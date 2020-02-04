Обида, невнимательность и подростковый бунт

Статистика о пропаже детей была озвучена на большом оперативном совещании в Следственном комитете РФ, которое провел председатель СКР Александр Бастрыкин. Так, в 2018 году в розыск в России было объявлено 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года – 8 383 ребенка. Одни из наиболее распространенных причин пропажи детей – отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликты в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми и неблагоприятные условия жизни. По статистике, предоставленной свердловским отделением поискового отряда «Лиза Алерт», в 2018 году на Среднем Урале из 111 заявок о пропаже 4 ребёнка были найдены погибшими. В 2019 – из 118 человек один ребёнок был найден погибшим, а одного так и не нашли.Вот как объясняет подобную статистику старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя регионального СКР Александр Шульга veved.ru: «Свердловская область достаточно большая, у нас населения 4 с половиной миллиона человек. Этим можно объяснить, что число безвестно пропавших детей тоже сравнительно большое. Но стоит сказать, что большинство детей всё же находятся в кратчайшие сроки. Многие уходят из дома, потому что любят погулять, свободно провести время. Некоторые уходят из социальных учреждений, но это всё-таки, относительно небольшой процент от общего числа. Конечно, у нас есть материалы дел, по которым поиски продолжаются до сих пор, но это буквально единичные случаи. Стоит также понимать, что в случае пропажи несовершеннолетнего мы начинаем поиск сразу, ни о каких трёх сутках речи не идёт».Также Александр Шульга рассказал о мерах профилактики, которые проводятся в области детских побегов из дома: «Сотрудники территориальных отделов (не только нашего аппарата) ходят с лекциями профилактического характера в образовательные учреждения. К беседам привлекаются и дети, и родители. Органы полиции тоже проделывают большую работу в этой области».«В основном статистику создают бегунки, – поясняет главный инфорг регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерина Тарасенко, – Кроме того, у нас в области достаточно много детских домов и приютов. Многие бегунки именно оттуда. Вообще, основную статистику составляют подростки 15-16 лет из вполне благополучных семей, в ней нет почти ничего критичного и криминального, погибших и не найденных детей у нас тоже практически нет. К тому же, есть бегунки-рецидивисты, которые убегают по нескольку раз. Получается, что один и тот же человек может несколько раз попасть в статистику».«Обстоятельства бывают разными и часто зависят от сезона и условий жизни ребёнка, – рассказывает Наталия Волкова, руководитель ПСО «Прорыв», – Есть бегунки, то есть дети, которые систематически уходят из дома, и такие у нас постоянно: в неделю бывает по 5-10 заявок. Возраст бегунков – обычно от 13 до 18 лет. Есть дети, которые просто потерялись, обычно им до 10 лет. Такие заявки приходят обычно раз в месяц-два, и дети очень быстро находятся, так как мы незамедлительно на такие заявки реагируем. У нас ещё не было случая, чтобы маленький ребёнок потерялся и его не нашли. Пропадают дети, конечно, чаще в городе. Бегунки, например, чаще всего уходят из дома в торговые центры и на вечеринки. Особенно они активизируются осенью, когда начинается школа.Бывает, дети бегут из неблагополучных семей, а бывает, наоборот – от гиперопеки. Иногда они ищут экстрима, новых ощущений. Случается и такое, что ребёнок загулялся в том же торговом центре, а потом просто боится вернуться домой».Екатерина Тарасенко, инфорг «Лизы Алерт», в свою очередь отмечает, что родителям необходимо сразу сообщать о пропаже ребенка: «Чаще всего причины пропажи детей бытовые: бабушки-дедушки не уследили, ребёнок обиделся и убежал куда-то, отвлёкся, а потом потерялся. Иногда дети проезжают свою остановку в транспорте. Иногда задерживаются у друзей или в кино и не отзваниваются родителям. Очень правильно, когда родители делают заявку о пропаже сразу.Побеги также обостряются в летний период, когда тепло, когда хочется гулять. Может быть, в это время бегунков чуть-чуть побольше. А бывает, они уезжают куда-то отдохнуть или в гости к друзьям, и не предупреждают родителей. Лето в этом плане вообще страшнее, потому что статистика пропаж в это время года часто связана с отдыхом у воды. У нас в регионе прошлое и позапрошлое лето было не очень жарким, поэтому беда миновала. Чаще всего детей, которые потерялись около воды, потом находят утонувшими».На вопрос о том, как выстраивать отношения с ребенком, чтобы он не уходил из дома, все эксперты отвечают примерно одно и тоже – главное наладить с ним доверительный контакт.«Мы всегда советуем родителям никогда не ругать детей. Не ночевал дома, получил плохую оценку – не ругайте, а просто поговорите, – советует Наталия Волкова, глава «Прорыва», – Даже если что-то произошло, вы увидели какие-то переписки, которые вас напугали, не надо тут же устраивать разборки и расспросы. Нужно сесть и поговорить по-человечески со своим ребёнком. Попробовать выяснить, что случилось, узнать причину. Вы должны быть другом своему ребёнку. Ещё мы советуем родителям мониторить социальные сети, но не в тайне от ребёнка, а в целях сближения с ним. Спрашивать, например: «А это что за группа? Расскажи о ней».Наталия настаивает на том, что конфликт – это худший способ для взаимодействия со своим ребёнком. Ругань только подрывает доверие и отдаляет его от родителей: «Родители должны постоянно расти вместе с детьми, интересоваться их окружением, их жизнью. И тогда он не побежит к друзьям и подругам, если у него случится душевная травма, а придёт к маме и папе. В этом случае будет возможно предотвратить трагедию, которая могла бы произойти. Важно, чтобы ребёнок не оставался один на один со своими проблемами, чтобы не чувствовал, что его не понимают. Тогда ребёнок не уйдёт из дома, не совершит суицид. Кстати, в последнее время это частая проблема. А потребуется психолог – значит, идти к психологу».В жизни случается всякое, и любой ребёнок, который уже начал самостоятельно передвигаться вне дома, может потеряться. На этот случай существуют правила безопасности, которые помогут ребёнку не попасть в беду, а родителю быстро отыскать его. Мы попросили специалистов из поисковых отрядов рассказать об этих правилах.«С ребёнком нужно постоянно говорить о том, что он будет делать, если потеряется, и в игровой форме обучать его основным правилам безопасности, – рассказывает Наталия Волкова, – Если он уже начал ходить в школу, родитель должен несколько раз пройти с ним маршрут от дома до школы. Нужно объяснить, что нельзя никуда сворачивать с этого маршрута. Также нужно рассказать ребёнку план действий на случай, если он потеряется. Если есть телефон, он должен сразу же позвонить и сказать, что потерялся, остановиться на месте, никуда не уходить и не пытаться найти дорогу самостоятельно. Объясните, что нельзя плакать и кричать. Ребёнок должен иметь стойкое убеждение, что, если он потерялся, его рано или поздно найдут. Также нужно рассказать, к кому из взрослых на улице можно подходить за помощью, а к кому нельзя. К полицейским – можно. Если к тебе подошёл взрослый и говорит, что отвезёт тебя домой – нельзя, скажи, что сейчас приедет мама и заберёт тебя. Ребёнок должен уметь говорить "нет"».Необходимо не только рассказать ребёнку о правилах безопасности, но и объяснить, почему их необходимо соблюдать, утверждает Екатерина Тарасенко: «Дети должны знать, что телефон – это не только игрушка, но и способ коммуникации. Например, есть базовое правило – если ты куда-то пошёл, позвони. Не потому, что ты должен звонить, не потому что я тебе не доверяю, а потому что так всем будет спокойней. Может произойти многое, и мне важно знать, где ты находишься».Многие люди, когда видят очередное объявление о пропаже ребёнка, задаются вопросом: как я могу помочь, если не готов выходить непосредственно на поиски? На этот вопрос ответила глава поискового отряда «Прорыв» Наталия Волкова: «Нам постоянно требуется помощь в распространении информации по социальным ресурсам. Можно размещать ориентировки по группам в социальных сетях, обзванивать больницы, морги, поликлиники. Если есть возможность, можно заказать ориентировки и приехать за ними. Во время активного выезда нужна помощь в формировании экипажей. Всё это очень важно».Основа любого поиска – это волонтёры. Самые главные требования, которые предъявляются к любому человеку, решившему помочь с поисками: совершеннолетие и физическая подготовка. «Если человек понимает, что он не пройдёт 20 километров по лесу, он не должен идти, потому что так он будет останавливать всю группу. Люди должны понимать, на что они идут, что это не просто прогулка. При этом необязательно ходить по лесу, есть задачи и в городе – расклейка ориентировок, просмотр записей с камер, обработка свидетельств и так далее».Работа по поиску пропавших детей всегда проводится совместно органами Следственного комитета и полицией, в сотрудничестве с добровольческими поисковыми отрядами. На вопрос о том, как отлажено взаимодействие с полицией, и в «Лизе Алерт» и в «Прорыве» нам ответили одинаково – взаимодействие налажено стопроцентное. «Когда нам падает заявка на поиск человека, в первую очередь мы спрашиваем, написано ли заявление в полицию, – рассказывает Наталия Волкова, – без заявления в полицию мы поиски не начинаем. Но есть исключения: пропал маленький ребёнок или человек только что потерялся в лесу и ещё находится на связи, либо он болен. Тогда мы реагируем незамедлительно: выезжаем на поиски, а родственников параллельно с этим отправляем в полицию. Потом мы созваниваемся с полицией и ведём поиск совместно. Мы делимся информацией, они тоже делятся. В принципе, мы ведём все поиски, кроме тех, что связаны с криминалом. Но часто мы не можем сразу понять, что связь есть, это узнаётся по ходу следствия. Тогда поиск становится закрытым, мы перестаем распространять информацию, закрывается доступ волонтёрам».Вот пошаговая инструкция, составленная вместе со специалистами поискового отряда «Лиза Алерт». Эти советы помогут не впасть в панику и как можно скорее найти пропавшего ребёнка.1. Сначала нужно попытаться дозвониться до ребёнка и написать ему SMS с просьбой сообщить о своем местонахождении; проверить, когда он в последний раз выходил в социальную сеть; обзвонить всех друзей ребенка, классного руководителя, родственников.2. Если в течение часа ребенок не нашелся — звонить в полицию. Все самое плохое с пропавшими детьми происходит в течение двух часов. А когда речь идет о ребенке дошкольного возраста, потерявшемся в людном месте, обращаться за помощью можно уже через 10 минут.3. Если в отделении полиции не хотят принимать заявление, надо звонить в присутствии полицейских по телефону 02, где все разговоры записываются.4. После полиции обратиться к волонтерам, родственникам, друзьям. Распространять информацию о пропавшем ребенке в социальных сетях.5. Не обманывать полицию и волонтеров. Они должны знать все обстоятельства случившегося.6. Позвонить в бюро регистрации несчастных случаев; узнать в справочной скорой помощи, не поступал ли ребенок; обзвонить больницы. Это надо делать каждые 6–12 часов.7. Запросить у сотового оператора распечатку последних звонков с мобильного телефона ребенка.8. Можно создать ориентировку, на которой будет фотография пропавшего, описание его примет и одежды, там же надо указать телефоны людей, которые занимаются поисками. Ее можно расклеивать, искать возможных свидетелей.Кроме того, необходимо каждые 12 часов проверять площадку у дома и подъезд и постоянно поддерживать связь с полицией. Важно, чтобы кто-то находился дома на случай, если пропавший вернется.