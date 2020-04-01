«Можно выйти?»: как работает система отслеживания ограничительных мер в регионах

17:40 | 8.04.2020

Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Рассказываем, о том, какие меры предпринимают власти для контроля самоизоляции

Почти все регионы России ввели режим самоизоляции. В основном под обязательными ограничительными мерами власти регионов подразумевают то, что людям можно выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных ,для поездок на работу, выноса мусора или для получения медицинской помощи. К сожалению, некоторые считают, что такие меры, особенно, если они носят рекомендательный характер, можно не соблюдать, а санкции за нарушения во многих регионах ещё не применяются. Однако власти стараются взять ситуацию под контроль и отслеживать перемещение граждан. О том, какие меры предпринимаются в разных регионах, читайте в подборке «Вечерних Ведомостей».



По данным на 2 апреля, режим самоизоляции не ввели только 6 из 85 регионов: Чукотка, Ненецкий автономный округ, Орловская, Тульская, Тверская и Ярославская области.



В Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, на сегодняшний день наблюдается один из самых низких индексов самоизоляции на Урале, однако власти принимать меры для отслеживания соблюдения ограничений не спешат: депутаты Заксобрания будут рассматривать варианты дополнительного контроля и штрафных санкций 9 апреля. Так, индекс самоизоляции в уральской столице ежедневно падает и если 4 апреля он составлял 3,9, то на 8 апреля его значение равно 3,0. Диагноз COVID-19 на Среднем Урале поставлен 56 гражданам, и, в связи с этим, губернатор Евгений Куйвашев настоятельно рекомендует оставаться свердловчанам дома.



По данным на 8 апреля, больше всего заболевших в Москве: 5181 человек. Московская область на втором месте: там 454 заболевших. Но введение пропускного режима пока что стоит под вопросом.



«Покидать квартиру жители Москвы могут для поездок на работу (только те, кому можно работать), обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома) и выносить мусор», - пишет портал mos.ru.



Примерно такие же правила приходится соблюдать и гражданам большинства других регионов.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большинство жителей города добросовестно соблюдают режим самоизоляции, поэтому вводить режим пропусков пока что не планируется. Однако, система уже готова и её могут запустить в случае, если возрастет количество нарушений домашнего режима. Тогда жителям придется получить специальный онлайн-код, который позволит властям контролировать их передвижения по городу.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в своем Instagram, что пропускная система в регионе также пока что не требуется, и рассчитывает, что вводить её и вовсе не придется, а в случае, если она будет все-таки необходима, пропусками обеспечат, прежде всего, все жизнеобеспечивающие организации.



Санкт-Петербург находится на третьем месте по заболеваемости, там зарегистрировано 295 случаев COVID-19. Вводить пропускную систему в городе пока что тоже не планируется, однако предприятиям, продолжающим работать во время периода самоизоляции нужно локальными и нормативными актами установить численность работников, которые будут продолжать трудиться на своих рабочих местах, и тех, кто перейдет на работу в дистанционном режиме.



Если в Москве жители добросовестно соблюдают все указания и сидят дома, то в Пермском крае все обстоит иначе. На сегодняшний день там 32 заболевших человека.



«Для того, чтобы обезопасить вас и ваших близких, в регионе были введены ограничительные меры. К сожалению, мы убедились, что не все их соблюдают. Поэтому с завтрашнего дня мы вводим режим строгой самоизоляции. Так мы сможем сохранить самое ценное — здоровье и жизнь вас и ваших близких», - говорится в обращении губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, опубликованном 1 апреля на сайте правительства.



В регионе было решено ввести жесткую пропускную систему. Пропуска, по которым люди смогут добираться до работы, гражданам выдают работодатели.



В Ульяновской области, несмотря на достаточно низкую заболеваемость (4 человека), отслеживание передвижений граждан соблюдается гораздо строже. Там приказ о численности трудящихся сотрудников должна в обязательном порядке подготовить каждая организация, после чего начальство получает право выдачи справок-пропусков. Такая же система действует и в республике Коми. Об этом сообщается на официальных порталах правительств регионов.



А вот в Саратове пропускная система будет введена с 10 апреля на весь период временных ограничений. Как отмечает официальный портал правительства Саратовской области, жителям будет разрешено не только ходить в магазин, на работу и гулять с питомцами, но и выезжать на дачу, посещать своих нетрудоспособных родственников и судебные органы, а также участвовать в похоронах. Сейчас в регионе 25 случаев COVID-19.



Власти Астраханской области решили, что спецпропуска будут оформляться только по заявкам предприятий сотрудникам, которые задействованы в производственном процессе. Всего медики Астрахани зафиксировали 5 случаев болезни.



Для жителей республики Башкортостан, где отмечено 12 случаев заболевания, власти региона разработали 2 вида пропусков: пластиковые для сотрудников предприятий жизнеобеспечения города и справки кадровых служб предприятий.



«Такой порядок выдачи пропусков временный. При ухудшении эпидемиологической ситуации муниципалитет вправе ввести более жесткие меры и выдавать только персональные пропуски», - отмечает портал ufacity.info.



В Приморском крае заболеваемость составляет всего 8 случаев, однако с 7 апреля там запустили систему SMS-пропусков. Получить разрешение выйти из дома жители могут через региональный портал госуслуг, но при этом человеку для передвижений также необходима справка с работы и паспорт.



SMS-пропусками пользуются и жители Татарстана, там 41 заболевший COVID-19. Регистрацию и получение пропуска они получают после отправления бесплатного сообщения с номером паспорта и местом жительства на четырехзначный номер. Далее, согласно постановлению, подписанному кабмином региона, гражданам нужно отправлять SMS с целью своего выхода из дома, после чего электронная система высылает разрешение с временным промежутком, в течение которого человек может находиться вне дома. При этом получать спецпропуск для выноса мусора, покупки продуктов или прогулки с собакой, как и в других регионах, не нужно.



В Нижегородской области для передвижения по улице жителям необходимо получать QR-код через мобильное приложение официального портала региона. Порядок пользования технологией есть в указе, подписанном губернатором Глебом Никитиным. Для получения кода жителям необходимо заполнять специальную заявку каждый раз, как они соберутся выйти на улицу, за исключением выгула собак и выноса мусора. По данным на 8 апреля в регионе 56 подтвержденных случаев коронавируса.



Отметим, что по данным на 8 апреля, диагноз COVID-19 в мире подтвердился у 1 млн 420 тысяч человек, жертвами вируса стали 81 730 человек. Больше всего заражений зарегистрировано в США - количество случаев приближается к 400 тысячам человек. Россия находится на 19 месте в мировой статистике, у нас медики зафиксировали 8 672 случая заражения новым коронавирусом.



«Вечерние Ведомости» настоятельно рекомендуют читателям строго соблюдать режим самоизоляции, правила гигиены, а при вынужденных визитах в магазины и другие места – социальную дистанцию. Уменьшить количество заражений и избежать смертей мы можем только совместными усилиями.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»