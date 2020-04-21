Общество
13:26 | 22.04.2020
Владимир Серов «В.И. Ленин провозглашает советскую власть»
«Ленин научил нас человечности»
К 150-летию со дня рождения вождя
Сергей Удальцов, российский политик, координатор движения «Левый фронт»
Ленин – это национальное достояние России и его юбилей должен отмечаться на государственном уровне. Где вы еще найдете нашего соотечественника, который, без преувеличения, на практике перевернул ход развития истории во всем мире, и, параллельно, оставил после себя колоссальное теоретическое наследие, во многом актуальное и сегодня?
Выдвижение Ленина и большевиков в лидеры политического процесса в революционной России 1917 года никак нельзя считать случайным и ошибочным явлением. Пролетарские массы, ведомые Лениным и большевистской партией, сделали в октябре 17-го то, что не смогли сделать ни царские министры, ни министры Временного правительства – разрешили самые острые, объективно назревшие вопросы своего времени. Именно они дали мир народам, землю крестьянам, власть Советам, самоопределение нациям.
Ленин и большевики победили, проповедуя абсолютно демократические идеи, близкие и понятные гражданам – народовластие, рабочий контроль на производстве, экономика в интересах человека, интернационализм и т.д. Именно это и обеспечило ленинской партии поддержку в массах, без которой они не продержались бы у власти и месяца. Кстати, первые месяцы Советской власти были очень мирными, она установилась на всей территории России практически бескровно, так как Ленин и большевики уловили глубинные настроения народа.
Если бы Ленина не было, то вполне возможно, что именно Россия стала бы родиной фашизма. Черносотенные силы были весьма влиятельны в России того периода, и на фоне распада монархии и недееспособности Временного правительства власть в стране могли взять условные корниловцы, которые установили бы фашистскую диктатуру. Вполне реальный сценарий. Так что Ленин и большевики сыграли в нашей истории весьма прогрессивную роль, подарив миру прогрессивный советский проект.
Сергей Удальцов считает, что без Ленина в России могла бы установиться фашистская диктатура. Фото: "Коммерсант"
Безусловно, говоря о Ленине, нельзя не сказать о духовном содержании реализованных им и его соратниками преобразований. Лично я воспринимаю советский проект как триумф величия человеческого духа. Такого масштабного «выхода за рамки», «заглядывания за горизонт», пожалуй, больше в истории не наблюдается.
Старые обычаи и порядки тянут назад, в болото потребительства и обывательщины. Во многом, именно поэтому советский проект забуксовал и потерпел временное поражение. Поэтому так много сегодня ненавистников Ленина среди класса новоявленной российской буржуазии, которая не скупится на антиленискую пропаганду.
Но именно это делает наследие Ленина еще более актуальным, так как власть капитала вновь по всему миру загоняет трудящихся в униженное и бесправное положение. Поэтому сейчас, как и 100 лет назад, ленинские идеи опять будоражат умы людей и зовут их на борьбу с неравенством и несправедливостью, которыми переполнена наша жизнь в современной олигархической России.
Надо сказать откровенно, что на фоне сегодняшней вселенской суеты во имя денежных знаков, на фоне безликих президентов и депутатов - Ленин выглядят настоящим титаном. Поэтому 22 апреля мы отметим как больший праздник – праздник великих и прогрессивных идей. И мы просто обязаны сделать все, чтобы эти идеи снова стали двигателем преобразований в национальном и мировом масштабе.
Полную авторскую колонку Сергея Удальцова вы можете прочитать по ссылке.
Сергей Хурбатов, журналист, главный редактор ИА «Накануне.RU»
Если вы время от времени задаетесь вопросами о том, почему топ-менеджеры корпораций получают баснословные зарплаты и где нужно учиться, чтобы зарабатывать столько же, почему одним можно яхты и дорогие лимузины, а у других всего этого нет, то просто знайте, что на вопросы эти давным-давно ответил Ленин. Он явил миру уникальный опыт построения социального государства. Очевидно, что в стране нет столько ресурсов, чтобы каждый мог жить так же припеваючи, как пятерка из списка Forbes, но можно сделать так, чтобы большинство населения жило достойно.
Для людей массово строилось жилье, да, его многие критикуют за однотипность, но им к концу советского правления удалось обеспечить огромное число семьей, при том совершенно бесплатно.
Бесплатные путевки на море, забота о здоровье детей, поездки по стране с трудовыми и студенческими коллективами, высочайшие научные достижения, низкий уровень преступности (когда ключи от квартиры оставляли под ковриком у двери), грандиозные спортивные победы, уровень культуры, до которого современному, как до Луны (когда говорят, что «советские актеры с каждым годом играют всё лучше») – это то, что сейчас воспринимается как описание из книг фантастов. Но это то, что создало государство Ленина и этим опытом заинтересовались многие другие страны.
Сергей Хурбатов уверен – Ленин явил миру уникальный опыт построения социального государства. Фото: страница Сергея "ВКонтакте"
Благодаря СССР в мире распространение получали многие прогрессивные идеи – пятидневная восьмичасовая рабочая неделя, пенсионное обеспечение, бесплатная медицина, устранение дискриминации (между женщинами и мужчинами, между представителями разных народностей и рас), более того, именно опыт СССР стал примером для борьбы многих народов за свое освобождение. Вторая (а некоторые считают, что уже и первая) экономика мира – Китай в свое время перенял социалистическую систему, но усилив в ней рыночную составляющую.
Наверное, в обществе не будет полного единодушия насчет правления Ленина, но общественное согласие (которое в принципе не исключает наличия полярных оценок) возможно, опросы фиксируют, что все больше людей относится к Ленину положительно, интересно, что положительно он воспринимается у 57% в категории 18-30 лет. И это несмотря на то, что в отношении советского прошлого сейчас есть много пропаганды, и современная номенклатура, которая так критиковала СССР за агитпроп, совершенно не чурается откровенной «клюквы». Так что изменение отношения к Ленину обязательно будет происходить, вопреки желанию власти и «благодаря» ее же действиям.
Гузель Аиткулова, журналист и общественный деятель
Я часто раньше задумывалась – как вообще Ленин мог быть реальным? Ну то есть ты читаешь историю, читаешь его труды, принимаешь и пропускаешь через себя его мысли, и думаешь – ну как так-то? С одной стороны, думаешь, что представление Ленина о мире – это единственное разумное мироощущение, с другой стороны – глубина и величие его мыслей в твоей голове совершают революцию.
Убеждена, что мира без Ленина быть не может и не могло. Согласитесь, смешно ведь считать, что у кого-то по факту рождения есть какие-то особые права. По факту крови, по факту каких-то нелепых условностей – цвету кожи, разрезу глаз, земли, ну и уж самое смешное – права, которые зависят от количества денег. До Ленина мысли о равенстве, о всеобщем равенстве, были чем-то сродни фантазий романтиков. Он показал всему миру, что не просто может, а что должно быть именно так – у каждого человека должны быть равные возможности просто потому, что он – человек.
Ленин научил нас борьбе. Ленин научил нас человечности, вот сейчас хейтеры начнут все эти истории про террор и что там они еще любят изрыгивать о нем, его соратниках и мире, в котором равенство, но я вам отвечу – читайте историю, включайте мозг, и ответьте себе на вопрос – а вы кем были бы, если бы не та Революция – кем были ваши предки, умели ли они да хотя бы читать?
Ленин научил нас никогда не быть покорным перед несправедливостью. Он научил нас быть людьми.
Гузель Аиткулова считает, что человечество не может существовать без ленинских идей. Фото: страница Гузель "ВКонтакте"
Идеи равных возможностей непобедимы, и мы когда-нибудь все равно будем жить в лучшем мире. В мире, в котором правят разум и справедливость. И да – эти идеи были и до него, но только он смог воплотить многие из них, многое из того, что он сделал, повлияло вообще на всю планету. Он показал, что все можно изменить. И если вы никогда не задумывались, то задумайтесь – чем был мир до Ленина, чем был человек до Ленина, хотя бы на отдельно взятой территории.
И знаете, если бы Ленина не было, то он бы был все равно – просто потому, что ну не может существовать человечество без ленинских идей. Ты не можешь называть себя человеком, если ты считаешь, что кто-то «равнее», что кто-то может вести себя как животное только потому, что у него папа или он сам чиновник или генерал какой, что у кого-то есть какие-то особые права сегодня только потому, что у него больше денег, чем у тебя, или потому, что он родился в большом городе, а ты – в деревне.
То, что наша страна сегодня почти полностью лишена равных возможностей для россиян – это просто немыслимый акт глупости и трусости.
То, что нас всех пытаются убедить в ненужности равных возможностей и прав – преступление перед самим фактом существования человека. Но осознать это многим мешает собственная лень и малодушие – читайте Ленина, и вы поймете, почему мы живем в отвратительном мире, и что нужно делать, чтобы жить в мире нормальном. В том, где человечность – не слово, а образ мышления, в том, где качественная медицина не роскошь, а обыденность, в том, где любой вид образования доступен каждому, продолжать эти совершенно простые, переобсуждаемые и уж, простите, замыленные, понятия можно бесконечно. Но это то, что действительно должно быть в нормальном обществе и то, чего мы сегодня временно лишены.
И да, я убеждена, что мы – человечество – все равно придем к победе здравого смысла над потребительством, варварством, глупостью и жадностью. И будем праздновать день рождения Ильича как праздник победы над античеловечностью.
Константин Комаров, русский поэт, литературовед
Роль Владимира Ильича Ленина в отечественной и мировой истории трудно переоценить. Без преувеличения можно сказать, что он – один из немногих творцов истории, один из тех, кому оказалось под силу повернуть её вспять. Представлять, что его не было – трудно и контрпродуктивно, потому что: а) он ещё как был и б) история действительно не терпит сослагательного наклонения. Но то, что без Ленина история наша была бы кардинально другой – неоспоримый факт. Никому другому осуществить Революцию было не под силу, и вероятно мы бы до сих пор жили при монархизме.
Накануне ленинского юбилея, прекрасный писатель Василий Авченко написал в своём фейсбуке: «Знаю, что у многих он вызывает антипатию – и у молодых, и у немолодых. Но он шире, интереснее, сложнее как советских, так и антисоветских представлений о нём. Эту фигуру ещё предстоит осмысливать, она никуда не делась и не денется.
Ортодоксальные взгляды на Ленина – с любой баррикады – равно узки и неправильны. Нужно сменить оптику, смотреть на него как на Цезаря, Чингисхана, Петра; на историческое явление планетарного значения, нравится оно нам лично или нет (вот Лев Данилкин в блистательном «Пантократоре солнечных пылинок» показал пример такой новой оптики).
Помимо прочего, Ленин – один из главных российских брендов мирового масштаба, примерно как Гагарин. Опять же – безотносительно нашего желания. (Вот европеец Наполеон – до сих пор окружён настоящим культом; только куда Наполеону против Ленина? Не та весовая). Такими брендами разбрасываться нельзя».
Константин Комаров уверен - личность Ленина намного шире её возможных оценок
Могу только подписаться под этими словами. Разумеется, личность такого масштаба как Ленин априори не может быть однозначной. И все (к сожалению, многочисленные в последнее время) попытки спрямлять, сужать, примитивизировать его образ шиты белыми нитками и выглядят до слёз смешно и убого. У нас любят стричь всех под одну гребёнку: но очевидно, что гениального стратега Ленина ставить один ряд и называть через запятую с топорным и трусливым параноиком Сталиным – это, мягко говоря, не очень адекватно. Сталинский социализм ничего общего не имеет с ленинским, которым Сталин прикрывался, чтобы прийти к власти, а придя – отбросил, как ненужную тряпку.
Огромность его личности ясна хотя бы по тому воздействию, которое он производил на других мощных персонажей начала века. Даже на людей кардинально иных взглядов. Так, Василий Авченко приводит восторженные отзывы о Ленине философа Николая Устрялова и великого князя Александра Михайловича Романова, которых уж никак в социалистических симпатиях не заподозришь. Не говоря уже о тех, у кого эти симпатии были – например, Владимир Маяковский в чудесной и незаслуженно забытой ныне поэме «Владимир Ильич Ленин» описывает ленинские похороны в духе – ни много, ни мало – религиозной мистерии, где гроб с телом Ленина предстает как центр Вселенной. И все основания описать погребение Ленина именно так у Маяковского были.
Единства в трактовке жизни и деятельности Ильича – нет, не будет и не нужно. Он сам понимал, что не рубль, чтобы всем нравиться. Другое дело, что необходимость максимально объективизированного взгляда на его многогранную личность, взгляда, не искаженного идеологией нынешнего недокапитализма пополам со средневековьем – очевидно назрела.
Кирилл Гавриков, клинический эмбриолог, общественник
Уверен, Ленин бы согласился со мной в том, что Октябрьская революция имела объективные предпосылки и не зависела от его воли. Однако вклад Ленина в работу РСДРП(б), которая во многом определила облик революции и РСФСР, безусловно, велик. Аналогично роль Ленина в мировой истории это по большей части его вклад в развитие марксизма и партийного строительства. Левые партии и движения в любой стране мира не могут не считаться с работами и опытом Ильича и большевиков.
Не берусь фантазировать, какой была бы история нашей страны без Ленина, но не думаю, что различия могли бы быть радикальными. По-моему, в этом специфика взгляда материалиста, который не может придавать единственной личности решающую историческую роль.
Что касается споров между полярными позициями и согласию в трактовке действий Ленина, это будет зависеть, на мой взгляд, от уровня образования (и культуры вообще) в среднем по России и степени его свободы от пропаганды. На сегодняшний день ситуация плачевна.
Власть имущие прекрасно понимают, что возможность удержания власти зависит от одобрения народом или его аполитичности и уже много лет методично обрабатывают россиян манипулятивными материалами СМИ, клерикализацией и поощрением брезгливости к политике. Для решения этой задачи даже грязные средства оказываются хороши, но бороться с этим можно лишь просвещением и участием в политической жизни. Само собой, лучше не станет.
Перефразируя Ленина: нам нужно учиться эффективно учиться, учиться самим и помогать учиться согражданам. В первую очередь наукам и классовой солидарности.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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