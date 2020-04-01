«Детям не хватает самодисциплины, а родителям – времени»

Дистанционное обучение в разных школах области проходит примерно по одному сценарию: преподаватели отправляют ученикам материалы для самостоятельного обучения и домашнее задание, а после проверяют их и выставляют оценки. Некоторые учителя используют в образовательном процессе специальные электронные платформы, такие как: «ЯКласс», «Российская электронная школа», «InternetUrok» и прочие – школы и педагоги вольны выбирать любые площадки, в зависимости от своих нужд. Однако именно здесь начались проблемы.Из-за большой нагрузки образовательные сервисы часто просто перестают работать по нескольку часов. Родители сетуют: «Всей семьей мы ежедневно со всех устройств обновляем по 20 раз обучающую систему нашего семиклассника, потому что она то не загружает файлы, то просто не загружается сама».А с самого первого дня перехода на «дистанционку» перестала стабильно работать и система «Дневник.ру», которой пользуются множество школ по всей стране. Сайт выдавал ошибку «502» и отказывался подключаться к серверу. Оказалось, что ответственные за работу системы просто не учли, что через нее одновременно будут работать целые регионы.Сами школьники жалуются на то, что этих онлайн-платформ слишком много, и все учителя используют разные ресурсы для размещения домашнего задания: «Очень неудобно, когда задания размещаются в разных местах, когда выдают и проверяют их нецентрализованно», – поделился девятиклассник Даниил в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».Ученики и родители жалуются на резко возросший уровень нагрузки, в сравнении с обычным форматом школьных занятий. «Домашнего задания стали задавать намного больше, а ещё теперь мы сами должны изучать темы, которые раньше объясняли учителя, а это не у всех получается. И при этом уровень обучения не поднялся, потому что списывать стало в разы проще, и все делают это, чтобы справиться с нагрузкой», – рассказала veved.ru одна из старшеклассниц.Большая проблема, помимо прочего, заключается в том, что дети не могут в достаточной степени организовать свой дистанционный учебный процесс, а родители не всегда могут находится рядом. Дома ребёнок непременно на что-то отвлекается и не всегда может своевременно получить помощь с заданием, как на уроке. Без чёткого расписания, рабочей атмосферы и постоянного контроля педагога дети хуже усваивают материал, и это становится главной тревогой для родителей. «Главная проблема дистанционки заключается в том, что детям не хватает самодисциплины для организации своей учёбы, родителям не хватает времени, а в итоге страдают все», – рассказал «Вечерним ведомостям» один из родителей.Жалобы большинства родителей также часто сводятся к тому, что во многих школах никакого дистанционного обучения нет, есть просто проверка заданий. Ведь многие учителя действительно не записывают видеолекции и не проводят полноценные онлайн-уроки или вебинары с присутствием учеников, а просто отправляют им материалы для самостоятельного изучения. У некоторых не хватает возможностей и ресурсов для этого, а у некоторых – времени и желания.Ещё более серьёзная проблема – недостаток компьютеров, а также отсутствие в некоторых семьях стабильного домашнего интернета – это относится к жителям отдалённых сёл и деревень. Часть многодетных семей столкнулась с тем, что онлайн-уроки у детей проходят в одно время, а компьютер в семье один. Но проблема не только в этом: если в семье несколько школьников, то родители могут просто не успевать следить за каждым и каждому помогать в отправке и подготовке домашнего задания, а параллельно – бороться с постоянно зависающими обучающими платформами. Это тоже является головной болью многих взрослых.Главный вопрос, которым сейчас задаются все участники образовательного процесса – как скоро обучение вернётся в обычное русло и какие последствия этот переход будет иметь для преподавателей и учеников. Министерство просвещения РФ передало регионам право самостоятельно принимать решение о возобновлении обычной учебы в школах. Ведомство предложило два варианта событий.Первый вариант – досрочно прекратить учебный год для 1-8 классов, оценки выставить на основании результатов всероссийских проверочных работ, а неосвоенный материал пройти в начале следующего года. Старшеклассники, при этом, должны будут продолжить обучение. Этот вариант актуален для регионов, где ситуация с распространением коронавируса стоит особенно остро.Второй вариант – возобновить учебный процесс в школах, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом, учебные заведения должны будут поделить классы на более мелкие группы и сократить занятия, чтобы не допустить возможного распространения вируса.Какой путь выберут школы Свердловской области, пока неясно. В региональном департаменте информполитики рассказали, что решение ещё не принято, и будет обсуждаться с каждым муниципалитетом отдельно: «Министерством образования и молодежной политики Свердловской области разрабатываются рекомендации для проведения опроса в школах региона. Решение будет приниматься на основе результатов опроса и исходя из эпидемиологической обстановки в каждом из муниципалитетов».При этом заместитель губернатора области Павел Креков заявил, что досрочное завершение учебного года в регионе – это «вполне вероятная мера». Согласно Указу губернатора Евгения Куйвашева, школьники региона должны проучиться в дистанционном режиме до 20 апреля. Что будет дальше, пока неизвестно.Серьёзные изменения затронули проведение главных выпускных экзаменов России: ЕГЭ и ОГЭ. Девятиклассникам теперь не придётся сдавать четыре стандартных предмета –два обязательных и два по выбору. Теперь они должны будут сдать только обязательные русский язык и математику. 11 апреля врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что сокращение выборных предметов на ОГЭ позволит уменьшить количество пунктов и число дней проведения экзамена, ведь этот экзамен сдают вдвое больше учеников, чем ЕГЭ.А для одиннадцатиклассников главной новостью стало изменение даты проведения ЕГЭ. Отменена досрочная сдача экзамена, которая была запланирована на период с 20 марта по 13 апреля. Именно на досрочный период, к слову, зарегистрировались более 32 тысяч человек. На сегодняшний день проведение ЕГЭ планируется начать с 8 июня, хотя до этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. У девятиклассников старт экзаменов также сдвинулся – вместо 22 мая ОГЭ планируется начать 9 июня.При этом возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается, хотя такой вариант ранее был предложен в Госдуме. Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что на сегодняшний день не существует альтернативной процедуры, позволяющей отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов. Вузы физически не смогут обеспечить зачисление на первый курс и обучение всех желающих, дистанционная сдача экзамена исключена, а проведение экзаменов в самих вузах с выездом абитуриентов в другие города связано с еще большими рисками для участников, чем проведение ЕГЭ.