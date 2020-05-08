Полицейских Екатеринбурга «перетасуют», а за главным торговцем из мэрии присмотрят силовики

23:14 | 8.05.2020

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, куда засобирался замначальника свердловского ГУ МВД, кого из полицейских понизят в должности или переведут в другой отдел, кто из криминальных авторитетов региона получил в довесок Пышминский район и многое другое.



Замначальника свердловской полиции собрался на гражданку…



Заместителю начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Эдуарду Бородину, по слухам, наскучила служба в полицейском главке. Полковник отработал в этой должности почти 9 лет и всегда пользовался особым уважением со стороны начальства. Что стало поводом для ухода со службы (если слух все же подтвердится) не понимает даже его близкое окружение – никаких претензий к нему не было.



…. а его коллега – в отпуск



Заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области - начальник полиции Александр Постовалов, по слухам, собирается в отпуск с 11 мая, несмотря на то, что рядовым сотрудникам отпуска пока не дают из-за коронавируса. По другой информации, отпуск генерал-майору могут перенести на неделю позже. Временно замещать его будет замначальника областной полиции по оперативной работе Алексей Бутаков, которого недавно едва не «подсидели», но за полковника вступился начальник регионального управления Росгвардии Константин Шуршин.



Ставленника Сергея Кулагина убирают с Эльмаша



В райотделах УМВД России по Екатеринбургу в ближайший месяц состоятся очередные кадровые перестановки. Так, начальнику отдела полиции №14 Кириллу Соколову, который, как считается, входит в близкое окружение экс-руководителя УМВД Сергея Кулагина, предложено перейти на аналогичную должность в ОП №6. В свою очередь, начальник ОП№6 полковник Еркен Ертысбаев возглавит либо ОП№14, либо ему будет предложена равнозначная должность.



Начальник антинаркотического подразделения в Екатеринбурге оказался под угрозой понижения в должности



Над начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу Александром Мухиным сгущаются тучи – по слухам, руководство в лице Игоря Озерова недовольно показателями оперативно-розыскной деятельности подразделения. Полковник пытается навести порядок в Управлении и требует повысить эффективность от сотрудников, но Мухин, судя по всему, так его и не услышал. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то ему будет предложен перевод на нижестоящую должность – освобождающееся место замначальника отдела уголовного розыска. Таким образом, Игорь Озеров намерен показать, что готов на жесткие кадровые решения.



Смотрящему за Камышловом прибавили полномочий



Кроме изменений в силовых структурах региона, меняется облик и криминального мира. Так, смотрящего за Пышминским районом Евгения Кротова (более известный как Женя «Крот») лишили статуса. Судя по всему, причиной явилась недавняя стрельба в поселке, наделавшая много шума. И хотя Крот не имеет к ней никакого отношения, пострадал именно он – к нему на разговор даже приехали оперативники с бойцами СОБР, которые провели профбеседу. Смотрящим над Пышмой теперь назначен авторитет Андрей Воротников, чьи полномочия теперь распространяются не только на Камышлов.



Кресло главы комитета по товарному рынку Екатеринбурга делят уличные торговцы



За пост главы комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга развернулась настоящая борьба – представители нелегальной уличной торговли пытаются лоббировать своих ставленников. Например, вопреки мнению о том, что новым руководителем будет заместитель Чернышевой Наталья Фирстова, звучит и другая фамилия – заместителя главы администрации Железнодорожного района по вопросам потребительского рынка Александра Злобина. Однако против его кандидатуры могут резко выступить силовики.



Глава Талицы готовится к борьбе с депутатом



Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев рассматривает возможность принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в следующем году. В этом случае ему придется столкнуться с уже действующим депутатом Алексеем Коробейниковым, который избирался от этой же территории, куда также входит Камышлов и Пышминский район. Материальные возможности оппонентов примерно равны, однако вся избирательная сетка в Талице принадлежит Толкачеву, что может стать решающим фактором.



В Реже назревает очередной раскол между мэрией и думой



В думе Режевского городского округа перед отчетом главы муниципалитета по итогам 2019 года назревает глобальный раскол. Половина депутатов готовится поставить главе Ивану Карташову оценку «неудовлетворительно», что грозит очередным политическим кризисом в муниципалитете. Областные власти в лице вице-губернатора Сергея Бидонько уже в курсе ситуации и готовятся вмешаться, если Иван Карташов к концу мая сам не сможет взять её под контроль.



Главе Байкаловского района ищут замену из-за скандала с заместителем



В Байкаловском районе в скором времени может смениться глава. Как сообщают слухмейкеры, управляющий в Восточном управленческом округе Николай Клевец (сам в прошлом глава Байкаловского района) подыскивает претендента на должность, которую в настоящее время занимает Алексей Жуков.



Одновременно подыскивается кандидат на должность заместителя главы Байкаловского района по местному хозяйству. Именно обстоятельства увольнения Сергея Кантышева с данной должности и стали причиной, по которой Алексей Жуков может уйти в самое ближайшее время.



17 марта Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, удовлетворил иск районной прокуратуры об увольнении Сергея Кантышева за непринятие мер по урегулированию конфликта. Надзорное ведомство установило, что супруга замглавы района возглавляет фирму, которая систематически выигрывала муниципальные тендеры. Вскоре Алексей Жуков, действительно, уволил Сергея Кантышева, но не за нарушения, а по собственному желанию. Данный приказ также обжалован прокуратурой.



Ситуация в муниципалитете долгое время не предавалась огласке, пока в газете «МК-Урал» не вышла статья, посвященная судебным разбирательствам. Как говорят источники «Вечерних ведомостей», публикация произвела в районе эффект разорвавшейся бомбы, и стала предметом повсеместного обсуждения. Возможно, что статья подействовала и на Алексея Жукова. По словам местных жителей, глава муниципалитета последние недели предается пагубным привычкам и даже не поехал на встречу с губернатором, в ходе которой должна была обсуждаться и ситуация с увольнением Кантышева.



Подполковник из Екатеринбурга уезжает на Северный Кавказ



Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Екатеринбургу Алексей Левченко уезжает в длительную командировку. Подполковник изъявил желание съездить в Дагестан или Чеченскую республику, чтобы в последующем получить льготы. Да и в целом он готов ехать не для этого, а чтобы показать остальным, что готов не только отсиживаться в кабинетах. По другой информации, Левченко командировку не согласовали, отложив её на второе полугодие в связи с пандемией.



Несознательных мэров взяли на карандаш из-за субботников



Крайнее раздражение региональной власти вызвала неразбериха на местах по поводу проведения субботников. Традиционно они проходят во второй половине апреля-начале мая, но в этом году, в связи с пандемией, региональные власти распорядились отменить все массовые мероприятия.



Но не все главы показали готовность оперативно реагировать на изменившуюся ситуацию. Часть все-таки распорядилась управляющим компаниям мобилизовать жителей, а также добровольно-принудительно собирать на субботники работников бюджетной сферы. В том числе медиков, которые сегодня особенно нужны по основному месту работы.



Особый скандал разгорелся в Берёзовском, где вмешиваться в ситуацию с мобилизацией людей на массовые мероприятия пришлось депутату Госдумы Дмитрию Ионину, выступившему с открытым обращением к мэру.



Говорят, что областные власти следят за ситуацией и берут на особый контроль территории, где муниципальные чиновники вроде бы призывают людей оставаться в режиме самоизоляции, но сами работают по инерции, не перестраиваясь под существующие обстоятельства с коронавирусом.



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