Общество
16:50 | 1.06.2020
Лесные пожары, засуха и природные катаклизмы
Как предстоящее жаркое лето повлияет на жизнь свердловчан
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений – об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросам пожаров и паводков в России. «И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю», – сказал он.
Прогноз относительно приближающегося летнего сезона сделал и научный руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд. По предположениям синоптика, лето в этом году может занять второе или третье место по температуре. «То, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», – сообщил Вильфанд.
Галина Шепоренко, главный синоптик Гидрометцентра Свердловской области, в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» отметила, что первый месяц лета на Среднем Урале, как ожидается, будет теплее обычного, а осадков ожидается меньше нормы. Июнь будет достаточно сухой и теплый. О «недоборе» осадков говорится в долгосрочном прогнозе Уралгидрометцентра.
«Условия для возникновения пожаров благоприятные»
Ситуацию с возможными лесными пожарами Галина Шепоренко прокомментировала так: «Исходя из того, что осадков будет немного и будет достаточно высокая температура, лесные пожары, конечно, будут. Насколько их будет много – сказать не могу, но условия для возникновения пожаров будут достаточно благоприятные. А насколько они получат размах, зависит от других факторов. Из-за того, что температура во второй половине мая будет умеренная, пожарная опасность может не нарастать, хотя она и сегодня достаточно высокая. Возможно, что в какой-то период она будет даже понижаться», – сообщила «Вечерним ведомостям» главный синоптик Гидрометцентра Свердловской области.
Специалист рассказала, что возможность природных катаклизмов исключать нельзя, но и спрогнозировать их на сегодняшний день трудно:
«Чем выше температура, тем больше вероятность появления гроз, шквалов и других природных катаклизмов. Это связано с температурой, и чем жарче лето, тем опаснее могут быть эти явления. Пока трудно сказать, как будет в этом году».
О том, какими последствиями для леса может обернуться жаркое лето, veved.ru рассказал Александр Петров, директор ГКУ СО «Березовское лесничество». Специалист отметил, что опасные перспективы не ограничиваются лесными пожарами: «Ничего хорошего от жары, конечно, не будет. Первое – это лесные пожары. Пик весенний мы, вроде, уже пережили, но хотя посмотрим следующую неделю ещё. "Зелёнка" (так мы называем свежую траву) уже поднялась – она является достаточно хорошим барьером на пути огня. В лесу стоит сушь ужасная, мы ждём дожди.
Второй момент – это, конечно же, приживаемость саженцев. Сейчас работы по Берёзовскому лесничеству закончены уже процентов на 80 по посадке леса. Я думаю, на следующей неделе мы должны выйти на выполнение плановых показателей полностью. Если у нас чередоваться аномальная жара с дождями не будет, для сеянцев в этом ничего хорошего нет – они просто высохнут и придётся работы выполнять повторно. Все мероприятия плановые мы, конечно, проводим, но от погоды будет зависеть многое», – отметил Петров.
Конечно, наряду с жаркой погодой на возникновение лесных пожаров влияют люди, не соблюдающие правила поведения в лесу. Рейды по их поимке происходят каждый день, рассказывает Александр Петров:
«Патрулирование у нас идёт в плановом порядке. По Берёзовскому на сегодня поймали несколько нарушителей особого противопожарного режима. Патрулирования ежедневные, а также с усилением полицией в выходные и праздничные дни. Есть у нас злачные места, куда народ выходит на гуляния. Зона Берёзовского лесничества приближена к Екатеринбургу. Люди выбираются к нам намного чаще, поэтому приходится патрулировать, а кого-то наказывать».
Региональное МЧС тоже готовится к сезону лесных пожаров и проводит собственные профилактические рейды. Специалисты государственного пожарного надзора проверяют готовность населенных пунктов области противостоять лесным пожарам – в частности, обращают внимание на наличие системы оповещения о пожаре, а также на обеспеченность средствами пожаротушения добровольных пожарных, их готовность к ликвидации возгораний. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Огороды – большие и маленькие
Ещё один важный вопрос, который неизбежно возникает после прогнозов о жарком засушливом лете – как такая погода скажется на сельском хозяйстве региона? Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области запрос «Вечерних ведомостей», к сожалению, проигнорировало.
Однако если большой промышленный комплекс целого региона в состоянии справится с непривычными погодными условиями, то людям, занимающимся собственным огородом, явно стоит готовиться к проблемам. Мы поговорили с опытными дачниками, чтобы выяснить, как предстоящая засуха повлияет на урожай, и как можно к ней подготовиться.
Дарья, которая занимается огородом больше 10 лет, рассказала корреспонденту veved.ru, что самый очевидный метод – постоянный полив растений в засуху не работает: «В один из прошлых засушливых летних сезонов я потеряла большую часть урожая. Тогда не помог даже регулярный полив – он только создавал на сухой почве корку, которая не пропускала через себя в почву кислород, и растения умирали. Единственное, что более-менее помогает – это постоянное рыхление земли, но не каждый дачник может себе позволить тратить на это по несколько часов в день».
Несмотря на многочисленные методы по спасению растений в жару, которыми пользуются огородники каждое засушливое лето, весь урожай сохранить все равно почти никогда не получается. Еще одна дачница, Валентина, рассказала, как засуха влияет на растения: «Плоды съедобных растений мельчают от жары, а декоративные растения теряют привлекательный вид и привлекают множество насекомых-вредителей. Бороться с этим очень сложно, и чаще всего, весь урожай в особо жаркие летние сезоны спасти не удается».
О методах борьбы с жаркой засушливой и жаркой погодой «Вечерним ведомостям» рассказал свердловский фермер. Он уверен – во многом размеры урожая зависят не от погоды, а от того, насколько правильно хозяин применяет технологии, чтобы этот урожай сохранить.
«Я не веду заранее никаких специальных расчетов по посадке урожая, но использую несколько методов, которые помогают сохранить растения в жаркое засушливое время; – рассказывает предприниматель, – На Урале во многих местах встречаются черноземные почвы. Черный цвет, согласно законам физики, быстро поглощает солнечный цвет, и на такой почве за сутки испаряется до двух литров воды. Как с этим бороться? Необходимо растворить в воде белую глину, и полить грядки – цвет почвы изменится, и это даст отражающий эффект, в жару вода будет дольше задерживаться в почве.
Многие растения просто перестают развиваться, когда жарко - у них приостанавливается рост и цветение, либо плодоношение. Поэтому очень важно знать, как правильно располагать грядки. Некоторые не уделяют этому внимания, но такой нюанс сильно влияет на правильное развитие растений. Есть культуры, которые надо садить с севера на юг, а есть те, грядки с которыми лучше располагать с востока на запад. Дело в том, что если садишь растение с севера на юг, то выросшие растения начинают создавать тень друг другу, в этом направлении земля обычно холоднее и влаги больше. Некоторые культуры в таких условиях лучше растут. А есть те, которым просто необходимо много света - их нужно разворачивать с запада на восток, и тогда они чувствуют себя комфортно».
По мнению фермера, самое очевидное предположение о том, что в жаркую погоду растения необходимо как можно больше поливать, тоже в корне неверно:
«Еще скажу, что некоторые люди ошибочно переливают огород в жаркие дни. Когда это случается, вода в почве начинает застаиваться на небольшой глубине, и это вредит растению – оно перестает расти вглубь. Слишком сильно заливать растения даже в жаркую погоду нельзя, и при поливе очень важно всегда учитывать корневую систему растений».
«Жара – главный враг метеозависимых»
Несмотря на то, что жаркая погода приносит дискомфорт большинству людей, есть те, для кого она может быть наиболее опасна. Люди, которые страдают пониженным или повышенным артериальным давлением, а также метеозависимые хуже переносят жару, чем остальные.
Ксения страдает метеозависимостью почти всю жизнь. В разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» девушка рассказала, какие симптомы испытывает во время жаркой погоды: «Жара – главный враг метеозависимых. Летом при зное вообще ничего делать не можешь. Обычно все стандартно: с самого утра начинается апатия и дикая усталость, будто у тебя сильно понизилось давление (у меня оно, кстати, действительно понижается). Делать вообще ничего не можешь, в голове пустота. К тому же голова ноет, эта боль в основном такая, будто при температуре. Иногда ломит мышцы», – поделилась Ксения.
Похожие симптомы испытывает и другая девушка, Ольга: «На меня, как на метеозависимого человека, и как на человека, который плохо переносит конкретно жару, конечно, существенно влияют погодные условия», – рассказывает она. «Во время жары атмосферное давление меняется и мне грозит плохое самочувствие – это и головные боли, и падение давления, и возможные головокружения. К лету готовиться можно только морально, а также запастись различными лекарствами, потому что погоду невозможно проконтролировать».
Самый лучший способ борьбы с последствиями жаркой погоды – это, конечно, просто оставаться дома, поддерживая спокойную обстановку и комфортную температуру. Однако это не всегда получается, и приходится пользоваться проверенными, хоть и не особо эффективными методами.
Способы борьбы с последствиями метеозависимости у большинства опрошенных совпадают. Некоторые пьют кофе и энергетики, чтобы справится с пониженным давлением, а также принимают обезболивающие препараты и анальгетики: «Поскольку у меня действительно понижается давление, я стараюсь его поднять. Делаю я это просто – пью кофе, энергетики или чай. Никому не советую этот способ, пусть он и действенный на время. Лучший способ – пить воду, пить витамины и заниматься спортом. Хотя я по себе знаю, как сложно себя заставить что-то делать при таком состоянии, но оно того стоит».
В долгосрочной перспективе лучший способ борьбы с трудным состоянием в жару состоит в том, чтобы на постоянной основе поддерживать водный баланс в организме, пить витамины и заниматься спортом. В этом сходятся как сами метеозависимые, так и врачи.
Свердловский врач-терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Екатерина Суняйкина рассказала, какие группы населения больше всего зависимы от сильной жары и перепадов температур:
«Организмы уральских людей, конечно, несильно адаптированы к сильной жаре и к перепадам температуры, а поэтому метеочувствительные люди начинают чувствовать себя, мягко говоря, не очень хорошо. По статистике больше всего зависимы сердечники – в 65-70%, в 30 % случаях это мужчины, и в 50 % – женщины. В основном температурные перепады склонны воспринимать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» Екатерина Суняйкина поделилась рекомендациями для метеочувствительных людей, которые помогут справится с головной болью и давлением:
«Я говорю сейчас не как обыватель, который сидит дома и лечится чем-то. Я говорю, как доктор. Люди, которые имеют хронические заболевания, хронические сердечно-сосудистые заболевания, должны принимать препараты регулярно. Не нужно отменять приёмы в период перепадов – голова заболела, и они бросают это, начинают пить что-то другое. Если препарат не помогает – нужно идти к терапевтам либо к кардиологам. У нас есть препарат, который помогает метеозависимым людям справляться с перепадами погоды – это “мелатонин”. Конечно, люди метеочувствительные меряют давление, головную боль купируют, и это правильно – терпеть спазм нельзя».
Кроме того, врач ответила на вопрос о том, какие последствия для людей может понести за собой увеличение числа лесных пожаров в регионе:
«Конечно, из-за пожаров в лесу появляется дополнительное задымление в городе. Из-за этого могут обостряться хронические бронхолёгочные заболевания (бронхиальная астма и пр.), аллергические заболевания. В случае, когда степень задымления в городе велика – нужно поменьше выходить на улицу, меньше вдыхать. Если выходите на улицу – необходимо взять с собой марлевые повязки (это уменьшит степень вдыхания смога). Естественно, пить воду».
Екатерина Суняйкина при этом считает, что коронавирусная нагрузка в регионе в связи с жаркой погодой не увеличится:
«Я не думаю, что со смогом степень увеличения коронавирусной инфекции возрастёт. Люди с хроническими заболеваниями в принципе находятся в зоне риска по этому виду заболевания. Оттого, что будет больше обострений, допустим, бронхиальной астмы из-за смога – риск развития у них коронавирусной инфекции не возрастёт, он как был, так и останется», – рассказала специалист.
Анастасия Харитонова, Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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