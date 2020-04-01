Общество
18:58 | 20.04.2020
В руках у мужчины на фото - некоего Ильи, черный пакет с пятью миллионами рублей. Снимок с записи камеры видеонаблюдения
У екатеринбургского бизнесмена отобрали пять миллионов рублей без единого выстрела
Полиция за полтора месяца так и не возбудила уголовное дело
Евгений Пономарев – коммерсант, занимающийся поставкой кондитерских изделий. В декабре 2019 года ему предложили сделку на 13,5 миллионов рублей на поставку конфет в республику Дагестан. 20 февраля, как рассказывает Евгений, он съездил в Махачкалу, где получил предоплату в размере пяти миллионов рублей. Вернувшись 22 февраля, его давний знакомый Дмитрий Морозов сообщил ему, что потенциальные покупатели готовы закупить дополнительный объем продукции. Утром 25 февраля 2020 года они вдвоем встретились в офисе компании Пономарева на улице Монтажников, 18 где последний взял в кассе указанные пять миллионов рублей для того, чтобы положить их на свой расчетный счет в банке.
По словам Евгения Пономарева, в это время Морозов сообщил ему, что планируемая встреча состоится не в офисе на Монтажников, а в кафе «Оазис» рядом с Шарташским рынком, куда надо подъехать для встречи с покупателями, которые готовы произвести частичную предоплату и перечислить денежные средства в размере чуть более 5,5 млн.руб. от ООО «Феникс-ФРБ» по безналичному расчету на счет первоначального поставщика кондитерских изделий ООО ТД «Мегаполис».
Положив деньги в черный пакет, Пономарев, по его словам, передал их Морозову, так как в его сумку они не влезли, после чего они направились на автомобиле в сторону кафе. Приехав к «Оазису» около 11:20, они увидели внедорожник «Nissan Patrol», где и находились лица, от которых должна была поступить предоплата. Впоследствии, как заявляет Пономарев, выяснится, что эти двое мужчин из внедорожника – известные в криминальных кругах люди, имеющие отношение к «обнальным» конторам и входящие в окружение екатеринбургского «авторитета» Владимира Соломенникова, более известного в определённых кругах как «Солома». Они предложили пройти в кафе, деньги при этом были у Морозова при себе – оставлять их машине побоялись, так как из автомобиля их могли украсть.
Вчетвером они прошли в кафе, где Морозов передал Пономареву пакет с деньгами. Они зашли в одну из кабинок, при этом вышеупомянутые мужчины сели за столик в основном зале. В кабинке же находился некий Дмитрий С. – мужчина спортивного телосложения лет 30. Позже к ним присоединился мужчина из зала – Евгений Пономарев заявляет, что он сел, заслонив выход из кабинки, а при себе у него было оружие. Следом за ним зашел другой посетитель (как удастся выяснить позже – некий Илья по кличке «Рейс»), который спросил у Дмитрия С., переведены ли деньги Пономареву за поставку кондитерских изделий и получил утвердительный ответ. Евгений Пономарев возразил, что деньги не приходили ни на его счет, ни на счет ООО ТД «Мегаполис», реквизиты которого даже не были известны «покупателям».
На видеозаписи видно, как из кафе выходит мужчина с черным пакетом в руках, а за ним и остальные участники сделки
По словам Евгения Пономарева, в его адрес начались угрозы, после чего Илья «Рейс» выхватил пакет с деньгами и, судя по записям видеокамер, вышел из кафе. Тот самый мужчина из зала стал уверять Евгения, что все нормально, и вопрос будет решён, но, денег он так и не дождался. Бизнесмен уверен, что вся вышеуказанная группа лиц действовала по сговору, и имеет покровителей в правоохранительных органах.
К такому выводу он пришел после того, как полицейские стали затягивать с решением вопроса о возбуждении уголовного дела. Сначала он не хотел обращаться к силовикам, надеясь решить инцидент полюбовно, и подключил людей из авторитетных кругов, но и те не смогли помочь. Вместе они даже ездили в Челябинск, откуда на встречу в кафе «Оазис» должны были приехать двое коммерсантов – Евгений Бабыкин и Денис Вебер, но по пути у них якобы сломался автомобиль, поэтому вместо них и приехали те самые двое мужчин на автомобиле «Nissan Patrol».
Позже, 2 марта, Евгений Пономарев обратился в дежурную часть ГУ МВД России по Свердловской области, где заявление приняли и передали 11 марта в отдел полиции №7 УМВД России по Екатеринбургу (КУСП №5026). Материалом стали заниматься оперативники уголовного розыска, но спустя более чем месяц, как заявляет Евгений Пономарев, они опросили лишь его товарища Дмитрия Морозова и Илью Рейса. Последний подтвердил оперативникам, что в тот день действительно находился в кафе «Оазис», но в пакете, который он унес с собой, были якобы не деньги, а шарф.
Никого из других участников этой истории они опросить не успели и отказали в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга рассмотрела постановление об отказе, а вместе с ним и ходатайство полицейских о возвращения дела в уголовный розыск для проведения дополнительной проверки и удовлетворила ходатайство.
Евгений Пономарев предполагает, что дело пытаются заволокитить, ведь он, выполняя, по сути, работу сотрудников правоохранительных органов, предоставил им всю необходимую информацию, включая видеозаписи и контактные данные всех лиц, имеющих отношение к конфликту, но добиться возбуждения дела так и не смог.
«Я собрал всю информацию, которая у меня была: имена, фамилии, номера машин, записи видеонаблюдения в кафе, записи диктофона. Прошло полтора месяца, а опрошена лишь пара человек, что полицейские делали всё это время? Ведь у них есть вся доказательная база! Зачем тянуть время?», – недоумевает он.
В ознакомлении с материалами проверки в ОП №7 ему отказывают, и он предполагает, что там могут быть некие заинтересованные лица, которым выгодно выждать определенное время, пока ситуация «утрясется». Только пока она «утрясается», дагестанские бизнесмены начинают требовать с него возвращения денег и, не ровен час, со своей стороны обратятся в правоохранительные органы. В этом случае Пономарев может в одночасье превратиться из потерпевшего в обвиняемого.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявили, что по данному факту проводится дополнительная проверка, в рамках которой сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативных мероприятий.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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