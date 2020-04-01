У екатеринбургского бизнесмена отобрали пять миллионов рублей без единого выстрела



На видеозаписи видно, как из кафе выходит мужчина с черным пакетом в руках, а за ним и остальные участники сделки

Евгений Пономарев – коммерсант, занимающийся поставкой кондитерских изделий. В декабре 2019 года ему предложили сделку на 13,5 миллионов рублей на поставку конфет в республику Дагестан. 20 февраля, как рассказывает Евгений, он съездил в Махачкалу, где получил предоплату в размере пяти миллионов рублей. Вернувшись 22 февраля, его давний знакомый Дмитрий Морозов сообщил ему, что потенциальные покупатели готовы закупить дополнительный объем продукции. Утром 25 февраля 2020 года они вдвоем встретились в офисе компании Пономарева на улице Монтажников, 18 где последний взял в кассе указанные пять миллионов рублей для того, чтобы положить их на свой расчетный счет в банке.По словам Евгения Пономарева, в это время Морозов сообщил ему, что планируемая встреча состоится не в офисе на Монтажников, а в кафе «Оазис» рядом с Шарташским рынком, куда надо подъехать для встречи с покупателями, которые готовы произвести частичную предоплату и перечислить денежные средства в размере чуть более 5,5 млн.руб. от ООО «Феникс-ФРБ» по безналичному расчету на счет первоначального поставщика кондитерских изделий ООО ТД «Мегаполис».Положив деньги в черный пакет, Пономарев, по его словам, передал их Морозову, так как в его сумку они не влезли, после чего они направились на автомобиле в сторону кафе. Приехав к «Оазису» около 11:20, они увидели внедорожник «Nissan Patrol», где и находились лица, от которых должна была поступить предоплата. Впоследствии, как заявляет Пономарев, выяснится, что эти двое мужчин из внедорожника – известные в криминальных кругах люди, имеющие отношение к «обнальным» конторам и входящие в окружение екатеринбургского «авторитета» Владимира Соломенникова, более известного в определённых кругах как «Солома». Они предложили пройти в кафе, деньги при этом были у Морозова при себе – оставлять их машине побоялись, так как из автомобиля их могли украсть.Вчетвером они прошли в кафе, где Морозов передал Пономареву пакет с деньгами. Они зашли в одну из кабинок, при этом вышеупомянутые мужчины сели за столик в основном зале. В кабинке же находился некий Дмитрий С. – мужчина спортивного телосложения лет 30. Позже к ним присоединился мужчина из зала – Евгений Пономарев заявляет, что он сел, заслонив выход из кабинки, а при себе у него было оружие. Следом за ним зашел другой посетитель (как удастся выяснить позже – некий Илья по кличке «Рейс»), который спросил у Дмитрия С., переведены ли деньги Пономареву за поставку кондитерских изделий и получил утвердительный ответ. Евгений Пономарев возразил, что деньги не приходили ни на его счет, ни на счет ООО ТД «Мегаполис», реквизиты которого даже не были известны «покупателям».По словам Евгения Пономарева, в его адрес начались угрозы, после чего Илья «Рейс» выхватил пакет с деньгами и, судя по записям видеокамер, вышел из кафе. Тот самый мужчина из зала стал уверять Евгения, что все нормально, и вопрос будет решён, но, денег он так и не дождался. Бизнесмен уверен, что вся вышеуказанная группа лиц действовала по сговору, и имеет покровителей в правоохранительных органах.К такому выводу он пришел после того, как полицейские стали затягивать с решением вопроса о возбуждении уголовного дела. Сначала он не хотел обращаться к силовикам, надеясь решить инцидент полюбовно, и подключил людей из авторитетных кругов, но и те не смогли помочь. Вместе они даже ездили в Челябинск, откуда на встречу в кафе «Оазис» должны были приехать двое коммерсантов – Евгений Бабыкин и Денис Вебер, но по пути у них якобы сломался автомобиль, поэтому вместо них и приехали те самые двое мужчин на автомобиле «Nissan Patrol».Позже, 2 марта, Евгений Пономарев обратился в дежурную часть ГУ МВД России по Свердловской области, где заявление приняли и передали 11 марта в отдел полиции №7 УМВД России по Екатеринбургу (КУСП №5026). Материалом стали заниматься оперативники уголовного розыска, но спустя более чем месяц, как заявляет Евгений Пономарев, они опросили лишь его товарища Дмитрия Морозова и Илью Рейса. Последний подтвердил оперативникам, что в тот день действительно находился в кафе «Оазис», но в пакете, который он унес с собой, были якобы не деньги, а шарф.Никого из других участников этой истории они опросить не успели и отказали в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга рассмотрела постановление об отказе, а вместе с ним и ходатайство полицейских о возвращения дела в уголовный розыск для проведения дополнительной проверки и удовлетворила ходатайство.Евгений Пономарев предполагает, что дело пытаются заволокитить, ведь он, выполняя, по сути, работу сотрудников правоохранительных органов, предоставил им всю необходимую информацию, включая видеозаписи и контактные данные всех лиц, имеющих отношение к конфликту, но добиться возбуждения дела так и не смог.«Я собрал всю информацию, которая у меня была: имена, фамилии, номера машин, записи видеонаблюдения в кафе, записи диктофона. Прошло полтора месяца, а опрошена лишь пара человек, что полицейские делали всё это время? Ведь у них есть вся доказательная база! Зачем тянуть время?», – недоумевает он.В ознакомлении с материалами проверки в ОП №7 ему отказывают, и он предполагает, что там могут быть некие заинтересованные лица, которым выгодно выждать определенное время, пока ситуация «утрясется». Только пока она «утрясается», дагестанские бизнесмены начинают требовать с него возвращения денег и, не ровен час, со своей стороны обратятся в правоохранительные органы. В этом случае Пономарев может в одночасье превратиться из потерпевшего в обвиняемого.