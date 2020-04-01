Общество
15:07 | 6.04.2020
Фото: alt.kp.ru, worldluxrealty.com
Коронавирус не повод забыть об искусстве
Как работают театры Екатеринбурга в период карантина
«Щелкунчик» закрыли 18 марта, как и все культурные учреждения Свердловской области, пришлось отменить все спектакли и занятия и в хореографической школе, действующей при театре. Но, как рассказала руководитель литературно-драматургической части и администратор Майя Давыдовская, театр предвидел эту ситуацию и параллельно разрабатывал возможности уйти в онлайн. Так, уже 19 марта заработал проект «Виртуальный театр»: на сайте и в соцсетях каждые три дня показывается один из репертуарных спектаклей, золотой фонд и недавние громкие премьеры. Оказалось, что «Щелкунчик» первый начал организовывать бесплатные онлайн-показы в полной версии.
До ухода на карантин театр готовился к премьере современного пластического спектакля для подростков в стиле майнкрафт «Маша и Медведи», запланированного на первое июня. Подготовка не остановилась и сейчас. На данный момент идёт активная работа над эскизами. Художник уже подготовила более 50 эскизов костюмов и декораций. Она работает дома в плотной связке с хореографом постановщиком Петром Базароном по ежедневной видеосвязи.
– С репетициями сложнее. Но хореограф пытается наладить онлайн-алгоритм. Он придумывает хореографию, комбинации, снимает и посылает их исполнителям главных партий, чтобы они учили хореографический текст, – рассказывает Майя Давыдовская.
Но проблемы театра не заканчиваются на трудностях репетиций. Страдают и доходы учреждения. Основные средства театр получает за счет хореографической школы, показов спектаклей и творческих проектов. Но сейчас сцена и балетные классы закрыты, доходов нет. Однако администрация театра и здесь не опускает руки, а разрабатывает возможность проведения занятий в онлайн-режиме. Уже были проведены несколько тестовых занятий на платформе ZOOM, которая позволяет охватить до 10 учеников.
– Сейчас будем переводить на расписание. Организуем дистанционные занятия абонементных программ для малышей – групп развития. Есть ещё ряд планов и идей, как сохранить всех учеников и уникальный репертуар. Мы продолжим готовить и социокультурные проекты, особенно к 75-летию Победы, – добавила администратор.
Огромные потери понес театр и из-за отмены спектаклей. Пришлось отменилось пять балетных спектаклей, которые собирают полный зал, 22 камерных спектакля, 25 спектаклей и концертов в основном зале и 11 культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников). Помимо этого, отменилось и самое долгожданное событие для всего города – Пятый международный конкурс классического танца «Щелкунчик приглашает». В мероприятии участвуют 1000 участников, педагогов и специалистов, а также приглашено знаменитое жюри. Кроме того, традиционно организован Гала-концерт с участием звёзд мировой величины. По словам администратора, это не столько финансовая, сколько моральная и имиджевая потеря для театра. Однако планируется, что конкурс удастся провести в сентябре.
Также театру пришлось на год перенести долгожданные гастроли в Германию. С культурной миссией труппу театра пригласила местная балетная школа в город Санкт-Вендель, где актеры должны были показать два спектакля «Белоснежка и семь гномов». К гастролям готовились почти год – шили новые костюмы и делали декорации.
– О нас уже писали немецкие СМИ, была продумана и оплачена насыщенная культурная программа, двухдневная поездка в Париж. Наши партнёры до последнего не верили в отмену, – отмечает Майя Давыдовская.
После выхода с карантина театр ставит задачу «наверстать и опередить». 1 июня все же будет показана премьера спектакля «Маша и Медведь», а также летом никто не пойдет на каникулы, чтобы компенсировать пропущенные занятия. Летом будет работать как школа, так и концертный зал, планируются даже выезды в летние лагеря и гастроли по области. Также возобновится подготовка к конкурсу «Щелкунчик приглашает» – участники со всей России и семи стран мира подтвердили свою готовность приехать в Екатеринбург.
В театре музыкальной комедии тоже жизнь бьет ключом даже на карантине. Как говорит главный режиссер театра Кирилл Стрежнев, режиссер обязан работать 24 часа в сутки, а делать это можно не только за письменным столом – работа над спектаклем, продумывание деталей всегда происходит в голове даже тогда, когда человек делает какие-то домашние дела или спит.
– Наш театр карантин застал в самый драматичный момент – в одном шаге от премьеры спектакля «Храни меня, любимая», посвященного юбилею Победы. Спектакль был готов, но утром в день предпремьерного показа поступило распоряжение о закрытии. Но режиссер этот спектакль уже продумал, он полностью готов, поэтому Стрежнев удалился в самоизоляцию с материалами по своей следующей работе, которая была запланирована на следующую весну – это должен был быть мюзикл Стивена Сондхайма «Маленькая ночная музыка» по фильму Формана «Улыбки летней ночи». Сроки, возможно, придется корректировать, но спектакль режиссер придумывает уже сейчас, – рассказывает руководитель литературной части театра Елена Обыденнова.
Артисты также не остаются в стороне от деятельности театра и продолжают работать, в основном, над собой. Актеру музыкального театра постоянно нужна настраиваться и тренироваться, чтобы в день, когда карантин закончится, он мог выйти на сцену в полной готовности. Необходимо, чтобы у него звучал голос, слушалось тело, были отрепетированы тексты ролей и мизансцены, и конечно, четко помнились задачи спектакля.
А чтобы не терялась связь со зрителями, сотрудники театра организовали виртуальный премьер-зал . Отмечается, что эта идея была продумана еще до «часа икс», так как нужно было просчитать, как театр будет жить в режиме возможных карантинных ограничений.
У театра музыкальной комедии богатый архив видеозаписей со спектаклей, концертов, творческих вечеров, которые ни разу не показывались онлайн. Есть и еще и ретро. Некоторым записям исполнилось уже 40 лет.
– После трансляции спектакля «Пенелопа» мы получили очень много комментариев, – отмечает Елена Обыденнова. – Написали московские художники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, вспомнили, что это был их первый спектакль в Свердловской музкомедии. Писали также зрители, поклонники.
Также в виртуальном премьер-зале показываются эксклюзивные концертные программы, которые в живом исполнении прошли лишь один раз. Например, концерт в историческом сквере на День города, юбилейные шоу в честь артистов и творческих работников театра, гала-концерты с участием коллег из российских и зарубежных театров. Запись трансляций спектаклей и концертов доступна для просмотра 24 часа с момента ее премьеры на YouTube-канале театра.
Открытие виртуального премьер-зала потребовало человеческих и временных ресурсов: нужно было сформировать афишу, подготовить архивные видео к показу и снабдить их аннотациями. А также необходимо было продвинуть проект в соцсетях и СМИ.
Также у театра музкомедии на 4 и 5 июня были запланированы гастроли в парижский театр «CASINO de PARIS» со спектаклем «Екатерина Великая». Но, к сожалению, в 2020 году поездка не состоится из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
– Планы театра, конечно, будут скорректированы по срокам, но не по содержанию. Хотя и об этом говорить пока рано. Есть такой термин «прекарность». В широком смысле, это состояние нестабильности, непредсказуемости, неуверенности в завтрашнем дне и отсутствия гарантий. Так что планировать пока ничего невозможно даже на завтра, – подчеркивает Елена.
Театр юного зрителя тоже выполняет указания президента и губернатора, существуя в ограничениях, что лишает возможности собираться в театре для репетиции даже небольшими группами актёров. Однако сотрудники не отчаиваются и все равно продолжают работать над спектаклями.
Так, в середине марта режиссёр Павел Пронин приступил к репетициям премьеры «Золотой ключик». До карантина успели представить эскизы костюмов и макеты декораций, художник-постановщик Ольга Галицкая закупила ткань на пошив костюмов, провели застольные читки (режиссёр отрабатывает сцены с актёрами, которые, сидя за столом, читают свои тексты – своеобразное чтение по ролям). А как только объявили полный карантин, всем сотрудникам театра пришлось разойтись по домам.
– Наши актёры – непоседы и отчаянно творческие личности. Наверняка многие над чем-то работают в эти вынужденные каникулы дома. А те, кто занят в «Золотом ключике», уж точно трудится над собой и спектаклем. Все мы надеемся на благополучное разрешение ситуации с коронавирусом и возможность представить премьеру к лету, – сообщает руководитель отдела маркетинга и рекламы ТЮЗа Екатерина Бородулина.
ТЮЗ также не теряет связи со зрителями, открывая свои архивы на YouTube-канале и готовя к запуску микро-сериалы в соцсетях VK , Instagram, Facebook. На YouTube-канале уже полмесяца размещаются снятые на видео спектакли, которые выбыли из текущего репертуара. Также в скором времени поклонники театра получат домашний интерактив от любимых артистов.
Театр юного зрителя тоже терпит убытки из-за пандемии и объявленных ограничений. Необходимо возвращать зрителям деньги за билеты, проданные на март и апрель. Так, с начала карантина и до конца апреля ТЮЗ отменил 54 спектакля. Однако зарплата сотрудникам театра была перечислена вовремя ещё до вынужденных каникул. Но то, что театр временно не даёт спектакли, влияет на зарплату актёров, так как не начисляются баллы за сыгранные спектакли.
– Все наши финансовые планы тесно связаны с планами городского управления культуры, а также национального проекта. Что и как будет, станет известно в будущем, – отмечает Екатерина Бородулина.
Театр также планировал поехать в Бразилию на «Чеховский фестиваль» в Сан-Паулу с легендарным спектаклем «Каштанка». Фестиваль был намечен на май, но его пришлось перенести, потому что в пандемию оказался втянут весь мир. О других гастролях на лето станет известно лишь по окончании карантина.
Добавим, что согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, нерабочие дни в регионе продлены до 20 апреля. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, то уже в конце месяца можно будет насладиться долгожданными спектаклями, сидя в зале, а не дома у компьютера.
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19. Благодаря усилиям врачей 22 человека уже выписались из больницы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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