Общество
20:29 | 17.03.2020
В Богдановиче по решению суда закрыли общежитие, куда изолировали прибывших на Урал китайцев
Роспотребнадзор выявил массу нарушений в здании. Вопросы были и раньше
6 февраля в аэропорт Кольцово из Китая прилетели 33 рабочих, часть из которых целенаправленно прибыли для работы в ООО «Стиль-ЭКС» в Богдановиче. Их поместили на обсервацию в общежитии, расположенном в Богдановиче на ул. Степана Разина, 62 – это бывшее заводоуправление обанкроченного фарфорового завода. Тогда было заявлено, что китайцев полностью изолировали, и они находятся под медицинским контролем, но жители Богдановича начали высказывать в социальных сетях недовольство по поводу приезжих, и, судя по всему, их опасения были не совсем беспочвенны.
На следующий день после приезда рабочих из КНР, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование с целью избежать риска завоза нового штамма коронавируса и угрозы распространения инфекционного заболевания. На тот момент только в Китае было зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV (на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в мире граждан превысило 170 тысяч, в том числе в КНР более 80 тысяч).
В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что ООО «Стиль-ЭКС» при эксплуатации нежилого административного здания, где проживали иностранные граждане из Китая, допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, на 2 этажах здания в бывших кабинетах оборудованы комнаты, предназначенные для проживания 2 человек, пищу мигранты готовят на месте, в комнатах, коридорах и столовой, в том числе прибывшим из Китая мужчиной (бывшая столовая фарфорового завода, расположенная на 1 этаже).
Кроме этого, все помещения: комнаты для проживания, помещения столовой, душевые, туалетные комнаты, находятся в антисанитарном состоянии, везде следы видимой грязи, отделка помещений не позволяет проводить уборку и дезинфекцию (потолок местами обсыпался, с подтеками, на стенах грибок). На момент осмотра помещений здания дезинфекционный режим в помещениях, предназначенных для проживания граждан Китая, не был организован (нет дезинфекционных средств, ультрафиолетовых облучателей для обработки воздуха).
И, что более важно, представители контрольного ведомства установили, что у проживающих был свободный режим передвижения в общежитии, а сами граждане Китая не обеспечены средствами индивидуальной защиты, своевременная смена масок не контролируется.
Роспотребнадзор обратился в Богдановичский городской суд с требованием привлечь ООО «Стиль-ЭКС» к ответственности по ст.6.3 КоАП РФ, и 19 февраля оно было удовлетворено – назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок девяносто суток, связанной с эксплуатацией юридическим лицом того самого общежития. Представители ООО «Стиль-ЭКС» (компания является субарендатором общежития) подали апелляционную жалобу на постановление, но на прошлой неделе Свердловский областной суд оставил его в силе.
Бывшая площадка фарфорового завода в Богдановиче, ликвидированного после банкротства в 2010 году (с предприятия выводили активы, в настоящее время виновные уже отбыли срок и вышли на свободу), не в первый раз привлекает внимание госорганов. В 2015 году на части производственных площадей были размещены цеха по производству обуви – бизнес организовала та самая компания ООО «Стиль-ЭКС» (по соседству с цехами расположен «Богдановичский завод минерало-ватных плит» - структура бизнесмена Валерия Ананьева). Одним из топ-менеджеров ООО «Стиль-ЭКС» является бывший сотрудник территориального отдела ФСБ, который занимается, в том числе, урегулированием вопросов с правоохранительными и надзорными ведомствами.
Готовая продукция поступает на рынки Екатеринбурга («Таганский Ряд») и Москвы. На производстве трудятся преимущественно китайцы, сложную физическую работу выполняют выходцы из Узбекистана и Киргизии. О масштабах производства можно судить по видеозаписям – сотни коробок, тонны готовых к реализации кроссовок, мокасин, ботинок и иной женской и мужской обуви.
Еще в самом начале работы, по признанию самих представителей ООО «Стиль-ЭКС», их неоднократно проверяли госорганы, в том числе и сотрудники УФСБ по Свердловской области, которые приезжали на территорию цехов с бойцами силовых спецподразделений и полиция (как местная, так и оперативники УЭБиПК регионального ГУ МВД).
Регулярно деятельность компании проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Так, в августе 2019 года сотрудники ведомства проводили проверку и обнаружили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что при обследовании рабочих мест ООО «Стиль-Экс» в цехе по производству обуви работники не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с этим Богдановичский городской суд признал ООО «Стиль-ЭКС» виновным по ст.6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации участка на операции намазки клея на технологических линиях цеха по производству обуви на тридцать суток.
В октябре 2018 года у трех сотрудников цеха были выявлены признаки заболевания туберкулезом, но впоследствии диагноз не подтвердился.
Отметим, что китайцы, работающие в цехах, как правило, редко выходят за территорию бывшего завода, их нечасто можно встретить на улицах Богдановича, да и по большей части их перемещение контролируется работодателем. Однако на территории есть места, через которые любой гражданин может беспрепятственно пройти на территорию цехов и общежития, что в очередной раз говорит о том, что контроль должен быть усилен, в том числе, и за самими иностранными гражданами.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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