Лесные пожары, засуха и природные катаклизмы

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений – об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросам пожаров и паводков в России. «И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю», – сказал он.Прогноз относительно приближающегося летнего сезона сделал и научный руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд. По предположениям синоптика, лето в этом году может занять второе или третье место по температуре. «То, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», – сообщил Вильфанд.Галина Шепоренко, главный синоптик Гидрометцентра Свердловской области, в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» отметила, что первый месяц лета на Среднем Урале, как ожидается, будет теплее обычного, а осадков ожидается меньше нормы. Июнь будет достаточно сухой и теплый. О «недоборе» осадков говорится в долгосрочном прогнозе Уралгидрометцентра.Ситуацию с возможными лесными пожарами Галина Шепоренко прокомментировала так: «Исходя из того, что осадков будет немного и будет достаточно высокая температура, лесные пожары, конечно, будут. Насколько их будет много – сказать не могу, но условия для возникновения пожаров будут достаточно благоприятные. А насколько они получат размах, зависит от других факторов. Из-за того, что температура во второй половине мая будет умеренная, пожарная опасность может не нарастать, хотя она и сегодня достаточно высокая. Возможно, что в какой-то период она будет даже понижаться», – сообщила «Вечерним ведомостям» главный синоптик Гидрометцентра Свердловской области.Специалист рассказала, что возможность природных катаклизмов исключать нельзя, но и спрогнозировать их на сегодняшний день трудно:«Чем выше температура, тем больше вероятность появления гроз, шквалов и других природных катаклизмов. Это связано с температурой, и чем жарче лето, тем опаснее могут быть эти явления. Пока трудно сказать, как будет в этом году».О том, какими последствиями для леса может обернуться жаркое лето, veved.ru рассказал Александр Петров, директор ГКУ СО «Березовское лесничество». Специалист отметил, что опасные перспективы не ограничиваются лесными пожарами: «Ничего хорошего от жары, конечно, не будет. Первое – это лесные пожары. Пик весенний мы, вроде, уже пережили, но хотя посмотрим следующую неделю ещё. "Зелёнка" (так мы называем свежую траву) уже поднялась – она является достаточно хорошим барьером на пути огня. В лесу стоит сушь ужасная, мы ждём дожди.Второй момент – это, конечно же, приживаемость саженцев. Сейчас работы по Берёзовскому лесничеству закончены уже процентов на 80 по посадке леса. Я думаю, на следующей неделе мы должны выйти на выполнение плановых показателей полностью. Если у нас чередоваться аномальная жара с дождями не будет, для сеянцев в этом ничего хорошего нет – они просто высохнут и придётся работы выполнять повторно. Все мероприятия плановые мы, конечно, проводим, но от погоды будет зависеть многое», – отметил Петров.Конечно, наряду с жаркой погодой на возникновение лесных пожаров влияют люди, не соблюдающие правила поведения в лесу. Рейды по их поимке происходят каждый день, рассказывает Александр Петров:«Патрулирование у нас идёт в плановом порядке. По Берёзовскому на сегодня поймали несколько нарушителей особого противопожарного режима. Патрулирования ежедневные, а также с усилением полицией в выходные и праздничные дни. Есть у нас злачные места, куда народ выходит на гуляния. Зона Берёзовского лесничества приближена к Екатеринбургу. Люди выбираются к нам намного чаще, поэтому приходится патрулировать, а кого-то наказывать».Региональное МЧС тоже готовится к сезону лесных пожаров и проводит собственные профилактические рейды. Специалисты государственного пожарного надзора проверяют готовность населенных пунктов области противостоять лесным пожарам – в частности, обращают внимание на наличие системы оповещения о пожаре, а также на обеспеченность средствами пожаротушения добровольных пожарных, их готовность к ликвидации возгораний. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.Ещё один важный вопрос, который неизбежно возникает после прогнозов о жарком засушливом лете – как такая погода скажется на сельском хозяйстве региона? Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области запрос «Вечерних ведомостей», к сожалению, проигнорировало.Однако если большой промышленный комплекс целого региона в состоянии справится с непривычными погодными условиями, то людям, занимающимся собственным огородом, явно стоит готовиться к проблемам. Мы поговорили с опытными дачниками, чтобы выяснить, как предстоящая засуха повлияет на урожай, и как можно к ней подготовиться.Дарья, которая занимается огородом больше 10 лет, рассказала корреспонденту veved.ru, что самый очевидный метод – постоянный полив растений в засуху не работает: «В один из прошлых засушливых летних сезонов я потеряла большую часть урожая. Тогда не помог даже регулярный полив – он только создавал на сухой почве корку, которая не пропускала через себя в почву кислород, и растения умирали. Единственное, что более-менее помогает – это постоянное рыхление земли, но не каждый дачник может себе позволить тратить на это по несколько часов в день».Несмотря на многочисленные методы по спасению растений в жару, которыми пользуются огородники каждое засушливое лето, весь урожай сохранить все равно почти никогда не получается. Еще одна дачница, Валентина, рассказала, как засуха влияет на растения: «Плоды съедобных растений мельчают от жары, а декоративные растения теряют привлекательный вид и привлекают множество насекомых-вредителей. Бороться с этим очень сложно, и чаще всего, весь урожай в особо жаркие летние сезоны спасти не удается».О методах борьбы с жаркой засушливой и жаркой погодой «Вечерним ведомостям» рассказал свердловский фермер. Он уверен – во многом размеры урожая зависят не от погоды, а от того, насколько правильно хозяин применяет технологии, чтобы этот урожай сохранить.«Я не веду заранее никаких специальных расчетов по посадке урожая, но использую несколько методов, которые помогают сохранить растения в жаркое засушливое время; – рассказывает предприниматель, – На Урале во многих местах встречаются черноземные почвы. Черный цвет, согласно законам физики, быстро поглощает солнечный цвет, и на такой почве за сутки испаряется до двух литров воды. Как с этим бороться? Необходимо растворить в воде белую глину, и полить грядки – цвет почвы изменится, и это даст отражающий эффект, в жару вода будет дольше задерживаться в почве.Многие растения просто перестают развиваться, когда жарко - у них приостанавливается рост и цветение, либо плодоношение. Поэтому очень важно знать, как правильно располагать грядки. Некоторые не уделяют этому внимания, но такой нюанс сильно влияет на правильное развитие растений. Есть культуры, которые надо садить с севера на юг, а есть те, грядки с которыми лучше располагать с востока на запад. Дело в том, что если садишь растение с севера на юг, то выросшие растения начинают создавать тень друг другу, в этом направлении земля обычно холоднее и влаги больше. Некоторые культуры в таких условиях лучше растут. А есть те, которым просто необходимо много света - их нужно разворачивать с запада на восток, и тогда они чувствуют себя комфортно».По мнению фермера, самое очевидное предположение о том, что в жаркую погоду растения необходимо как можно больше поливать, тоже в корне неверно:«Еще скажу, что некоторые люди ошибочно переливают огород в жаркие дни. Когда это случается, вода в почве начинает застаиваться на небольшой глубине, и это вредит растению – оно перестает расти вглубь. Слишком сильно заливать растения даже в жаркую погоду нельзя, и при поливе очень важно всегда учитывать корневую систему растений».Несмотря на то, что жаркая погода приносит дискомфорт большинству людей, есть те, для кого она может быть наиболее опасна. Люди, которые страдают пониженным или повышенным артериальным давлением, а также метеозависимые хуже переносят жару, чем остальные.Ксения страдает метеозависимостью почти всю жизнь. В разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» девушка рассказала, какие симптомы испытывает во время жаркой погоды: «Жара – главный враг метеозависимых. Летом при зное вообще ничего делать не можешь. Обычно все стандартно: с самого утра начинается апатия и дикая усталость, будто у тебя сильно понизилось давление (у меня оно, кстати, действительно понижается). Делать вообще ничего не можешь, в голове пустота. К тому же голова ноет, эта боль в основном такая, будто при температуре. Иногда ломит мышцы», – поделилась Ксения.Похожие симптомы испытывает и другая девушка, Ольга: «На меня, как на метеозависимого человека, и как на человека, который плохо переносит конкретно жару, конечно, существенно влияют погодные условия», – рассказывает она. «Во время жары атмосферное давление меняется и мне грозит плохое самочувствие – это и головные боли, и падение давления, и возможные головокружения. К лету готовиться можно только морально, а также запастись различными лекарствами, потому что погоду невозможно проконтролировать».Самый лучший способ борьбы с последствиями жаркой погоды – это, конечно, просто оставаться дома, поддерживая спокойную обстановку и комфортную температуру. Однако это не всегда получается, и приходится пользоваться проверенными, хоть и не особо эффективными методами.Способы борьбы с последствиями метеозависимости у большинства опрошенных совпадают. Некоторые пьют кофе и энергетики, чтобы справится с пониженным давлением, а также принимают обезболивающие препараты и анальгетики: «Поскольку у меня действительно понижается давление, я стараюсь его поднять. Делаю я это просто – пью кофе, энергетики или чай. Никому не советую этот способ, пусть он и действенный на время. Лучший способ – пить воду, пить витамины и заниматься спортом. Хотя я по себе знаю, как сложно себя заставить что-то делать при таком состоянии, но оно того стоит».В долгосрочной перспективе лучший способ борьбы с трудным состоянием в жару состоит в том, чтобы на постоянной основе поддерживать водный баланс в организме, пить витамины и заниматься спортом. В этом сходятся как сами метеозависимые, так и врачи.Свердловский врач-терапевт клиники "УГМК-Здоровье" Екатерина Суняйкина рассказала, какие группы населения больше всего зависимы от сильной жары и перепадов температур:«Организмы уральских людей, конечно, несильно адаптированы к сильной жаре и к перепадам температуры, а поэтому метеочувствительные люди начинают чувствовать себя, мягко говоря, не очень хорошо. По статистике больше всего зависимы сердечники – в 65-70%, в 30 % случаях это мужчины, и в 50 % – женщины. В основном температурные перепады склонны воспринимать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями».В разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» Екатерина Суняйкина поделилась рекомендациями для метеочувствительных людей, которые помогут справится с головной болью и давлением:«Я говорю сейчас не как обыватель, который сидит дома и лечится чем-то. Я говорю, как доктор. Люди, которые имеют хронические заболевания, хронические сердечно-сосудистые заболевания, должны принимать препараты регулярно. Не нужно отменять приёмы в период перепадов – голова заболела, и они бросают это, начинают пить что-то другое. Если препарат не помогает – нужно идти к терапевтам либо к кардиологам. У нас есть препарат, который помогает метеозависимым людям справляться с перепадами погоды – это “мелатонин”. Конечно, люди метеочувствительные меряют давление, головную боль купируют, и это правильно – терпеть спазм нельзя».Кроме того, врач ответила на вопрос о том, какие последствия для людей может понести за собой увеличение числа лесных пожаров в регионе:«Конечно, из-за пожаров в лесу появляется дополнительное задымление в городе. Из-за этого могут обостряться хронические бронхолёгочные заболевания (бронхиальная астма и пр.), аллергические заболевания. В случае, когда степень задымления в городе велика – нужно поменьше выходить на улицу, меньше вдыхать. Если выходите на улицу – необходимо взять с собой марлевые повязки (это уменьшит степень вдыхания смога). Естественно, пить воду».Екатерина Суняйкина при этом считает, что коронавирусная нагрузка в регионе в связи с жаркой погодой не увеличится:«Я не думаю, что со смогом степень увеличения коронавирусной инфекции возрастёт. Люди с хроническими заболеваниями в принципе находятся в зоне риска по этому виду заболевания. Оттого, что будет больше обострений, допустим, бронхиальной астмы из-за смога – риск развития у них коронавирусной инфекции не возрастёт, он как был, так и останется», – рассказала специалист.