В Богдановиче по решению суда закрыли общежитие, куда изолировали прибывших на Урал китайцев

6 февраля в аэропорт Кольцово из Китая прилетели 33 рабочих, часть из которых целенаправленно прибыли для работы в ООО «Стиль-ЭКС» в Богдановиче. Их поместили на обсервацию в общежитии, расположенном в Богдановиче на ул. Степана Разина, 62 – это бывшее заводоуправление обанкроченного фарфорового завода. Тогда было заявлено, что китайцев полностью изолировали, и они находятся под медицинским контролем, но жители Богдановича начали высказывать в социальных сетях недовольство по поводу приезжих, и, судя по всему, их опасения были не совсем беспочвенны.На следующий день после приезда рабочих из КНР, сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование с целью избежать риска завоза нового штамма коронавируса и угрозы распространения инфекционного заболевания. На тот момент только в Китае было зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV (на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в мире граждан превысило 170 тысяч, в том числе в КНР более 80 тысяч).В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что ООО «Стиль-ЭКС» при эксплуатации нежилого административного здания, где проживали иностранные граждане из Китая, допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, на 2 этажах здания в бывших кабинетах оборудованы комнаты, предназначенные для проживания 2 человек, пищу мигранты готовят на месте, в комнатах, коридорах и столовой, в том числе прибывшим из Китая мужчиной (бывшая столовая фарфорового завода, расположенная на 1 этаже).Кроме этого, все помещения: комнаты для проживания, помещения столовой, душевые, туалетные комнаты, находятся в антисанитарном состоянии, везде следы видимой грязи, отделка помещений не позволяет проводить уборку и дезинфекцию (потолок местами обсыпался, с подтеками, на стенах грибок). На момент осмотра помещений здания дезинфекционный режим в помещениях, предназначенных для проживания граждан Китая, не был организован (нет дезинфекционных средств, ультрафиолетовых облучателей для обработки воздуха).И, что более важно, представители контрольного ведомства установили, что у проживающих был свободный режим передвижения в общежитии, а сами граждане Китая не обеспечены средствами индивидуальной защиты, своевременная смена масок не контролируется.Роспотребнадзор обратился в Богдановичский городской суд с требованием привлечь ООО «Стиль-ЭКС» к ответственности по ст.6.3 КоАП РФ, и 19 февраля оно было удовлетворено – назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок девяносто суток, связанной с эксплуатацией юридическим лицом того самого общежития. Представители ООО «Стиль-ЭКС» (компания является субарендатором общежития) подали апелляционную жалобу на постановление, но на прошлой неделе Свердловский областной суд оставил его в силе.Бывшая площадка фарфорового завода в Богдановиче, ликвидированного после банкротства в 2010 году (с предприятия выводили активы, в настоящее время виновные уже отбыли срок и вышли на свободу), не в первый раз привлекает внимание госорганов. В 2015 году на части производственных площадей были размещены цеха по производству обуви – бизнес организовала та самая компания ООО «Стиль-ЭКС» (по соседству с цехами расположен «Богдановичский завод минерало-ватных плит» - структура бизнесмена Валерия Ананьева). Одним из топ-менеджеров ООО «Стиль-ЭКС» является бывший сотрудник территориального отдела ФСБ, который занимается, в том числе, урегулированием вопросов с правоохранительными и надзорными ведомствами.Готовая продукция поступает на рынки Екатеринбурга («Таганский Ряд») и Москвы. На производстве трудятся преимущественно китайцы, сложную физическую работу выполняют выходцы из Узбекистана и Киргизии. О масштабах производства можно судить по видеозаписям – сотни коробок, тонны готовых к реализации кроссовок, мокасин, ботинок и иной женской и мужской обуви.Еще в самом начале работы, по признанию самих представителей ООО «Стиль-ЭКС», их неоднократно проверяли госорганы, в том числе и сотрудники УФСБ по Свердловской области, которые приезжали на территорию цехов с бойцами силовых спецподразделений и полиция (как местная, так и оперативники УЭБиПК регионального ГУ МВД).Регулярно деятельность компании проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Так, в августе 2019 года сотрудники ведомства проводили проверку и обнаружили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что при обследовании рабочих мест ООО «Стиль-Экс» в цехе по производству обуви работники не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с этим Богдановичский городской суд признал ООО «Стиль-ЭКС» виновным по ст.6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации участка на операции намазки клея на технологических линиях цеха по производству обуви на тридцать суток.В октябре 2018 года у трех сотрудников цеха были выявлены признаки заболевания туберкулезом, но впоследствии диагноз не подтвердился.Отметим, что китайцы, работающие в цехах, как правило, редко выходят за территорию бывшего завода, их нечасто можно встретить на улицах Богдановича, да и по большей части их перемещение контролируется работодателем. Однако на территории есть места, через которые любой гражданин может беспрепятственно пройти на территорию цехов и общежития, что в очередной раз говорит о том, что контроль должен быть усилен, в том числе, и за самими иностранными гражданами.