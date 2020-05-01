Когда нам ждать появления вакцины от коронавируса?

Сообщения о начале разработки вакцины от COVID-19 стали появляться еще в январе, когда вирус не начал распространяться за пределами Китая. Но одним только созданием препарата дело не огранивается. Чтобы начать использовать вакцину, она должна пройти серию длительных испытаний, а после получить специальный сертификат. Сначала ее тестируют на животных, и только после – на людях. Все это обычно длится многие месяцы.На сегодняшний день у ученых нет единого мнения о сроках появления вакцины от коронавируса, однако её разработкой занимаются ведущие лаборатории по всему миру. Начинают появляться сообщения из разных стран о том, что удалось получить несколько вариантов вакцины, которые уже проходят испытания.В России разработкой вакцины против коронавируса занимаются сразу несколько коллективов ученых. Преимущественно это сотрудники федеральных учреждений, но есть и частная компания.Сразу 13 вариантов препарата разработали сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Испытания этих вакцин уже ведутся, о чем сообщил заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов. По его словам, сначала прототипы вакцины испытывают на лабораторных животных. А варианты, которые окажутся лучше прочих с точки зрения эффективности и безопасности научный центр планирует представить в июне 2020 года.Клинические испытания вакцины в России могут начаться 1 июня. Однако уже проведенные доклинические испытания, по словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, ускоряют процесс создания вакцины. По его словам, в идеальном сценарии к 15 июня можно будет выйти на государственную регистрацию вакцины.На сегодняшний день в России разрабатываются девять прототипов вакцин, которые включены в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения. Шесть из них создают в лаборатории «Вектор» Роспотребнадзора, еще две – в частной фармкомпании «Биокард». Еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.Первые результаты доклинических испытаний российских вакцин от COVID-19 оказались обнадеживающими. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.«По вакцинам есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», – заявил Мурашко на заседании в Госдуме.Китай заявил о разработке вакцины против коронавируса ещё в конце января. В феврале страна сообщила об успехе в разработках, когда посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве рассказал, что их вакцина «предварительно показывает иммунитет».Когда ученые по всему миру начали исследование вакцины на животных, американские специалисты из исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле заявили, что начинают тестировать вакцину против коронавируса на людях. Ученые ввели ее в рамках испытаний 45 добровольцам, по две дозы каждому с интервалом в месяц. Эксперты уточняют: понять, насколько вакцина эффективна в борьбе с вирусом, удастся только спустя несколько месяцев после клинических испытаний.5 мая стало известно о том, что специалистам научной лаборатории Института биологических исследований Израиля (IIBR) удалось создать антитела к коронавирусу. За день до этого группа ученых из Нидерландов также сумела выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.Обе научные группы называют итоговые результаты прорывом: в теории полученные антитела смогут остановить пандемию COVID-19 и помочь в будущем предотвратить эпидемии коронавирусных инфекций. Однако для подтверждения эффективности полученных антител необходимо провести клинические испытания на животных и на людях.Итальянские ученые также занимаются разработкой препарата. 6 мая они заявили о том, что разработали первую в мире вакцину, которая способна нейтрализовать коронавирус в клетках человека. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на итальянское информагентство Ansa.Исследователи рассказали, что взяли у лабораторных мышей после вакцинации антитела, – белки плазмы крови, которые вырабатываются как ответ на вирус. Выяснилось, что эти антитела способны уничтожать вирус в клетках человека в лабораторных условиях. «Это самый продвинутый этап тестирования вакцины-кандидата, созданной в Италии», – сказал Луиджи Аурисиккио, исполнительный директор компании Takis, занимающейся разработкой лекарства.На сегодняшний день разработкой вакцины от коронавируса занимается также Германия, Великобритания, Франция, Австралия и Канада.О том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ изучается как средство борьбы с коронавирусом писали многие СМИ, а споры об этом между учеными не останавливаются до сих пор.БЦЖ – это вакцина с живой микобактерией, которая распространяется в основном у коров, но иногда вызывает туберкулез у людей. БЦЖ часто предотвращает развитие тяжелых форм туберкулеза у детей, и защита эта в полной мере длится 10–15 лет.Исследования, которые изучают влияние БЦЖ на риск развития инфекционных заболеваний ведутся уже давно, и иногда появляются результаты, подтверждающие возможный защитный эффект. Также этот препарат используется при лечении рака мочевого пузыря. Есть предположение, что она активирует определенные компоненты иммунной системы.Идею о том, что низкая смертность от коронавируса в России обусловлена тем, что в детстве почти всех прививают этой вакциной, продолжает исследоваться и обсуждаться. Некоторые ученые полагают, что БЦЖ может подстегивать врожденный иммунитет человека. Однако эта теория все еще требует научного подтверждения, потому что данные уже проведенных исследований дают противоречивые результаты.Аналогичную теорию высказала журналистка Юлия Латынина. Она считает, что вакцинирование населения живой полиомиелитной вакциной также поможет подстегнуть естественный иммунитет людей. Эта вакцина используется с 1950-х годов, и с ее помощью полиомиелит был побежден в СССР.Латынина отмечает, что эта вакцина не дает 100% иммунитета против коронавируса навсегда, а лишь повышает естественный иммунитет организма на несколько недель, значительно понижая вероятность заражения. «Несложно представить себе, как это важно, например, для врача в эти критические несколько недель эпидемии, — чтобы врачи не заболевали, а больницы не становились рассадниками инфекции», – пишет журналистка.Себестоимость вакцины, при этом, очень низкая – всего 10 центов.Однако и эта теория не полностью подтверждена. На сегодняшний день нет доказательств, что вакцина против полиомиелита может защитить от заражения коронавирусом или обеспечить более легкое течение этого заболевания.«Нет никаких данных, как именно будет реагировать наш организм на повторное введение живой вакцины. Может быть, те изменения, на которые была запрограммирована иммунная система, уже произошли в нашем детстве, и ревакцинация не сможет ещё больше «подстегнуть» иммунитет. Или усилит, но на короткое время. Однако надежда на то, что такая вакцина может сработать, повышая общий неспецифический иммунитет, есть. Она имеет под собой научные обоснования. Но нужны клинические и проспективные наблюдательные исследования – желательно, на больших группах людей. В США их уже планируют, но еще не запустили», – рассказал «Комсомольской правде» эксперт-иммунолог Николай Крючков.Исследования вакцины от полиомиелита как средства профилактики COVID-19 будут проводиться российскими учеными в Кировской области.«Живая вакцина активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.Несмотря на то, что уже несколько стран заявили о том, что получили вакцины от коронавируса, на рынке препарат появится не скоро. Мнения у ученых на этот счет разнятся.Специалисты исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле полагают, что «широкого использования вакцины не стоит ждать раньше, чем через 12-18 месяцев».Ученые из Всемирной организации здравоохранения также заявляют, что новый препарат начнут использовать через полгода-год.С тем, что вакцина поступит на рынок не раньше 2021 года согласен и глава Института медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле (Германия), эпидемиолог Александер Кекуле, а также специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Они уверены – препарат появится в широком доступе не раньше середины следующего года.Другое мнение высказал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, профессор Михаил Щелканов: «Про год-полтора говорят представили ВОЗ, они отвечают еще и за развивающиеся страны. В масштабах планеты вакцина, по-видимому, будет готова, то, что они могут гарантировать, – это год-полтора. Хотя в развитых странах она появится примерно через полгода, к лету, в том числе в РФ», – заявил профессор на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете.Еще более ранний срок появления вакцины прогнозирует руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, уже к осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».При всем при этом, многие специалисты заявляют о том, что к моменту появления вакцины пандемия коронавируса во всем мире с большой вероятностью уже закончится. Однако никто не исключает повторные вспышки заболевания, а потому вакцина, скорее всего, не потеряет своей актуальности.