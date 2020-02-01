«Кто у вас богатый, пусть доплачивает за тех, кто победнее»

Команда по водному поло существовала в Екатеринбурге с начала 1950-х годов. Тогда она называлась «Трудовые резервы». Спортсмены-ватерполисты стабильно получали поддержку от государства и представляли Свердловскую область на соревнованиях всесоюзного уровня. Тогда у них была возможность заниматься в «Калининце», в одном из лучших областных бассейнов.Водное поло с самого детства было важной частью жизни Вячеслава Толмачёва, потому что его отец был профессиональным тренером и занимался свердловской командой ватерполистов ещё во времена СССР. Он рассказывает, что в детстве часто ездил с отцом на соревнования, а сам водным поло начал заниматься в юношестве. Именно в память об отце он в начале нулевых занялся организацией занятий для ватерполистов в Екатеринбурге. В бассейне «Уралмаш» его секция по водному поло пережила 6 директоров.В секции Толмачёва нет никаких вступительных взносов, и никем кроме членов команды она не финансируется. Основной состав команды — примерно 20 спортсменов, в возрасте от 15 до 55 лет. Эта команда мужская, и в ней нет деления по возрасту – все занимаются вместе. «Бывает, мы делимся на 3 команды, тогда игра становится более азартной и интересной» – отметил Вячеслав. В команде два тренера, оба – выходцы из профессионального спорта.Условий, при которых человек может стать частью команды всего два: опыт занятий плаваньем в прошлом и большое желание заниматься этим видом спорта, потому что влиться достаточно сложно. Водное поло – это довольно сложная в плане выносливости игра, рассказал Вячеслав Толмачёв: «К нам приходили бывшие пловцы, но нагрузки многие не выдерживали и быстро уставали. Поэтому мы никогда не берём плату за первое занятие. Человек должен сначала понять, нравится ли ему, сможет ли он влиться в коллектив. Было много случаев, когда люди после первого занятия уходили. Поэтому без достаточной плавательной подготовки в водное поло идти бесполезно». Важно отметить, что спортсмены просто делили между собой сумму за аренду бассейна, и так складывалась цена за занятие.Вячеслав Толмачёв рассказал, что сейчас в Свердловской области этот спорт не развивается, а спортсмены, которые занимаются водным поло, не получают поддержки от региональных властей.«Мы пытались выходить на министерство физкультуры и спорта, но нам дали понять, что никакой поддержки ждать не стоит» – добавляет он.Вячеслав уверен, что в Свердловской области власти готовы развивать только те виды спорта, которые могут привлечь массового зрителя, а вместе с ним – прибыль. Именно поэтому в нашем регионе так масштабно поддерживаются футбольные, хоккейные и баскетбольные команды.При всём при этом, в соседней Челябинской области есть детская команда по водному полу, юношеская, взрослая и ветеранская. «На соревнования в Челябинске приезжают люди со всех областей – с Иркутской, с Новосибирской, и даже с Татарстана, – рассказывает Вячеслав. – Спортсмены из Челябинской команды – чемпионы России по водному поло, и этот спорт у них развивается на профессиональном уровне. У них всё, а у нас ничего, потому что никому водное поло в Екатеринбурге не нужно».При этом единственная команда, которая теперь осталась в Свердловской области – команда из Заречного. Эта команда тоже любительская, но для спортсменов создаёт хорошие условия Белоярская атомная станция. Даже обычное посещение бассейна для членов команды там дешевле, чем для обычного человека.Ввиду высокой цены на аренду бассейна «Уралмаш», занятия екатеринбургской команды проходили только раз в неделю, по воскресеньям. Плата за аренду составляла 20 тысяч за 4 занятия. Они могли бы заниматься чаще, если б цена аренды была не такой высокой, отмечает Вячеслав. В Заречном, для сравнения, занимаются 2 раза в неделю.Раньше бассейн «Уралмаш» состоял на балансе муниципалитета. В сентябре 2019 года администрация спортивного комплекса пригласила Вячеслава Толмачёва на беседу, в ходе которой ему сообщили, что бассейн переходит на баланс областной организации, поэтому руководство поменяется. После этого его попросили вывезти со спортивного объекта оборудование и съехать.Толмачёв рассказал, что их команда пыталась выйти на диалог с новой администрацией и договориться о том, чтобы продолжить занятия, но им сообщили, что у них нет возможности сдавать бассейн в аренду за ту цену, которую платили раньше. И если сперва разговор был о 30 тысячах, то потом спортсменам цену в 20 тысяч за одно занятие.При этом во время разговора Толмачёву предложили пути решения этой проблемы: «Руководство бассейна предложило мне, мол «кто у вас богатый, пусть доплачивает за тех, кто победнее». Ещё предлагали поискать спонсоров, но никому в области неинтересно развивать этот вид спорта ни на профессиональном, ни на любительском уровне».Толмачёв также рассказал, что команде предлагали помощь в федерации водного поло России, но для того чтобы её осуществить, необходимо оформить команду юридически, а такой возможности у спортсменов нет.Спортсмены обратились за помощью к председателю Екатеринбургской городской Думы Игорю Володину. В комментарии нашему изданию спикер рассказал, что уже принял меры для разрешения этой ситуации: «Мы направили обращение на имя Главы Екатеринбурга и ждем ответа, чтобы понять на каком основании произошла передача объекта – для чего, с какой целью, чем было вызвано. Ответа еще не получили, но вопрос держим на контроле, так как это единственная секция по водному поло в Екатеринбурге и хотелось бы, чтобы воспитанники продолжали занятия в прежнем режиме».На сайте ЕМУП «Олимп», в хозяйственном ведении которого находился бассейн, написано, что с 31.10.2019 года, согласно распоряжению правительства Свердловской области, спорткомплекс не оказывает услуги плавательного бассейна в связи с его передачей.С переходом бассейна новой администрации, директором спортивного объекта стал Евгений Нохрин, человек, которому в 2012 году было предъявлено обвинение по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тогда он был директором спорткомплекса «Уралмаш», на территории которого получил смертельные травмы ребёнок. Металлические ворота на футбольном стадионе придавили 12-летнего мальчика, который пришёл поиграть в футбол с друзьями. Директора, которым в то время и был Нохрин, обвиняли в том, что он не уследил за состоянием спортивного объекта, что и привело к трагедии. Ребёнок вскоре скончался от открытой черепно-мозговой травмы, а Нохрин был оправдан «в связи с отсутствием состава преступления». За гибель ребёнка так никто и не ответил.Мы поговорили с Виктором, тренером екатеринбургской команды по водному поло. Он рассказал, в чём заключается уникальность водного поло в сравнении с остальными видами спорта: «Сам по себе этот спорт замечательный, особенно для мужчин, ведь они любят играть в состязательные игры, в тот же футбол и хоккей. Но после 30-ти лет такие игры становятся травмоопасны для человека, и водное поло в этом плане выигрывает. Ни руки, не ноги не ломаются, потому что под водой не те скорости, при которых можно покалечиться.Я считаю, что неправильно, когда в городе с населением больше миллиона нет этого спорта вообще. Мы пытались узнать в спорткомитете о возможности создания детской команды по водному поло и спрашивали, можно ли выделить для этого время в одном из бассейнов города. Ответили нам почти также, как сказал однажды наш премьер-министр: денег нет, но вы держитесь. Единственное, что нам предложили, это организовывать что-то самим на коммерческой основе.При этом из небольшого города Златоуст вышла почти вся сборная команда России по водному поло, которая сейчас заняла на чемпионате Европы второе место. Когда люди собираются вместе заниматься спортом, я считаю, это всегда правильно. К нам в секцию приходила молодежь, люди, которые раньше занимались плаваньем. Многие приходили посмотреть на нашу игру с детьми, со своими друзьями».Свои сожаления высказывают и другие спортсмены. Игорь, который с 2004 года является членом екатеринбургской команды по водному поло, рассказал, что спрос на занятия водным поло в городе есть, и люди действительно интересуются этим спортом: «Мне очень жаль, что сейчас мы остались без бассейна. Мы занимались регулярно, многие старшие спортсмены из нашей команды сначала сами приходили в секцию, а потом начали приходить со своими сыновьями, так обеспечивалась преемственность поколений. Про нас снимали репортаж тележурналисты. Несколько раз к нам в гости приезжала команда из Челябинска, и мы устраивали товарищеские матчи между собой».О преемственности поколений в команде говорит ещё один спортсмен, Михаил: «Наша секция уникальна тем, что в ней занимались спортсмены всех возрастов – и молодые, и более взрослые. Так обеспечивалась передача опыта от старших к младшим. Водное поло – это один из олимпийских видов спорта, и хотелось бы, чтобы у нас в городе он развивался. Для начала – хотя бы для спортсменов-любителей, а позже и для профессиональных команд».Получить оперативный комментарий у администрации Екатеринбурга не удалось.