Шашлыки или жизнь?

32-летний Георгий Образцов, житель Санкт-Петербурга, прославился тем, что стал первым человеком в России, против которого возбудили уголовное дело после побега из-под карантина по коронавирусу. 21 марта мужчина вернулся из Швейцарии, и в аэропорту его предупредили о необходимости двухнедельной самоизоляции. Несмотря на предупреждения, он все равно выходил на улицу. Спустя пять дней мужчину принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день, 27 марта, он оттуда сбежал. Объяснил он это просто – «не хотел справлять день рождения в четырёх стенах». Его разыскивали два дня, после чего вернули обратно в пансионат.А недавно стало известно, что фигурант дела о нарушении карантина подал в суд на региональный Роспотребнадзор из-за принудительной госпитализации. Как заявил адвокат обвиняемого, по прилету в аэропорт никаких медицинских обследований мужчине проведено не было, никаких рекомендаций о том, что он должен находиться дома, ему также не выдавалось.Ещё один громкий случай произошёл в Ставрополье, где соблюдение карантина проигнорировала Ирина Санникова – главный внештатный инфекционист региона, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Она в начале марта втайне от руководства посетила Испанию, несмотря на указ университета о том, что сотрудники должны уведомлять о зарубежных поездках, включая частные. Более того, по возвращению в Россию она сразу же продолжила работать и вести лекции студентам, без прохождения двухнедельного карантина. В процессе работы она контактировала с группой из 13 иностранных студентов, а также с 11 работниками кафедры, где она преподает. Саму же Санникову госпитализировали с подозрением на коронавирус, которое вскоре подтвердилось – она стала первым человеком в регионе, заразившимся этой инфекцией.По предварительным данным, врач заразила по меньшей мере троих человек. Все организации, которые она посещала, включая университет и поликлинику, закрыли на карантин.Этот случай поразителен тем, что важность соблюдения карантина проигнорировала врач-инфекционист, которая больше остальных должна понимать, как распространяется вирус и насколько он опасен. Сейчас Ирина Санникова уволена с поста главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Ставропольского края. Кроме того, на женщину заведено уголовное дело по двум статьям: 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и 293 УК РФ «Халатность».При этом Ирина Санникова заявила, что «абсолютно не считает себя виноватой». В интервью с корреспондентом «Московского комсомольца» врач подчеркнула, что остается человеком с «незапятнанной репутацией». Кроме того, в беседе с МК она рассказала, что не выступает ни обвиняемой, ни подозреваемой по уголовному делу, его завели «по факту».А в подмосковной Лобне 68-летний Михаил пришёл в поликлинику, чтобы сделать рентгеновский снимок. Всё бы ничего, только он не сообщил никому из врачей о том, что заражён коронавирусом. Когда всё выяснилось, работу всего медучреждения пришлось экстренно остановить. До этого заражённый успел пройти через всё здание, поговорить с врачами и даже сделать рентген.Главный врач больницы Павел Прокофьев объявил всем работникам и посетителям больницы, что они, возможно, заражены и теперь должны быть изолированы: «Сейчас в поликлинику пришёл человек, который находится на карантине по коронавирусу, он наблюдается в поликлинике города Москвы. Узнав, что у него положительный тест на коронавирус, он уехал в деревню жить. Вчера у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришёл сюда делать рентген. Не сказав никому о том, что у него положительный тест на коронавирус. Он прошёл через здание поликлиники, сходил на рентген, в этот момент уже пришла информация о том, что он нарушил режим самоизоляции и пришёл в лечебное учреждение».Врач объяснил, что все посетители должны оставить свои данные, для того, чтобы к каждому приехала бригада медиков и взяла анализы на коронавирус. Выходить из дома им также запретили. Сейчас мужчине, который направил на карантин целую поликлинику, грозит уголовная ответственность.Позже Павел Прокофьев заявил, что после инцидента от работы были отстранены трое сотрудников, которые непосредственно контактировали с заражённым длительное время. «Восемь человек из персонала под достаточно прицельным наблюдением, включая забор биоматериала на коронавирус. Мы выявили всех сотрудников и посетителей, которые находились в то время в поликлинике, чтобы взять их под наблюдение», – сказал медик.Он добавил, что ни у кого из сотрудников не наблюдается симптомов коронавирусной инфекции, а медучреждение пробудет на карантине 2 недели.Но поликлиника – это не рекорд. Одна инфицированная коронавирусом пара заставила уйти на карантин целый поселок в Астраханской области. Супруги Егоровы вернулись из Турции 22 марта и решили вместе с родственниками отметить своё возвращение в поселке Тальниковый. При этом местному Роспотребнадзору они сообщили, что самоизолировались дома и ни с кем не общаются.Тайное стало явным, когда через пару дней коронавирус обнаружили у женщины, которая присутствовала на вечеринке у Егоровых. Сначала заболевшая не признавала, что может быть заражена, и объясняла высокую температуру обычной простудой. Однако позже ее госпитализировали и диагностировали коронавирусную инфекцию. После этого всех жителей Тальникового проверили на заражение, а на территории посёлка круглосуточно дежурила полиция.А следующая история наглядно показывает, насколько важно во время пандемии соблюдать самоизоляцию, даже если принудительно на карантин тебя не отправляли. Так, житель Москвы приехал погостить к родственникам в Омск и заразил коронавирусом всю их семью из четырех человек. Поскольку никто из членов этой семьи не выезжал за пределы России, на самоизоляции они не находились и могли свободно перемещаться по городу, не зная о своём диагнозе. Сейчас вся семья находится в больнице.До пандемии коронавируса Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривал довольно лояльное наказание за пренебрежение карантином – нарушитель должен быть выплатить штраф от 100 до 500 рублей. Была и максимально мягкая мера – предупреждение.Серьёзное наказание предусматривалось только в том случае, если нарушение карантина стало причиной заражения и гибели людей. Тогда нарушитель мог быть привлечён к уголовной статье, по которой было предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.Однако буквально на днях Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина, который, по сути, дополняет статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Так, если из-за нарушения карантина произойдет массовое заболевание или отравление людей, наказанием будет штраф в размере 500-700 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.Если подобные действия привели к смерти человека, наказание будет намного строже – штраф от одного до двух миллионов рублей, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.В случае, если из-за нарушения человеком карантина умерли два и более человек, нарушителю грозят принудительные работы на срок от четырех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.В Свердловской области административная ответственность за нарушение самоизоляции была введена 10 апреля. Её регулирует статья 38 регионального закона об административных правонарушениях: «Неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции».На сегодняшний день для граждан региона штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Составлять протоколы об административном правонарушении уполномочено Министерство общественной безопасности. После этого протокол поступает в суд, который, в свою очередь, определяет сумму штрафа.Первые пять протоколов о нарушении особого режима были выписаны уже 11 апреля, а первые штрафы были назначены в понедельник, 20 апреля.В регионе также неоднократно проводились полицейские рейды по надзору за соблюдением режима самоизоляции, и только за последние выходные стражи порядка выявили более 100 нарушителей.Для того, чтобы разобраться с внутренней мотивацией людей, которые бегут из-под карантина, несмотря на опасность распространения вируса и перспективу уголовного преследования, мы поговорили с психологом Ольгой Кубаниной. Она рассказала о том, что стоит за такими поступками.«Очень важно понимать, что дело в основном не в безответственности и не в эгоизме человека, – заявила специалист, – есть более глубинные предпосылки к тому, что люди нарушают самоизоляцию. Во-первых, таким образом человек пытается продолжить жить как обычно, как будто бы ничего не случилось. Ведь если он сам для себя признает, что в мире очень опасная обстановка, это начнёт его пугать. Именно из-за глубинного страха многие люди не признают опасности и продолжают жить как прежде, и этим довольно инстинктивным поведением бегут от страха неизвестности и изменений. В этом заключается главная причина, по которой люди не изолируются дома, а продолжают ходить на работу, выезжать в гости к друзьям и на шашлыки.Кроме того, причина такого поведения может объясняться внутренним механизмом, который сформирован в человеке с детства. Мы очень часто видим такие ситуации, когда человек ещё ребёнком противоречит всему, что ему говорят, и всё делает по-своему. Если это стратегия поведения возникла в детстве, то дальше она будет проявляться и во взрослой жизни. И этот внутренний механизм повторяется во всех сферах: на работе ему сказали – приходим к девяти, а он приходит к десяти. Сказали – не выходи на улицу, а он пойдёт и нарушит карантин, таким образом, сопротивляясь определённым правилам».