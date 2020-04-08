Общество
13:13 | 9.04.2020
Фото: evso / Shutterstock.com
«Покупайте сами. Дальше будет хуже»
Почему молодым мамам в Екатеринбурге больше не дают бесплатное детское питание
Жаловаться некому
Ранее мы писали о ситуации в Юго-Западном микрорайоне. Там в поликлинике №6 ДГКБ №11 пациентам перестали выдавать рецепты на бесплатные детские молочные смеси. Родителям малышей заявили, что питание не привезли и неизвестно, когда это сделают. Кроме того, им прямо сказали, что ждать нет смысла и нужно самостоятельно идти покупать смеси в магазинах.
После придания этой ситуации огласки другие родители начали рассказывать, что сами сталкиваются с такой проблемой и не знают, как им быть. Так, жительница Уралмаша пожаловалась, что устала звонить в поликлинику № 1 (ул. Орджоникидзе, 25) и постоянно слушать отказ. «Талоны не выдают, по срокам сказать ничего не могут»,- поделилась девушка. Кроме того, она рассказала, что пыталась решить проблему самостоятельно, даже писала в управление здравоохранения, но ответа, как и необходимую детскую смесь, не получила.
Такая же ситуация произошла и в детской поликлинике № 2 ДГБ № 8 (ул. Дагестанская, 34А. Химмаш). Как сообщила пациентка, там ей не только не выдали рецепт на детскую молочную смесь на апрель, но и заверили: «Покупайте сами. Дальше хуже будет».
С другой, но подобной ситуацией столкнулась на Уралмаше многодетная мать. Талон ей дали, но питание она так и не получила.
«Поликлиника № 15 на Космонавтов выдала талон на смесь с датой получения 20.03.20 – 31.03.20. При этом 31 марта в "Кировском" на Донбасской заявили, что смесь отсутствует, и все вопросы нужно задавать поликлинике. Уточню, что изначально выдали талон на 01.03.20 – 10.03.20, но в магазине в эти даты тоже не было смеси. Мы многодетная семья и весь март покупаем смесь сами»,- резюмировала девушка.
Как результат – ни администрация магазинов, ни руководство больниц ответить на жалобы девушек толком никак не могут.
Покупка талонов – спасение или трата денег
Тему активно обсуждают и на форумах для молодых мам. Там не только девушки жалуются на проблему получения рецептов в поликлиниках и самого питания в магазинах, но и выставляют на продажу талоны или выказывают потребность в их приобретении.
Таким образом, говорят пользователи, конечно, можно достать талоны, но не за бесплатно, да и нет стопроцентной вероятности того, что их получится обменять на смеси. И всё же решаются – некоторые покупают. Говорят, что это хоть какая-то надежда.
В другом же случае придётся самостоятельно покупать детское питание, а это далеко не экономный вариант. Если родители получают по талонам по три упаковки смеси Nestogen весом 700 грамм в месяц (это покрывает около 60% потребности ребенка), то они могут сэкономить примерно 1600 рублей в месяц (а это достаточно много необходимых для жизни продуктов или, например, одна хорошая или несколько неплохих развивающих игрушек для малыша).
Так когда же всё стабилизируется?
В поликлиниках не могут дать вразумительный ответ на вопрос, с чем связан дефицит продуктов для малышей. По этой причине одна из жительниц Екатеринбурга решила задать вопрос напрямую губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
«Непродолжительное время на так называемых "молочных кухнях" по объективным причинам сухие молочные смеси были в ограниченном количестве. И это не связано с коронавирусом. До конца апреля мы полностью закроем потребность в них, все будут обеспечены бесплатным детским питанием в полном объеме»,- рассказал губернатор.
О том, что питание раздадут заверили и в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.
«Были определенные трудности. Сейчас рецепты выписываются на три месяца, и в ближайшее время всё питание будет роздано»,- рассказал «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь Константин Шестаков.
Редакция «Вечерних ведомостей» будет следить за развитием ситуации. В случае, если вы или ваши знакомые продолжите сталкиваться с проблемой получения детского питания – напишите об этом на электронную почту редакции veved@veved.ru.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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