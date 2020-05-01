Александр Мешков поручился за будущего начальника свердловского УГРО

Перевод начальника Управления по обороту за контролем наркотиков свердловского ГУ МВД Владимира Молодцова на вакантную должность руководителя Управления уголовного розыска состоится в самое ближайшее время, сообщают инсайдеры. По слухам, он имеет поддержку лично начальника главка Александра Мешкова, который и добивался согласования на его перевод в различных кабинетах. В чем состоит заинтересованность генерала можно лишь догадываться – над этим вопросом упорно думают и в региональном УФСБ.Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев собирается на повышение – куда именно, пока никто не знает, кроме самого подполковника. Слухи о повышении распускает его ближний круг, правда, какой в этом смысл, непонятно. По некоторым данным, Дмитриеву может быть предложена аналогичная должность в региональном полицейском главке, которая скоро освободится после увольнения Эдуарда Бородина, однако это лишь предел мечтаний, и не более того. Других вакантных должностей, учитывая его нежелание переезжать из Екатеринбурга, пока нет, хотя в Пышминском районе его уже ждут с конца 2019 года.Командир полка ППС УМВД России по Екатеринбургу Сергей Васильев, который в прошлом году смог восстановиться в судебном порядке, доказав свою правоту, склоняется к мысли о переводе. Полковник, заслуживший уважение среди как личного состава, так и всего гарнизона, в ближайшее время может перевестись в Управление Росгвардии по Свердловской области, где действительно ценят профессионалов, не разбрасываясь достойными кадрами. Если в Росгвардии не срастется, то полковник готов уйти даже на пенсию.Кроме Сергея Васильева, в ближайшее время из УМВД собирается уходить начальник отдела полиции №13 полковник Федор Добуляк. В ОП №13 он пришел еще будучи капитаном в 2010 году на должность замначальника, кардинально сменив направление работы – до этого он был старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с кражами и угонами автомототранспорта ОРЧ-9 УУМ ГУВД области. Федор Добуляк, по слухам, собирается уходить на «гражданку», и якобы даже нашел себе новое место работы в службе безопасности известного бизнесмена.В мэрии Екатеринбурга ищут подходящий момент для кадрового назначения – по слухам, в ближайшее время глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин, возглавляющий префектуру с 2008 года, уйдет либо на пенсию, либо в коммерческие структуры. На посту главы его сменит заместитель Иван Корякин, в прошлом – глава исполкома свердловского отделения «Единой России». У Корякина хорошие отношения с вице-мэром Екатериной Куземкой, с которой они сработались как раз в реготделении «ЕР».Сотрудники администрации Чкаловского района в преддверии кадровых изменений уже потихоньку начинают обдумывать о смене места работы. Так, заместитель главы райдминистрации по вопросам потребительского рынка Андрей Никишин намерен воспользоваться шансом – он находится в списке кандидатов-финалистов на освобождающуюся должность главы комитета по товарному рынку мэрии, которую пока занимает Елена Чернышева.У Никишина есть неплохой солидный ресурс в лице двух зятей Вячеслава Мишарина – Христолюбова (который лоббирует интересы семьи в мэрии) и Окунева. Последний не только входит в близкое окружение Никишина, но и является сотрудником силового ведомства, чье одно только название навевает страх на чиновниковЕкатеринбургские шопоголики, уставшие ждать, когда же откроются торговые центры, нашли выход из ситуации. По слухам, обеспеченные покупатели достигли договоренности с рядом бутиков ТЦ «Покровский пассаж», где небольшими группами скупают одежду к летнему сезону. График работы таких бутиков держится в секрете и доступен лишь узкому кругу.Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков нарушил этикет, в обход губернатора встретившись в начальником свердловского УФСБ Алексеем Зиновьевым, шепчутся сплетники. Генерал-майор не стал слушать министра, который вышел из кабинета ни с чем. Возможно, он пришел к руководителю ведомства за поддержкой и прикрытием, а теперь, после различных предложений, есть риск, что будет все наоборот.Перед выборами в Законодательное собрание Свердловское области, запланированными на следующий год, активизировались различные лоббистские группы, и не только среди бизнесменов. Так, по слухам, гей-лобби поддерживает одного из действующих депутатов ЗССО, чья фамилия неоднократно называлась в СМИ и в качестве кандидата на пост главы Екатеринбурга. В случае его победы, смеются слухмейкеры, у сомнительных лоббистов появится возможность провести даже гей-парад в центре уральской столицы, что совсем не понравится избирателям кандидата.В Первоуральске на этой неделе произошел силовой конфликт между местным «общественником» Максимом Ездаковым и представителем владелицы ряда павильонов. В первой половине дня Ездаков с товарищем устроили рейд по ларькам, незаконно торгующим водкой и спиртом. В ходе мероприятия Ездакову возразили, что он проверяет «своих» же, после чего, уже после обеда, на улице Емлина стороны встретились повторно. Разговор между Ездаковым и представителем бизнес-вумен не сложился, началась драка, в результате которой «общественник» был вынужден ретироваться.