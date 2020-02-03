Общество
13:43 | 4.02.2020
Фото: egd.ru
«На удочку мошенников все чаще попадаются молодые и образованные люди»
Начальник полиции Екатеринбурга – о том, как обезопасить свои сбережения
-Мошенничества посредством телефона появились в стране несколько лет назад. Тогда злоумышленники звонили и рассказывали истории о ДТП, виновником которого стал их родственник. Практикуют ли такие схемы сейчас?
– Мошеннические схемы разрабатываются ежемесячно. Схема, о которой вы сказали, уходит в прошлое, хотя иногда еще и встречается. Чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, которые не всегда могут оперативно и адекватно отреагировать на подобные сообщения с неизвестных номеров. Еще одна старая, но все еще работающая схема – СМС, информирующее о переводе средств. Затем еще одно сообщение от якобы растерянного человека - якобы случайно перевел не туда и просит вернуть эту сумму на другой телефон. Хотя на самом деле никакого зачисления и не было. И как бы ни шагали технологии, по-прежнему остаются самые старые схемы - снятие порчи, обмен денег, продажа чудодейственных товаров. Но таких случаев все меньше, гораздо более массовый характер у так называемых «технологических» мошенничеств.
– Считывание пин-кодов клавиатурами-накладками в банкоматах?
– Такая схема тоже есть. Преступники устанавливают считыватели на кнопки банкоматов. И таким образом при переводе средств через банкомат, деньги могут уйти на счет преступников. Но установить такие считыватели в банках или крупных торговых центрах практически невозможно, поскольку эти помещения оснащены системами видеонаблюдения и любые подозрительные манипуляции привлекут внимание служб безопасности объектов. В зоне риска – аппараты, стоящие в небольших магазинах или подземных переходах.
– А насколько популярны банкоматы? Все чаще мы пользуемся мобильными приложениями или бесконтактной оплатой.
– Именно поэтому придумываются новые схемы. Например, с помощью IP-телефонии можно сымитировать практически любой номер. Впрочем, иногда и без таких уловок мошенники находят своих жертв. Буквально на прошлой неделе жительнице Екатеринбурга позвонили якобы из службы безопасности банка, сообщили о подозрительных махинациях на ее счете и предложили перевести все свои деньги на какой-то резервный счет, который они только что открыли. В состоянии шока девушка перевела больше полумиллиона рублей на другой счет, даже не поняв, что это реквизиты другого банка.
– Наверное, такая схема самая распространенная… По сети ходит запись разговора с липовыми сотрудниками банка.
– Тот разговор, о котором вы говорите, был с человеком, владевшим всеми данными. Не секрет, что сведения о наших паспортах, счетах и номерах телефона периодически попадают в руки злоумышленников. Но порой мошенникам не нужно знать каких-либо данных о своей жертве. Звонок от службы безопасности, сомнительные действия по вашей карте, давайте спасем деньги, назовите ваши данные и реквизиты счета. В суете рабочего дня человек может выдать всю информацию, лишь бы быстрее закончить этот разговор и решить проблему. И порой не замечает, что это не банк, а мошенники. Вообще тенденция последнего года - все чаще на уловки мошенников попадаются люди среднего возраста, имеющие хорошее образование и прибыльный род деятельности. Именно они переводят крупные суммы.
– Банковские карты - главная цель мошенников?
– Подавляющее большинство зарегистрированных мошенничеств связано именно с банковскими картами. Есть и другие схемы. Менее распространённые, но достаточно прибыльные для злоумышленников. Было несколько случаев в городе, когда владельцы квартир сдают жилплощадь на длительный срок. В это время квартиранты готовят «липовые» документы и умудряются продать чужую квартиру другим людям. Или через социальные сети взламывают аккаунты пользователей и присылают друзьям сообщения с просьбой помочь в беде. Схема старая, но по-прежнему «рабочая».
– Возможно ли найти мошенников? Порой современные технологии на их стороне.
– Современные технологии и на стороне полиции. Раскрывать секретов оперативно-розыскной деятельности не буду, но поделюсь результатом: за 2019 год мы раскрыли 509 преступлений. Почти в каждом случае по несколько десятков эпизодов. Порой на расследование уходит несколько месяцев. И находим мошенников даже за несколько тысяч километров от Екатеринбурга. Чаще всего злоумышленники не работают в одиночку, поэтому под суд идут целые преступные группы.
– Есть ли способы защитить себя от рук мошенников?
– В первую очередь, быть внимательным, к звонкам, которые поступают, к информации, которую вы выдаете по телефону неизвестным людям. Не стоит хранить в телефоне фотографии банковских карт и документов, удостоверяющих личность. Потеряв телефон, можно, по сути, подарить злоумышленникам все свои деньги. И главное – сотрудники банка никогда не запрашивают личную информацию по телефону.
Интервью подготовлено при содействии Отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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