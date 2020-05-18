Общество
09:55 | 18.05.2020
МУП КГО «Водоканал» располагается по адресу Строителей, 17
Уволить любой ценой
Законны ли действия руководства кушвинского Водоканала?
В Кушве продолжается история, связанная с трудовым конфликтом между руководством Водоканала и работниками, перешедшими в МУП из утратившего статус организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Родник».
Напомним, в начале марта 2020 года занимавший тогда должность директора Водоканала Александр Ярушин предложил части сотрудникам ООО «Родник», которые фактически обеспечивали деятельность Водоканала, написать заявления об увольнении из ООО «Родник» и заявления о приеме на работу в МУП.
В середине марта 2020 года Ярушин был уволен и на пост директора назначен Артем Черных. После этого указанным сотрудникам объявили, что трудовые договоры с ними не заключались, поэтому они не могут работать в Водоканале. На их места были приняты новые работники.
Прокуратура провела проверка, по результатам которой уклонение руководства Водоканала от оформления трудовых отношений с бывшими сотрудниками ООО «Родник» было признано нарушением их трудовых прав, вынесено представление об устранении нарушений, на МУП наложено два штрафа по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (за нарушение сроков заключения трудовых договоров и сроков выплаты зарплаты за март 2020 г.) на общую сумму 60 000 рублей. Также в отношении Артема Черных было возбуждено административное дело по ст. 17.7. КоАП РФ – за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий.
Однако санкции, наложенные надзорным органом, не остановили руководство МУП КГО «Водоканал». По информации, поступившей в редакцию, на работников продолжалось давление, создавались препятствия в осуществлении трудовой функции. После чего пятерым работникам было предложено подписать соглашения о расторжении трудовых договоров, датированные апрелем 2020 года. Чтобы стимулировать работников на заключение таких соглашений, руководство предприятия включило в них пункт о выплате в срок до 29 мая 2020 года дополнительного единовременного начисления, по сумме равного трехмесячному окладу. Понимая, что нормально работать им не дадут, работники были вынуждены согласиться на расторжение трудовых договоров на таких условиях.
Откуда деньги?
МУП КГО «Водоканал» является организацией, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям на территории Кушвинского городского округа. Эти услуги могут оказываться после установления тарифа, учитывающего все обоснованные затраты на осуществление регулируемой деятельности.
Для Водоканала тариф был установлен постановлением РЭК Свердловской области от 27.02.2020 г. № 15-ПК и введен в действие совсем недавно – с 03.03.2020 г. Именно с этой даты у Водоканала появилась возможность оказывать услуги водоснабжения и водоотведения и получать за них плату.
Согласно имеющимся в открытом доступе данным контракты по результатам госзакупок стали заключаться МУП КГО «Водоканал» с конца марта 2020 года (первый контракт датирован 27.03.2020 г.).
По полученной информации общая сумма единовременных начислений (золотых парашютов) по всем пяти соглашениям о расторжении трудовых договоров превышает полмиллиона рублей, не считая налогов и сборов, которые также нужно будет заплатить предприятию.
Плата за услуги по установленному тарифу является основным источником финансирования для МУП КГО «Водоканал» как регулируемой организации. Поэтому можно предположить, что на выплату по соглашениям о расторжении трудовых договоров, вероятно, будут направлены средства, полученные в качестве оплаты по договорам на водоснабжение и водоотведение за март и апрель 2020 года. Вместе с тем, в соответствии с тарифным решением данные средства предназначены для покрытия расходов на содержание и ремонт сетей, а также расходов на поддержание качества услуг в соответствии с установленными требованиями.
Следовательно, вполне возможно, что стремление Артема Черных избавиться от старой команды и привести в Водоканал своих людей будет оплачено за счет средств потребителей и повлечет уменьшение финансирования основной деятельности предприятия на значительную сумму.
Судьба субсидии
Плата за услуги водоснабжения и водоотведения, получаемая МУП КГО «Водоканал», может быть не единственным источником средств для оплаты единовременных компенсаций по вышеуказанным соглашениям.
Как стало известно редакции, Водоканалом в апреле 2020 года из бюджета Кушвинского городского округа была получена субсидия на финансовое обеспечение затрат по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа.
Приказом Финансового управления КГО от 28.08.2017 г. № 107 утверждены типовые формы договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета. Как следует из этих типовых форм субсидия носит строго целевой характер и может быть направлена на обеспечение расходов, предусмотренных соглашением.
Главный распорядитель средств бюджета, являющийся стороной договора, осуществляет контроль за расходованием субсидии. Получатель субсидии обязан отчитываться перед Главным распорядителем. Нарушение условий расходования субсидий является основанием для возложения на получателя субсидии обязанности по ее возврату в бюджет в полном объеме.
КоАП РФ предусмотрена ответственность за нецелевое использование субсидии (ст. 15.14.) в форме штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы субсидии.
Услуги водоснабжения и водоотведения Водоканал начал оказывать совсем недавно. С учетом мер по ограничению деятельности предприятий – потребителей МУП, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Водоканалу вряд ли стоит ожидать своевременного поступления платы за данные услуги. В связи с этим вполне вероятно, что руководство МУП КГО «Водоканал» решит потратить на выплату зарплаты и единых начислений уволенным сотрудникам предоставленную субсидию вопреки ее целевому назначению.
Если это нарушение будет выявлено, Водоканалу и его руководству грозит серьезная ответственность в виде крупного штрафа и дисквалификации, не говоря уж об обязанности вернуть субсидию в полном размере.
Непрозрачная деятельность
Редакция попыталась выяснить, насколько МУП КГО «Водоканал» была необходима предоставленная субсидия с точки зрения запланированных работ по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений.
Для регулируемых организаций существует обязанность раскрывать информацию о своей деятельности, включая сведения об инвестиционной программе и отчеты о ее реализации, в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6.
Однако сведения о МУП КГО «Водоканал», подлежащие раскрытию согласно Стандартам, на каких-либо интернет-ресурсах обнаружены не были.
На сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области в разделах «Раскрытие информации регулируемыми организациями в сфере холодного водоснабжения» (ссылка - https://rek.midural.ru/article/show/id/1036) и «Раскрытие информации регулируемыми организациями в сфере водоотведения» (ссылка - https://rek.midural.ru/article/show/id/1034) информация о МУП КГО «Водоканал» также отсутствует. Вместе с тем, данная информация в соответствии с Приказом ФСТ России от 16.12.2014 г. № 2244-э должна размещаться на сайте тарифного органа в течение 15 календарных дней с даты поступления от регулируемой организации.
Обязанность по раскрытию информации является одной из основных для субъектов естественных монополий, к которым относятся организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры. Раскрытие информации является одним из способов контроля за соблюдением хозяйствующим субъектом принятых в отношении него тарифных решений, обеспечения прозрачности его деятельности.
Вместе с тем, свидетельств соблюдения руководством МУП КГО «Водоканал» требований Стандартов найти не удалось, несмотря на то, что частью 1 статьи 19.8.1. КоАП РФ за невыполнение этих требований предусмотрен крупный штраф: от ста тысяч до пятисот тысяч рублей в отношении юридических лиц.
Редакция интернет-газеты «Вечерние ведомости» просит уполномоченные надзорные органы провести проверку деятельности МУП КГО «Водоканал», связанной с вышеописанными обстоятельствами, в том числе:
- провести мероприятия по контролю расходования МУП КГО «Водоканал» субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение затрат по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа;
- провести проверку на предмет соблюдения МУП КГО «Водоканал» Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6.
- проверить правомерность начисления и выплат золотых парашютов на соответствие устава и положения по премированию работников, которые не занимались трудовой деятельностью в период оплаты.
Вячеслав Грачев © «Вечерние ведомости»
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