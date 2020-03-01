«УГМК-Здоровье»: здесь делают детей

После оплодотворения эмбрионы помещают на несколько суток в специальные инкубаторы

«Дмитрий Мазуров, заведующий отделением ВРТ. Первый шаг процедуры - консультация с врачом»

Здесь уникальное программное обеспечение. Система, которая автоматически способна оценивать сперматозоиды. Это делается не вручную, оператор корректирует ошибки программы.

Если после операции у пациентки возникнут осложнения, её не придется отправлять в другое отделение: все необходимое оборудование уже есть в палатах отделения

Так выглядит рабочий стол эмбриолога

Эмбриолог Кирилл Гавриков достает контейнер для хранения (носителей с эмбрионами) из сосуда Дьюара с жидким азотом

После оплодотворения эмбрионы помещают на несколько суток в специальные инкубаторы

Кроме мощного аппарата УЗИ в операционной есть все необходимое – в том числе аппарат искусственной вентиляции легких



Многие специалисты утверждают, что на сегодняшний день понятие абсолютного бесплодия встречается чаще только по каким-то генетическим отклонениям. А самые распространенные причины бесплодия и у женщин, и у мужчин решаются вполне успешно и достаточно быстро применением репродуктивных технологий. Для того чтобы рассказать всё о процедуре ЭКО и других подобных технологиях, мы отправились в самый новый (открылся в ноябре 2019 года) центр репродуктивных технологий в Екатеринбурге – отделение ВРТ в Европейском медицинском центре «УГМК-Здоровье».В «УГМК-Здоровье» практикуют несколько способов оплодотворения. Самый известный – это, собственно, ЭКО, а кроме него в отделении вспомогательных репродуктивных технологий клиники применяют еще ИКСИ и внутриматочную инсеменацию.ЭКО – это, по сути, самый простой и приближенный к естественному способ. Если говорить простым языком, то на яйцеклетку капают сперматозоиды, а она сама «определяет», какой из них ее оплодотворит.ИКСИ – это способ оплодотворения, при котором происходит отбор сперматозоидов. Эмбриолог определяет самые подходящие сперматозоиды через микроскоп, немного «подрезает» им хвостики и помещает в замедляющий скорость движения раствор. Сама процедура помещения внутрь клетки длится всего пару минут. Этот способ больше подходит тем потенциальным родителям, у кого есть медицинские показания к ЭКО в мужской половине пары. ПИКСИ – это вид отбора сперматозоида, но здесь «кастинг» проводится с помощью гиалуроновой кислоты – то есть отбор, конечно, делает тоже эмбриолог, но он ориентируется на поведение сперматозоида в кислоте – этот способ условно тоже можно приблизить к естественному – так как, несмотря на вмешательство эмбриолога, материал отбирается, исходя из «природных характеристик». Метод ПИКСИ, между тем, не имеет доказанной эффективности.При проведении внутриматочной инсеменации подготовка является минимальной: все манипуляции с организмом женщины проводятся в естественном цикле. В определенный день врач вводит сперматозоиды в маточную трубу, где они встречаются с яйцеклеткой, после чего наступает естественная беременность. В этом случае женщине не требуется интенсивная гормональная стимуляция, но надо учитывать, что эффективность этой технологии является меньшей.В базовую программу ЭКО входит гормональная стимуляция, забор яйцеклеток, их оплодотворение, культивирование эмбриона в инкубаторе и его перенос в тело будущей матери. Перед процедурой пара проходит все обследования, в ходе которых устанавливается причина бесплодия и определяется, точно ли нужно ЭКО.«Объём обследований определяется медицинской целесообразностью и медицинскими показаниями. Есть стандартный минимальный объём обследований. Если в результате него мы выявляем, например, патологию молочных желёз, то направляем женщину к врачу-маммологу. Если выявлена киста, врач может выполнить пункцию этой кисты, провести операцию по ее удалению. Та же самая ситуация с выявлением заболеваний щитовидной железы, которые выявляет терапевт. Уролог может выявить заболевания почек. То есть в программу ЭКО должна вступить условно здоровая женщина», – рассказал заведующий отделением ВРТ Дмитрий Мазуров.Исключением из общих правил может быть ситуация, если у женщины есть онкологические заболевания, и в результате химиотерапии она не сможет родить детей. Тогда врачи принимают решение применить вспомогательные репродуктивные технологии перед лечением заболевания, чтобы сохранить биологический материал (яйцеклетки).По словам Дмитрия Мазурова, одна попытка ЭКО в среднем обеспечивает эффективность около сорока процентов, если не брать «разбивку» по возрастам. А с трех попыток результат равен почти восьмидесяти (!) процентам. «Это достаточно продуктивный способ с 1978 года в мире, и с 1986 в России. Это технология, которая появилась много лет назад и достаточно хорошо отработана», - говорит Мазуров.В качестве первой базовой подготовки женщина проходит этап гормональной стимуляции. Как правило, её продолжительность составляет 10 дней, и уколы ставятся ежедневно. Есть также другой вариант стимуляции, когда уколы ставятся только раз в 7 дней. Иногда назначают терапию в таблетках. Это зависит от выбранной схемы подготовки к оплодотворению. Далее на УЗИ результат стимуляции видит врач. Если все в норме, то назначается операция, пункция фолликулов, которая проводится с помощью проколов. Кратковременные операции, занимающие 15-20 секунд, где требуется всего один прокол, считаются безболезненными, и женщина может перенести её под местной анестезией. Длительные операции, когда необходимо сделать пункцию 10-20 фолликулов, делаются под наркозом.Готовятся к операции и отходят от наркоза после хирургии женщины в палатах, оборудованных техникой для интенсивной терапии. Над каждой кроватью есть реанимационное оборудование. Это, кстати, ключевое отличие этой клиники от других в Екатеринбурге. По словам ведущего специалиста отдела маркетинга и рекламы клиники Ольги Соляниковой, то, что им придется воспользоваться – маловероятно, здесь оно находится только для подстраховки. В других клиниках, если происходит непредвиденная ситуация, вызывают скорую и оказывают помощь пациентке в другом месте – здесь же все возможности для обеспечения полной безопасности, и если вдруг что-то пойдет не по плану – пациентку просто перевезут в другое отделение в этой же клинике. Кстати, обычная палата от ВИП-палаты отличается только количеством коек – оборудование везде стоит одинаковое.К слову о безопасности, сама больница построена по системе «умный дом» и оборудована системой шлюзов, которая позволяет избежать обмена воздухом между отделениями. Если в одно из них попадет какая-либо инфекция, то дальше распространяться она не будет: воздух пройдет систему очистки.Операционные, в которых у женщин производят забор яйцеклеток (точнее, сначала фолликулярную жидкость), находятся по обеим сторонам через стенку от эмбриологической лаборатории (именно здесь «делают» детей). С лабораторией их соединяют специальные пространства, камеры (здесь поддерживается постоянная температура 37 градусов, как и в инкубаторах) – именно через них передается жидкость в пробирках эмбриологам.Сразу же после этой процедуры из фолликулярной жидкости «достают» яйцеклетки, делается это специальной «соломинкой» под микроскопом.«В фолликуле яичника кроме яйцеклетки ещё есть большой вспомогательный слой клеток, – рассказывает эмбриолог Кирилл Гавриков, – В каждом фолликуле одна яйцеклетка, исключения бывают очень редко. С гормональной терапией фолликулов может быть 8-10».А далее все происходит в зависимости от целей и показаний – ооциты либо оплодотворяются сразу каким-либо методом и помещаются в инкубаторы, либо замораживаются. Такая процедура в клинике тоже имеется – можно заморозить либо эмбрионы, либо яйцеклетки и, соответственно, провести процедуру оплодотворения или подсадки в будущем, причем через сколько угодно лет.«Мы помещаем яйцеклетку в чашку со средой, которая уже предназначена для культивирования в условиях инкубатора, – говорит Кирилл Гавриков. – Эта среда хороша в атмосфере инкубатора, но если ей дать долго постоять в атмосфере, она станет губительна. Поэтому мы работаем максимально быстро. В инкубатор мы помещаем яйцеклетки в комфортной для них среде. Инкубатор имитирует условия нормы, как внутри фаллопиевых труб или матки. Это 37 градусов».Материал от будущих пап тоже попадает сюда, но только после первого этапа. В первую очередь будущих пап отправляют в донорскую комнату. После ее посещения сперму помещают в специальный аппарат – центрифугу. Там происходит отделение сперматозоидов от всего эякулята, и уже этот материал отправляется в эмбриологическую лабораторию. Биологи-эмбриологи либо проводят отбор сперматозоидов (для ИКСИ), либо процедуру ЭКО, либо так же, как и в случае с ооцитами, производят заморозку сперматозоидов.Оборудование в этой лаборатории передовое, особая гордость эмбриологов – инкубаторы, в которых создаются уникальные условия культивирования для эмбрионов. Интересно, что даже столы, на которых расположены микроскопы, не самые обычные – они антивибрационные – минимизируют влияние внешних факторов на работу биолога.Войти в эмбриологическую лабораторию можно только через «предбанник» – у двери «предбанника» клейкий коврик – на нем остается пыль и различные микрочастицы с обуви. Дальше – халаты, маски, шапочки, перчатки, и, конечно, антисептики, которых сразу несколько видов. «Некоторые антисептики могут витать в воздухе, поэтому конкретно для эмбриологической лаборатории мы используем специальные нелетучие. В лаборатории все должно быть максимально стерильно, в воздухе не должно быть никаких лишних частиц», – говорит эмбриолог Кирилл Гавриков.На инкубаторах и другом оборудовании можно увидеть стикеры – на них эмбриологи оставляют друг другу послания. «Это меры предосторожности, чтобы никто не совершил непоправимых ошибок, – показывает Гавриков, – Обычно в лаборатории работают трое. Мы друг другу пишем такие записки, чтобы исключить «человеческий фактор».Касательно процедуры ЭКО в России и за рубежом существует множество ошибочных убеждений. Например, некоторые женщины считают, что после введения эмбриона в организм им необходимо подольше полежать, чтобы эмбрион наверняка «прикрепился». Врачи же утверждают, что никакой нужды в этом нет, это абсолютный миф.Ещё одно поверье заключается в том, что медики обязательно будут подсаживать в организм будущей матери два эмбриона, чтобы та наверняка забеременела. Однако на практике специалисты стараются не подсаживать больше одного эмбриона, если сама пара не попросит сделать иначе. Это является мировым трендом, продиктованным ВОЗ. К тому же, в современном мире многоплодная беременность считается патологической.Также удивительно, что до сих пор бытует мнение, о том, что после гормональной терапии у женщины может быть рак и синдром гиперстимуляции. Раньше синдром гиперстимуляции действительно был большой проблемой эмбриологов, но сейчас с этим научились справляться. После гормональной стимуляции женщина может отдохнуть, восстановить организм перед беременностью, а женщинам, у которых есть хоть малейшее подозрение на опухоль, не будут проводит процедуру ЭКО изначально. С нуля вызывать рак гормональной стимуляцией невозможно.Возможность выбрать пол ребенка при ЭКО – не более чем фантазия, поскольку это запрещено законодательством РФ. Подсадить эмбриона конкретного пола врачи имеют право только в том случае, если у супружеской пары есть заболевания, передающиеся по «женской» или «мужской» линиям.Криохранилище, в котором содержится, в том числе и донорский материал, в клинике УГМК начало формироваться с декабря. Как правило, если будущим родителям необходим донор, то его стараются выбрать похожего на себя – на отца или мать – по цвету волос, росту, группе крови. Но внешность будущего ребенка можно выбрать исходя и из других предпочтений.«Мы сотрудничаем с Репробанком, крупнейшим банком в России, а Репробанк сотрудничает с калифорнийским банком, это крупнейший банк в США. У них есть интересная программа, можно выбрать донора, похожего на голливудскую звезду, например, Леонардо ди Каприо», – рассказала ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы Ольга Соляникова.Стать донором можно, заполнив анкету на сайте клиники. На сегодняшний день стать донором могут только женщины. Возраст женщины должен быть от 18 до 25 лет, при этом желательно, чтобы у нее уже были свои дети. Вознаграждение за сдачу ооцитов составит 65 тысяч рублей.Воспользоваться услугой ЭКО можно как платно, так и по ОМС. Минимальная цена платной услуги составит 140 тысяч рублей. Стоимость рассчитывают после консультации с врачом, так как она зависит от ряда нюансов, в число которых входят генетические исследования, здоровье матери и отца, состояние их клеток, возраст, дополнительные манипуляции при проведении процедуры. Учитывается длительность гормональной стимуляции, если она необходима и вид препаратов, которые назначают врачи. Так, их стоимость может составить как 20, так и 80 тысяч рублей, что также зависит от показаний специалистов и состояния здоровья пары. Если очень условно и немного цинично, то чем здоровее будущие родители, тем дешевле обойдется процедура.На стоимость повлияет и проведение генетического анализа. Стандартное исследование набора хромосом одного эмбриона на наиболее частые генетические поломки (на вероятность синдрома Дауна) составит 23 тысячи рублей. Для более сложного анализа эмбриона, связанного с патологиями одного конкретного гена, специалистам придется создавать определенную программу исследований, для которой потребуется генетический анализ обоих родителей и их детей, если они уже есть. В этом случае только одно составление программы будет стоить 200 тысяч рублей, а исследование в целом – до 300 тысяч рублей. Планируется, что в клинике появится своя генетическая лаборатория, а пока что биоматериал отправляется на генетическую экспертизу в Сколково в Москве. Но стоит учесть, что проверить эмбрион на абсолютно все заболевания невозможно.Чтобы сделать ЭКО по ОМС пара обязательно должна получить направление из кабинета бесплодного брака. Собственно, пары сами могут выбрать любую клинику для проведения процедуры, в том числе исходя из очереди. В клинике УГМК поток на проведение процедуры по ОМС пошел с января, так как квоту на них дают в начале года, однако, на сегодняшний день в клинике больше клиентов, которым оказывают услугу искусственного оплодотворения именно по страховке, нежели платно. На базовую программу ЭКО в 2020 году у клиники есть 150 квот.