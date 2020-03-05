Общество
15:45 | 5.03.2020
Фото: официальная группа УЗПМ "ВКонтакте"
Химическая катастрофа или «лекарство» от гололёда?
Факты о «Бионорде» – самом популярном и противоречивом дорожном реагенте
«Прекратите травить Екатеринбург за его же деньги»
Споры об использовании «Бионорда» в Екатеринбурге начались ещё в 2016 году, когда инициативная группа жителей впервые активно выступила против использования этого реагента на улицах города. Активисты подготовили петицию, адресованную екатеринбургской мэрии, с требованием «прекратить травить Екатеринбург за его же деньги». В настоящее время петиция, составленная жителем уральской столицы Игорем Широковым, закрыта, а подписали её в своё время больше 3000 человек. В основном в своём обращении жители жаловались на то, что из-за использования этого реагента город утопает в грязи, и что ещё хуже – у людей портиться здоровье: «У многих - вечный кашель, заболевания дыхательных органов».
Главный аргумент негативного влияния «Бионорда», который приводят авторы петиции – инструкция для специалистов, работающих с реагентом. Документ опубликован на сайте Уральского завода противогололедных материалов – главного производителя «Бионорда». Так, согласно требованиям, специалисты, которые работают с реагентом, должны применять спецодежду: противопылевые респираторы, защитные очки, рукавицы или резиновые перчатки. При попадании реагента на поврежденные участки кожи или в глаза их необходимо промыть большим количеством проточной воды. «То есть грузить и складывать эту химию надо в респираторах, масках и перчатках для неконцентрированных растворов кислот и щелочей. А раскидать каждый год почти 9 миллионов килограмм этого вещества по городу Екатеринбургу, а потом дышать этой взвесью можно без масок и вреда?» – задаются вопросом авторы петиции.
Против использования реагентов на дорогах города прошлой осенью выступили депутаты от «Справедливой России», в частности свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Их негативное влияние они обосновали как раз на примере смеси «Бионорд». Тогда они обратились в администрацию Екатеринбурга с предложением отказаться от применения химического реагента, заменив его безвредной гранитной крошкой или песком, но эту инициативу в мэрии не поддержали. «О негативном влиянии реагентов мы наглядно рассказывали ещё два года назад на примере смеси "Бионорд". Обосновали, что "Бионорд" опасен для здоровья. "Бионорд" делает город грязным. "Бионорд" становится причиной аварий», – написал Дмитрий Ионин в своём Facebook.
После этого депутаты внесли законопроект о введении ограничений на использование противогололёдных реагентов уже в Госдуму. Сейчас документ должен пройти первое чтение. Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон, а именно запрет на использование реагентов, способных плавить снежные, ледяные и снежно-ледяные образования на тротуарах, пешеходных дорожках и остановках транспорта. А именно по этому принципу работает «Бионорд».
Некоторые российские города уже постепенно начинают отказываться от использования «Бионорда». Например, в январе 2020 года Байкальская природоохранная прокуратура предостерегла власти Улан-Удэ от использования этой противогололёдной смеси. Предложение запретить «Бионорд» озвучивалось и в Красноярском Горсовете, но не нашло поддержки среди депутатов. От реагента предлагают отказаться и в Москве. Там рабочая группа депутатов Горсовета рекомендовала не использовать это средство на тротуарах, а посыпать им только основные многополосные автомагистрали, на которых мало людей и домашних животных.
После этого депутаты внесли законопроект о введении ограничений на использование противогололёдных реагентов уже в Госдуму. Сейчас документ должен пройти первое чтение. Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон, а именно – запрет на использование реагентов, способных плавить снежные, ледяные и снежно-ледяные образования на тротуарах, пешеходных дорожках и остановках транспорта. А именно по этому принципу работает «Бионорд».
Некоторые российские города уже постепенно начинают отказываться от использования «Бионорда». Например, в январе 2020 года Байкальская природоохранная прокуратура предостерегла власти Улан-Удэ от использования этой противогололёдной смеси. Предложение запретить «Бионорд» озвучивалось и в Красноярском Горсовете, но не нашло поддержки среди депутатов. От реагента предлагают отказаться и в Москве. Там рабочая группа депутатов Горсовета рекомендовала не использовать это средство на тротуарах, а посыпать им только основные многополосные автомагистрали, на которых мало людей и домашних животных.
«Эта каша постоянно находится на улице, а в морозы превращается в слизь»
Несмотря на то, что и власти, и производители «Бионорда» заявляют о том, что он увеличивает безопасность на дорогах, существуют аргументы, доказывающие обратное.
В феврале прошлого года красноярская ГИБДД заявила, что этот противогололёдный материал может быть опасен при определённой температуре: «Реагент становится неэффективен уже при -25 градусах, что создает тонкий слой льда на дороге, который водители не могут увидеть при движении. Это может привести к потере контроля при маневрировании и опасности возникновения ДТП». Тогда же сотрудники Госавтоинспекции города направили руководству МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» рекомендации по внесению корректив в технологию применения противогололёдных материалов.
Кроме того, в 2017 году автомобильный обозреватель 66.RU Кирилл Зайцев провёл эксперимент, в котором замерил коэффицент сцепления автомобиля на дороге с «Бионордом» и без него. Выводы из эксперимента неутешительны: тормозной путь машины на льду, посыпанной реагентом, на метр превысил тормозной путь на обычном льду. «С оглядкой на наши результаты кому-то может показаться, что полметра-метр — невелика разница. По факту же, даже полметра – это чей-то раскатанный по асфальту кот, чьи-то сломанные на переходе ноги или чей-то «Бентли», в бампер которого вы так неловко можете заехать. И вот эти полметра, или метр, или все три метра тормозному пути добавляет не лед, а лежащий на дороге реагент – в нашем случае других факторов нет. Поэтому, когда вам говорят о безопасности посыпки дорог реагентами, знайте: это не совсем так. Точнее, совсем не так» – резюмирует Кирилл Зайцев.
Жалобы на то, что «Бионорд» разводит грязь и разъедает обувь, УЗПМ связывает с тем, что коммунальные службы при использовании реагента нарушают технологию его уборки. Согласно инструкции, рассыпать «Бионорд» можно только после уборки рыхлого снега, а после 20-40 минут после использования нужно убрать снежную кашу. При -30 градусах на один квадратный метр требуется рассыпать 100 грамм реагента, а при -5 — около 20-30 грамм. Но эти правила, судя по всему, часто нарушаются.
Некоторые эксперты также считают, что сам по себе «Бионорд» безвреден, а проблемы создаёт только в том случае, если неправильно его использовать. Например, Павел Стабров, председатель федерации автовладельцев России по Красноярскому краю, заявил, что «Бионорд» нужно применять очень аккуратно и с соблюдением всех технологий: «Основная претензия у горожан, насколько я помню, – эта каша постоянно находится на улице, а в морозы она превращается в непонятную слизь. Все это налипает на автомобиль, на лобовое стекло, смыть ее очень тяжело. Пешеходам тоже приходится несладко. Прошлой зимой, весной в магазины было невозможно войти – постоянно были огромные черные лужи, состоящие непонятно из чего. "Бионорд" нужно убирать с улиц в течение часа после того, как он раз размягчает снег. Это правило соблюдается редко – отсюда лужи и каша на дорогах».
«На сегодняшний день – самое дешёвое и сердитое решение»
На сайте производителя утверждается, что «Бионорд» безопасен для обуви, меха, почвы, живых организмов и здоровья человека. Компания ссылается на наличие сертификатов безопасности, заключение РосдорНИИ, Центра гигиены и эпидемиологии. Этот реагент относят к IV классу опасности (малоопасные химические вещества), но только с оговоркой «при соблюдении инструкции». А вот соблюдается она потом или нет – вопрос спорный.
В экологическом исследовании Института экологии и энергосберегающих технологий «Бионорд» признали безвредным. Однако стоит учесть, что учредителем института, по данным сервиса «Rusprofile», был отец создателя «Бионорда» Халэф Гильфанов, а руководил учреждением Евгений Немировский – нынешний коммерческий директор Уральского завода противогололёдных материалов. Напомним, что этот завод – единственный производитель и поставщик этого реагента в России и за рубежом.
За безопасность «Бионорда» ручались и представители Ассоциации зимнего содержания дорог. Однако и тут на объективность рассчитывать не приходится, ведь завод является учредителем этой организации.
Но есть и более объективные исследования этого вещества. К примеру, научная работа учёных-биологов из Самары, в которой утверждается: «Бионорд» наносит вред природе, а деревья и кустарники «массово усыхают» под воздействием этого реагента. Учёные пришли к выводу, что он обладает фототоксичностью (то есть понижает устойчивость клеток к неблагоприятному воздействию света), а несоблюдение правил его использования будет способствовать химическому загрязнению земель и обеднению биоразнообразия в природе.
И другие учёные ставят под сомнение безвредность смеси. К примеру, завкафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков писал, что агрохимикаты в реагентах (в частности, хлористый калий, который есть в «Бионорде») чрезвычайно опасны для почвы и других компонентов окружающей среды, при несоблюдении регламента их использования.
Но при всей вредности реагента, его продолжают использовать, так как это самое дешёвое и простое решение проблемы со льдом на дорогах. Так считает Василий Низов, доцент кафедры технологии электрохимических производств УрФУ: «Обвинения людей в том, что реагент распространяет грязь и разъедает обувь вполне обоснованы, потому что в его составе присутствуют хлориды, а они, как известно, ничего хорошего никому не приносят. Но пока мировой опыт не изобрёл ничего лучше, и весь мир этим пользуется. Можно, конечно, вернуться, в доисторический век и вообще не пользоваться реагентами, но не знаю, кто на это согласится. Всё, что делает человек, оно всё в конечном итоге обращается против него. И всё зависит от того, насколько быстро человек успевает адаптироваться и принимать правильные решения. На сегодняшний день «Бионорд» – это самое дешёвое и сердитое решение, которое существует. Обычный песок, к сожалению, никакого теплового эффекта не даёт, поэтому сыпать его можно только для того, чтобы не скользить», – сообщил научный сотрудник в комментарии veved.ru.
Как создатель «Бионорда» два года в СИЗО просидел
Рустам Гильфанов, создатель «Бионорда» и бывший директор УЗПМ (сегодня – член совета директоров), в 2014 году был обвинён в причастности к хищению 2,5 миллиардов рублей, которые правительство Москвы выделило на покупку реагентов. По версии ГСУ СКР, в реагенты, которые Гильфанов несколько лет поставлял для Москвы, добавлялся формиат натрия, или муравьиная кислота. Эта добавка повысила стоимость смеси, но никак не улучшила её качества. Из-за завышения стоимости контрактов бюджету Москвы был причинен ущерб в общей сумме 2,5 млрд руб.
При этом само правительство Москвы отказалось признать себя потерпевшей стороной, утверждая, что все контракты поставщиком полностью выполнены, а эффективность их применения подтверждена заключениями экспертиз профильных институтов и статистическими данными.
После двух лет в СИЗО, в 2016 году Рустам Гильфанов был освобождён в зале суда под подписку о невыезде. Изначально СК обвинил бизнесмена в мошенничестве в особо крупном размере и дальнейшей легализации (ч. 4 ст. 159 УК и ст. 174.1 УК) похищенных 2,5 млрд рублей, но гособвинитель попросил приговорить его к четырём годам условно и не настаивал на реальном сроке. Но даже условного наказания бизнесмен в итоге не получил. Суд вернул 45 томов его дела в прокуратуру для переквалификации статьи обвинения на более мягкую, потому что не нашёл в действиях Гильфанова признаков мошенничества и легализации денежных средств.
Суды разных инстанций установили, что следствие допустило существенные ошибки. Это подтвердил адвокат бизнесмена Владимир Давыдов: «Суды посчитали, что обвинение в мошенничестве и в легализации не логичны и противоречивы, в ходе расследования допущены существенные нарушения закона».
После этого дело было возвращено прокурору, потому что правительство Москвы не признало себя потерпевшей стороной, а ущерб отсутствовал. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов назвал уголовное преследование предпринимателя незаконным, а защита Гильфанова связывала это дело с нечестной конкуренцией.
Мэрия Екатеринбурга с 2016 года потратила на закупку «Бионорда» почти полмиллиарда рублей. И в этом деле не обошлось без скандалов. Осенью 2019 года Счётная палата Екатеринбурга нашла нарушения в закупках городскими властями противогололёдных реагентов. Общая сумма тендеров, к которым были предъявлены претензии, составляет 100 миллионов рублей.
Мы надеемся, что к будущей зиме мэрия Екатеринбурга задумается над тем, стоит ли тратить бюджетные средства на столь противоречивое средство от гололёда. Или, по крайней мере, заставит коммунальщиков начать соблюдать технологию его использования.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
05.03.2020
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