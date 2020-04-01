Чиновников мэрии проверят на транжирство

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Депутатов Госдумы, разъехавшихся по регионам, на следующей неделе проверят на соблюдение партийной дисциплины. На 14 апреля назначено заседание ГД, в ходе которого планируется принять закон о новых мерах поддержки семей и бизнеса, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Парламентарии не горят желанием лететь в Москву, где зарегистрировано уже свыше 7800 зараженных COVID-19, опасаясь последствий для здоровья. С другой стороны, есть риск нарваться на гнев партийного руководства в преддверии согласования списков на следующие выборы. По сути, народных избранников поставили перед выбором, и большинство из них уже с ним определилось – билеты в столицу куплены.Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, бизнесмен Владимир Смирнов намерен принять участие в ближайших выборах в Госдуму. По слухам, о своем выдвижении он уже договорился с партфункционерами «Единой России», которые готовы поддержать его в обмен на финансирование предвыборной кампании партии.Учитывая, что с материальными ресурсами у Смирнова всё в порядке, сомнений в его участии почти нет, предварительно выбран и округ – №170 по которому в нынешний созыв был избран Сергей Чепиков, так и не проявивший себя за 4 года. Конкурентами по этому округу для него могут выступить Евгений Ройзман и кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, не теряющий связи с избирателями.В ближайшие выходные, 10 и 11 апреля, на улицы Екатеринбурга выйдет весь личный состав городского полка ДПС. Такую задачу, по слухам, поставил начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров. Инспекторы будут ориентированы на профилактическую работу с гражданами, нарушающими режим самоизоляции, в том числе, с использованием громкоговорителей. Учитывая, что метеорологи в дневное время прогнозируют теплую погоду (плюс 12 градусов), работы у сотрудников ДПС будет предостаточно.Над главой Екатеринбурга Александром Высокинским снова сгустились тучи – по разным оценкам, его могут снять с поста уже до конца года, если не через пару месяцев. Судя по разговорам в мэрии, его могут либо через руководство Свердловской области, либо воспользовавшись более мягким вариантом – через городских депутатов. Дело в том, что в прошлом году гордума не поставила ему оценку после отчета о работе за 2018 год, и в этом году депутаты могут выставить сразу две отрицательных оценки.Александр Высокинский должен выступить с отчетом до конца июня – до этого времени у него есть срок заручиться поддержкой ряда народных избранников. Пока же, на сегодняшний день, большинство депутатов крайне негативно оценивают деятельность администрации. Кто станет следующим главой – никто ответить не может, но все больше собеседников склоняются к тому, что это будет человек авторитетного в городе бизнесмена.Начальнику УМВД России по Екатеринбургу Игорю Озерову, назначенному на должность менее месяца назад, выделили новый служебный автомобиль. Его предшественники – Игорь Трифонов, а затем и Сергей Кулагин передвигались на черной «Тойота Камри» (госномера Е002АА 96), которая их вполне устраивала. Новому начальнику зачем-то понадобилась Камри в новом кузове. Старый автомобиль пока стоит и ожидает другого «хозяина» – не исключено, что её передадут в областной главк.Вакантное кресло начальника отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу, которое в статусе врио пока занимает Вадим Алексеев, предложено заместителю руководителя отдела уголовного розыска городского УМВД Денису Юдину. Вопрос в том, согласится ли он возглавить отдел, взяв на себя всю массу ответственности и проблем.Компетентные органы заинтересовались тратами администрации Екатеринбурга на PR городской власти. Только в 2020 году на работу со СМИ выделено более 111 миллионов рублей, и ряд депутатов, включая Тимофея Жукова, уже назвали эти траты бессмысленными. В свою очередь у компетентных органов появился другой вопрос: в соответствии с какими расчетами была изначальна выделена такая сумма?Так, согласно методике расчета расходных полномочий, расходы на СМИ в Екатеринбурге должны составлять сумму, определяемую по формуле 28,6 руб * 1 миллион 483 тысячи 119 (коли6ство жителей уральской столицы) *0,9*1 (коэффициенты, определяемые Минфином). Итого получается 38 миллионов 175 тысяч рублей, то есть в три раза ниже согласованно мэрией суммы.В Екатеринбурге за последний месяц обострилась проблема уличной преступности. Так, на ВИЗе только в ночь с 8 на 9 апреля неизвестные распотрошили несколько автомобилей, оставив владельцев транспортных средств без личного имущества. Ранее в Ленинском районе города в общественном транспорте активизировались карманники – в отделе полиции №5 несколько десятков заявлений от потерпевших граждан, которые остались без дорогостоящих смартфонов. Что это – последствия экономического кризиса, провал работы полиции или и то и другое, ответов пока нет, но с кого-то обязательно спросят.В подразделениях УМВД России по Екатеринбургу начались проверки на предмет знания закона «О полиции» и правилах ношения формы. Проверки с самого утра проводит ни много ни мало полковник - заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД назначенный в марте Павел Бондарь. Те же, кто пытается что-либо противопоставить Бондарю, пытаясь отстоять свою точку зрения, слышат лишь одно – «не нравится – пиши рапорт».