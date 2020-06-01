Общество
17:59 | 9.06.2020
Подполковник из Екатеринбурга готовится к суду из-за бездействия коллег
Уголовное дело возбудили в нарушение УПК РФ, но следствие не придает этому значения
Рустам Шабуров служил в органах внутренних дел с 1996 года, начиная свою карьеру в патрульно-постовой службе – в те времена, когда на райотдел было по одному автомобилю, а заправляться периодически приходилось из собственных средств, несмотря на нищенскую зарплату. В 1998 г. он перевелся оперуполномоченным в уголовный розыск Ленинского РОВД, в 2001 – в городское УМВД, после чего уволился по собственному желанию.
В 2003 году Рустам Шабуров восстановился на службе – пошел в уголовный розыск Кировского района, в 2007 году назначен начальником уголовного розыска отдела милиции №2 (Пионерский микрорайон), в 2008-ом начальником отделения по борьбе с преступлениями против личности Кировского РУВД. Спустя год Рустам Шабуров перевелся на должность старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия, вымогательством и похищением людей отдела по борьбе с бандитизмом и иными особо тяжкими преступлениями оперативно-розыскной части уголовного розыска ГУ МВД (ОРЧ №7 –бывший УБОП). В ходе одной из спецопераций он стал заложником интриг полицейского из другого подразделения – Евгения Узянова, сообщившего о совершении им преступления. Следственным комитетом в отношении Шабурова было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»).
Приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга от 08.11.2010 года Шабуров был оправдан, но в связи с уголовным преследованием от занимаемой должности был отстранен с прекращением допуска к государственной тайне и вынужден был перевестись в Управление участковых уполномоченных регионального главка в отделение по профилактике экстремизма. В 2014 году Шабуров вновь перевелся в ОБОП, в 2015 году назначен заместителем начальника уголовного розыска отдела полиции №9, в июне 2016 года занял аналогичную должность в отделе полиции №6.
В 2019 году Рустам Шабуров вновь стал фигурантом уголовного дела по 286-ой статье УК РФ. На его месте мог оказаться каждый – не дождавшись, пока полиция поймает обидчика своей супруги, он сам нашел его и доставил в полицию, после чего сам оказался обвиняемым. Ситуация, к сожалению, типичная, и характеризующая систему МВД в целом.
История начала развиваться в марте 2019 года. К супруге Шабурова, Марии, обратилась незнакомая девушка (к слову, сотрудница ЦГБ №7) Вероника П., с просьбой об аренде одной из комнат в квартире на улице Сыромолотова, которая принадлежала матери Марии. Мария вошла в положение и согласилась, учитывая, что у квартирантки был маленький ребенок. Однако Вероника П. оказалась не совсем порядочной девушкой – периодически соседи по подъезду жаловались на нее из-за шума в ночное время, после чего Мария предложила искать ей новое место жительства. В ночь с 17 на 18 апреля соседи снова позвонили Марии и рассказали, что в квартире находится Вероника П. и двое неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а около пяти часов утра соседи слышали, как Веронику П. избивает неизвестный.
Утром Мария отвезя своего ребенка в детский сад, решилась доехать до квартиры. По её словам, около 8 часов, когда она зашла, в комнате был беспорядок, на кровати спал неизвестный мужчина, валялись бутылки от алкоголя. Увидев её, мужчина выбежал из квартиры. Мария попыталась забрать у Вероники П. ключи от квартиры, но та оттолкнула её. Вскоре дверь в квартиру стал ломать неизвестный, выкрикивать угрозы расправы, а зайдя внутрь, повалил Марию Шабурову на пол, схватил её правой рукой за волосы и вытащил в подъезд. Она успела позвонить своему мужу и попросила о помощи.
Рустам Шабуров сообщил о произошедшем в дежурную часть отдела полиции №2 и сам выехал на место, прибыв через 45 минут (полиция же приехала лишь спустя полтора часа, несмотря на то, что по 02 звонили и соседи, сообщившие о конфликте, в ходе которого звучали угрозы убийством).
Приехав на место, Рустам Шабуров обнаружил свою супругу на лестничной клетке, без обуви, на лице и теле у нее были гематомы. Ни нападавшего мужчины, ни Вероники П. уже не было. Супруга рассказала Шабурову, что неизвестный выволок её из квартиры, несколько раз ударив головой о стену и дверной косяк, после чего, держа за волосы, ударил головой о бетонный пол в подъезде. После этого он сел на нее сверху и стал наносить удары кулаком в область лица, затем встал и начал запинывать ногами, угрожая перебросить через перила с 8 этажа. Марии удалось встать и убежать этажом ниже, спрятавшись в квартире у соседей.
Рустам Шабуров позвонил по сотовому телефону Веронике П., но ему ответил мужской голос: «Мусор, за свою женщину я тебе отрежу голову!» Шабуров предложил ему встретиться, но тот отказался. В этот же день Марии стало плохо, кружилась голова, проявлялся рвотный рефлекс, она жаловалась на боли в области лица и живота. Она обратилась в ЦГБ №36, где после осмотра её поместили в стационар, поставив диагноз «Сотрясение головного мозга, травма живота и другие повреждения». После выписки ей снова стало плохо, женщину повторно госпитализировали, впоследствии поставлен диагноз «разрыв лонного сочленения тазовой кости», что характеризуется как причинение вреда здоровью средней степени тяжести.
Личность неизвестного мужчины вскоре была установлена – им оказался Александр Варганов (по данным издания «Правда УрФО – ранее судимый). 29 апреля, когда у Рустама Шабурова был официальный отгул, ему стало известно о местонахождении Александра Варганова (за 10 дней сотрудники ОП№2 так и не смогли найти и задержать его). Варганов находился в шиномонтажной мастерской на улице Учителей, 38А, где работал и проживал. Шабуров приехал к шиномонтажке в гражданской одежде, где увидел Варганова, после чего, по версии следствия, ударил его в грудь, связал проводом и отвез в ОП №2. То есть Шабуров действовал не как должностное лицо (события происходили в день, когда он заранее оформил отгул), а как обычный гражданин, как супруг, который искал справедливости и наказания для едва не убившего его жену человека. Сколько бы еще полицейские искали Александра Варганова (который от них даже и не прятался), если бы не Рустам Шабуров, неизвестно.
10 июля 2019 года по факту нанесения телесных повреждений Марии Шабуровой было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), в ноябре 2019 года в отношении Варганова, который проходил подозреваемым, возбудили второе дело – по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»).
Несмотря на уголовное преследование, а также явные АУЕшные пристрастия, Варганову, как выяснилось, была предоставлена государственная защита, которую обеспечивали сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите ГУ МВД России по Свердловской области (о деятельности этого подразделения мы писали ранее). Впрочем, по сведениям veved.ru, после того как эта информация была публично озвучена в материале издания «Правда УрФО», госзащиту с Варганова сняли в течение нескольких часов.
В апреле 2020 года Александр Варганов отпраздновал победу над ветераном уголовного розыска и его супругой – следователь отдела полиции №2 УМВД России по Екатеринбургу младший лейтенант Пластеева А.С. вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по ст. 112 и 119 УК РФ в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Следователя не смутило сразу два заключения судебно-медицинских экспертиз, которые подтверждали причинение вреда здоровью средней тяжести.
Между тем, Рустам Шабуров, как и 10 лет назад, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено 7 августа 2019 года с явными признаками нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ – по истечении 30-суточного срока, на 31-ые сутки со дня поступления сообщения о преступлении.
Рустам Шабуров пытался оспорить законность постановления о возбуждении уголовного дела в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, но суд отказал в удовлетворении жалобы. При этом в постановлении судья отмечает, что принятие процессуального решения за пределами установленного срока, недостаточно для признания его незаконным. Зачем тогда такая норма введена в УПК в принципе? Получается, что следователь может возбуждать дело, не продлевая в установленном порядке сроки доследственной проверки, и возбуждаясь хоть спустя полгода, сославшись лишь на то, что он уполномоченное лицо?
«Данная практика порочна, она приводит к правовой неопределенности и грозит злоупотреблениями», – указывает Рустам Шабуров в апелляционной жалобе на постановление Железнодорожного райсуда. Её рассмотрение состоится завтра, 10 июня, в Свердловском областном суде.
Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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