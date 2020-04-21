«Ленин научил нас человечности»

Была поставлена глобальная задача – воспитать «нового человека», который поднимется выше своих животных инстинктов, будет развиваться духовно, заботиться не только о себе, но и о ближних, помогать слабым, всему обществу. Формирование «нового человека» - трудный и болезненный процесс.

В Российской империи было 80% бесправного крестьянства, в СССР же каждый имел право на труд в индустриально развитой стране, который достойно оплачивался, особыми привилегиями пользовались ученые, а не дети чиновников, все получили право на бесплатную медицину и образование высокого уровня.

И сегодня идеи Ленина до сих пор важны, необходимы и, самое странное, актуальны. Хотя, мне кажется, что все мировое устройство сегодня – это какая-то трагедия абсурда – ну почему в 21 веке мы опять говорим о необходимости равенства? Разве это не то, что должно быть таким же, как утро, или снег, как воздух, наконец, – то, без чего нет самой жизни?

Из каждого утюга мы слышим о том, какие реки крови пролил Ленин, но практически никто не вспоминает, что он за несколько лет, буквально, научил читать огромную безграмотную страну (ликбез, рабфаки), что поднял с нуля и стабилизировал за счёт НЭПа разрушенную экономику, что спас добрую половину русской интеллигенции, отправив их от греха в эмиграцию («Философский пароход») и т.д. и т.п.

Что касается мер по сокращению социального и гендерного неравенства, социальной защиты — этим СССР задали тон мировой политике всего ХХ века. Сегодня мы привыкли воспринимать Европу как эталон прогресса во всех смыслах, но в начале 1920-х по ряду критериев таковой была Россия, а другие страны были вынуждены догонять её под давлением собственного пролетариата.