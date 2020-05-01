 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Общество


Главная

19:08 | 28.05.2020

ФСБ и полицейский главк подключились к расследованию банкротства свердловского предприятия

Прокуратура и депутат Госдумы добились, чтобы разбирательством вывода активов с ЗАО «Режникель» занялись на региональном уровне

Прокуратура Свердловской области направила в региональное УФСБ и полицейский главк информацию о противоправных действиях с имуществом ЗАО «ПО «Режникель», которое было обанкрочено в результате вывода активов за рубеж. Теперь силовым структурам предстоит найти организаторов схемы, которая привела к фактической ликвидации предприятия и потере рабочих мест для сотен жителей муниципалитета. На их защиту встал депутат Госдумы Дмитрий Ионин, более года добивающийся наказания для неустановленных пока аферистов.

ЗАО «Производственное объединение «Режникель» было признано банкротом в октябре 2017 года и сейчас находится в стадии ликвидации. Успешно работающее предприятие, выступавшее поручителем по кредитам ОАО «Уфалейникель», было обанкрочено после сомнительных сделок с крупным федеральным банком и рядом кипрских компаний (читать здесь).

По результатам финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия, конкурсным управляющим Виктором Алексеевым были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о противоправных действиях с активами должника, причинившие ущерб предприятию в размере более 800 миллионов рублей. Почти все средства ушли в офшорные компании, хотя должны были быть направлены на развитие производства ОАО «Уфалейникель», которое потянуло за собой и поручителя в лице ЗАО «ПО «Режникель».

Так, конкурсным управляющим выявлены акты хищения денежных средств путем невозврата суммы займа NRB HOLDINGS LIMITED (Кипр) в сумме 270,2 млн.руб, хищения векселей компании «Лорони Холдингс ЛТД», принадлежавших ЗАО «Режникель» общей стоимостью 20 миллионов долларов ( 652,5 миллионов рублей) и хищения денежных средств размере 84 миллиона рублей путем уступки права требования по договору поставки в пользу «Трейдстоун Лимитед»

По последнему эпизоду установлено, что перечисление денежных средств проводилось путем совершения восьми платежных поручений на счет впоследствии ликвидированной компании «Трейдстоун Лимитед» в банке Eurobank Cyprus Ltd. В апреле 2019 года данная сделка признана недействительной. При этом было установлено, что банковскими счетами АО «Режникель» в период с 24.08.2016 по 02.11.2017 имели право распоряжаться Иван Дмитриев как исполнительный директор предприятия и Александр Мацнев как главный бухгалтер. В марте 2020 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о взыскании с них убытков в размере 87 миллионов рублей солидарно в пользу предприятия.

После того, как сотни режевлян потеряли рабочие места, они обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину. Конкурсный управляющий, в свою очередь, со своей стороны в феврале 2019 года обратился в ОМВД России по Режевскому району с заявлением проверить действия ряда лиц на факт преднамеренного банкротства предприятия, но по результатам доследственных проверок каждый раз принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменены прокуратурой.

ФСБ и полицейский главк подключились к расследованию банкротства свердловского предприятияДепутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин встал на защиту режевлян, потерявших рабочие места


По факту допущенных нарушений в адрес начальника ОМВД по Режевскому району весной этого года было направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. Отметим, что в феврале 2020 года ОМВД Режа возглавил Константин Шуплецов, ранее занимавший должность начальника отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу.

Дмитрий Ионин же направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, после чего оперативно вмешался и областной надзорный орган. Как сообщает в ответе на запрос Ионина прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, конкурсным управляющим установлено, что действия по отчуждению имущества ЗАО «ПО Режникель» незадолго до инициирования процедуры банкротства, были совершены при согласии кредиторов АО «Рост Банк» и ОАО «Бин Банк», либо при непосредственном участии менеджеров банка.

Что характерно, в настоящее время ПАО НБ «Траст», в состав которого в июле 2018 года вошло АО «Рост Банк» предпринимаются попытки по назначению другого конкурсного управляющего, несмотря на то, что именно им сейчас ведется работа по оспариванию незаконных сделок, заключенных с согласия руководства АО «Рост Банк». Данные действия финансовой организации вызывают немало вопросов.

Кроме этого, в апреле материалы по банкротству из ОМВД по Режевскому району направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для определения перспектив его разрешения. Хочется верить, что начальник регионального ГСУ генерал-майор Владимир Миронов уделит данному материалу особое внимание.

ФСБ и полицейский главк подключились к расследованию банкротства свердловского предприятияНачальник ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Миронов


Сергей Охлопков также отметил, что информация о противоправных действиях с имуществом ЗАО «Режникель» направлена в региональное УФСБ и полицейский главк для организации и проведения необходимых проверочных мероприятий.

«Ждем информации из указанных ведомств, особенно важно, что к вопросу подключилось ФСБ. Будем надеяться, это позволит сдвинуть расследование с "мертвой точки", на которой оно находится третий год», – заявил Дмитрий Ионин.

Напомним, что ранее Дмитрий Ионин добился, чтобы уже в этом году была отменена санитарно-защитная зона в Реже, которая действовала, несмотря на закрытие завода «Режникель». Горожане получат право строиться на своих земельных участках – его у них отобрали семь лет назад (читать здесь).

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:32 | 28.05.2020
В Свердловской области родителям, потерявшим работу, выплатят по 3 тысячи рублей

20:18 | 28.05.2020
Толпа свердловчан пришла в «Галамарт» в Нижнем Тагиле ради скидок во время пандемии

19:25 | 28.05.2020
Губернатор Свердловской области объяснил, зачем нужны санитарные декларации

19:16 | 28.05.2020
Жителям Асбеста вернули свет

18:53 | 28.05.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 40 тысяч граждан

18:44 | 28.05.2020
В Свердловской области проведено 8565 исследований проб на коронавирус за сутки

18:25 | 28.05.2020
Екатеринбург примет участие в конференции «Взаимообучение городов»

18:16 | 28.05.2020
Первоклассник из Верхней Пышмы побил очередной мировой рекорд по отжиманиям на время

18:11 | 28.05.2020
Пропавшего пятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли в детском саду

18:10 | 28.05.2020
Более 400 жителей Прикамья смогли вернуться из других стран и регионов благодаря поддержке краевых властей

18:00 | 28.05.2020
На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях

17:56 | 28.05.2020
Анатолий Литовченко высказался по поводу прав работников на «удаленке»

17:54 | 28.05.2020
В Прикамье появятся комиссии по урегулированию спорных ситуаций по выплатам медикам за работу с COVID-19

17:47 | 28.05.2020
Депутат Госдумы Игорь Сапко поддержал поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе

17:44 | 28.05.2020
У замглавы горздрава Екатеринбурга выявили коронавирус

17:40 | 28.05.2020
Более 8 тысяч пермяков уже подали заявления на новые «детские» выплаты через МФЦ

17:33 | 28.05.2020
Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в формате онлайн

17:21 | 28.05.2020
Житель Ревды отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов

17:05 | 28.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником

16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя

16:21 | 28.05.2020
Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства в Академическом

16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика

15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла

15:35 | 28.05.2020
Заключенные екатеринбургской ИК-2 сняли ролик «Охотники за коронавирусом»

15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020

15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу

14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света

14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы

14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана

13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению

13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети

13:26 | 28.05.2020
Оперативники УЭБиПК и бойцы СОБР пришли к главе свердловского муниципалитета

13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса

12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек

12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%

12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 