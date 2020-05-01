Общество
19:30 | 29.05.2020
Александр Мешков поручился за будущего начальника свердловского УГРО
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Кандидата на пост начальника свердловского УГРО поддержал генерал
Перевод начальника Управления по обороту за контролем наркотиков свердловского ГУ МВД Владимира Молодцова на вакантную должность руководителя Управления уголовного розыска состоится в самое ближайшее время, сообщают инсайдеры. По слухам, он имеет поддержку лично начальника главка Александра Мешкова, который и добивался согласования на его перевод в различных кабинетах. В чем состоит заинтересованность генерала можно лишь догадываться – над этим вопросом упорно думают и в региональном УФСБ.
Подполковник из Екатеринбурга ждет повышения
Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев собирается на повышение – куда именно, пока никто не знает, кроме самого подполковника. Слухи о повышении распускает его ближний круг, правда, какой в этом смысл, непонятно. По некоторым данным, Дмитриеву может быть предложена аналогичная должность в региональном полицейском главке, которая скоро освободится после увольнения Эдуарда Бородина, однако это лишь предел мечтаний, и не более того. Других вакантных должностей, учитывая его нежелание переезжать из Екатеринбурга, пока нет, хотя в Пышминском районе его уже ждут с конца 2019 года.
Командир екатеринбургского ППСП уходит в Росгвардию?
Командир полка ППС УМВД России по Екатеринбургу Сергей Васильев, который в прошлом году смог восстановиться в судебном порядке, доказав свою правоту, склоняется к мысли о переводе. Полковник, заслуживший уважение среди как личного состава, так и всего гарнизона, в ближайшее время может перевестись в Управление Росгвардии по Свердловской области, где действительно ценят профессионалов, не разбрасываясь достойными кадрами. Если в Росгвардии не срастется, то полковник готов уйти даже на пенсию.
Начальник ОП №13 готовится уйти на «гражданку»
Кроме Сергея Васильева, в ближайшее время из УМВД собирается уходить начальник отдела полиции №13 полковник Федор Добуляк. В ОП №13 он пришел еще будучи капитаном в 2010 году на должность замначальника, кардинально сменив направление работы – до этого он был старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с кражами и угонами автомототранспорта ОРЧ-9 УУМ ГУВД области. Федор Добуляк, по слухам, собирается уходить на «гражданку», и якобы даже нашел себе новое место работы в службе безопасности известного бизнесмена.
Екатерина Куземка усиливается в Чкаловском районе…
В мэрии Екатеринбурга ищут подходящий момент для кадрового назначения – по слухам, в ближайшее время глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин, возглавляющий префектуру с 2008 года, уйдет либо на пенсию, либо в коммерческие структуры. На посту главы его сменит заместитель Иван Корякин, в прошлом – глава исполкома свердловского отделения «Единой России». У Корякина хорошие отношения с вице-мэром Екатериной Куземкой, с которой они сработались как раз в реготделении «ЕР».
…. из райадминистрации уже бегут сотрудники
Сотрудники администрации Чкаловского района в преддверии кадровых изменений уже потихоньку начинают обдумывать о смене места работы. Так, заместитель главы райдминистрации по вопросам потребительского рынка Андрей Никишин намерен воспользоваться шансом – он находится в списке кандидатов-финалистов на освобождающуюся должность главы комитета по товарному рынку мэрии, которую пока занимает Елена Чернышева.
У Никишина есть неплохой солидный ресурс в лице двух зятей Вячеслава Мишарина – Христолюбова (который лоббирует интересы семьи в мэрии) и Окунева. Последний не только входит в близкое окружение Никишина, но и является сотрудником силового ведомства, чье одно только название навевает страх на чиновников
Екатеринбургские бутики пошли навстречу шопоголикам
Екатеринбургские шопоголики, уставшие ждать, когда же откроются торговые центры, нашли выход из ситуации. По слухам, обеспеченные покупатели достигли договоренности с рядом бутиков ТЦ «Покровский пассаж», где небольшими группами скупают одежду к летнему сезону. График работы таких бутиков держится в секрете и доступен лишь узкому кругу.
Свердловский министр рискует попасть в опалу к губернатору
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков нарушил этикет, в обход губернатора встретившись в начальником свердловского УФСБ Алексеем Зиновьевым, шепчутся сплетники. Генерал-майор не стал слушать министра, который вышел из кабинета ни с чем. Возможно, он пришел к руководителю ведомства за поддержкой и прикрытием, а теперь, после различных предложений, есть риск, что будет все наоборот.
Гей-лобби на выборах
Перед выборами в Законодательное собрание Свердловское области, запланированными на следующий год, активизировались различные лоббистские группы, и не только среди бизнесменов. Так, по слухам, гей-лобби поддерживает одного из действующих депутатов ЗССО, чья фамилия неоднократно называлась в СМИ и в качестве кандидата на пост главы Екатеринбурга. В случае его победы, смеются слухмейкеры, у сомнительных лоббистов появится возможность провести даже гей-парад в центре уральской столицы, что совсем не понравится избирателям кандидата.
В Первоуральске «общественник» ретировался после драки в центре города
В Первоуральске на этой неделе произошел силовой конфликт между местным «общественником» Максимом Ездаковым и представителем владелицы ряда павильонов. В первой половине дня Ездаков с товарищем устроили рейд по ларькам, незаконно торгующим водкой и спиртом. В ходе мероприятия Ездакову возразили, что он проверяет «своих» же, после чего, уже после обеда, на улице Емлина стороны встретились повторно. Разговор между Ездаковым и представителем бизнес-вумен не сложился, началась драка, в результате которой «общественник» был вынужден ретироваться.
Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
© «Вечерние ведомости»
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