной суд «отказал по формальному признаку». В то же время, напомним, что судебная коллегия при вынесении нового решения рассматривала, в том числе вопрос о происхождении средств.
Вероятно, что бывший милиционер в силу образования лучше знаком с тонкостями уголовного, а не гражданского права. В то же время представляющие его интересы адвокаты Эдуард Ходак и Александр Пугачев (по странному совпадению, оба – выходцы из Кургана) не могли не понимать важность происхождения тех денег, которые являются предметом судебного разбирательства.
Сотрудничество Эдуарда Ходака с Андреем Гончаровым уже вышло за рамки отдельных судебных разбирательств. По данным из открытых источников, в ноябре 2019 года в Екатеринбурге было зарегистрировано ООО «Тирекс-групп», 50 % уставного капитала принадлежит Андрею Гончарову, 25 % – Эдуарду Ходаку, а еще 25 % – Михаилу Никитину.
Напомним, что Михаил Никитин, предположительно бывший милиционер и экс-директор скандально известного коллекторского агентства, был участником некоторых процессов, где участвовал и Андрей Гончаров. В частности, вместе с Гончаровым он участвует в деле о банкротстве одной частной структуры. При этом интересы Никитина в судебных заседаниях представляет уже упомянутый адвокат Александр Пугачев. Заявление о банкротстве же в суд подал некто Владимир Васильченко, который в прошлом был директором ООО «СТС-Строй». В настоящее же время ООО «СТС-Строй» возглавляет Михаил Никитин, а единственным владельцем является ООО «Тирекс-групп».
Согласитесь, довольно интересный состав учредителей: двое бывших милиционеров (один из которых также и бывший коллектор) и действующий адвокат. Да и сама идея назвать компанию в честь одного из самых опасных хищников древнего мира выглядит как-то странно.
Генерал в гостях у экс-полковника
Примечательно, что в ходе разговора с корреспондентом «МК-Урал» Андрей Гончаров сообщил, что только что вышел от заместителя генерального прокурора и ожидает в приемной заместителя министра внутренних дел России. Обе встречи, по его словам, связаны с его оппонентами по гражданскому делу. Чем разборки между уральскими бизнесменами настолько заинтересовали высокопоставленных сотрудников МВД и Генпрокуратуры, что они решили удостоить Андрея Гончарова личной аудиенцией в разгар пандемии коронавирусной инфекции, неизвестно.
Впрочем, как стало известно «МК-Урал», Андрей Гончаров не в первый раз в личных разговорах упоминает общение с высокопоставленными сотрудниками. В частности, в переписке с некоторыми лицами он упоминал о том, что в один день пойдет сразу в УФСБ по Свердловской области и к губернатору Евгению Куйвашеву. А однажды один из знакомых ответчиков получил по мессенджеру странные сообщения. Писавший человек представился «генералом Мешковым» (вероятно, начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков, Прим.) и предложил подъехать к Андрею Гончарову, у которого якобы находился в гостях. Как «начальник ГУВД» он гарантировал безопасность, а в случае отказа грозился «привлеч» (орфография сохранена).
Примечательно, что такого органа как ГУВД не существует давно, но он был в то время, когда там работал Андрей Гончаров. К тому же непонятно, почему вдруг генерал решил прийти в гости к полковнику в отставке. До 2019 года служба уроженца Краснодарского края Александра Мешкова никак не была связана со Средним Уралом, а к моменту его вступления в должность начальника ГУ МВД по Свердловской области Андрей Гончаров уже 12 лет как не имел отношения к правоохранительным органам.
Знакомые ответчика также получили сообщения с номера Андрея Гончарова, в которых содержатся оскорбления, в том числе по национальному признаку, в адрес его оппонента по судебному процессу. Кроме того, автор сообщений обещает проследить за тем, чтобы его оппонента постигло «возмездие» в виде 20 лет лишения свободы.
Кто и за что должен отбывать наказание, решать суду. Если конечно до суда дойдут какие-либо уголовные дела. Это касается и уже возбужденного дела. Впрочем, как бы ни развивались события, вызывает сожаление сам факт того, что участником гражданского спора, который привлек внимание полиции, стал бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительной системы. Имея юридическое образование и руководящий опыт, отставной полковник милиции вполне мог бы найти им применение в созидательной деятельности вместо того чтобы заявлять в судах крайне сомнительные (как установили суды двух инстанций) исковые требования. Не стоит забывать и о милицейской пенсии, которая позволяет вполне себе безбедно существовать, а потому мотивация Андрея Гончарова становится вдвойне непонятной.
По материалам «МК-Урал»
Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»
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