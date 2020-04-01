Общество
15:23 | 14.04.2020
Фото: thenation.com
«Детям не хватает самодисциплины, а родителям – времени»
Как изменилось школьное образование в Свердловской области и что будет дальше
Дистанционное обучение в разных школах области проходит примерно по одному сценарию: преподаватели отправляют ученикам материалы для самостоятельного обучения и домашнее задание, а после проверяют их и выставляют оценки. Некоторые учителя используют в образовательном процессе специальные электронные платформы, такие как: «ЯКласс», «Российская электронная школа», «InternetUrok» и прочие – школы и педагоги вольны выбирать любые площадки, в зависимости от своих нужд. Однако именно здесь начались проблемы.
Из-за большой нагрузки образовательные сервисы часто просто перестают работать по нескольку часов. Родители сетуют: «Всей семьей мы ежедневно со всех устройств обновляем по 20 раз обучающую систему нашего семиклассника, потому что она то не загружает файлы, то просто не загружается сама».
А с самого первого дня перехода на «дистанционку» перестала стабильно работать и система «Дневник.ру», которой пользуются множество школ по всей стране. Сайт выдавал ошибку «502» и отказывался подключаться к серверу. Оказалось, что ответственные за работу системы просто не учли, что через нее одновременно будут работать целые регионы.
Сами школьники жалуются на то, что этих онлайн-платформ слишком много, и все учителя используют разные ресурсы для размещения домашнего задания: «Очень неудобно, когда задания размещаются в разных местах, когда выдают и проверяют их нецентрализованно», – поделился девятиклассник Даниил в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».
Фото: Shutterstock/Fotodom
«Все списывают, чтобы справиться с нагрузкой»
Ученики и родители жалуются на резко возросший уровень нагрузки, в сравнении с обычным форматом школьных занятий. «Домашнего задания стали задавать намного больше, а ещё теперь мы сами должны изучать темы, которые раньше объясняли учителя, а это не у всех получается. И при этом уровень обучения не поднялся, потому что списывать стало в разы проще, и все делают это, чтобы справиться с нагрузкой», – рассказала veved.ru одна из старшеклассниц.
Большая проблема, помимо прочего, заключается в том, что дети не могут в достаточной степени организовать свой дистанционный учебный процесс, а родители не всегда могут находится рядом. Дома ребёнок непременно на что-то отвлекается и не всегда может своевременно получить помощь с заданием, как на уроке. Без чёткого расписания, рабочей атмосферы и постоянного контроля педагога дети хуже усваивают материал, и это становится главной тревогой для родителей. «Главная проблема дистанционки заключается в том, что детям не хватает самодисциплины для организации своей учёбы, родителям не хватает времени, а в итоге страдают все», – рассказал «Вечерним ведомостям» один из родителей.
Жалобы большинства родителей также часто сводятся к тому, что во многих школах никакого дистанционного обучения нет, есть просто проверка заданий. Ведь многие учителя действительно не записывают видеолекции и не проводят полноценные онлайн-уроки или вебинары с присутствием учеников, а просто отправляют им материалы для самостоятельного изучения. У некоторых не хватает возможностей и ресурсов для этого, а у некоторых – времени и желания.
Ещё более серьёзная проблема – недостаток компьютеров, а также отсутствие в некоторых семьях стабильного домашнего интернета – это относится к жителям отдалённых сёл и деревень. Часть многодетных семей столкнулась с тем, что онлайн-уроки у детей проходят в одно время, а компьютер в семье один. Но проблема не только в этом: если в семье несколько школьников, то родители могут просто не успевать следить за каждым и каждому помогать в отправке и подготовке домашнего задания, а параллельно – бороться с постоянно зависающими обучающими платформами. Это тоже является головной болью многих взрослых.
Когда всё это закончится
Главный вопрос, которым сейчас задаются все участники образовательного процесса – как скоро обучение вернётся в обычное русло и какие последствия этот переход будет иметь для преподавателей и учеников. Министерство просвещения РФ передало регионам право самостоятельно принимать решение о возобновлении обычной учебы в школах. Ведомство предложило два варианта событий.
Первый вариант – досрочно прекратить учебный год для 1-8 классов, оценки выставить на основании результатов всероссийских проверочных работ, а неосвоенный материал пройти в начале следующего года. Старшеклассники, при этом, должны будут продолжить обучение. Этот вариант актуален для регионов, где ситуация с распространением коронавируса стоит особенно остро.
Второй вариант – возобновить учебный процесс в школах, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом, учебные заведения должны будут поделить классы на более мелкие группы и сократить занятия, чтобы не допустить возможного распространения вируса.
Какой путь выберут школы Свердловской области, пока неясно. В региональном департаменте информполитики рассказали, что решение ещё не принято, и будет обсуждаться с каждым муниципалитетом отдельно: «Министерством образования и молодежной политики Свердловской области разрабатываются рекомендации для проведения опроса в школах региона. Решение будет приниматься на основе результатов опроса и исходя из эпидемиологической обстановки в каждом из муниципалитетов».
При этом заместитель губернатора области Павел Креков заявил, что досрочное завершение учебного года в регионе – это «вполне вероятная мера». Согласно Указу губернатора Евгения Куйвашева, школьники региона должны проучиться в дистанционном режиме до 20 апреля. Что будет дальше, пока неизвестно.
Фото: gazetaingush.ru
Как изменятся выпускные экзамены
Серьёзные изменения затронули проведение главных выпускных экзаменов России: ЕГЭ и ОГЭ. Девятиклассникам теперь не придётся сдавать четыре стандартных предмета –два обязательных и два по выбору. Теперь они должны будут сдать только обязательные русский язык и математику. 11 апреля врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что сокращение выборных предметов на ОГЭ позволит уменьшить количество пунктов и число дней проведения экзамена, ведь этот экзамен сдают вдвое больше учеников, чем ЕГЭ.
А для одиннадцатиклассников главной новостью стало изменение даты проведения ЕГЭ. Отменена досрочная сдача экзамена, которая была запланирована на период с 20 марта по 13 апреля. Именно на досрочный период, к слову, зарегистрировались более 32 тысяч человек. На сегодняшний день проведение ЕГЭ планируется начать с 8 июня, хотя до этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. У девятиклассников старт экзаменов также сдвинулся – вместо 22 мая ОГЭ планируется начать 9 июня.
При этом возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается, хотя такой вариант ранее был предложен в Госдуме. Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что на сегодняшний день не существует альтернативной процедуры, позволяющей отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов. Вузы физически не смогут обеспечить зачисление на первый курс и обучение всех желающих, дистанционная сдача экзамена исключена, а проведение экзаменов в самих вузах с выездом абитуриентов в другие города связано с еще большими рисками для участников, чем проведение ЕГЭ.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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