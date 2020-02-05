Мечты не сбываются

11:20 | 6.02.2020

gazprom.com

Структура «Газпрома» требует с жителей коттеджного поселка около Екатеринбурга по 11 миллионов рублей за газификацию каждого дома

Жители Свердловской области столкнулись с безмерной жадностью газовиков, которые попросили за подключение лишь одного дома к газу одиннадцать миллионов рублей. Речь идет о коттеджных поселках «Европа», «Европа 2» и «Азия», расположенных между Березовским и Новосвердловской ТЭЦ. За помощью они обратились к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину, который уже рассказал о ситуации сотрудникам Федеральной антимонопольной службы, попросив вмешаться и разобраться с монополистом.



Вышеуказанные коттеджные поселки недалеко от Екатеринбурга начали строиться в 2012 году, привлекая своим месторасположением (10-15 минут езды от Кировского оптового рынка) и выгодной ценой. Отапливаться с помощью электричества было накладно, и в 2014 году было решено построить газопровод, который после получения техусловий по газу (на объем 186 м3), проектных работ, технической документации, прохождении госэкспертизы, был запущен спустя два года. Были газифицированы около 40 домовладений, каждому собственнику подключение обошлось в 20-40 тысяч рублей.



В июле 2015 года были получены технические условия на реконструкцию с увеличением объема до 1900 м3/час. Были выполнены проектные работы, проект согласован с АО «Газпром газораспределение», получено положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство. В 2016 году было начато фактическое строительство второй газопровода с учетом его реконструкции.



Каково же было удивление владельцев домов, когда в 2019 году, при обращении с заявлением о технологическом присоединении в АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», каждому из обратившихся в ответ на заявление был выдан индивидуальный проект договора на сумму от 7 до 11 миллионов рублей (в большинстве случаев даже выше стоимости самих домов), со сроком исполнения 2 года, мотивируя это тем, что им придется строить отдельный газопровод протяженностью более 3 километров.



«Бред в том, что в эту самую предложенную другую трубу (газопровод, который провели в поселок Сарапулка) уже и так врезан газопровод указанных посёлков, к которому газовики резко передумали подключать дома. Вы верите в то, что здесь может быть что-то кроме личной заинтересованности отдельных должностных лиц монополиста? Я - не верю. Но оставим этот вопрос на откуп правоохранительным органам. Сейчас вопрос в другом - обязать дочку «Газпрома» подключить дома к газу не за 7-11 миллионов каждый, а по адекватной цене», – рассказал депутат Дмитрий Ионин.



Накануне он по этому поводу встречался с представителями ФАС России, попросив взять вопрос на личный контроль и вмешаться.



Жители коттеджных поселков также направили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в региональное УФАС.



«Хотим обратить ваше внимание на то, что проектирование строительства и согласование всех работ по данному газопроводу ЖСК «Европа» велось за счет средств жителей данных поселков, многие из которых уже построили дома и проживают в них вместе с детьми и несут дополнительные расходы на электроэнергию для отопления домов», –указано в обращении на имя главы региона.



По их мнению, газовики нарушают постановление правительства, так как все необходимые условия ими были соблюдены, получено заключение о соответствии построенного газопровода требованиям технических регламентов и проектной документации.



В АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в свою очередь поясняют, что для удовлетворения нужд всех жителей указанных поселков требуется 3115 м3/час, а не заявленные ранее 1900. С данными расчетами жители не согласны – по их мнению,

при выполнении гидравлического расчета используются не корректные исходные данные.



В настоящее время УФАС по Свердловской области изучает жалобы жителей (всего их подано около 40), но, по их мнению, начальник отдела ограничения монополистической деятельности Свердловского УФАС Екатерина Воробьева при рассмотрении дел вынесла несколько определений, которые являются нарушением действующего законодательства.



В частности, было удовлетворено ходатайство АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» о рассмотрении дел в закрытом заседании, поскольку принятие отрицательного решения в отношении компании до его обжалования может опорочить деловую репутацию общества, заявителям в лице жителей не дают ознакомиться с протоколами заседаний, разбирательство по существу не ведется.



«По заявлению заместителя руководителя УФАС по Свердловской области Е.К. Воробьевой на заседания комиссии не ведется протокол. Таким образом, мы лишены права ознакомиться с протоколами и принести на него возражения относительно неполноты или неточности. Учитывая то, что протоколирование заседания не ведется и заседания по определению объявляются закрытыми, нас лишают права защищать свои права и свободы всеми доступными способами. А также при возможном обращении в суд подтвердить свои действия или опротестовать решение УФАС аргументированным способом», – отмечают жители в обращении на имя руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова.



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Иван Морозов © «Вечерние ведомости»