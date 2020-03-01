Общество
20:55 | 13.03.2020
Свердловский ОМОН защитит Конституцию
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
В мэрии Екатеринбурга едва не нарушили установку Мишустина
Благотворительная акция администрации Екатеринбурга по сбору помощи для китайской провинции Гуанчжоу, где зафиксирована вспышка коронавируса, провалилась. Мэрия собирала средства для закупки медицинских масок, но смогла собрать не более 20 тысяч рублей, из которых значительную часть пришлось вложить вице-мэру Екатерине Куземке. Но интересно другое: после того, как 4 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим постановлением запретил вывозить медицинские маски из России (предприятия работают только на внутренний рынок), в мэрии не отказались от своих планов. По слухам, Екатерина Куземка, которая и курировала акцию, предложила провести закупку масок через одну из больниц, но Горздрав, трезво оценив идею, выступил против.
Бойцов свердловского ОМОН отправляют в Москву
Сотрудников силовых спецподразделений Управления Росгвардии по Свердловской области отправляют в командировку в Москву. Впрочем, как и из ряда других субъектов. Инсайдеры сообщают, что силовики выезжают в столицу для оказания помощи своим коллегам – не исключен вариант, что в ближайшее время деструктивные политические силы попытаются организовать несогласованные массовые протестные выступления в Москве, воспользовавшись повесткой внесения поправок в Конституцию России. Руководство силовых структур, понимая, что митинги могут перерасти в массовые беспорядки с погромами (профинансировать часть затрат погромщикам с удовольствием согласятся представители западных стран), решило подстраховаться. Сколько человек откомандируют Москву, не сообщается.
Свердловский депутат обхитрил коллег?
Отсутствие депутата ЗакСобрания Свердловской области Евгения Зяблицева на внеочередном заседании (по официальной версии – по причине производственной необходимости) ЗССО ряд его коллег восприняли как попытку избежать народного недовольства. На заседании обсуждали поправки в Конституцию РФ, и Зяблицев, судя по всему, решил просто уйти от скользкой темы, испугавшись, что избиратели его не поймут.
Прийти же и проголосовать против принятия поправок он не мог – по слухам, причиной для подобного поведения является желания депутата усидеть на двух стульях. Не исключается вариант, что в 2021 году он примет участие в праймериз «Единой России» на выборах в ЗССО (сейчас Зяблицев представляет «Партию пенсионеров»).
Андрей Гориславцев засобирался в Госдуму
Депутат ЗакСобрания Свердловской области Андрей Гориславцев начал свою предвыборную кампанию, развесив листовки в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Это лишь начало кампании, которая распространится за пределы уральской столицы. По слухам, депутат-бизнесмен смотрит шире, и готовится принять участие в выборах в Государственную думу, выбрав для избрания Каменск-Уральский одномандатный округ № 169. В этом случае ему придется соревноваться за симпатии избирателей с парламентарием Львом Ковпаком, на стороне которого серьезный материальный ресурс.
Претендент на пост начальника УМВД по Екатеринбургу обживается в уральской столице…
Сотрудникам УМВД России по Екатеринбургу представят нового начальника 23 марта. Как и ожидалось, с вероятностью в 90% им станет креатура руководителя свердловского полицейского главка Александра Мешкова – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тверской области полковник Игорь Озеров, который уже находится в Екатеринбурге. По слухам, в доверие к нему пытается втереться один из заместителей начальника полиции УМВД в статусе подполковника, который организовывает для нового руководителя максимум удобств – он организовал гостиницу и сопровождение по городу.
… его коллега из Твери уже получил должность
Вместе с Игорем Озеровым в Екатеринбург приехал полковник Павел Бондарь, которого на этой неделе уже назначили заместителем начальника отдела по работе с личным составом. Слухмейкеры сомневаются, что Бондарь приехал за тысячи километров, чтобы руководить кадровой службой (тем более, учитывая 35-летний стаж в органах внутренних дел!) и уверены, что скоро «варяг» пойдет на повышение.
«Вексельная система» в центре внимания силовиков
Участники игорного рынка Екатеринбурга удивлены появлением в «Вексельной системе» (сеть клубов с игровыми автоматами) силовиков из регионального ГУ МВД. «Вексельная система» работает в городе более трех лет, и всегда её владельцам удалось не привлекать к себе внимание правоохранительных структур. Однако на прошлой неделе в клуб на Сулимова,21 пришли с проверкой оперативники областного УЭБиПК, которые изъяли системный блок и флэш-карты. Есть версия, что происходящее – попытка нового руководителя УЭБиПК Рашида Даулетова повлиять на ситуацию, показав, что подразделение рано списывать со счетов.
Главный полицейский кадровик Свердловской области собирается на пенсию
Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Тиряев, по слухам, уходит на пенсию. Полковник отработал в этой должности 2,5 года (фактически сменил ушедшего на пенсию генерал-майора Виктора Бердникова), но так и не смог, несмотря на желание и опыт, справиться с кадровым дефицитом.
Из свердловского ГСУ продолжают увольняться следователи
Одним из подразделений, где проблема кадрового дефицита стоит наиболее остро, стало Главное следственное управление свердловского ГУ МВД. Из ГСУ продолжают уходить сотрудники (как правило, с опытом и чистой совестью), другая же часть просто не успевает отрабатывать материалы. В результате сотрудникам оперативных подразделений приходится ожидать, когда материалы будут рассмотрены и дело будет возобновлено. «Теряется драгоценное для самого следствия время», – отмечают слухмейкеры, не ставя данное обстоятельство в вину самим следователям, так как они сами осознают серьезность проблемы.
Ревизоры готовятся подвести итоги проверки в мэрии Екатеринбурга
Счетная палата Екатеринбурга в конце марта закончит проверку расходования средств Департаментом информационной политики администрации, а также курируемого им муниципального автономного учреждения «Город». Результатов проверки, которая уже длится более двух месяцев, ждут как в самой мэрии (наивно полагая, что нарушения не будут выявлены) так и в контрольно-надзорных ведомствах, где потирают руки в предвкушении итогов.
Полковник из Екатеринбурга «получил» от начальства за просроченный баллончик
Восстановленному в должности командиру полка ППС Екатеринбурга Сергею Васильеву не дают спокойно работать. На днях, руководство регионального ГУ МВД указало полковнику на недостатки в работе. Выяснилось, что недостатки – это просроченный газовый баллончик, которым пользовался один из бойцов ППСП. Казалось бы, пустяк, чтобы за такое упущение в работе наказывать полковника, но в главке не смогли не воспользоваться случаем.
Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
© «Вечерние ведомости»
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