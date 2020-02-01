Общество
19:55 | 14.02.2020
Силовики взялись за «банкротную» историю. В истории фигурирует фамилия депутата
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Начальник свердловского УЭБиПК взял под контроль обращения пайщиков ЖК Западный в Екатеринбурге
Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Рашид Даулетов, назначенный чуть меньше месяца назад, взял под личный контроль ход доследственных проверок по заявлениям пайщиков ЖСК «Западный-1», которые требуют привлечь к ответственности бывшего председателя жилищно-строительного кооператива Владимира Михеева. Учитывая, что Рашид Даулетов человек в регионе новый, есть надежда, что оперативники под его руководством доведут историю до логического завершения.
За место начальника свердловского УУР готов побороться руководитель УНК
В свердловском ГУ МВД развернулась борьба за вакантную должность начальника Управления уголовного розыска. Ранее сообщалось, что на нее претендует Марс Канашев, «наследивший» в регионе в 2008-2011 гг. (занимал ряд руководящих должностей в главке), однако сейчас «конкуренцию» ему готов составить начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Молодцов. В 2015-2016 гг. он уже служил в свердловском УУР, будучи замначальника Управления, поэтому сотрудники уголовного розыска знают о нравах полковника, и весьма обеспокоены появившимися слухами. Другие же и вовсе готовы в случае его назначения писать рапорт на перевод в другие подразделения.
Силовики разбираются в обстоятельствах банкротства крупного холдинга, принадлежащего свердловскому депутату
Подразделения экономической безопасности МВД разбираются в истории, связанной с банкротством компании «СтройДорМаш», основателями которой являются свердловский депутат Геннадий Ушаков и его бизнес-партнер Алексей Тимощук. Оперативникам предстоит выяснить, имел ли факт преднамеренного банкротства организации и вывода из неё активов, в результате чего контрагенты предприятия понесли серьезный материальный ущерб. Ожидается, что предварительные итоги проверки будут известны в начале марта.
Депутаты ищут новые площадки для выдвижения
В январе в Свердловской области состоялся опрос жителей, за какую из федеральных партий они готовы были бы проголосовать на ближайших выборах. Цифры замеров, опубликованные в телеграм-канале «Незыгарь» напугали руководство свердловских отделений политических партий, представленных в Госдуме. Так, за «Единую Россию» готовы отдать своим голоса лишь 25%, за КПРФ 15%, ЛДПР 7%, за «Справедливую Россию» и вовсе 1,5%. Такого уровня «поддержки» у них никогда не было, тем более у эсеров.
Учитывая, что опубликованные результаты близки к реальности, в политических силах региона начались брожения: депутаты Госдумы и Заксобрания ведут диалоги о возможности выдвинуться на ближайших выборах от малых партий или присоединиться к новым политпроектам с учетом того огромного неопределившегося электората, которому, исходя из цифр, наскучили раскрученные бренды.
У депутата Госдумы «спросили» за Telegram
Депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину задают все больше вопросов по поводу его телеграм-канала t.me/deputat_ionin. Вопрос даже не в том, что народный избранник публикует в мессенджере (на сегодняшний день это единственный депутат Госдумы от Среднего Урала, который ведет свою страницу в популярном сервисе - у него 1200 подписчиков, включая представителей федеральных СМИ), сколько в самом его использовании. Telegram в России формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться, в том числе и Дмитрий Ионин. Это и вызвало недовольство «кураторов» парламентария.
На предприятии в Нижнем Тагиле обсуждают перевод на 4-х дневку
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле готовится к оптимизации расходов. По слухам, сотрудников переведут на четырехдневную рабочую неделю – разумеется, с понижением заработной платы. Коснется это всех рабочих, либо только части сотрудников, неизвестно, но подобная информация уже взбудоражила рабочий коллектив.
В свердловском силовом ведомстве кадровые перестановки
Первым заместителем начальника Управления Росгвардии по Свердловской области назначен Игорь Петунин, ранее занимавший должность заместителя начальника штаба Управления. Полковник, по слухам, будет курировать деятельность силовых спецподразделений – ОМОН и СОБР, в связи с чем к его кандидатуре были определенные вопросы. На эту должность принято брать руководителей с опытом службы в спецподразделениях, а не бывших штабистов. Так, ранее на его месте был полковник Сергей Жеребцов – легендарный и уважаемый командир СОБРа.
Андрей Ветлужских сократил круг общения
Депутат Госдумы Андрей Ветлужских почти прекратил общение с бывшими друзьями и товарищами, жалуются на парламентария его знакомые, ранее поддерживавшие с ним близкое общение. По слухам, народный избранник не реагирует ни на просьбы, ни на порой телефонные звонки, ссылаясь на большую занятость. Зазнался Андрей Ветлужских или же действительно «всё о России думает» – вопрос, ответ на который знает только он сам.
Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
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