Полпреду президента пожаловались на Среднеуральскую птицефабрику

12:53 | 6.06.2020

Полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов. Фото: Александр Грабовский

Жители просят у Николая Цуканова защитить их конституционные права на благоприятную окружающую среду

Жители Верхней Пышмы направили обращение в адрес полномочного представителя Президента России в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова – поводом послужил, как они выразились, «смрад от куриного помёта», который исходит со стороны Среднеуральской птицефабрики, расположенной в окрестностях города. Дышать этим воздухом вынуждены и жители соседнего Среднеуральска.



В обращении, опубликованном в соцсетях, в частности, отмечено, что на предприятии отсутствуют адекватно функционирующие очистные сооружения, из-за чего загрязненные сточные воды сливаются в лесной массив, а оттуда в болото Молебское (бассейн реки Пышма). Ситуация была решена в прошлом году, но лишь на короткий срок – до августа, после чего стоки снова потекли по лесу. Неоднократные выездные проверки, проведенные с участием сотрудников свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры и регионального Министерства природных ресурсов и экологии, подтвердили, что нарушения имеют место быть.



«Нам, жителям Верхней Пышмы и Среднеуральска, и не требовалась проверка для того, чтобы знать наверняка: нечистоты продолжают разливать по округе. Невыносимый запах отходов птицеводства стал нашим постоянным ненавистным соседом. На всю округу стал разноситься отвратительный смрад от помета. Режет глаза, в городе летом появляются полчиха мух, открыть окна, чтобы проветрить квартиру, не представляется возможным. Запах куриного помета стал негативной «визитной карточкой» заезда в Среднеуральск. Многие из нас были вынуждены выставить квартиры на продажу, чтобы избавиться от зловонного «соседа», но никто не собирался покупать недвижимость с «душком», – указано в обращении.



В письме к Николаю Цуканову жители описали всю хронологию последних лет, когда птицефабрика попадалась на нарушении экологического законодательства, на загрязнении земель. Терпеть впредь такое обращение с собой они не намерены. Они отмечают, что согласно статье 42-ой Конституции РФ, «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Учитывая, что и сейчас частный бизнес идет на нарушение их конституционных прав, они думают стоит ли им идти на голосование по поправкам в Конституцию РФ, если даже нынешний основной закон страны не является гарантом их прав.







«Почему, несмотря на неоднократно доказанную вину предприятия, оно продолжает отравлять нашу жизнь? Мы требуем обязать руководство птицефабрики прекратить деятельность предприятия до устранения всех нарушений. Мы хотим дышать чистым воздухом! Мы хотим жить на чистой земле! Услышьте нас!», – пишут жители полпреду (под письмом подписались уже более 700 свердловчан).



В разговоре с корреспондентом veved.ru один из жителей рассказал, что сейчас есть надежда на то, что федеральные власти услышат их, особенно после ситуации в Норильске, где на землю вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива, нефтепродукты попали в реку Амбарную и ручей. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.



Тема экологии поднималась президентом России Владимиром Путиным накануне, 5 июня – как раз в День эколога.



«Сегодня мы видим проявления такого откровенно потребительского подхода. Такое еще встречается, и нередко, к сожалению. Многие живут по принципу «после нас — хоть потоп». Это прискорбно. Такая логика — тупиковая и крайне опасная. Сама природа дает нам сигнал: устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов — экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности», — сказал глава государства в ходе разговора по видеосвязи с учеными и волонтерами.



Он также отметил, что проблемы окружающей среды и экологии были и по-прежнему находятся в числе самых чувствительных для общества. По его словам, именно поэтому среди предложений по поправкам в Конституцию страны имелось так много предложений по усилению требований к сохранению природы и окружающей среды и он поддерживает такую принципиальную позицию россиян, поскольку речь идет «о национальном достоянии», «о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями».



«Мы обязаны и будем сберегать все это для них - будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов», — подчеркнул Владимир Путин.



Напомним, что Среднеуральская птицефабрика нередко попадает в поле зрения свердловских СМИ. В декабре 2019 года в отношении гендиректора птицефабрики Максима Максимова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ («Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Установлено, что птицефабрика залила токсичными отходами территорию возле собственного пометохранилища. В почву попали азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие вещества. Ущерб экологии был оценен в сумму более 14 млн рублей.



Вместе с этим в адрес правоохранительных органов стали поступать массовые жалобы от жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Горожане рассказали, что Среднеуральская птицефабрика загрязняет куриным пометом поселок Красный. Дороги к нему загажены отходами производства, в округе невыносимый смрад, а летом – полчища мух.



В настоящее время к предприятию подано сразу несколько судебных исков. Так, в Верхнепышминском городском суде рассматривается два иска межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Птицефабрика Среднеуральская», а в Арбитражном суде Свердловской области иск регионального Министерства природных ресурсов и экологии о взыскании 19,5 миллионов рублей ущерба. Дата заседания по данному делу назначена на 6 июля . По мнению Министерства, предприятием, согласно материла дела, совершены самовольное снятие, уничтожение, и порча почв.

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»