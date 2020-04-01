Расцвет браконьерства и разорение охотпользователей



Фото:Игорь Юрошев



Фото:Игорь Юрошев

20 апреля Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому на территории Среднего Урала введён запрет на любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов на территории закреплённых и общедоступных охотничьих угодий в Свердловской области, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения. Эти меры были приняты в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и призваны максимально ограничить контакты среди людей, в том числе в охотничьей среде.В указе обозначено, что запрет введён до 15 мая. Сразу стоит отметить, что в этом году весенний охотничий сезон на юге Свердловской области должен был продлиться с 25 апреля по 4 мая, а на севере области – с 5 по 14 мая. Таким образом, запрет полностью охватывает сезон.Любители охоты признаются, что с нетерпением ждали начала сезона, закупали необходимую экипировку и строили планы. К решению главы региона многие отнеслись отрицательно. Кто-то начал говорить, что губернатор сам не охотник, потому и не понимает, какого это – постоять в лесу или выйти на след зверя. Другие же начали объяснять, почему такое решение необоснованно и никак не поможет в борьбе с COVID-19.Так, охотники, охотпользователи и охотоведы Свердловской области отправили Евгению Куйвашеву обращение (документ есть в распоряжении редакции), в котором попросили отменить запрет. Доводов оказалось много. В первую очередь авторы обозначили, что весенняя охота – не коллективное занятие, и она не подразумевает скопления большого количества людей в замкнутом пространстве.В обращении также указано, что охота не только служит способом снятия социального напряжения в условиях нерабочих дней, но и является важнейшим источником средств к существованию для населения многих, особенно удалённых, малодоступных мест.Среди доводов о необходимости отмены запрета авторы говорят и о негативных последствиях принятого решения.«Запрет или ограничение охоты воспринимаются гражданами чувствительно, вызывают негативное отношение к государственной власти, порождают социальное недовольство и протестное браконьерство, уменьшают и без того невысокую инвестиционную активность охотпользователей, не стимулируют развитие охотничьего хозяйства»,- указано авторами.Документ датирован 21 апреля 2020 года. На момент публикации материала известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев свой ответ на обращение не дал.Хоть обращение и осталось без внимания, запрет на охоту глава региона всё же прокомментировал. Это произошло после того, как один из уральцев высказал своё недовольство принятым решением и предложил смягчить ограничение.«Я думаю, что это неправильное решение, так как это никак не может повлиять на распространение вируса, потому что я не видел, чтобы охотники, особенно на весенней охоте собирались большими компаниями. Магазины все работают, предприятия тоже, да и мне по роду своей работы приходится контактировать с людьми в большом количестве. Каким образом я могу способствовать распространению коронавируса, находясь на природе, я не понимаю. Можно было бы ограничить тем, чтобы охотились по месту прописки»,- написал житель Свердловской области официальном Instagram-аккаунте Евгения Куйвашева.Губернатор в ответе на этот вопрос объяснил своё решение и отметил, что уже столкнулся с непониманием со стороны своих друзей.«Я отдаю себе отчет в том, что не все решения могут вызвать однозначную поддержку в обществе – даже в условиях такой угрозы, как коронавирус. У меня тоже есть друзья-любители охоты, и я уже услышал от них, как бы это помягче сказать, легкую неудовлетворенность этим решением. Понимаю, насколько ожидаемым может быть для охотников начало сезона. Но сейчас мы все, подчеркну – все, должны соблюдать меры санитарной безопасности, выполнять требования врачей. Да, возможно в лесу Вы и будете один, но до места охоты вам еще предстоит добраться. По дороге Вы – хотите этого или нет – так или иначе будете контактировать с людьми. У нас в области более 100 тысяч охотников. Более 5 тысяч ежегодно получают разрешения на весеннюю охоту. И каждый может подумать, как Вы: я же в лесу один, ничего страшного в этом нет. Но если оценить масштаб, то становится понятно, что риск велик»,- написал в Instagram Евгений Куйвашев.Кроме того, глава региона напомнил, что сейчас говорится не об отмене сезона охоты, а о переносе сроков старта, и попросил отнестись к этому с пониманием.Своё недовольство выразил и охотник Игорь Юрошев. Так, по его мнению, из-за запрета законопослушных охотников в лесах станет меньше, из-за чего начнёт процветать браконьерство.«К решению отнеслись отрицательно все охотники, и я не исключение. Весенняя охота не коллективная, а индивидуальная, и большие компании не собираются, в лесу или на озере контактов с людьми в разы меньше, чем в городе. Как выразился губернатор: "До мест проведения охоты вам ещё нужно добраться". Но это ничем не отличается от того, как люди добираются до других мест оказания услуг, да и в современных реалиях на автобусах ездят единицы. Но вопрос ещё в другом – браконьерство. Зная, что в лесу законопослушных охотников из-за ограничений станет меньше, браконьерство будет процветать. Кроме того, колоссальные убытки из-за запрета понесут охотпользователи, ведь зарплаты сотрудников зависят напрямую от охотников. Также многие охотники заплатили взносы за год в свои общества ещё зимой, и получается, что взносы годовые, а один сезон пропущен»,- поделился своим мнением Игорь Юрошев.О том, что большие убытки понесут охотпользователи, рассказал и охотовед Первоуральского общества охотников и рыболовов Артём Кадцын.«Уже сейчас нет средств на заработную плату, на биотехнические мероприятия, на налоги. В четверг проведем онлайн-собрание Совета общества, где решим, как выживать, как не поднимать цены и взносы и что делать. Среди возможных последствий банкротства некоторых охотпользователей. В любом случае, это увеличит финансовую нагрузку на многих охотников. Непосредственно на животных ограничение никак не повлияет, только благотворно. Больше жалко заводчиков подружейных собак, которые дома сидят с октября месяца и ждут весеннюю охоту как возможность выйти в лес, вспомнить с собаками навыки охоты и закрепить их в реальных условиях»,- сообщил Артём Кадцын.Кроме того, охотовед напомнил, что запрет введён до 15 мая, а потом сезон может начаться, но, по его мнению, в столь поздние сроки охоту вообще открывать не стоит, поскольку это пагубно скажется на животном мире.«Думаю, что это может привести к снижению популяции местной птицы, утки и вальдшнепа. Сейчас, например, охотятся на перелетную птицу, а позднее уже останется только местная. Конечно, касаемо вальдшнепа, под выстрел попадают в основном самцы. Да и самки, скорее всего, будут уже на гнёздах, им нужна тишина и покой. Лучше их не беспокоить. Вообще культура охоты сейчас оставляет желать лучшего – многие стреляют во всё подряд, и это сложно проконтролировать»,- отметил охотовед.Мнение охотников касательно запрета всё же разделилось. Если часть категорически против ограничений и считает их бессмысленными, то часть хоть и не сполна, но допускает изменения. Так, любитель охоты, екатеринбуржец Андрей считает, что в запрете должны быть исключения.«Тут нужно исходить из того, что есть промысловики – это те люди, у которых условия добывания лесного зверя или птицы являются неотъемлемой частью жизни. Если у нас в регионе такие охотхозяйства есть, то для них надо делать исключения. Потому что есть люди, которые именно охотой и выживают. С учётом пандемии я считаю, что ситуация на самом деле серьёзная, все принимаемые властями меры имеют место быть и они обоснованны. Думаю, что охотники из-за запрета всё-таки не станут выходить в лес, и браконьерство процветать не будет. Штрафы, которые возлагаются за незаконную охоту, уголовная ответственность, думаю, остановят любого человека»,- поделился своим мнением любитель охоты.Виктор Трофимов, охотник с многолетним стажем, одобряет запрет. Он считает, что это пойдёт только на пользу животным. К тому же, по его мнению, есть множество других дел, какими можно и стоит заняться.«Я одобряю то, что охота будет закрыта. Вы знаете, я весеннюю охоту в принципе не приветствую. Утка летит, так как ей надо на гнёзда садиться. У неё там свои противники – лисы, клещи, а тут ещё и охотники начинают стрельбу. Тут меня еще возмутила информация, что в лесу вдоль Режевского тракта ночью стрельба идёт. Я не понимаю, у нас Департамент по охране животного мира, не работает что ли, где лесники? Нужно усилить охрану. К тому же ещё темно, а уже стреляют – где там определишь, в кого. Знаете, вообще на животных запрет в положительную сторону отразится. У меня дача в деревне. Я вышел к озеру, у меня фазан с самочкой ходят. Зимой куропатки гуляют. Они не чувствуют опасности. Да и после 15 мая не нужно открывать охоту. Я сужу по ореолу, где охочусь. Воды в озере мало – она не пребывает, озеро усыхает. Птицы сейчас только садятся на гнездо, а к 15 мая и вовсе на гнёздах будут. Я думаю, мы только помехи создадим. Других ведь дел много. У меня вот свои планы, например, – нужно кормушки укреплять, закупать зерно, топливо, чтобы пахать, сеять. С весны уже нынче работать будем. Так что охоту запретили – и ладно, есть другие дела»,- рассказал Виктор Трофимов.Охотники, настаивающие на открытии весеннего сезона, всё же не теряют надежду. В Whatsapp началась массовая рассылка петиции, адресованной губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Таким образом, уральцы вновь решили попросить главу региона отменить запрет.В этот раз среди доводов обозначено, что в результате отмены весеннего сезона «почти 200 организаций будут вынуждены обратиться к государству за помощью и просьбой включить отрасль охотничьего хозяйства к списку пострадавших отраслей от короновируса так, как запрет весенней охоты поставит их на грань банкротства».Автор петиции напоминает, что запрет введён не во всех регионах, и призывает прислушаться к мнению доктора биологических наук, профессора, Михаила Щелканова Михаила. В своем докладе «Короновирус! Чем лечить, факты и фейки» на Учёном совете Дальневосточного федерального университета он сообщил, что нет никакой необходимости закрывать внесению охоту.«Мы верим, что возможно найти оптимальные решения для того, чтобы соблюсти баланс интересов охотников, охотпользователей и при этом обеспечить безопасность жителей Свердловской области. Уверяем Вас, что все охотники и охотпользователи готовы взять на себя обязательства по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил как при реализации разрешений и путевок, так и при производстве охоты»,- сообщается в петиции.Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области напоминает, что нахождение в охотничьих угодьях с недействительным разрешением на добычу охотничьих ресурсов является основанием для привлечения гражданина к административной ответственности по части 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.Кроме того, в Департаменте сообщают, что для физических лиц, которые получили разрешения на добычу охотничьих ресурсов в весенний сезон 2020 года в общедоступных охотничьих угодьях (выданных Департаментом) возможны два варианта действий:1. Оплаченные государственная пошлина за выдачу разрешения и сбор за пользование объектами животного мира по выданным разрешениям на добычу охотничьих ресурсов в весенний сезон 2020 года действительны в течение трех лет и могут быть использованы при получении разрешения на следующие сезоны охоты. Для этого в установленное время вместе с заявлением необходимо предоставить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в весенний сезон 2020 года.2. Для возврата государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в весенний сезон 2020 года необходимо представить в Департамент заполненное заявление на возврат государственной пошлины. К заявлению прикладывается полученное разрешение.Выданные разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Свердловской области в весенний сезон охоты 2020 сдавать в Департамент не нужно, штрафных санкций за не сдачу этих разрешений не последует.