Общество
19:08 | 28.05.2020
ФСБ и полицейский главк подключились к расследованию банкротства свердловского предприятия
Прокуратура и депутат Госдумы добились, чтобы разбирательством вывода активов с ЗАО «Режникель» занялись на региональном уровне
ЗАО «Производственное объединение «Режникель» было признано банкротом в октябре 2017 года и сейчас находится в стадии ликвидации. Успешно работающее предприятие, выступавшее поручителем по кредитам ОАО «Уфалейникель», было обанкрочено после сомнительных сделок с крупным федеральным банком и рядом кипрских компаний (читать здесь).
По результатам финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия, конкурсным управляющим Виктором Алексеевым были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о противоправных действиях с активами должника, причинившие ущерб предприятию в размере более 800 миллионов рублей. Почти все средства ушли в офшорные компании, хотя должны были быть направлены на развитие производства ОАО «Уфалейникель», которое потянуло за собой и поручителя в лице ЗАО «ПО «Режникель».
Так, конкурсным управляющим выявлены акты хищения денежных средств путем невозврата суммы займа NRB HOLDINGS LIMITED (Кипр) в сумме 270,2 млн.руб, хищения векселей компании «Лорони Холдингс ЛТД», принадлежавших ЗАО «Режникель» общей стоимостью 20 миллионов долларов ( 652,5 миллионов рублей) и хищения денежных средств размере 84 миллиона рублей путем уступки права требования по договору поставки в пользу «Трейдстоун Лимитед»
По последнему эпизоду установлено, что перечисление денежных средств проводилось путем совершения восьми платежных поручений на счет впоследствии ликвидированной компании «Трейдстоун Лимитед» в банке Eurobank Cyprus Ltd. В апреле 2019 года данная сделка признана недействительной. При этом было установлено, что банковскими счетами АО «Режникель» в период с 24.08.2016 по 02.11.2017 имели право распоряжаться Иван Дмитриев как исполнительный директор предприятия и Александр Мацнев как главный бухгалтер. В марте 2020 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о взыскании с них убытков в размере 87 миллионов рублей солидарно в пользу предприятия.
После того, как сотни режевлян потеряли рабочие места, они обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину. Конкурсный управляющий, в свою очередь, со своей стороны в феврале 2019 года обратился в ОМВД России по Режевскому району с заявлением проверить действия ряда лиц на факт преднамеренного банкротства предприятия, но по результатам доследственных проверок каждый раз принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменены прокуратурой.
По факту допущенных нарушений в адрес начальника ОМВД по Режевскому району весной этого года было направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. Отметим, что в феврале 2020 года ОМВД Режа возглавил Константин Шуплецов, ранее занимавший должность начальника отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу.
Дмитрий Ионин же направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, после чего оперативно вмешался и областной надзорный орган. Как сообщает в ответе на запрос Ионина прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, конкурсным управляющим установлено, что действия по отчуждению имущества ЗАО «ПО Режникель» незадолго до инициирования процедуры банкротства, были совершены при согласии кредиторов АО «Рост Банк» и ОАО «Бин Банк», либо при непосредственном участии менеджеров банка.
Что характерно, в настоящее время ПАО НБ «Траст», в состав которого в июле 2018 года вошло АО «Рост Банк» предпринимаются попытки по назначению другого конкурсного управляющего, несмотря на то, что именно им сейчас ведется работа по оспариванию незаконных сделок, заключенных с согласия руководства АО «Рост Банк». Данные действия финансовой организации вызывают немало вопросов.
Кроме этого, в апреле материалы по банкротству из ОМВД по Режевскому району направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для определения перспектив его разрешения. Хочется верить, что начальник регионального ГСУ генерал-майор Владимир Миронов уделит данному материалу особое внимание.
Сергей Охлопков также отметил, что информация о противоправных действиях с имуществом ЗАО «Режникель» направлена в региональное УФСБ и полицейский главк для организации и проведения необходимых проверочных мероприятий.
«Ждем информации из указанных ведомств, особенно важно, что к вопросу подключилось ФСБ. Будем надеяться, это позволит сдвинуть расследование с "мертвой точки", на которой оно находится третий год», – заявил Дмитрий Ионин.
Напомним, что ранее Дмитрий Ионин добился, чтобы уже в этом году была отменена санитарно-защитная зона в Реже, которая действовала, несмотря на закрытие завода «Режникель». Горожане получат право строиться на своих земельных участках – его у них отобрали семь лет назад (читать здесь).
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:18 | 28.05.2020
Толпа свердловчан пришла в «Галамарт» в Нижнем Тагиле ради скидок во время пандемии
19:16 | 28.05.2020
Жителям Асбеста вернули свет
18:53 | 28.05.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 40 тысяч граждан
18:25 | 28.05.2020
Екатеринбург примет участие в конференции «Взаимообучение городов»
18:16 | 28.05.2020
Первоклассник из Верхней Пышмы побил очередной мировой рекорд по отжиманиям на время
18:11 | 28.05.2020
Пропавшего пятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли в детском саду
18:10 | 28.05.2020
Более 400 жителей Прикамья смогли вернуться из других стран и регионов благодаря поддержке краевых властей
18:00 | 28.05.2020
На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях
17:56 | 28.05.2020
Анатолий Литовченко высказался по поводу прав работников на «удаленке»
17:54 | 28.05.2020
В Прикамье появятся комиссии по урегулированию спорных ситуаций по выплатам медикам за работу с COVID-19
17:47 | 28.05.2020
Депутат Госдумы Игорь Сапко поддержал поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе
17:44 | 28.05.2020
У замглавы горздрава Екатеринбурга выявили коронавирус
17:21 | 28.05.2020
Житель Ревды отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов
17:05 | 28.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником
16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя
16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика
15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла
15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020
15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу
14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света
14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы
14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана
13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению
13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети
13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса
12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек
12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%
12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек