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19:55 | 14.02.2020

Силовики взялись за «банкротную» историю. В истории фигурирует фамилия депутата

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, почему оперативники уголовного розыска готовы массово увольняться из подразделения, чья «банкротная» история всплыла в архивах силовиков, зачем депутаты ведут диалог с малыми партиями и кого из народных избранников просят объясниться за Telegram.

Начальник свердловского УЭБиПК взял под контроль обращения пайщиков ЖК Западный в Екатеринбурге

Силовики взялись за «банкротную» историю. В истории фигурирует фамилия депутатаФото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области


Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Рашид Даулетов, назначенный чуть меньше месяца назад, взял под личный контроль ход доследственных проверок по заявлениям пайщиков ЖСК «Западный-1», которые требуют привлечь к ответственности бывшего председателя жилищно-строительного кооператива Владимира Михеева. Учитывая, что Рашид Даулетов человек в регионе новый, есть надежда, что оперативники под его руководством доведут историю до логического завершения.

За место начальника свердловского УУР готов побороться руководитель УНК

В свердловском ГУ МВД развернулась борьба за вакантную должность начальника Управления уголовного розыска. Ранее сообщалось, что на нее претендует Марс Канашев, «наследивший» в регионе в 2008-2011 гг. (занимал ряд руководящих должностей в главке), однако сейчас «конкуренцию» ему готов составить начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Молодцов. В 2015-2016 гг. он уже служил в свердловском УУР, будучи замначальника Управления, поэтому сотрудники уголовного розыска знают о нравах полковника, и весьма обеспокоены появившимися слухами. Другие же и вовсе готовы в случае его назначения писать рапорт на перевод в другие подразделения.

Силовики разбираются в обстоятельствах банкротства крупного холдинга, принадлежащего свердловскому депутату

Подразделения экономической безопасности МВД разбираются в истории, связанной с банкротством компании «СтройДорМаш», основателями которой являются свердловский депутат Геннадий Ушаков и его бизнес-партнер Алексей Тимощук. Оперативникам предстоит выяснить, имел ли факт преднамеренного банкротства организации и вывода из неё активов, в результате чего контрагенты предприятия понесли серьезный материальный ущерб. Ожидается, что предварительные итоги проверки будут известны в начале марта.

Депутаты ищут новые площадки для выдвижения

Силовики взялись за «банкротную» историю. В истории фигурирует фамилия депутата


В январе в Свердловской области состоялся опрос жителей, за какую из федеральных партий они готовы были бы проголосовать на ближайших выборах. Цифры замеров, опубликованные в телеграм-канале «Незыгарь» напугали руководство свердловских отделений политических партий, представленных в Госдуме. Так, за «Единую Россию» готовы отдать своим голоса лишь 25%, за КПРФ 15%, ЛДПР 7%, за «Справедливую Россию» и вовсе 1,5%. Такого уровня «поддержки» у них никогда не было, тем более у эсеров.

Учитывая, что опубликованные результаты близки к реальности, в политических силах региона начались брожения: депутаты Госдумы и Заксобрания ведут диалоги о возможности выдвинуться на ближайших выборах от малых партий или присоединиться к новым политпроектам с учетом того огромного неопределившегося электората, которому, исходя из цифр, наскучили раскрученные бренды.

У депутата Госдумы «спросили» за Telegram

Силовики взялись за «банкротную» историю. В истории фигурирует фамилия депутата


Депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину задают все больше вопросов по поводу его телеграм-канала t.me/deputat_ionin. Вопрос даже не в том, что народный избранник публикует в мессенджере (на сегодняшний день это единственный депутат Госдумы от Среднего Урала, который ведет свою страницу в популярном сервисе - у него 1200 подписчиков, включая представителей федеральных СМИ), сколько в самом его использовании. Telegram в России формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться, в том числе и Дмитрий Ионин. Это и вызвало недовольство «кураторов» парламентария.

На предприятии в Нижнем Тагиле обсуждают перевод на 4-х дневку

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле готовится к оптимизации расходов. По слухам, сотрудников переведут на четырехдневную рабочую неделю – разумеется, с понижением заработной платы. Коснется это всех рабочих, либо только части сотрудников, неизвестно, но подобная информация уже взбудоражила рабочий коллектив.

В свердловском силовом ведомстве кадровые перестановки

Силовики взялись за «банкротную» историю. В истории фигурирует фамилия депутата


Первым заместителем начальника Управления Росгвардии по Свердловской области назначен Игорь Петунин, ранее занимавший должность заместителя начальника штаба Управления. Полковник, по слухам, будет курировать деятельность силовых спецподразделений – ОМОН и СОБР, в связи с чем к его кандидатуре были определенные вопросы. На эту должность принято брать руководителей с опытом службы в спецподразделениях, а не бывших штабистов. Так, ранее на его месте был полковник Сергей Жеребцов – легендарный и уважаемый командир СОБРа.

Андрей Ветлужских сократил круг общения

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских почти прекратил общение с бывшими друзьями и товарищами, жалуются на парламентария его знакомые, ранее поддерживавшие с ним близкое общение. По слухам, народный избранник не реагирует ни на просьбы, ни на порой телефонные звонки, ссылаясь на большую занятость. Зазнался Андрей Ветлужских или же действительно «всё о России думает» – вопрос, ответ на который знает только он сам.

Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*

© «Вечерние ведомости»

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